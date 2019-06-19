DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4



1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SANCAKTEPE'DE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ'NDE KONUŞUYOR (1)

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan konuşmasında birilerinin atıp tuttuğunu belirterek, "25 senede ne yaptınız? Bunu diyen Binali Yıldırım kardeşimin karşısındaki aday. Adam sanki İstanbul'da yaşamamış ya. İstanbul'un neresinde ne olmuş haberi yok. 2014'ten sonra öğrendi. Onlar bu işte çok çok acemi. Kardeşlerim AK Parti kurulduğu günden beri proje ile yatırımla hizmetle milletimizin gündemine gelmiş, gönlüne girmiş bir partidir. "

Türkiye'nin popülist siyaset anlayışı yüzünden altın kıymetinde yıllarını heba ettiğini belirten Erdoğan, "2. Dünya savaşı sonrası benzer şartlarda kalkınma yolculuğuna başladığımız ülkeler bu tür patinajlar yüzünden bizi fersah fersah geçmiştir. Sadece merhum Menderes ve Merhum Özal döneminde kayda değer sıçramalar ortaya koyabilmiştik. Her iki isme de yaptıkları hizmetlerin bedeli idamdan türlü türlü eziyete hakarete kadar uzanan zulüm zinciriyle adeta ödetilmiştir.

Görüntü dökümü:

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-Erdoğan'ın konuşması

-Genel ve detaylar

19.06.2019 -16.13 Haber Kodu : 190619185

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2- BAKAN ERSOY: 2 BİN 500 TAKSİCİYE 13 DALDA DAVRANIŞ VE TURİZM EĞİTİMİ VERİLECEK

Haber-Kamera: Enver ALAS/İSTANBUL DHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve tarihi yarımada ile Sultanahmet bölgesinde görev yapan yaklaşık 2 bin 500 taksiciye 'davranış ve turizm eğitimi' verileceğini açıkladı. Ersoy, "Taksicilere 13 farklı dalda eğitim verilecek. Davranış, tarih, kültür ve turizm konuları ile acil duruma müdahaleden tutun da kendilerini geliştirecek farklı dalda bu hizmet verilmiş olacak. Eğitimlerde başarılı olan arkadaşların taksilerine 'turizm dostu' logosu da takılacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Havalimanı'nda taksiciler ile bir araya geldi. Eğitimin pilot olarak ilk uygulanacağı İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi binasında gerçekleşen toplantıya Bakan Ersoy'un yanı sıra İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Yerlikaya, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ile taksiciler katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Ersoy, Nitelikli turistin, nitelikli personel ve nitelikli hizmet istediğini bunun yolunun da nitelikli personel eğitimiyle gerçekleşebileceğini belirten Ersoy, "Personel eğitimlerine önem vermeye, öncü olmaya çalışıyoruz. Turizm denilince İstanbul'un çok önemli bir yeri var. Türkiye'ye gelen her üç turistten biri İstanbul'dan giriş yapıyor. İstanbul'a giriş yapan turistin ağırlıklı bir bölümü de havalimanından giriş yapıyor. Bu anlamda taksicilerin eğitim konusunda pilot bölge olarak İstanbul Havalimanı'nı seçtik." dedi.

"13 FARKLI DALDA EĞİTİM VERİLECEK"

Eğitim talebinin taksicilerden geldiğini vurgulayan Mehmet Nuri Ersoy, verilecek eğitim hakkında şunları söyledi:

"Bu eğitim tek başına yapılmayacak. İlk etapta taksicilere yeni bir ekran sistemi bağlanacak. Yeni bir uygulama, yeni bir aplikasyon. İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ne bağlı 600'ün üzerinde taksi var. Bunların 400'e yakınına bu sistem bağlandı. Temmuz ayı sonunda tamamına bağlanmış olacak. Sonra eğitim ile ilgili bir çalışma başlayacak. Eğitim öncesi İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından taksiciler psikolojik tarama eğitiminden geçirilecek. Bu tarama tespitinden elde edilecek sonuçlara göre, taksici arkadaşları, belli bölümlere ayıracağız. Eğitimler 60 kişilik salonlarda başlayacak. Eğitim birkaç safhadan oluşuyor. Öncelikli olarak davranış ve turizm eğitimi alınacak. Bu eğitimde yaklaşık 13 farklı dalda eğitim verilecek. Davranış, tarih, kültür ve turizm konuları, acil duruma müdahaleden tutun da kendilerini geliştirecek farklı dalda bu hizmet verilmiş olacak. Bu eğitimler maalesef bir süre sonra unutuluyor. Bu eğitimlerin unutulmaması için de dijital ortama telefonlardaki aplikasyonlara yüklenecek. İstediğiniz zaman bunlara bakabileceksiniz. Belli sürelerde hatırlatmalar ve eğitim şekilleri bu aplikasyonlara gelecek."

"BAŞARILI SÜRÜCÜLERİN TAKSİLERİNE 'TURİZM DOSTU' LOGOLAR TAKILACAK"

Bakan Ersoy, "Bu eğitimden sonra bir değerlendirme sonucu olacak. Başarılı olan arkadaşlara, bunların sertifikasyonu verilecek. Bu sertifikasyon hem toplu taşıma sürücü belgenize not olarak işlenecek. Ayrıca başarılı olan arkadaşların taksilerine 'turizm dostu' logoları takılacak" dedi. İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nin girişimleriyle gönüllülük esasıyla başlatılan uygulamanın, bakanlık başta olmak üzere İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle mecbur hale getirilmesinin önemli olduğuna vurgu yapan Ersoy, bu konuda gerekli işlemlerin başlatıldığını ifade etti.

"BU EĞİTİM, İLK ETAPTA YAKLAŞIK 2 BİN 500 TAKSİCİYİ KAPSIYOR"

Uygulama alanı hakkında bilgi veren Bakan Ersoy, "İlk olarak turizm ağırlıklı nokta olarak İstanbul Havalimanı'nı seçtik. Sonra Sabiha Gökçen Havalimanı taksicilerine de bu eğitim verilecek. Üçüncü aşamada ise tarihi yarımada yani Sultanahmet bölgesindeki taksicilere bu eğitim verilecek. Buradaki eğitimleri İGA veriyor. Tarihi yarımada ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşüyoruz. Taksicilerin rahat ulaşabileceği noktalarda birkaç okulu bize tahsis etmeleri, yaz boyunca bu eğitimleri hızlı bir şekilde verebilmemiz için. Bu eğitim, ilk etapta yaklaşık 2 bin 500 taksiciyi kapsıyor. Bu eğitimin sonuçlarına göre de bakanlık olarak hem finansal hem koordinasyon katkısında bulunmaya devam edeceğiz. Paydaşlar, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, İstanbul Havalimanı yönetimi İGA, Sabiha Gökçen Havalimanı yönetimi, özellikler eğitimler konusunda İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi ve ilgili ilçe belediyeleri bu organizasyonun paydaşları olarak yer alacaklar." dedi.

YOLCU MEMNUNİYETİ İÇİN APLİKASYON

Taksilerde ilk etapta İstanbul Havalimanı'nda uygulanacak aplikasyondan da bahseden Bakan Ersoy, "Yolcu taksiye bindiği zaman gideceği yerin ismini giriyor. Ekranda alternatif güzergahlar ve fiyatlandırmaları, varsa paralı geçiş güzergahları gözükecek. Yolcu hangi yollardan gidebileceğini seçebilecek. Taksi ve müşteri memnuniyeti açısından çok önemli. İnşallah turizm ve İstanbul halkı açısından faydalı bir uygulama olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Can da bu eğitimlerin yaygınlaşması ve yolcu aplikasyonunun hayata geçirilmesiyle birlikte yolcu memnuniyetinin artacağını kaydederek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantının ardından Mehmet Nuri Ersoy, Vali Ali Yerlikaya ile birlikte durakta bulunan bir taksiye binerek VIP Salonuna gitti.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Ersoy'un gelişi ve karşılanması

-Bakanın açıklamaları

-Vali Yerlikaya ve diğer protokol üyeleri

-Toplantıya katılan taksiciler

-Sistem hakkında sunum yapılması

-Bakanın taksiye binmesi

-Taksinin hareket etmesi

-Genel ve detaylar

19.06.2019 - 13.59 Haber Kodu : 190619128

19.06.2019 -14.02 Haber Kodu : 190619129

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3- KARAMOLLAOĞLU İSTANBUL ADAYI GÖKÇINAR İLE BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar ile basın toplantısı düzenledi.

Şişli'de bir otelde düzenlenen basın toplantısında, "31 Mart'tan önce ve sonra size yönelik olarak, bilhassa iktidar partisinden yaklaşım ve söylem farkı olmuş gibi gözüküyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Temel Karamollaoğlu, "Gerekçesini bilmem. Güzel bir şey. Saldırılar şöyle, şahsıma yapılan saldırılar iki grup. Bir önde gelen kişilerin yapmış oldukları ithamlar oluyor. Bir de maalesef bugüne kadar seçimlerde pek rastlamadığımız trol ekibi var. Onlar herhalde geçimlerini de oradan sağladıkları için orada hiçbir durulma, tempoyu düşürme gibi bir niyet gözükmüyor. Sürekli olarak bunu bir görev olarak almışlar. Sanki kendilerine bir görev verilmiş, mali yönden desteklenmiş, başka bir şeyleri yok. Sadece saldırmak." yanıtını verdi.

"BİNALİ BEY FARKLI MİZAÇTA BİR İNSAN"

Karamollaoğlu, "Liyakate önem verilmeden bir ülkenin problemleri çözülmez. Bir yerde partiler belli politikaları belirleyip, izleyerek iktidara geldiklerinde bunu da tatbikata koyarak ülke problemlerini çözmeye çalışırlar. Ancak tabana indikleri zaman kim liyakat sahibi ise ona görev vermeleri icap eder. Hatta kendilerinden olmayan insana bile. Binali bey farklı mizaçta bir insan. Daha mülayim, daha rahat irtibat kurulabilir konuşulabilir. Bu son döneme kadar, bütün mahalli seçimlere belediye başkanları girmedi. Esas seçime giren cumhurbaşkanıydı, oradaki diğer partilerin adaylarıydı. Öbür adayların adını sanını bile insanlar duymadılar. Bu tabi popülaritesi çok yüksek olduğu zaman Sayın Cumhurbaşkanı karşılık buldu. Ama şimdi ülke biraz her konuda aşağı inmeye başlayınca, dikkat edin, '39 ilçede miting yapacağım' derken Sayın Cumhurbaşkanı 2'ye indirdi onu. Şimdi seçime doğrudan doğruya Sayın Cumhurbaşkanı değil Binali Yıldırım giriyor." şeklinde konuştu.

"FİZİBİLİTE ETÜDÜ YAPILMAMIŞ HİÇBİR PROJE ELE ALINMAMALI"

Karamollaoğlu, "Bir araya gelebilir miyiz? Evet gelebiliriz. Ama prensiplerle. Fizibilite etüdü yapılmamış hiçbir proje ele alınmamalı. Sağlık kurumları, şehir hastaneleri bir fizibilite etüdü yapılmadan kuruldu. Yapılsın denildiği için. Bizim yeni havaalanının bir fizibilite etüdü var mı? Bilmiyoruz. Bu seçimler en azından şimdi, 'bizim yaklaşmamız lazım birbirimize, konuşmamız lazım, mütalaa etmemiz lazım' kanaatini doğurdu iktidarda. Bu iyi. Bu seçimlerden sonra da devam etmeli." dedi.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Necdet Gökçınar da yaptığı konuşmada, TRT'de programa katılmak için yaptıkları başvuruları ile ilgili, "24 Haziran'dan itibaren 'Ey TRT, ey İmamoğlu niye şöyle yapmadınız?' dediğimiz zaman, 'Teklif ettiniz de hayır mı dedik?' demesinler diye şimdiden diyoruz ki, siz buradaki davetlerinizi talep üzerinize yapıyormuşsunuz ya biz de talepte bulunuyoruz. Hadi bakalım bizi davet edin dedik. Neticeyi bekleyeceğiz." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Temel Karamollaoğlu'nun konuşması

-Necdet Gökçınar'ın konuşması

-Toplantıdan genel ve detaylar

19.06.2019 -16.16 Haber Kodu : 190619186

19.06.2019 -16.20 Haber Kodu : 190619189

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4-İMAMOĞLU ÜSKÜDAR'DA KONUŞTU

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL,

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'da vatandaşlara seslendi. İmamoğlu, "Sizden istediğim 23 Haziran'da, hem herkesin oy kullanıp kullanmadığına bakın. Bu 4-5 gün çalışın. Sıhhati yerinde olanlar bize sandıklarda eşlik etsinler. Güvenliğe katkı sunsunlar. Artık bugün itibari ile söylüyorum. Her şey çok güzel oldu zaten." dedi.

Ekrem İmamoğlu, Şişli'de bir otelde kendilerini "Demokrat Ülkücüler" olarak tanımlayan ve eski siyasilerden oluşan bir grupla bir araya geldi ve bu toplantının ardından Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'ndeki Elazığ Karakoçan Dernekler Federasyonu'na geçti. Burada seçim otobüsünün üzerinden vatandaşlara seslenen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Birileri sağda solda ağlayacak, bağıracak, çağıracak, bana laf yetiştirecek, yok diyecek yayındı, oydu buydu diyecek. Gülün, geçin. Mümkünse, Pazar günü akşamına kadar televizyon falan da izlemeyin. Niye biliyor musunuz? Ben de çıkmayacağım zaten TV'lere. İzlemeye de gerek yok zaten 4-5 gün. Şundan dolayı. Çok kötü cümleler kuruyorlar. Komik duruma düşenler var, görüyorum. Onun için sizlere tavsiyem, kalan 4 gün içerisinde çalışalım. İnsanların desteğini talep edelim. İnsanların bu sürece aldanmalarını engelleyelim. Oyları değişmeyebilir ama gönüllerini alalım. Hiç kimse oylarından dolayı bizim rakibimiz değil. Biz, milletçe biriz. Onlar, ne kadar bölerse bölsün, biz tam tersiniz yapacağız. Kollarımız geniş. Kucakladıkça kucaklayacağız."

İmamoğlu, "Sizden istediğim 23 Haziran'da, hem herkesin oy kullanıp kullanmadığına bakın. Bu 4-5 gün çalışın. Sıhhati yerinde olan bize sandıklarda eşlik etsinler. Güvenliğe katkı sunsunlar. Artık bugün itibari ile söylüyorum. Her şey çok güzel oldu zaten. "ifadelerini kullandı.

DEMOKRAT ÜLKÜCÜLERLE

Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'daki ziyaretinden önce de Şişli'de bir otelde, siyasette aktif rol alan ancak şimdi hiçbir siyasi partiyle bağı bulunmadığı belirtilen ve kendilerini, 'Demokrat ülkücüler' olarak tanımlayan grupla bir araya geldi. Şişli'de bir otelde gerçekleştirilen toplantıda İmamoğlu'na, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de eşlik etti.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda sonrası yaptığı açıklamada İmamoğlu, şunları söyledi:

"Burada bugün sohbet ettiğimiz ülkücü camianın değerli üyeleriyle hem karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk hem de İstanbul'un eksiklerini, sıkıntılarını konuştuk. Aynı zamanda, yaşadığımız bu ikinci seçimin sadece yerel bir seçim değil, bir demokrasi mücadelesi olduğunun altını çizdik. Bu yönleriyle fikir birliğine vardığımız birkaç hususu belirmek istiyorum. Öncelikle, milli ve manevi değerlerimizin elbette sohbeti yapılabilir, elbette karşılıklı fikir alışverişinde bulunabiliriz ama bizim için asla bir siyasi malzeme olmayacaktır. Bu anlamda biz milletimize ve bizi bir arada tutan değerlerimize güveniyoruz. Bunların, siyasi artı noktasında da hiçbir parti tarafından kullanılmamasını, konuşulmamasını, duyguların yarıştırılmaması gerektiğini belirttim. Bu konuda da aslında aynı fikre sahibiz katılımcılarla. Bu bir yerel seçimdir ve İBB'nin bugün yaşadığı sorunlardan, partizanlıktan, israftan, sadece İstanbul'u ve İstanbulluyu değil, bir avuç insanı düşündüğü kavramlardan kurtulması içindir. O bakımdan biz, kapsayıcı, herkese bu şehrin insanı gözüyle bakan, etnik köken ve inanç ayrımı yapmaksızın herkesi kucaklayan bir demokrat yönetim anlayışıyla göreve layık olduğumuzu düşündük ve ifade ettik. Kendileri de bize, destek olma konusundaki fikirlerini beyan ettiler. Demokrasi mücadelesi kısmında da seçme hakkını kullananların haklarının gasp edildiği hukuka aykırı dönemin sona erdirilmesi noktasında yaşadıklarımızı ifade ettik. Desteklerini ifade ettiler. Çok teşekkür ediyoruz ülkücü camiaya, burada olan temsilcilerine. Toplumun her kesimini temsil edecek bir belediyecilik anlayışı bizim yol haritamızdır."

İmamoğlu, "Birkaç saniyeliğine boksör olacağım" diyerek, toplantıya katılan grup içinde yer alan WBC gençler, WBF kıtalararası dünya birinciliklerini elinde bulunduran milli boksör Alptuğ Öner'in eldivenleri ve şampiyonluk kemerleriyle poz verdi ve şunları söyledi: "Gerçek başarıların, sporcuların yanındayız. Bilgim var başarılarınızdan. Dünyanızdan, bakışınızdan da bilgim var. Tebrik ediyorum." dedi.

Görüntü dökümü

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-Salondan genel ve detaylar

-İmamoğlu'nun konuşması

-İmamoğlu'nun boks eldiveni takması

-İmamoğlu'nun Demokrat Ülkücülerle buluştuğu toplantıdaki açıklamaları

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5-KAĞITHANE'DE YOLDA ÇÖKME

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,- Kağıthane Cendere Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin çöken yolu onarmak çalışma başlattı. Cendere Caddesi Kemerburgaz istikametinde yolda çökme meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. İş makineleri çöken yolu onarmak için çalışma başlattı. Çalışmanın yapıldığı alandaki iki şerit trafiğe kapatıldı.

"ÇÖKEN ALAN GİTTİKÇE GENİŞLEDİ"

Görgü tanığı Ali Rıza Mızrak, "Sabah saatleriydi, daha çökme yaşanmamıştı. Belediye ekipleri burada temizlik yapıyordu. O sırada yolda bir çökme oldu. Çöken alan gittikçe genişledi. Daha sonra yetkililer geldi, çalışma başlattı. Önce çukur oluştu sonra etrafı genişledi. Araçların geçtiği sırada çökme yaşansaydı kazalara sebebiyet verebilirdi." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Çöken yoldan görüntü

-İBB'ye bağlı ekiplerin yolu onarma çalışmaları

-Trafikten görüntü

-Görgü tanığıyla röp

-Genel ve detaylar

19.06.2019 -14.43 Haber Kodu : 190619141

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6-BARANSU'NUN MGK BELGELERİNİ İFŞA ETME DAVASI

Yüksel KOÇ/ İSTANBUL, TARAF Gazetesi'nde "Gülen'i Bitirme Kararı 2004 MGK'da Alındı" manşetine konu haberle ilgili olarak, haberi yazan Mehmet Baransu ile gazetenin eski Sorumlu Yazıişleri Müdürü Murat Şevki Çoban hakkında, açılan davada mahkeme esas hakkındaki mütalaasını sunması için dosyayı duruşma savcısına göndermeye karar verdi. Baransu ve Çoban hakkında "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme", "Devletin güvenliği ve siyasal yararlarına ilişkin belgeleri açıklama" ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme" suçlarından 50 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya başka suçtan tutuklu bulunan Mehmet Baransu, sanık Murat Şevki Çoban'ın Avukatı Figen Albuğa Çalıkuşu ve şikayetçi MİT ve MGK'yı temsilen hazine avukatı katıldı. Duruşma savcısı, dosyaya yeni atandığını, eski savcı tarafından sunulan mütalaada değişikliğe gidilebileceğini belirterek, esas hakkındaki mütalaasını sunmak için dosyanın kendisine verilmesini istedi.

BARANSU BERAATİNİ İSTEDİ

Söz alan Mehmet Baransu, bu dosyadan dolayı İstanbul ve Ankara'da yargılandığını, bu davalardan beraat ettiğini belirterek, "Bu dava da aynıdır. Bu nedenle öncelikle davanın reddine karar verilmesini istiyorum. Ayrıca zaman aşımı nedeniyle de dava hakkında düşme kararı verilmesini talep ediyorum" dedi.

ERDEM GÜL KARARINI EMSAL GÖSTERDİ

Hazırladığı yazılı savunmayı mahkeme heyetine sunan Baransu, "Benzer dava Erdem Gül hakkında da açılmış ve yerel mahkemede mahkumiyet ile sonuçlanmıştı. Yargıtay, zaman aşımı nedeniyle bu davada düşmesini gerekçe göstererek bu kararı bozdu" dedi. Baransu, esas hakkındaki mütalaadan sonra savunmasını yapacağını beyan ederek süre istedi. Mahkeme, esas hakkındaki mütalaasını vermesi için dosyayı savcıya göndermeye karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Mehmet Baransu ile birlikte Taraf Gazetesi'nin eski Sorumlu Yaz İşleri Müdürü Murat Şevki Çoban'ın da şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, MİT 'ihbar eden' sıfatını taşıyor. İddianamede, Mehmet Baransu'nun 28 Kasım 2013 tarihli Taraf Gazetesi'nde "Gülen'i Bitirme Kararı 2004'te MGK'da Alındı" başlıklı haberde, nitelik itibariyle gizli kalması gereken 25 Ağustos 2004 tarihli MGK toplantısı kararını manşetten yayınladığı ve bu yayınlarını ilerleyen günlerde de devam ettirdiği vurgulandı. Murat Şevki Çoban'ın da, Sorumlu Yazıişleri Müdürü olmasından kaynaklı, Baransu ile birlikte devletin güvenliği veya iç-dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini basın yayın yoluyla ifşa ettikleri öne sürüldü.

52'ŞER YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgileri ifşa etmek suretiyle suç işledikleri kaydedilen şüphelilerin, "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme", "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme" ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme" suçlarını işledikleri belirtildi. Mehmet Baransu ve Murat Şevki Çoban hakkında 30 yıl 2'şer aydan 50 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Görüntü Dökümü:

-Baransu'nun arşiv görüntüleri

19.06.2019 -14.04 Haber Kodu : 190619130



