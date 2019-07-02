DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4

(ek görüntüyle)

1-PENDİK'TE TÜNELDE FECİ KAZA: 2'Sİ AĞIR 5 YARALI

- Kazaya karışan hafriyat kamyonundan mazot çaldığı öne sürülen kişiyle sürücü arasında kavga çıktı.

Haber-Kamera: Ali Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA

Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Hafriyat kamyonunun da karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda yeni açılan tünelde biri hafriyat kamyonu 4 araç birbirine girdi. Kazanın hafriyat kamyonu sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldiği öne sürüldü. Feci kazada tünel adeta savaş alanına döndü. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralanırken, tünel trafiğe kapandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA SONRASI KAVGA

Bu arada kazaya karışan hafriyat kamyonundan mazot çalmaya çalıştığı öne sürülen kişi ile sürücü arasında kavga çıktı. Kavgaya çevredekiler müdahale etti. Bidonla mazot çalmaya çalıştığı iddia edilen kişi uzaklaştırıldı.



Görüntü Dökümü:

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-Kazaya karışan araçlar

-Çalışmalar

-Araçlardaki hasar

-Kavgadan görüntü

-Detaylar

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2- BASIN EKSPRES YOLUNDA KAZA YAPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL

Basın Ekspres yolunda park halindeki mobil haritalama aracına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Basın Ekspres yolu Mahmutbey mevkii İkitelli istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Faruk Has yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde park halindeki 34 ABA 879 plakalı Nimetullah Yiğit yönetimindeki mobil haritalama aracına çarptı. Çapmanın etkisiyle Faruk Has arka camı kırılan aracın içine girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarılan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü

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-Yaralının ambulansa konulması

-Kazaya karışan araçlardan görüntü

-Polis ve itfaiye ekiplerin çalışması

-Trafikten görüntü

-Genel ve detaylar



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3- BÖLGE İDARE MAHKEMESİ'NİN İKİNCİ KATINDAN DÜŞEREK ÖLDÜ



Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL, BAĞCILAR'da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi binasının ikinci katından düşen kişi hayatını kaybetti. Polis, intihar ihtimali üzerinde duruyor.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek, saat 14: 30 sıralarında adliyenin ikinci katından düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede düşen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi sürüyor. Polis, intihar ihtimali üzerinde duruyor.



Görüntü Dökümü:

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-Adliyeden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Ambulanstan görüntü

-Genel ve Detaylar

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4-EMRE AŞIK 2 ÇOCUĞUNU İCRA YOLUYLA TESLİM ALIRKEN OLAYLAR ÇIKTI

Hayati ARIGAN/İSTANBUL ESKİ futbolcu Emre Aşık, 4 aydır göremediği çocukları 6 yaşındaki oğlu ile 2.5 yaşındaki kızının geçici velayetini aldı. Emre Aşık, haciz kararıyla çocuklarını alırken olaylar çıktı. Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet, 2 polis memuru, pedagog ve icra memuru, Yağmur Aşık ve annesinin kendilerine yumruklarla saldırdığını ileri sürdü. Darp raporu alan icra heyeti, Yağmur Aşık ve annesinden şikayetçi oldu.

YAĞMUR AŞIK'A "ÇOCUKLARA KÖTÜ MUAMELE"DEN DAVA

Yağmur Aşık hakkında Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçen ay çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla 'basit yaralama ve kötü muamele' suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Emre Aşık, avukatı Funda Sadıkahmet Alp aracılığıyla boşanma davalarının görüldüğü İstanbul 10'uncu Aile Mahkemesi'ne bir dilekçe vererek çocuklarının geçici velayetini istemişti. Mahkeme geçtiğimiz cuma günü aldığı kararla çiftin 6 yaşındaki oğlu ile 2.5 yaşındaki kızlarının velayetini tedbiren baba Emre Aşık'a verdi.

3 ÇOCUKTAN İKİSİNİN TEDBİREN VELAYETİ BABAYA VERİLDİ

Mahkeme Emre Aşık'a verilen çocuklar ile anne arasında her ayın 1. 2. ve 4. hafta sonu Cuma akşamından Pazar akşamına kadar, dini bayramların 2. gününden 3. günü akşamına kadar yaz tatillerinde ise 1-10 ağustos arasında annenin yanında kalması yönünde şahsi ilişki kurdu. Tedbiren velayeti Yağmur Aşık'ta bulunan 1,5 yaşındaki çocuğun ise yaşı, gelişimi, anne bakımı, anne sütüne muhtaç oluşunu dikkate alan mahkeme velayetin değiştirilmesi talebinin reddine karar verdi.

İCRA YOLUNA GİTTİLER

İki çocuğunun velayetini alan Emre Aşık avukatı Funda Sadıkahmet Alp ile birlikte polis memurları eşliğinde mahkeme kararı doğrultusunda Yağmur Aşık'tan çocuklarını almak istedi. Yağmur Aşık çocuklarını vermeyince bu kez Emre Aşık icra emri çıkartarak icra heyeti ile tekrar Yağmur Aşık'ın yaşadığı Arnavutköy'deki evine gitti. İcra ile çocuk teslimi sırasında Yağmur Aşık, annesi ve iki kadın arkadaşının icra heyetine saldırdığı iddia edildi. İcra heyeti tarafından tutulan tutanakta yaşanan olaylar şöyle anlatıldı:

"Pedagog çocuklarla görüştükten sonra çocukların babaya tesliminde bir sakınca olmadığını belirtti. Yağmur Aşık çocukları sağ salim babaya teslim etti. Bu sırada Yağmur Aşık, "Oğlumu vermeyeceğim" diyerek çocuğu vermemek için direndi. Avukat Funda Sadıkahmet Alp'e küfürler edildi. Polis memurlarına yumruk ve tekme ile saldırıldı. Yağmur Aşık tehditler ederek çöp konteynerlerini fırlattı. İcra heyeti darp raporu alarak Yağmur Aşık, annesi ve yanındakilerden şikayetçi oldu."

REDDİ HAKİM İSTEDİLER

Sinir Krizleri geçiren Yağmur Aşık'ın avukatı Levent Turgut Karakoç, 2 çocuğun tedbiren velayetini Emre Aşık'a veren aile mahkemesi hakimi ile ilgili 'reddi hakim' talebinde bulunduklarını belirtti. Avukat Karakoç ayrıca Emre Aşık'ın uyuşturucu kullandığı konusunda Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınması için mahkemeye talepte bulunduklarını söyledi.



Görüntü Dökümü:

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-Çocukların teslimi

-Teslim sırasında Yağmur Aşık'ın yaptığı açıklamalar

-Emre Aşık'ın çocuğunu alması

-Genel ve detaylar

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5-İSTANBUL'DA 7 İLÇEDE YAPILAN KAÇAK SİGARA OPERASYONU KAMERADA

Çağatay KENARLI İSTANBUL,

İstanbul'a çeşitli illerden kaçak tütün ve tütün mamulleri getirildiğini belirleyen polis ekipleri, İstanbul'da 7 ilçede çeşitli adreslere operasyon düzenleyerek 35 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonlar kapsamında tonlarca kaçak sigara, tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tütün kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, çeşitli illerden şehirlerarası otobüslerle İstanbul'a gümrük kaçağı tütün mamulü gönderildiğini tespit etti.

7 İLÇEDE OPERASYON

Ekipler 20 Mayıs - 21 Haziran tarihleri arasında önceden tespit edilen 49 kişinin yakalanmasına yönelik Fatih, Tuzla, Sancaktepe, Küçükçekmece, Güngören, Beykoz ve Bağcılar'da çeşitli adreslere operasyonlar düzenledi.

35 GÖZALTI, TONLARCA TÜTÜN

Yapılan operasyonlarda 35 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri hakkında yakalama kararı olan 14 kişinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler yaptığı aramalarda 55 bin 865 paket kaçak sigara, 17 bin 690 kaçak puro, 7 kilo 786 gram kaçak pipo tütünü, 41 ton 500 kilogram kaçak nargile tütünü, 21 ton 581 kilogram kaçak sigara tütünü, 51 bin 800 boş makaron, 220 bin dolu makaron ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 20 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. 21 Haziran'da adliyeye sevk edilen

15 kişiden 10'u çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYONLAR POLİS KAMERASINDA

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlar polis kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde bir otobüsü takip eden polisler, otobüsten çıkardıkları kolilerde kaçak sigaraları bulması kameralarca kaydedildi. Ekiplerin bir işyerinde de sigaraları saklamak için gizli bölme olduğu dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin takip ettiği bir yolcu otobüsü

-Ekiplerin otobüsten çıkardığı kolilerden sigaraları bulması

-Polislerin adreslerde yaptığı aramalar

-Polislerin bir zulaya girmesi

-Genel ve detay görüntüler

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6- MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANI "KARA FATMA" MEZARI BAŞINDA ANILDI



Beyza Nur GÜLER-Güven USTA-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, MİLLİ Mücadelenin sembol isimlerinden Üsteğmen Kara Fatma (Fatma Seher), Beyoğlu Kulaksız Mezarlığı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Yazar İlknur Bektaş'ın her yıl geleneksel olarak düzenlediği "Milli mücadelenin cesur ve kayıp kadınları ve Üsteğmen Kara Fatma Vefat yıldönümü anma töreni" Kulaksız Mezarlığı'nda yapıldı. Törene İstanbul 1. Ordu Komutanı adına Tuğgeneral Süleyman Ertızman, Bölge Komutanı Orhan Veli Duran, Cumhuriyet Kadınları Derneği temsilcileri, Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ellialtı'nın yanı sıra Kara Fatma'nın ( Fatma Seher) torunu Cemil Dağlar ve 5. Kuşaktan torunu Orkun kuşlu da katıldı. Kur'an tilavetiyle başlayan törenin açılış konuşmasını İlknur Bektaş yaptı.

"KARA FATMA KİMDİR HERKES BİLSİN İSTEDİM"

İlknur Bektaş, "Üsteğmen Kara Fatma'nın bugün 64. vefat yıldönümü. Mezar yeri bilinmeyen üsteğmen Kara Fatma'nın anma gününü, mezar yerini bulduktan sonra düzenli olarak son 6 yıldır hem anarak hem de toplumda bir farkındalık oluşturarak herkesle bir araya geliyoruz. Biliyorsunuz son zamanlarda insanlar 'Kara Fatma' diye konuşuyorlar ve birbirlerini rencide ediyorlar. Ben de istedim ki, 'Kara Fatma gerçekten kimdir, herkes bunu bilsin.' Bir milli mücadele kahramanı olduğunu, cesaret timsali olduğunu ve kahramanlığın aslında geçmişten beri Türk kadınlarına çok yakıştığını, vefanın hepimize ait olduğunu, bu değerli kahramanı toplumla tanıştırmak ve daha çok bilinmesini istiyoruz. Bütün çalışmamız da bugün bu yönde" dedi.

"MUTLU VE GURURLUYUM"

Kara Fatma'nın 5. Kuşaktan torunu Orkun Kuşlu ise, "Erzurumlu Üsteğmen Kara Fatma'nın 5. Kuşak torunuyum. Bugün kendisinin vefatının 64. Sene-i devriyesi. Kendisini anmak için burada bulunuyoruz. Türk Kızılayı ve Genelkurmay Başkanlığı ortak çalışmasından dolayı mezarını yaptırdık. En azından buradan geçen insanlardan bir fatiha almasına vesile olduğumuz için de çok mutlu ve gururluyum." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Törenden genel ve detay görüntüler

-Törene katılan vatandaşlar

-İlknur Bektaş'ın konuşması

-Orkun Kuşlu'nun konuşması

-Kara Fatma'nın mezarından görüntüler





