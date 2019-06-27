27.06.2019 15:33
Haberler » Güncel » Haber

DHA İSTANBUL  BÜLTENİ - 4

DHA İSTANBUL  BÜLTENİ - 4

AVCILAR sahilinde sabah yürüyüşüne çıkan vatandaşlar denizde bir erkek cesedi gördü.

AVCILAR  sahilinde sabah yürüyüşüne çıkan vatandaşlar denizde bir erkek cesedi gördü. Olay yerine gelen sahil güvenlik komutanlığına bağlı ekipler cesedi karaya çıkardı. Yapılan incelemenin ardından, ceset kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Bugün saat 12.00 sıralarında Gümüşpala sahilinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar 50-55 yaşlarında bir erkek cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik komutanlığına bağlı bir bot geldi, ceset denizden çıkarıldı. Polisin incelemelerinin ardından ceset, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü dökümü:
-------------------
-Olay yerindeki polis ekipleri
-Sahil güvenlik komutanlığına bağlı ekipler
-Cesedin denizden çıkarılması
-Genel ve detay görüntüler

27.06.2019 - 13.59 - Haber Kodu : 190627115


- İstanbul
Kaynak: DHA
İstanbul , Sabah , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:45 Ünlü kuaför Hüseyin Polat, 2019'un saç trendlerini anlattı
15:45 Deniz Feneri Derneği kurban yardımlarını 30 ülkeye ulaştıracak
15:44 Araçlardaki "Göçük onarımı"na boyasız müdahale
15:43 Denizli'de, metruk binada yangın
15:43 ABD'li misyoner Uganda'da 100'den fazla bebeğin ölümünden sorumlu
15:42 Tekneye bağlı paraşütle 50 metreden denize düşen Filistinli turist öldü
15:42 Ege'de yasa dışı göçle mücadele