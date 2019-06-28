DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4

1- YILDIRIM: ÇAY TEKLİFİM GEÇERLİ DE, EKREM İMAMOĞLU SEÇİMİ KAZANDI BELKİ FİKRİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİR

Haber: Gülseli KENARLI-Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA

Binali Yıldırım cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı çay teklifinin hatırlatılması üzerine, "Benim çay teklifim geçerli de, Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı belki fikrini değiştirmiştir. Şimdi biraz telaşesi var, işlerine baksın bakalım" dedi.

Binali Yıldırım, cuma namazını Tuzla Aydınlı Merkez Camii'nde kıldı. Yıldırım namazın ardından caminin çay ocağında çevrede bulunanlarla sohbet edip, çay içti. Binali Yıldırım gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"SEÇİM BİTTİ, HAYAT DEVAM EDİYOR"

Yıldırım ilk olarak, "Burası bizim mahallemiz, Aydınlı Köyü Mahallesi. Artık mahallemizle daha çok meşgul olma fırsatımız olacak. Komşularla bir araya geldik, cumayı eda ettik. Şimdi de çay ikram edecekler, onu bekliyoruz" dedi. Yıldırım, seçimin ardından neler yapılacağının sorulması üzerine, "Seçim bitti, hayat devam ediyor" diye konuştu. "Tatile çıkacak mısınız?" şeklindeki soruya ise Yıldırım, "Bundan güzel tatil mi var? Vatandaşlarla beraber mahallemizde" diye yanıt verdi. Ardından gazetecilere, "Artık siz çok yoruldunuz, sizin de biraz tatil yapmanız lazım" dedi. Binali Yıldırım, burada bulunan kız çocuklarını yanına çağırdı ve "Torunlar burada yok, torun bende fazla" dedi.

"HERKES İŞİNE BAKACAK BUNDAN SONRA"

Yıldırım, burada bulunan gazetecilere, "Burada size iş yok" diyerek güldü. Ardından bir gazetecinin, "Bundan sonra neler yapacaksınız?" sorusuna Yıldırım şöyle yanıt verdi: "Herkes işine bakacak bundan sonra, Ömür biter, iş bitmez." Yıldırım, "Su sorununu çabuk unuttular" diyen bir kişiye, "Yine olmasın. Artık İstanbul kararını verdi. Bundan sonra İstanbul için arkadaşlarımız çalışacak. Başarılar diliyorum. Biz de elimizden gelen gayreti, yardımı göstereceğiz. Doğru işlerinde yanlarında oluruz, yanlış işlerinde uyarırız" ifadelerini kullandı.



EKREM İMAMOĞLU'NA ÇAY TEKLİFİ

Yıldırım bir gazetecinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı çay teklifinin hatırlatması üzerine ise, "Benim çay teklifim geçerli de, Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı belki fikrini değiştirmiştir. Şimdi biraz telaşesi var, işlerine baksın bakalım" ifadelerini kullandı. Yıldırım, bir gazetecinin "Bundan sonra ağırlıklı olarak İstanbul'da mı, Ankara'da mı olacaksınız" sorusuna ise her iki şehirde de olacağı yanıtı verdi.

Görüntü Dökümü:

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Yıldırım'ın açıklamaları

Yıldırım'ın çay içmesi

Çevrede bulunanlarla sohbet etmesi

Detaylar

28.06.2019 -14.56 Haber Kodu : 190628134

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2- İBB GENEL SEKRETERİ HAYRİ BARAÇLI İLE TÜM YARDIMCILARI İSTİFA ETTİ

İSTANBUL,- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve 1. Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Baraçlı, "23 Haziran'da gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediye Bakanlığı yenileme seçimi, demokratik bir ortamda gerçekleşmiş ve İstanbulluların tercihi ile sayın Ekrem İmamoğlu başkan olarak seçilmiştir. Kendisini tebrik ederiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne bağlı yöneticiler olarak demokrasiye olan inancımız, misyonumuza, kendimize ve İstanbul'a olan saygımız nedeniyle yeni yönetimin kendi ekibiyle çalışmasının önünü açmak için büyük bir gayretle yürüttüğümüz görevlerimizi kendi isteğimizle bırakıyoruz.

Bu kararımızı başkanlığa iletirken, aynı zamanda siz saygıdeğer İstanbullularla paylaşmayı da bir görev olarak görüyoruz. İstanbul'a hizmet etmek için görev alan ve alacak olan herkese başarılar diliyoruz. İstenildiğinde İstanbul'a hizmet tecrübelerimizi yeni yönetim ve ekibi ile her an paylaşmaya hazır olduğumuzun da özellikle bilinmesini isteriz. Bugüne kadar icra ettiğimiz görevlerde bize güvenen sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet ricalindeki tüm büyüklerimize ve belediye başkanlarımıza, birlikte İstanbul'a hizmet etmekten gurur duyduğumuz 84 bine yakın çalışma arkadaşlarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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3-SAVCI KİRAZ'IN ŞEHİT EDİLMESİ: TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ



Haber: Serpil KIRKESER/ İstanbul DHA

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz şehit edilmesiyle ilgili 4'ü tutuklu 9'u firari 14 sanığın yargılandığı davada tahliye talepleri reddedildi.

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında 31 Mart 2015 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP/C terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin 4'ü tutuklu 9'u firari 14 sanığın yargılanmasına devam edildi



REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNDULAR

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 4 tutuklu sanık ile avukatları katıldı. Sanık avukatları, davada daha önce tanık olarak dinlenen Cavit Yılmaz'ın tekrar dinlenmesini talep etti. Mahkeme heyeti bu talebi reddetti. Mahkeme heyetinin red kararı üzerine mahkeme başkanı ile sanık avukatları arasında uzun süre tartışma yaşandı. Bunun üzerine sanıklar ve avukatları reddi hakim talebinde bulundu.



4 SANIĞIN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının duruşmayı uzatmak amacı taşıdığı gerekçesiyle reddi hakim taleplerini reddetti. Mahkeme heyeti, sanıklar Murat Canım, Mithat Öztürk, Cengiz Özel ve Mustafa Koçak'ın kuvvetli suç şüphesi, suçun niteliği, delilleri karartma şüphesi bulunması nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. 9 sanık hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 5 Temmuz'a ertelendi.



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4- FATİH'TEKİ KADIN CİNAYETİ İLE İLGİLİ OLARAK 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL,

FATİH'te başına poşet geçirilerek çıplak bir şekilde öldürülmüş olarak bulunan Tacikistan uyruklu kadın Firuza Akhmedova cinayetiyle ilgili 4 kişi Bursa'da gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Fatih, İskenderpaşa mahallesi, Horhor caddesi, Tayyereci Orhan sokak üzerinde 26 Haziran tarihinde meydana gelen olayda Firuza Akhmedova(24) adlı kadının evinde öldürülmüş olarak bulunmuştu. Yapılan incelemede çıplak olarak kadının başına poşet geçirildiği tespit edilmişti.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Firuza Akhmedova'nın öldürüldüğü gece son olarak cep telefonundan görüştüğü 4 kişinin ismi belirlendi. Polis kimliklerini tespit ettiği bu kişileri dün Bursa'da gözaltına aldı. Afganistan uyruklu İbrahim S.(19), Nader T.(21) Yunus M.(24) ile Türk olan Mücahit B.(21) gözaltına alındı.

İstanbul'a getirilen 4 şüpheli polis tarafından sorguya alındı. Sorgulamanın ardından 4 şüphelinin kadını neden öldürdüklerinin ortaya çıkması bekleniyor.

Görüntü dökümü:

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-Arşiv

28.06.2019 - 15.30 Haber Kodu : 190628143

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5-İLK KALP NAKLİNİ GERÇEKLEŞTİREN OPR. DR. KEMAL BAYAZIT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,

Türkiye'de ilk kalp naklini gerçekleştiren 89 yaşında hayatını kaybeden Opr.Dr. Kemal Bayazıt Şakirin Camii'nde düzenlene cenaze töreni sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye'de kalp damar cerrahisinin kurulması ve yaygınlaştırılmasının öncüsü olan Opr. Dr. Kemal Bayazıt uzun süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Türk tıbbının duayen isimlerinden Op. Dr. Kemal Bayazıt için önce İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi önünde, ardından da kuruluşunda görev aldığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi. Buradan son yolculuğuna uğurlanmak üzere Şakirin Camii'ne götürülen Bayazıt için cenaze töreni düzenlendi. Törene Bayazıt'ın eşi Müşerref, kızları Emel ve Itır Bayazıt'ın yanı sıra yakınları, çalışma arkadaşları, öğrencileri, hekimler ile sevenleri katıldı. Bayazıt öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

MEMLEKETİMİN BANA İHTİYACI VAR

Öğrencisi Prof. Dr. Süha Küçükaksu, yaptığı açıklamada, Türkiye'de kalp damar cerrahisinin kurulması ve yaygınlaştırılmasının öncüsü olan Bayazıt'ın uzun süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiğini belirtti. Türk tıbbında ve cerrahisinde bir ekol olan, on binlerce kalbe dokunmuş, yetiştirdiği cerrah ve kardiyologların yüz binlerce kalbe dokunmasını sağlayan hocaların hocası Kemal Bayazıt'ın, yıllar önce "İngiltere'de kal" dediklerinde, "Bana memleketimin ihtiyacı var." diyerek dönmesinin Türk milleti tarafından hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Prof. Dr. Küçükaksu, Türk tıp camiasına ve kalp hekimliğine başsağlığı diledi.

Kızı Emel Bayazıt "Böyle günlerde konuşmak çok zor. Babamızla çok gurur duyduk. Bu yaşına kadar mesleki olarak büyük başarılar elde ederek mutlu yaşadı. Biz onla gurur duyuyoruz ve onu çok seviyoruz" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Cenazeden görüntü

-Cenazeye gelenlerden görüntü

-Öğrencisi Süha Küçükaksu ile röp

-Kızı Emel Bayazıt ile röp

28.06.2019 -15.01 Haber Kodu : 190628136

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6- LGS'DE TAM PUAN ALAN ÖĞRENCİLERE VALİLİKTEN ÖDÜL

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL

Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan öğrenciler için İstanbul Valiliği'nde ödül programı düzenlendi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, öğrencilerin büyük başarı elde ettiğini belirterek, "Bir milyon 25 bin 607 kardeşimiz birbiriyle yarıştı. Sınav sonuçları belli oldu. Türkiye genelinde 565 kardeşimiz, sizin tabiriyle 'ful' çekti. İstanbul'umuzda ise 118 kardeşimiz 'ful' çekti" dedi.

"HEPİMİZE GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN VASİYETİ BU"

Vali Yerlikaya, "Hepinizi tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz. Sizinle gurur duyuyoruz. 'Başarı küçük de olsa ödülle pekişir' dedik. Bir hatıra olsun diye bu hediyeleri takdim ettik. Bu başarıya vesile olan sizleri sabırla yetiştiren öğretmenlerinize teşekkür ediyorum. Okul müdürleriniz ve fedakar eğitimcileri kutluyoruz. Tebriğin, takdirin en büyüğü anne ve babalarıdır. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Siz, bizim ümidimizsiniz. İstanbul'u ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine taşıyacağız. Hepimize Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti bu. Bu nesilleri yürekten kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Vali Ali Yerlikaya ve İl Milli Eğitim Müdür Levent Yazıcı öğrencilere hediyelerini verdi. Ödül programı, İstanbul Valiliği'nin önünde hatıra fotoğraf çekimiyle sona erdi. Çekim sonrası Vali Yerlikaya, fotoğraf makinesiyle basın mensupları ve velilerin fotoğrafını çekti.

Görüntü Dökümü:

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-İl Milli Eğitim Müdürü'nün öğrencilere hediye vermesi

-Vali'nin konuşması

-Vali'nin öğrencilere hediye vermesi

-Hatıra fotoğrafı çekimi

-Vali'nin fotoğraf çekmesi

-Genel ve detaylar



