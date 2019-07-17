DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4

ATATÜRK HAVALİMANI'NI İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASINDA KARAR (1)

Haber: Ümit UZUN - İstanbul DHA - FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı dava karar açıklandı.

Mahkeme, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan 10 sanığı ağırlaştırılmış müebbet, 43 sanığı ise müebbet hapis cezasına çarptırdı. 44 sanığa ise 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Görüntü Dökümü;:

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-Arşiv

17.07.2019 -11.30 Haber Kodu : 190717053

17.07.2019 - 11.33 Haber Kodu : 190717054

17.07.2019 -11.43 Haber Kodu : 190717060

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2-HRANT DİNK CİNAYETİNE İLİŞKİN AYRILAN DAVADA KARAR (2)

- Erhan Tuncel, mahkeme salonunda kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA- AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ana davadan zaman aşımı ihtimaliyle dosyaları ayrılan Yasin Hayal, Ogün Samast ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 9 sanıklı davada karar çıktı. Sanıklardan Erhan Tuncel, "6 mağdura karşı tasarlayarak ve bomba kullanmak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs", "Mala zarar vermek", "Hrant Dink'in öldürülmesine yardıma teşebbüs", "Silahlı suç örgütüne üye olma" suçlarından toplam 99 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Yasin Hayal, "Silahlı suç örgütü kurma ve yönetme" suçlarından 7 yıl 6 ay hapis cezasına, sanık Ogün Samast ise "Silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 4 sanık da çeşitli cezalara çarptırıldı. İki sanığın ise beraatine hükmedildi.

Erhan Tuncel'in hükümle birlikte tutuklanmasına karar verildi. Tuncel'e mahkeme salonunda polis tarafından kelepçe takılarak gözaltına alındı. Tuncel basın mensuplarının soruları üzerine, "Karar hukuksuz bir karar. Diyebilecek bir şey yoktur. Mahkeme kararı kesinlikle yasaya aykırıdır. Ergenekon'u çökerttiğim herkes tarafından bilinmektedir. Aynı yapı bu cezayı vererek beni cezaya bağlamıştır. Herkes Erhan Tuncel'in kim olduğunu biliyor. Bunun bedelini de bu kararı aldırtanlara sordurtacağım" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Erhan Tuncel polis eşliğinde götürülürken

17.07.2019 -16.13 Haber Kodu : 190717150

17.07.2019 - 16.19 Haber Kodu : 190717152

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3- İSTİNAF MAHKEMESİ İBB İŞGAL GİRİŞİMİNDE 40 KİŞİNİ CEZASINI ONADI

- ESKİ AFAD İSTANBUL İL MÜDÜRÜ YENİDEN YARGILANACAK

Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,

İstinaf Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi 14 kişinin şehit olduğu İBB işgal girişimine ilişkin yerel mahkemenin 41 sanık hakkında verdiği ceza kararını 40 sanık yönünden onadı. İstinaf Mahkemesi, eski AFAD İstanbul İl Müdürü'nün yeniden yargılanmasına karar vererek dosyasını ayırdı. İstinaf Mahkemesi, 11 er hakkındaki beraat kararını da onadı.

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ni işgal girişimi sırasında yaşanan ve Prof. Dr. İlhan Varank ile birlikte 14 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 52 sanık hakkında açılan davanın karar duruşması, 15 Mayıs 2018 tarihinde yapılmıştı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, karar duruşmasında, tutuklu 52 sanıktan eski Albay Zeki Demir, eski Yüzbaşılar Ramazan Ertürk, Yakup Karaçelik, Mustafa Alper Şengören, eski teğmen Ömer Sevim, eski asteğmen Fatih Sultan Mehmet Samancı, eski uzman onbaşı Sercan Met, Uzman Çavuş Ömer Er ile İBB Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç ve Eski AFAD İstanbul İl Müdürü Gökay Atilla Bostan'ı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırmıştı.

31 ER DE MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, tamamı erlerden oluşan 31 sanığı da "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, iyi hal indimi ile de müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Kalan 11 erin ise beraatine karar veren mahkeme, tamamı tutuklu yargılanan bu erlerin tahliyesine de hükmetmişti. Mahkeme, 8 rütbeli askeri 14 kişinin şehit edilmesi ve 182 kişinin yaralanmasından da sorumlu tutup, her sanık, "Kasten adam öldürme" suçundan 14'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 2'şer bin 912"şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 31 er 14 kişinin öldürülmesinden dolayı 14'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 182 kişinin yaralanmasından dolayı da 2'şer bin 426'şar yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca İBB Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç, "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçundan 3 yıl hapis ve 3 bin 750 lira adli para cezası, eski yüzbaşı Mustafa Alper Şengören'e de "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

KARAR İSTİNAFA TAŞINDI

Mahkemenin bu kararı, sanıklar, sanık avukatları, katılanlar, katılan avukatları, müştekiler, müşteki avukatları tarafından İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, tarafların istinaf taleplerini dosya üzerinden karara bağladı.

ESKİ AFAD MÜDÜRÜNÜN DOSYASINI AYIRDI

2. Ceza Dairesi, yerel mahkeme tarafından, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan AFAD eski İstanbul İl Müdürü Gökhan Atilla Bostan'ın dosyasına ayırarak yeniden yargılanmasına karar verdi. Bostan'ın tutukluluk halinin devamına da karar veren Daire, Bostan hakkındaki dosyanın başka bir esasa kaydına ve duruşma günü verilmesine hükmetti.

11 ERİN BERAAT KARARI ONANDI

2. Ceza Dairesi, dosyasını ayırarak yeniden yargılama kararı verdiği Gökhan Atilla Bostan dışında kalan 9 rütbeli askerin, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan aldığı ağırlaştırılmış mübbet hapis cezası ile "Anayasayı ihlal" suçundan 31 erin aldığı müebbet hapis cezalarını usul ve yasaya uygun bularak onadı. Daire, 11 erin beraat kararına ilişkin hükmü de usul ve yasaya uygun bularak onadı. Daire, sanıklar hakkında 14 şehit ve 182 yaralamaya ilişkin olarak yerel mahkeme tarafından verilen hapis cezalarını da usul ve yasaya uygun bularak onadı.

Daire, İBB Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç hakkında, "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçundan kurulan 3 yıl ve 3 bin 750 liralık hapis cezasına ilişkin hükmü kaldırarak yeni hüküm kurdu. Daire, Tunç'u 1 yıl hapis ve 25 gün adli para cezası ile cezalandırdı.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

17.07.2019 -15.15 Haber Kodu : 190717123

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4- BAŞAKŞEHİR'DE İŞYERİNİN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Yılmaz OKUR-Savaş ATAK/-BAŞAKŞEHİR'de otomobil aksesuarları üreten bir işyerinin deposunda çıkan yangın çatıya sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, işyerinde hasar oluştu.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Pik Dökümcüler sanayi sitesinde araba aksesuarları üreten 3 katlı bir işyerinin deposunda saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan çıkan alevler çatıya da sıçradı. Çatıdan dumanların yükseldiğini gören çalışanlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

Görüntü Dökümü

(CEP TELEFONU)

-Çatıdan yükselen alevler

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

(AKTÜEL)

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Çatıda itfaiye ekiplerinin dumanlara müdahalesi

-Genel ve detaylar

17.07.2019 - 16.02 Haber Kodu : 190717145

17.07.2019 - 16.09 Haber Kodu : 190717149

17.07.2019 - 16.23 Haber Kodu : 190717155

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5- İSTANBUL POLİSİNDEN 'BİLİŞİM' OPERASYONU

İstanbul'da 33 ilçede bilişim yoluyla suç işleyenlere yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında 3 yıl ve üzerinde kesilmiş hapis cezası bulunan 24 kişi yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Mahkemeye sevkedilen 23 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz cumartesi günü 33 ilçe de eş zamanlı operasyon yapıldı. 750 polisin katıldığı operasyonda, bilişim yoluyla suç işlemiş ve haklarında tutuklama kararı bulunan 24 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan kişiler arasında, bilişim yoluyla "Nitelikli dolandırıcılık", "Nitelikli hırsızlık", "Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans oyunları Kanununa Muhalefet" ve "Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması" gibi suçlar sebebiyle ceza aldıkları olduğu öğrenildi. Siber Suçlar Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından mahkemeye sevkedilen 24 kişiden 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyondan görüntü

-Şüphelilerin adliyeye sevki

17.07.2019 - 15.39 Haber Kodu : 190717134

