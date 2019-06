DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: DHKP-C TÜRKİYE SORUMLUSU YAKALANDI

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Ertan KILIÇ - Ozan URAL - İSTANBUL, - İSTANBUL'da DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde gri listede yer alan ve örgütün sözde Türkiye sorumlusu Kamile Kayır'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'den gelen talimatlar doğrultusunda hareket ettiği belirlenen, Halkın Hukuk Bürosu avukatlarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, polis helikopterinin desteğiyle, Kağıthane'de bulunan büroya sabah saat 04.00 sıralarında baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde 'Gri listede' yer alan ve örgütün sözde Türkiye sorumlusu olan Kamile Kayır'ın aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirdi.

4'Ü AVUKAT 7 KİŞİ EMNİYET'TE SORGULANACAK

TEM ekiplerinin gözaltına aldığı 4'ü avukat, toplam 7 kişi sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işleri devam ediyor.

EROĞLU'NDAN SONRA TÜRKİYE SORUMLUSU OLDU

İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar sayfasındaki 'Gri listede' yer alan ve örgütün sözde Türkiye sorumlusu olan 'Derya' kod adını kullanan Kamile Kayır'ın 26 Şubat'ta Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne yapılan operasyonda yakalanarak çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanan örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu'nun yerine geçtiği kaydedildi.

2- SOYLU'DAN İSTANBULDAKİ DHKP/C OPERASYONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bu sabaha karşı arkadaşlarımız DHKP/C'nin sözde hukuk bürosuna operasyon yaptılar. Yine dehlizler buldular. Yine gri listede bir terörist bulundu." dedi.

Bakan Soylu Fatih'te düzenlenen programda esnafla bir araya geldi. Soylu bu sabah İstanbul'da düzenlenen operasyonda gri listede aranan bir DHKP/C'li teröristin yakalandığını söyledi. Soylu, "Bu sabaha karşı arkadaşlarımız DHKP/C'nin sözde hukuk bürosuna operasyon yaptılar. Yine dehlizler buldular. Yine gri listede bir terörist bulundu. Orada saklanan. Yine arananlar bulundu. Dün Tunceli'de ondan önceki gün Şırnak'ta. Peki nasıl İstanbul rahat ediyor? Doğu ve Güneydoğu'da kurduğumuz hatla." diye konuştu.

3 - VALİLİKTEN 23 HAZİRAN AÇIKLAMASI

"10 milyon 570 bin 939 seçmen vatandaşımız 31 bin 124 sandıkta oy kullanacaktır"

"İl jandarma komutanlığı 5 bin 632, il emniyet müdürlüğü 46 bin 524, Sahil Güvenlik Boğazlar Marmara Grup Komutanlığı'mızda ise 350 personel görevlendirilmiştir"

"İl dışından 2 bin 64 emniyet mensubu ilimizde görevlendirilmiştir.

Haber: Erhan TEKTEN - İstanbul DHA - İSTANBUL Valiliği'nden 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili açıklama yapıldı.

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

"10 MİLYON 570 BİN 939 SEÇMEN OY KULLANACAKTIR"

"23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminin ilimizde huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi amacıyla Valiliğimizce hazırlanan Seçim Güvenliği Tedbirleri Planı yürürlüğe konulmuştur. Bu kapsamda; Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit Başkanlığında Seçim Güvenlik Koordinasyon Merkezi, Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir Başkanlığında Seçim Koordinasyon Bürosu ile Vali Yardımcısı Bahattin Atçı Başkanlığında (GAMER) Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi oluşturulmuştur. Vali Yardımcılarımız başkanlığında oluşturulan büro ve merkezler; Bakanlığımız ve İl ve İlçe Seçim Kurulları ile tam bir koordinasyon içerisinde görev yapacaklardır. 23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminde bin 868 seçim çevresinde 10 milyon 570 bin 939 seçmen vatandaşımız 31 bin 124 sandıkta oy kullanacaktır. Jandarma bölgesinde 1'i seyyar, 454 sandık ve 9 bin 976'sı cezaevinde olmak üzere toplam 142 bin 760 seçmen, polis bölgesinde 155'i seyyar, 30 bin 670 sandık ve 10 milyon 428 bin 179 seçmen vatandaşımız bulunmaktadır"

"İL DIŞINDAN 2 BİN 64 EMNİYET MENSUBU İLİMİZDE GÖREVLENDİRİLMİŞTİR"

"İlimizde seçimin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için; İl jandarma komutanlığı 5 bin 632, il emniyet müdürlüğü 46 bin 524, Sahil Güvenlik Boğazlar Marmara Grup Komutanlığımızda ise 350 personel görevlendirilmiştir. Tüm birimler; yeterli sayıda kara, deniz ve hava araçlarıyla seçim günü emniyet ve asayiş hizmeti sunacaklardır. İl dışından 2 bin 64 emniyet mensubu İlimizde görevlendirilmiştir. Seçim öncesi ve seçim sonrası güvenlik tedbirleri ayrıca planlanmıştır"

"Bütün Kaymakamlıklarımız ilçelerinde, ilimizle koordineli olarak Seçim Güvenliği Planlarını hazırlamışlardır.

İBB, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Türk Telekom, Elektrik İdareleri, seçim günü ile ilgili olarak özellikle talimatlandırılmış ve gerekli tedbirleri almışlardır. Valiliğimiz Seçim Koordinasyon Bürosu yönetiminde; Seçim Güvenlik Koordinasyon Merkezi, GAMER, İlçe Kaymakamlıklarımız, Güvenlik Güçlerimiz; İSKİ, İGDAŞ, Elektrik İdareleri, Kara, Hava, Deniz ve Demiryolu ulaşımı, sağlık ve itfaiye hizmet birimleri 7/24 saat esasına göre kesintisiz hizmet sunacaklardır"

"SEÇİM ÖNCESİ, SEÇİM GÜNÜ VE SEÇİM SONRASI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ TEDBİR ALINMIŞTIR"

"22-23 Haziran 2019 tarihlerinde İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerimiz 08.30-17.00 saatleri arasında hizmete açık olacaktır.

Oy verme günü, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun hükümleri gereği umuma açık eğlence yerleri kapalı tutulacak; içkili mekanlar ile umuma açık yerlerde alkollü içki içilmeyecek ve satılmayacaktır. Seçim günü emniyet - asayiş hizmetlerinde görevli olanlar haricinde hiç kimse, ruhsatlı dahi olsa silah taşımayacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası ile ilgili her türlü tedbir alınmıştır. Seçimlerin İstanbul'umuza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, görev alan herkese başarılar diliyoruz"

4- ŞİLE'DE HORTUM

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI - İstanbul DHA

Şile'de sabah saatlerinde hortum çıktı.

Şile Karacaköy açıklarında denizde hortum oluştu. Hortum denizde bir süre ilerledi. Sahildekiler tarafından görüntülenen hortum kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi.

Bu arada Beykoz civarında kuvvetli yağmur etkili oldu. Yağmur bazı yollarda su birikmesine neden oldu.

5-BEYKOZ'DA SU DOLAN YOLDA MİNİBÜS MAHSUR KALDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHA

Beykoz'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yağmur sularıyla kaplanan sokak üzerinde bir minibüs mahsur kaldı.

Beykoz'da sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış etkili oldu. Sokaklar yağmur suları altında kaldı. Bazı iş yerlerini su bastı. Anadolu Hisarı Göztepe Sokağı üzerinde içinde 4 kişi bulunan Zekeriya Bozali yönetimindeki 34 RAN 52 plakalı minibüs yağmur sularıyla dolan sokakta mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından mahsur kalan aracın yanına yanaştırılan kamyonet ile araç içindeki 4 kişi kurtarıldı.

Bozali yaşadıkları olayla ilgili şunları söyledi; "Suyu burada fark etmedim. Su biz orada kaldığımızda bu kadar yoktu. Araç stop etti çıkamadık. Aracın üstüne çıktık. Bir kamyonet geldi sağ olsun kamyonetin üzerine çıktık, çıkardı bizi. Belediyeyi aradık, gelmedi aracı aldık oradan. Kendi imkanlarımızla çıkmaya çalışıyoruz. Çıkacağız inşallah. Aracın içinde 4 kişi vardı"

Aracın çekilmesinin ardından belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.

6- YILDIRIM: ADAYIN BİRİNİN MODERATÖRLE BİR MEKANDA GÖRÜŞMÜŞ OLMASI KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİLDİR

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı temsilcileriyle buluşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, "Bu işi evirip çevirmeye de lüzum yok. Yapılan iş siyaseten gayri ahlaki bir iştir. Adayın birinin moderatörle bir mekanda görüşmüş olması kabul edilebilir bir şey değildir. Adayın güvenilirliğine gölge düşürmüştür." dedi.

Buluşma ile ilgili, Anadolu ve Avrupa Yakası hafriyatçılar derneklerinin başkanlarıyla birlikte olduklarını belirten Binali Yıldırım, "Hafriyatçılarımız İstanbul'un inşasında, imarında, güzelleştirilmesinde çok büyük katkıları var. İstanbul'un yükünü taşıyorlar. Onların sorunu bizim sorunumuzdur. Sorunun ana kaynağı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın mevzuatından geliyor. Mevzuatın iyi anlaşılmaması, uygulanamaması sebebiyle büyük cezalarla karşı karşıya gelmiş durumdalar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kesmiş olduğu cezalar var. Bugüne kadar tahakkuk edilmiş ceza miktarı 300 milyon civarında. 60 bin kişinin doğrudan çalıştığı, 15 bin kamyonun, 3 bin iş makinasının gece gündüz çalıştığı ve 200 bin aileye hizmet eden bu önemli sektörün sorunlarına duyarsız kalamayız. Şimdi de makul olmayan bu cezaların bir şekilde halledilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu bir yasal düzenleme meselesidir. Dolayısıyla, inşallah Pazar günkü seçimlerde İstanbulluların desteğiyle belediye başkanı olursak öncelikli olarak ele alacağız. Olmasak da fark etmez. Vatandaşımızın derdi bizim derdimizdir. Onların yanında bu mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

"BİZİM İŞİMİZ DEĞİL, MAHKEMELERİN İŞİDİR"

'Cumhurbaşkanı Erdoğan Sancaktepe'de bir açıklama yaptı. 'Valimiz seçim sonrası hukuki süreçte hakkını arayacaktır. Bu süreç Ekrem İmamoğlu'nun önünü de kesebilir, yargının kararıyla' dedi. Siz neler söylersiniz bu konuyla ilgili?" sorusuna Yıldırım, "Türkiye bir hukuk devleti. Eğer birisi mağdur olmuşsa tabi ki hakkını arayacaktır. Ordu Valisi de olabilir sade bir vatandaş da olabilir, bir belediye başkanı da olabilir. Türkiye adalet sistemi içerisinde bu meseleler ele alınır ve sonuç ortaya çıkar. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Peşinen kimin ne karar verileceğini söylemek adil olmaz. Bizim işimiz değil, mahkemelerin işidir." diye cevap verdi.

"YAPILAN İŞ SİYASETEN GAYRİ AHLAKİ BİR İŞTİR"

"Moderatör İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu'nun otelde görüşmesi gündeme oturdu. Sanki sizin yüz yüze görüşmek istemediğiniz yönünde bir söylem geldi CHP tarafından. Siz yüz yüze görüşmek istemediniz mi?' sorusunu Yıldırım, "Böyle bir şey yok. Böyle bir talep gelmedi. Benim de 'yüz yüze görüşmek istemiyorum' diye bir dönüşüm de yok. Bu işi evirip çevirmeye de lüzum yok. Yapılan iş siyaseten gayri ahlaki bir iştir. Adayın birinin moderatörle bir mekanda görüşmüş olması kabul edilebilir bir şey değildir. Adayın güvenilirliğine gölge düşürmüştür." şeklinde yanıtladı.

İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu'nun otelde buluşmasına ilişkin "Mahir Ünal'ın, moderatörün iki adayla görüşmesini biz söyledik' dediğinin hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Doğrudur. İki adayla görüşülmesini onlar söyledi. Ama adayın biriyle yüz yüze, bir mekandan görüşülmesi, diğeriyle telefonda görüşülmesi, her halde onların fikri değil. Yani Mahir Bey, 'Bizim adayla telefonda görüşseniz de olur. Ekrem Bey ile oturun yüz yüze konuşun, değerlendirme yapın mı?' demiş. Mesele burada adil ve eşit mesafede durmak. Onun dışındakiler teferruattır." diye cevap verdi.

"KORUMA BİLE DOĞRU DÜRÜST YANIMDA TAŞIMIYORUM"

Kullandığı makam aracıyla ilgili iddiaların olduğu hatırlatılıp bu konuda bir değerlendirme yapması istenen Yıldırım, "Ben bu tartışmaları esefle izliyorum. Benim hakkımdan başka buldukları bir şeyi olmayanlar, aracımla, başbakanlık evinde oturduğumla gibi hakikati olmayan konularla uğraşıyorlar. Ben 17 yıldır bu ülkeye hizmet ediyorum. Milyarlarca lira bütçe yönettim. Her kuruşun hesabını verdim. Bundan sonra da vermeye hazırım. Olayları çarpıtmaya gerek yok. Bu ülkede Başbakanlık yapmış, Meclis Başkanlığı yapmış herkese, şahsına, gece-gündüz, 24 saat, hiçbir kısıtlamaya mahal olmadan araç verilir. Korumalar verilir. Kaldı ki, ben bunları en asgari düzeye indirmiş durumdayım. Bu konuda zaten haksız bir saldırıyla karşı karşıya olduğum için koruma bile doğru dürüst yanımda taşımıyorum. Bütün bu düzenlemeler benim dışımda yapılan şeyler. İstesem de bunları ret edemem. Çünkü, ben Türkiye Cumhuriyeti'nin 15 Temmuz darbesini yaşamış bir Başbakanım. Bu konuların gündeme getirilmesini kınıyorum." diye konuştu.

"NORMAL AYLIK ABONMAN MAVİ KARTINI 205 LİRADAN 165 LİRAYA İNDİRECEĞİZ"

Yıldırım, sosyal medya hesabından paylaştığı mavi kart indirimi yapılacağıyla ilgili olarak, "Daha önce öğrencilere indirim yapılmıştı. Şimdi, normal aylık abonman mavi kartını da 205 liradan 165 liraya indireceğiz. Böylece 500 bin civarında aylık mavi kart olan bütün İstanbullular, bu indirimden yararlanmış olacaklar." dedi.

7-YILDIRIM: ANADİLİN YAŞATILMASI İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı temsilcileriyle bir araya geldi. Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, "Kuzey Irak ile ticari ilişkilerimiz iyi. Bir ara bir sıkıntı yaşadık malumunuz. Ancak yeni dönemde Barzani Türkiye'yi çok iyi bilir. Türkiye'de de kendisini iyi tanırız. Çok yakın çalıştık başbakanlığım döneminde. Bunu her iki ülkenin hakları, refahı, geleceği için çok büyük bir fırsat olduğunu biliyorum. Bizim bölgede kardeşlikten başka çaremiz yok. Bölgede yaşanacak bir iç savaş, karışıklık sadece Türkiye'ye değil, Kuzey Irak'a da Suriye'ye de İran'a da zarar verir. Emperyal güçlerin de ekmeğine yağ sürmüş olur." dedi.

Yıldırım, 'İmamoğlu Kürtçe ile ilgili bir adım atacağını söylüyor Büyükşehir Belediyesi'nde, Kürtçe eğitim yeri açacağını, kurslar açacağını söylüyor. Siz bu konu da neler diyeceksiniz?' sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Ana dille ihtiyacı olan her şey, ister Kürtçe, ister Gürcüce ister Çerkezce anadilini yaşatmak isteyen bütün etnik gruplara her türlü desteği vereceğiz. Biliyorsunuz şu anda avukatlar Kürtçe savunma yapabiliyor. Belediye hizmetlerinden, diyelim ki Kürtçe konuşuyor mahrum mu kalacak? Onlara destek olacak elemanlar, öğretmenler yetiştireceğiz. Anadilin yaşatılması için ne gerekiyorsa yapacağız."

8 - DREAMLİNER'İN TÜM EKONOMİ KOLTUKLARI TÜRKİYE'DE ÜRETİLDİ

Haber: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu ay sonunda filoya katılacak ilk Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağının tüm ekonomi koltuklarının Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretildiğini açıkladı.

THY'nin yeni nesil, uzun menzilli, yeni uçağının kabin içi video görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bilal Ekşi, " 787-9'un en güzelini en sona sakladık. Uçağın tüm ekonomi koltukları Türkiye'de dizayn edildi, üretildi. TSI firmamız tarafından yerli ve milli vizyon ile üretilen koltuklar ile uçaklarımızı donatıyoruz" ifadelerini kullandı.

İLK UÇUŞ İSTANBUL-ANTALYA HATTINDA OLACAK

25 Haziran salı günü İstanbul'da olacağı öğrenilen ilk Dreamliner'ın kuyruk tescili ise 'TC-LLA' olarak belirlendi. Uçak Türkiye'de ilk uçuşunu 8 Temmuz pazartesi saat 08.35'de İstanbul'dan Antalya'ya yapacak.

9- RESTORANDA KADINA YUMRUK ATAN SANIĞA 1.5 YIL HAPİS VERİLDİ

Yüksel KOÇ/İSTANBUL, KADIKÖY'de bir restoranda yaptığı gürültüden şikayetçi olduğunu düşündüğü Asuman Bayrak'a, "Senin havan kime" diyerek yüzüne yumruk attığı iddiasıyla yargılanan Abdulkadir İnal, "Kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezada herhangi bir indirime gitmedi.

İstanbul Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına müşteki Asuman Bayrak ve Avukatı Rukiye Leyla Sürren, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Sanık Abdulkadir İnal ise duruşmaya katılmadı. Tanık olarak dinlenen Furkan Bal, olayın gerçekleştiği restoranda yemek yediğini belirterek, "Oturduğum masadan kendisini görebiliyordum. Birden kucağında bir çocuk olan bir adamın kendisine yumruk attığını gördüm ve o tarafa yöneldim. Asuman hanım, 'niye vuruyorsun bana' dedi. Bu arada gözlüklü bir adam geldi. Adama 'ne yapıyorsun' dedi. Ben de olaya müdahale etmek istedim. Kucağında çocuk olan adam üzerime doğru yönlendirdi. Olayın öncesinde herhangi bir kavga veya tartışma sesi duymadım" dedi.

RESTORAN SAHİBİ DE TANIK OLARAK DİNLENDİ

Lokantanın sahibi Melih Hocaoğlu da tanık olarak dinlendi. Sanığın olay günü kucağında çocuk ile üst kata gittiğini söyleyen Hocaoğlu, "Sonrasında kavga sesleri geldi. Bizim elemanlar sesleri duyunca yukarıya çıktı. Daha sonra hızlı bir şekilde, neredeyse yuvarlanacak halde kucağında çocukla aşağıya indi ve gitti. Ben yumruk atarken görmedim" dedi.

İNDİRİMSİZ 1.5 YIL

Kararını açıklayan mahkeme, Sanık Abdulkadir İnal'ı, "Kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın olay sonrası ve yargılama aşamasındaki davranışlarını gerekçe göstererek cezada herhangi bir indirime gitmedi. Mahkeme cezayı 1 yıl 6 ay süre ile erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadıköy'de 18 Ağustos 2018 tarihinde bir restoranda yemek yiyen Asuman Bayrak'ın Abdulkadir İnal'ın saldırısına uğradığı belirtiliyor.

Hesap ödeyen Asuman Bayrak'ın, arkasından gelen çocuk gürültüsü nedeni ile arkasına baktığı, ardından ödemeyi yaparak üst kata çıkarak yemeğini yediği, bir süre sonra kucağında çocuğu ile üst kata çıkan Abdülkadir İnal'ın, "Senin havan kime" diyerek Asuman Bayrak'ın gözüne yumruk attığı anlatılıyor.

Müştekinin yüz kemiğinde kırık oluştuğu, yüzünde iyileşmeyecek derecede iz kaldığı bilgisine yer verilen iddianamede, şüpheli Abdulkadir İnal'ın, "Kemik kırılmasına ve yüzde sabit iz bırakacak şekilde kasten yaralama" suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu.

