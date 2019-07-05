DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4

(GENİŞ HABER)

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ARACIN İÇERİSİNDE BOMBA OLDUĞU BELLİ

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin, "Suriyeli 3 kişi. Ama aracın içerisinde bomba olduğu belli onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre 3'ü de ölmüş. Şu anda incelemeler yapılıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'ne geçti. Cami çıkışında ayaküstü vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'a ilk olarak Reyhanlı'daki patlama soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriyeli 3 kişi. Ama aracın içerisinde bomba olduğu belli. Onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre 3'ü de ölmüş. Şu anda tabi incemeler yapılıyor. Kimlik tespitleri yapılmış. Tabi bunun gerisinde ne vardır, ne yoktur şu anda arkadaşlarımız çalışmalar yapıyorlar. Onu da zannediyorum kısa zamanda neticesi ortaya çıkacaktır. Şu anki tespitler daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde. Herhalde bir kaç saat içinde bakanlığımız da bununla ilgili detay bilgi verecektir" şeklinde

diye konuştu.

"MAALESEF YOLDAŞ OLMAKTAN ÇIKIP ÇOK FARKLI İSTİKAMETE GİDENLER OLDU"

Bir gazetecinin yeni parti iddialarıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Şu anda benim partimin içerisindeki milletvekili arkadaşlarımın içinde böyle bir şey söz konusu değil. Ama partimle şu anda hiçbir ilişkisi olmayanların bu tür bir çalışması varsa bu da ayrı bir konu. Ona benzer haberleri bizde sizlerden duyuyoruz, başkalarından duyuyoruz. Bugüne kadar buna benzer olayları biz geçmişte de çok yaşadık. Hatta grup kuracak şekilde milletvekili sayısı ile aramızdan ayrılanlar oldu, ama şimdi tarih oldular. Kimse onları hatırlamıyor bile. Bundan sonra bir başkaları ile aynı şekilde ayrıldık. Onlar da tarih oldu. Daha sonra bir başkası o da tarih oldu. Onun için her siyasi partinin bunlar maalesef yaşam süreci içinde olan hadiselerdir. Biz, yola çıktığımız arkadaşlarımızı hep yoldaş olarak gördük ama maalesef yoldaş olmaktan çıkıp çok daha farklı istikamete gidenler oldu. Bunlar bir dava anlayışının dışında olanlardandır. Onun için bu noktada çok da fazla bunları dert edinmiyoruz. Biz bu yolda beraber yürüyen arkadaşlarımızı bizim yoldaşımız, dava arkadaşımızdır. Olmayanlar da kendi yoluna gider biz de yolumuza devam ederiz" dedi.

"AĞUSTOS VEYA EYLÜL BAŞI GİBİ BİR TOPLANTI SÖZ KONUSU"

Erdoğan son olarak Suriye'deki gelişmelerle ilgili, "Ağustos sonu veya Eylül başı gibi bir toplantı söz konusu. Bu zirveyi gerçekleştirip ona göre de başta İdlib olmak üzere bu konuda bu etapta neler yapabiliriz bunları görüşme imkanımız olacak. Şuanda tabi İdlib ile ilgili olarak özellikle Rusya ve Türkiye olarak elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bunun dışında tabi Amerika'nın da bağlantılı olduğu bazı bölgeler noktasında onlarla da ilişkimizi Dışişleri Bakanları arasında yürütüyoruz" diye konuştu

Açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniveritesi'nin mezuniyet törenine katılmak üzere Hz. Ali

Camii'nden ayırıldı.

Görüntü dökümü

-----------------------------

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiden çıkışı

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun camiden ayrılması

=============================

(Erkut'un görüntüsüyle)

2- İBB'DE YENİ ATAMALAR



İSTANBUL, İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) resmi atamalar yapıldı. Yavuz Erkut İBB'nin yeni genel sekreteri oldu. Mehmet Çakılcıoğlu genel sekreter yardımcısı, Murat Ongun, Yiğit Duman ve Ertan Yıldız başkan danışmanları, Yavuz Saltık özel kalem müdürü, Eren Sönmez birinci hukuk müşaviri ve Erol Özgüner de bilişim danışmanı olarak atandı.

Görüntü Dökümü:

----------

-Erkut'un görüntüsü

=================



3- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE PROTESTOLU MEZUNİYET

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ -Nermin GEYİK/İSTANBUL - BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nin 152. mezuniyet töreni gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi 2018-2019 akademik yıl mezuniyet töreni, üniversitenin Uçaksavar Spor Tesisleri'nde yapıldı. Törende dönemi başarıyla tamamlayan bin 863'ü lisans toplam 2 bin 482 öğrenci diplomalarını aldı. Törende mezun olan Boğaziçililer pankart ve dövizlerle yürüyerek oturacakları yerlere ilerledi. Rektör Prof. Dr. Mehmed Özkan açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Özkan sözlerine başladığı sırada, mezunlar ayağa kalkarak sahne karşı sırtlarını döndü. Bu sırada eline LGBTİ bayrağı alan bazı mezunlar da tören alanında koştu. Bazı öğrenciler ise Özkan'ın konuşma yaptığı sırada kürsünün önüne gitti.

"HAYAL KURUN ARKADAŞLAR"

Boğaziçi Üniversitesi'nin eski mezunlarından olan ve Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane törende yaptığı konuşmasında, "Hayal kurun arkadaşlar. Hayal çok güzel bir şeydir. Bol bol hayal kurun. Bu hayallere sımsıkı sarılın. Hayallerinizi gerçekleştirmek için var gücünüzle çalışın. Unutmayın ki hayal kurmadan bunlar hedefe, çalışıp azmettiğiniz de gerçekleşmeye ve olguya dönüşmeyecek. Bunları yaparken sabrı unutmayın. Gösterdiğiniz sabır sizin olgunlaşma sürecinizde birer köşe taşı olacaktır. Başarmak için azmetmek, çok çalışmak ve sabretmek gerekir. Ben sadece başarmayı para kazanmak olarak görmüyorum. Başarmayı bulunduğunuz ortama değer yaratmak olarak görüyorum. Emin olun yarattığınız değer bir gün size farklı boyutlarda, istediğiniz ölçüde geri dönecektir" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Özkan günün anısına Nane'ye plaket takdim etti.

2 BİN 482 ÖĞRENCİ KEP ATTI

Protokol konuşmalarının ardından mezunlara öğretim üyeleri tarafından belge ve ödülleri verildi. Sunucunun geri sayımı ile 2 bin 482 öğrenci birlikte keplerini havaya attı.

Görüntü Dökümü:

------

-Mezunların yürüyüşünden detaylar

-Öğretim elemanlarının yürüyüşü

-Rektörün konuşması ve protesto edilişi

-Mezuniyet ödüllerinin takdimi

-Kep töreni

========================

4 - ÖLÜMÜ EŞİNİN ŞİİRİYLE DUYURULAN KADINA DUYGUSAL VEDA



Çağatay KENARLI/İSTANBUL, İSTANBUL'da 7 yıldır kanser tedavisi gören ve dün akşam tedavi gördüğü hastanede ölen 44 yaşındaki tasarımcı Fikret Zeynep Perens vefat etti. Perens'in 13 yıllık eşi Yunus Emre, geçtiğimiz aylarda eşi yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada oğlunun ağzından 'Sevgili anne' başlıklı bir şiir yazmıştı. Eşinin vefatının ardından Yunus Emre Perens, o şiiri ölüm ilanı olarak bugün bir gazetede yayınlattı.

EŞİM OĞLUM İÇİN ÇOK ÇABALADI

Fikret Zeynep Perens için Bahçeşehir Hacı Eyüp Saadet Çarmıklı Camii'nde Cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Perens'in cenazesi aile dostları ve yakınları tarafından Hoşdere Mezarlığı'na gözyaşları arasında defnedildi. Fikret Zeynep Perens'in halıcılık ve deri işiyle uğraşan 13 yıllık eşi Yunus Emre Perens, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Yunus Emre Perens "Küçük bir oğlumuz var, olgun bir çocuk oldu, her şeyin iyi olmasını istiyoruz, eşim dünyaya veda etti. Gazetede yayınlanan şiiri birkaç ay önce yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada yazmıştım. 7 yıldır kanser hastasıydı. Çok fazla tedavi imkanı denedi. Çok güçlü bir kadındı, inanılmaz bir insandı ömrü yetmedi. Bize çok kıymetli bir emanet bıraktı, oğlumuzu. Çok severek evlenmiştik, 13 yıldır evliydik. Çok sevdik birbirimizi. Küçük bir oğlumuz var, annesine çok destek oluyordu. Annesi de onun için yaşıyordu. Çok iyi dosttuk her şeyden önce, oğlu için çok çabaladı" dedi.

ANNEMİN ÇANTASI, ONUN TELEFONU BURADA…

Çiftin 7,5 yaşındaki oğlu Çağan Ali, "Belimdeki şapka ile gözlüğü annemindi. Bugün onları taktım, omzumdaki çantayı annem bana verdi. Çantanın içinde de annemin telefonu var. Gazetede çıkan şiiri babam bana evde okumuştu" dedi.

ÇOCUĞUMA İYİ BAKMAZSANIZ, RÜYANIZA GİRERİM DİYORDU…

Çağan Ali Perens'in amcası Yusuf Perens de Fikret Zeynep'in oğlu Çağan Ali'ye ve ailesine çok bağlı olduğunu söyledi. Yusuf Perens, "2012 yılında hastalığa yakalandı. Çağan'a altı aylık hamileyken, damak kanseri olarak başladı. Bu süreçte babasını, sonra ablasını göğüs kanserinden, geçtiğimiz yıl da annesini kaybetti. Oğlu için yaşıyordu. Çok güzel tasarımları vardı. Vefat etmeden önce Çağan'ı bize emanet etti ve ona iyi bakmamızı söyledi. Çocuğuma iyi bakmazsanız rüyanıza girerim diyorduö dedi. Perens'in cenazesi aile dostları ve yakınları tarafından Hoşdere Mezarlığı'na defnedildi.

Görüntü Dökümü

------------

-Yunus Emre Perens'in taziyeleri kabul etmesi

-Yunus Emre Perens'in açıklamaları (Nohut rengi tişört)

-Yusuf Perens'in açıklamaları (Siyah tişört)

-Çağan Ali'nin açıklaması

-Cenazeden görüntü

-Cenaze namazından görüntü

-Genel ve detaylar



============================

5- BİNA SİGARA İZMARİTİNDEN YANIYORDU

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, SULTANGAZİ'de bir binanın avlu olarak kullanılan arka boşluğuna atılan sigara izmariti, burada serili halıların üzerine düştü. Sigara izmariti yüzünden çıkan yangını bina sahibi söndürdü.

Yangın,50. Yıl Mahallesi 2184 sokakta 6 katlı binada meydana geldi. Binanın arka boşluğunda bulunan halılar bir anda alev almaya başladı. Alevleri gören bina sahibi Bekir Gölgeci'nin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, Bekir ölgeci, yangını söndürmek için kiracılarının evde olmaması üzerine dairenin kapısını zorlayarak, arkadaki avluya girdi. Yangını kendi imkanlarıyla söndüren Gölgeci, yangının atılan zigara izmaritinden çıktığını söyledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Bina sahibi Bekir Gölgeci, "Ben evdeydim. Daha sonra kokuyu duydum, Aşağıya baktığımda ateş gördüm. Aşağı indim. Giriş katta yaşayan kiracılarımız evde değildi. Kapı açık değildi. Kapıyı zorla açtım. İşte ateşi söndürdük. İtfaiye daha sonra geldi müdahale etti. Halıların üzerine sigara izmariti atıldığından dolayı yangın çıktı. Erken müdahale etmeseydik belki büyüyebilirdi" dedi.

Görüntü Dökümü:

------

-Yangından görüntü

-Söndürme çalışmaları

-Gölgeci ile röp.

-Detaylar

=========================

6 - LEVENT YÜKSEL HARBİYE'DE SEVENLERİ İLE BULUŞTU



İstanbul DHA - Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Müzikseverler konser alanını doldurarak şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Sahne performansıyla beğeni toplayan Yüksel, her konserinde olduğu gibi bu konserinde de geleneği bozmayarak müzik ziyafetine 'Ya sonra' isimli şarkısı ile başladı. Konser, sanatçının klasikleşmiş ve en sevilen 'Ayrılmam', 'Kadınım', 'Medcezir', 'Tuana', 'Karaağaç', 'Bi Daha', 'Zalim' şarkıları ile devam etti. Sanatçı, üç yıl önce çıkarttığı arabesk albümü 'Hayatıma Dokunan Şarkılar' dan seçtiği 'Mutlu Ol Yeter', 'Kaderimin Oyunu', 'Yalnızım Dostlarım' şarkılarını da hayranları için seslendirdi. Yüksel'in sahne performansı yaklaşık üç saat sürdü.

Görüntü Dökümü:

--------

-Konserden görüntüler