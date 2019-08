DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4

1-MAGANDA KURŞUNUYLA HAYATINI KAYBEDEN SELİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Organları 5 kişiye umut olan 10 yaşındaki Selin Cebeci'nin annesi;

-"Ne güzel herkesin elinde silah, sokaklarda silahlarla geziyor. Silah sahibi olmak çok kolaymış bunu ben daha yeni öğrendim."



Murat SOLAK-Çağatay KENARLI-Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,

Balıkesir'de maganda kurşunu ile hayatını kaybeden ve organları 5 kişiye umut olan 10 yaşındaki Selin Cebeci, son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir Erdek'te 12 Ağustos'ta bir eğlence mekanında güvenlik görevlisi ve müşteri arasında çıkan silahlı kavgada mekanda yaralanan sonra hayatını kaybeden 10 yaşındaki Selin Cebeci son yolculuğuna uğurlandı.

Organları ile 5 kişiye hayat veren Selin için Fatih Aksaray'da bulunan Muratpaşa Camii'nde öğle namazı sonrasında cenaze töreni düzenlendi. Törene kızlarını kaybeden anne Sinem, baba Serkan ile aile fertleri ve sevenleri katıldı. Anne Sinem ve baba Serkan Cebeci, cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti. Acılı anne ve baba, kızlarının Fenerbahçe forması örtülen tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Anne Sinem Cebeci, yakınlarına sarılarak ayakta durabildi.

"İNTERNETTEN SİLAH SATILDIĞINI BAŞIMIZA GELİNCE ÖĞRENDİM"

Yaşanan olayla ilgili konuşan anne Sinem Cebeci, "Ne güzel herkesin elinde silah, sokaklarda silahlarla geziyor. Benim kızım gitti. Almış 19 yaşındaki bir çocuk eline pompalı, satın almak da çok kolaymış. Silah sahibi olmak çok kolaymış bunu ben daha yeni öğrendim. Hatta internetten bile alınabiliyormuş. Nasıl satın alınabiliyor, nasıl onda olur bu. Olan benim kuzuma oldu. Keşke bana olsaydı da kuzuma bir şey olmasaydı. Bizim çabamız başka kuzuların canı yanmasın. Benim içimdeki acıyı ben tarif edemem ki" dedi.

"ATEŞLİ SİLAHLARIN DAĞITIMINDAN VAZGEÇİLMELİ"

Cebeci'nin büyük amcası ise, "Artık bu ülkede ateşli silahların dağıtımından vazgeçilsin. Hangi karar, hangi hukuk bunu adil görüyorsa bunu rica ediyoruz. Ailenin durumunu görüyorsunuz. Annelerin babaların yürekleri dağlanmış, çekilecek şey değil sözün bittiği yer burası.Her bir annenin yüreği bu şekilde yanmak mecburiyetinde değil" diye konuştu.



"YAVRUMUZ BİR DENSİZİN KURŞUNUNA DENK GELDİ"

Selin Cebeci'nin teyzesi ise, "Canımız çok yandı günlerdir yavrumuz yoğun bakımdaydı. Bir densizin kurşununa denk geldi. İnşallah bundan sonra hiçbir can yanmasın. Her önüne gelene silah verip böyle dışarıya çıkılmasın. Güvenlik mekanlardan daha çok olsun. Bunları istiyoruz, şuan çok acılıyız. Bir daha kimsenin başına gelmesin Allah kimseye evlat acısı vermesin. Yeğenimizi kaybettik, bu tarz olaylar inşallah son bulur" şeklinde konuştu.

Selin için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Helallik alındı. Küçük bir kızı olduğunu belirten imam, mesleğinin en zor gününü yaşadığını söyleyerek dayanılmaz bir acı olduğunu ifade etti. Selin Cebeci, cenaze namazının kılınmasının ardından Eski Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

2- EKREM İMAMOĞLU BODRUM'DAN DÖNDÜ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Enver ALAS - İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bodrum'dan döndü.

İmamoğlu, Atlas Global Havayolları'nın uçağıyla Bodrum'dan İstanbul'a geldi. İmamoğlu saat 13.45'te sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi. İmamoğlu, saat 14.10 sıralarında da VIP salonundan çıktı. İmamoğlu, tatile gittiği yönündeki eleştirileriyle ilgili soruya "Çocuklarımı aldım geldim. Şimdi de işimize devam ediyoruz" dedi. Oğlu Semih İmamoğlu ile Bodrum'dan dönen İmamoğlu daha sonra makam aracıyla İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.

3 - İSTANBUL'DA KAYDI OLMAYAN SURİYELİLER İÇİN BUGÜN SON GÜN

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL İSTANBUL'DA kaydı olmayan Suriyelilere kaydı oldukları illere gitmeleri için tanınan süre bugün tamamlanıyor. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, mültecilerin öncelikle bilgilendirilerek sürenin uzatılması gerektiğini belirtiyor.

İstanbul Valiliği, düzensiz göçle mücadele kapsamında geçici koruma' kapsamında olmakla birlikte, İstanbul ilinde kaydı olmayan Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere dönmeleri için tanınan süre bugün sona eriyor. 22 Temmuz'da başlayan uygulama kapsamında İstanbul'da kaydı olmayan çok sayıda Suriyeli mülteci, İçişleri Bakanlığı tarafından önceden belirlenen illere sevk edildi. Konuyla ilgili valiliğin 1 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, düzensiz göçle gelen 12 bin 474 yabancı uyruklu kaçak göçmen, Geri Gönderme Merkezlerinden sevk edildiği belirtilerek. "Bu kapsamdaki yabancıların ülkelerine geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir. Aynı dönemde, hiçbir ilde kaydı bulunmayan 2 bin 630 Suriyeli, bakanlığımızın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezlerine sevk edilmiştir. Başka illere kayıtlı Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin, kayıtlı bulundukları illere dönüşleriyle ilgili süreç devam etmektedir" ifadeleri belirtilmişti.

"MÜLTECİLER BU 1 AY İÇİNDE SOKAĞA ÇIKMAYA, İŞE GİTMEYE KORKTULAR"

Bu uygulama ile hedefe ulaşılmadığını belirten Uluslararası Mülteciler Derneği Başkan Vekili Avukat Abdullah Resul Demir, uygulama ile asıl hedefe ulaşılamadığını söyledi. Demir, "Bunu bir aylık bir süre içine sokmaya çalıştılar. Bu 1 aylık sürede de birçok mağduriyetler oldu. Mülteciler bu 1 ay içinde sokağa çıkmaya, işe gitmeye korktular. Çünkü uygulama ilk etapta çok katı bir uygulama başlandı. İnsanların otobüslerle sınır dışı edilme gibi görüntüler paylaşıldı. Bunlarda ciddi mağduriyetlere neden oldu. Biz uygulamanın, Valilik tarafından duyurulduğu andan itibaren bütün siyasi otoritelerle görüştük ve bu sürenin yeterli olmadığını söyledik. Biz, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği olarak, il göç idaresinden daha eski bir tecrübemiz var. Biz, birçok kişinin İstanbul'da kayıt dışı yaşadığını biliyoruz. Biz valiliğin belirttiği gibi 10 binlerce değil, sayının 100 binlerin üzerinde olduğunu düşünüyoruz"" şeklinde konuştu.

"TEK BAŞINA SÜRENİN UZATILMASI YETERLİ DEĞİL"

Yalnızca sürenin uzatılmasının yeterli olmayacağını da kaydeden Demir, mültecilerin bilgilendirilmesi gerektiğini de ifade ederek, "Şimdi bir mültecinin 8 yıldır yaşadığını düşünün. Siz şimdi bu kişiye 'başka bir şehire git, orada yaşa, iş bul, ev bul, oraya uyum sağla' diyorsunuz. Bu süre isterse 6 ay olsun, devlet bu iş bulmaya, ev bulmaya ve uyum sağlamaya katkı sunmazsa etki yaratmaz. Ayrıca hiç kaydı olmayan Suriyeliler var. Onlar için nerenin kaydı onlar için daha iyi olacağını araştırmanız ve anlatmanız lazım" ifadelerini kullandı.

"TEK TEK HER SURİYELİ MÜLTECİYİ BİR İNCELEME ALTINA ALMAK VE BAŞVURULARI DİKKATLİ ŞEKİLDE YAPMAK GEREKİYOR"

Bazı Suriyeli mülteci aile fertlerinin her birinin farklı illere kayıt ettirildiğine de dikkat çeken Demir, "Bunların hepsini bir araya getirmek de problem. Dolayısı ile tek tek her Suriyeli mülteciyi bir inceleme altına almak ve başvuruları dikkatli bir şekilde yapmak gerekiyor. Onların kafasında herhangi bir tereddüt yaratmamız gerekiyor. Ancak maalesef bugün birçok Suriyeli mülteci bir korku içindeler. Çünkü il göç idaresine geldiklerinde sınır dışı edileceklerini, ailesinden uzak kalacaklarını düşünüyorlar. Bunları da biran önce çözülmesi gerekir" dedi.

4- EMİNÖNÜ ESNAFI TOPARLANMAYA ÇALIŞIYOR

Haber-Kamera: Ümit UZUN-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL EMİNÖNÜ'nde şiddetli yağış sonrası su altında kalan alt geçit çarşısında esnafın temizlik çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da cumartesi günü etkili olan sağanak yağışta sel sularının bastığı Eminönü Meydanı'nda bulunan alt geçit çarşısı esnafı, dükkanlarını temizlerken, kullanılabilecek ürünleri tek tek ayırarak toparlanmaya çalışıyor.

"TOPARLANMAMIZ BİR İKİ AYI BULUR"

Alt geçit esnaflarından Hilmi Karaman, "Balçık içerisinden ürünleri seçip hasar tespitinde bulunmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz gerçek hasarı tespit etmek için. Bugün valimiz geldi, güzel açıklamalar yaptı. Esnaf arkadaşların mağduriyetlerini analiz edip, gerçek çözüm üretmek için buraya geldiklerini söylediler. Esnaf arkadaşların 6 aylık kira giderlerini kendilerinin karşılıksız ödeyeceklerini belirttiler. KOSGEB ile dayanışma içerisine girip onları da yönlendirmişler, onların başkanı da buraya gelerek bütün esnafla görüşerek 100 bin lira bir sene geri ödemesiz kredi vereceklerini, can suyu niyetine söylediler. 3 sene içinde de faizlerine kendilerinin katlanıp, geri ödemesinin esnaf tarafından yapılacak şekilde verileceğini söylediler" diye konuştu. Karaman, yaklaşık 100-150 bin lira zararları olduğunu belirterek, "Daha fazla da çıkabilir. Toparlanmamız bir iki ayı bulabilir" dedi.

"YOĞUN ŞEKİLDE TEMİZLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Murat Şenyuva ise, "Yoğun bir şekilde temizlemeye çalışıyoruz. Sigorta şirketleri herhalde gelip sayacaklar. Ayırıyoruz ürünleri tek tek. Ondan sonra bekleyeceğiz artık. En az 10 gün sürer toparlanmamız" ifadelerini kullandı. Ayakkabı dükkanı bulunan bir esnaf ise, "Çalışmalara daha yeni başladık. 3 gündür kapalıyız. Şu anda açtık, malların sayımını yapıyoruz. eski halimize dönmemiz bir ayı geçer" dedi.

5-UZMANLARDAN OKUL ALIŞVERİŞİ UYARISI

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/ İSTANBUL, OKULLARIN açılmasına sayılı günler kaldı. 9 Eylül'de milyonlarca öğrenci ders başı yapacak. Veliler ise okul alışverişi telaşında. Okul alışverişinde bütçe kadar sağlıklı ürünler de almak önemli. Uzmanlar bu iki konuda velileri dikkatli olması konusunda uyarırken, alışverişler bütçelerinin düşürülmesinin de mümkün olduğunu söylüyor.

"BÜTÇE ÇOK ÖNEMLİ"

Demirören Haber Ajansı'na okul alışverişi konusunda açıklamalarda bulunan Metro Türkiye Gıda Dışı Ürün Müdürü Suat Ünlü, "Okulların açılması ve kırtasiye listelerinin netleşmesiyle daha yoğun bir alışveriş olacağını bekliyoruz. Boyadan kaleme, ayakkabıdan çantaya aklınıza gelebilecek her türlü okul malzemesi talep görüyor. Bütçe çok önemli. Herkes alabileceği ölçüde alışveriş yapmak isteyecektir. Ama kalite mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Tekstilden ayakkabıya, çantaya, oyuncağa her türlü üründe olduğu gibi kırtasiye ürünlerinde de solvent, kurşun gibi sağlığa son derece zararlı kimyasallar olabilir. Bu testlerin ürünlere uygulanması ve testlerden geçmesi gerekir. Bunu sağlayan yerlerden, güvenilebilir, alışveriş noktalarında alışveriş yapmalarını öneririm"dedi.

KANSEROJEN ÜRÜNLER İÇEREBİLİR

Ünlü, kurşun kalemin çocukların vazgeçilmezi olduğuna dikkat çekerek, "Çocuklar kalemi çiğnerler, sil koklanır zaman zaman ısırılır. Bu tür ürünlerin mutlaka solvent, kurşun, fitalat gibi zararlı kimyasallara karşı test edilmiş olması çok önemli. Uzun vadede hatta kısa vadede hormoal bozukluklar, kanserojen etkiler göstermesi riski var. O yüzden mutlaka alışveriş yaptıkları yerlerin güvenilir yerler olduğundan emin olsunlar" diye konuştu.

500 LİRAYA MASRAF

Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan da, "Geçen yıl 465-500 lira civarındaydı ortalama bir öğrencinin alışveriş başlangıç maliyeti. Bu yıl ki ortalama maliyetin yüzde 30-40 civarında yüksek olmasını bekliyor. Buradan yola çıkarsak Eylül ayı içerisinde 10 milyar liralık bir ekonomi oluşturacağından bahsedebiliriz. İlk zilin çalmasıyla birlikte hem ekonominin canlanacağı bir dönem olacak, hem de velilerin bu anlamda biraz da ekonomi yapması gereken bir dönem olacak. Dönem tasarruf devri diyoruz. Özellikle bu dönemde velilerin dikkat etmesi gereken birçok konu var. Öncelikle işi aceleye getirmemek gerekiyor" şeklinde konuştu.

FİYATLARI DÜŞÜRMEK MÜMKÜN

Turan, ucuz gibi görünen ürünlerde 2-3 lira fiyat avantajı sağlanması gerektiğini ifade ederek, "Bir tane satış noktasına bakarsanız avantajlarını kaçırabilirsiniz. Yapılması gereken şeyler çok basit aslında. Öncelikle planlı bir alışveriş yapılması gerekiyor. Bunun da yolu ihtiyacın ne olacağını velinin okuldan öğrenip, o listeyi oluşturması gerekiyor. Bu araştırmayı aslında en basit yapacağınız yer internet. Buradan alacağınız ürünlerin ya da muadillerinin fiyatlarını kısaca kıyaslayabilirsiniz. Zincir mağazalar bu anlamda çok büyük avantajlar sunuyor. Özellikle Türkiye genelinde geniş ağı, şubesi olan zincir marketler bu anlamda velilerin elini rahatlatan kampanyalar da sunabiliyor. Bir velinin çocuğu için çantasını dolduracağı maliyet biraz daha bu anlamda düşmüş oluyor. 500-600 liraya çıkan maliyeti, biraz daha akıllı bir alışverişle 100-200 lira daha düşürmek mümkün olabiliyor" dedi.

'CE' UYARISI

Turan, kırtasiye ürünlerini sağlık konusunda da değerlendirerek, "Burada lisanslı ürünlerin, özellikle 'CE' belgesi olan ürünlerin tercih edilmesi çok önemli. Ticaret bakanlığı bu anlamda zaten sıkı bir denetim yapıyor. Sıkı denetimler olsa da gözden kaçanlar olabiliyor, fırsatçılar boş durmuyor. Özellikle alışverişin bilinen bir noktadan, güvenli bir alışveriş noktasından yapılması çok önemli. Bilindik kırtasiyeler, markalar, tercih edilmeli.

6 -AKSARAY'DA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI GECE KULUBÜ SALDIRGANLARI YAKALANDI

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, FATİH Aksaray'da gece kulübüne gelen 7 şüpheli, çıkan tartışma sonucu içerideki kalabalığa ateş açtı. Olayda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Şüpheliler polis ekiplerinin 2 ilde yaptığı operasyonla yakalandı.

SİLAHLI SALDIRIDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Olay, Aksaray'da bir gece kulübünde 16 Haziran'da saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece kulübüne araç ve motosikletlerle gelen 7 kişi, tartıştıkları çalışanlar ile içerideki kalabalığa ateş açtılar. Gece kulübü çalışanı Recep Ö.(29) vurularak hayatını kaybetti. Gece kulübü sahibi Sinan Y.(37) ve oğlu olduğu öğrenilen Volkan Y.(20) ile içeride bulunan Ercan D.(20) yaralandı. Şüpheliler kaçarken geldikleri aracın bagajından çıkardıkları pompalı tüfekle dışarıdan da kulübe ateş ettiler.

2 AYRI İLDE YAPILAN OPERASYON SONUCU ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nin yaptığı çalışma sonrası şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerden Tahir K.(35) Tekirdağ'da 16 Ağustos Cuma günü ekiplerin yaptığı operasyon sonucu yakalandı. Ekipler, hemen ardından İstanbul'da yaptığı operasyonla Zafer M.(19), Yusuf M.(24), Oğuzhan A.(25), Yunus T.(20), Samet Y.(19), Ramazan D.(19) isimli şüphelileri yakaladı. Polislerin yaptığı soruşmada yakalanan Tahir K.'nın 3 ayrı suçtan aranması olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

7- İBB'DEN SU BASKINI UYARISI

İSTANBUL,-İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2 gün boyunca İstanbul'da aralıklarla sağanak yağış riski bulunduğunu ve yaşanabilecek su baskınlarına karşı tedbir alındığını açıkladı.

İBB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Meteorolojik verilere göre, İstanbul'da Perşembe gününe kadar aralıklarla sağanak yağmur riski bulunuyor. İBB, yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı. Vatandaşlar da ani yağmur ve su baskını riskine karşı uyarılıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB AKOM'un verilerine göre, İstanbul güne 21 dereceler civarında seyreden serin hava ile birlikte parçalı bulutlu bir gökyüzü ile başladı. İlerleyen saatlerde bulutlanmanın artması, havada parçalı yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, önümüzdeki 2 gün boyunca aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normalleri civarında 29-32 derece aralığında seyretmesi, hafta ortasına kadar (Perşembe) havada yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor. İBB ekipleri, ani ve kuvvetli yağan yaz yağmurlarının yollarda göllenme ve kot seviyesinin altında kalan yerlerde su baskını hadiselerine neden olmaması için tedbirlerini aldı. Vatandaşlar da su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor."



8-İBB'NİN CAMİLERLE İLGİLİ İHALESİNDE 'SELATİN' KALKTI, 'TURİSTİK' GELDİ



Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL, - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yeni yönetimi, açmaya başladığı ihalelerin adlarına da yeni yaklaşımlar getirmeye başladı. Geçen yıl 'Selatin Camilerin İbadete Hazır Halde Bulundurulması' adı altında açılan ihalenin adı, 'Tarihi ve Turistik Öneme Haiz Camilerin İbadete Hazır Halde Bulundurulması' olarak değiştirildi. Her iki ihalede yer alan camiler listesi ise aynı.

İBB, İstanbul Müftülüğü ile önceki yıllarda yapılan protokol gereğince, Sultanlar tarafından yaptırılan ve selatin camileri olarak adlandırılan camilerin güvenlik, temizlik ve bakım hizmetlerini üstlenmişti. Söz konusu hizmet, önceki yıllarda 'temizlik hizmeti alımı' adı altında yapılırken geçen yıl, 'Selatin Camilerin İbadete Hazır Halde Bulundurulması Hizmet Alımı İşi' şeklinde düzenlenmişti.

Geçen yıl yapılan ihalenin süresi 30 eylülde dolacak. İBB, 9 Ağustos 2019 tarihinde ihalenin yenilenmesine onay verdi. Ancak ihalenin adı, 'Tarihi ve Turistik Öneme Haiz Camilerin İbadete Hazır Halde Bulundurulması Hizmet Alım İşi' olara değiştirildi. Her iki ihalenin şartnamesinde yer alan ve ihaleye konu camilerin listesi aynı olmakla birlikte, ihalenin adına 'turistik' kelimesinin eklenmesi dikkat çekti. Söz konusu camilerin ibadete hazır halde bulundurulmasını kapsayan ihale 13 Eylül 2019 tarihinde yapılacak. İBB'nin ilk yaptığı protokolde cami sayısı 22 idi. Daha sonraki yıllarda cami sayı 35'e, son iki yılda da 39'a çıktı.

SELATİN CAMİLERİ

Osmanlı sultanlarının, genellikle kendi paralarıyla yaptırdıkları camilere Selatin (Sultan) camileri deniyor. Bursa'daki Ulu Camii ve Yeşil Camii ilk Selatin camii olarak kabul edilir. İstanbul'daki ilk Selatin camii Fatih Camii kabul edilir. Özgün halini koruyan en eski selatin camii ise Beyazıt Camiidir. Selatin camilerinin yapımına devlet katkıda bulunmaz sadece padişahın kişisel serveti ile yaptırılırdı. Bu geleneğin 18. Yüzyıla kadar tek istisnası Padişah 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii. Gelenek 18. Yüzyıldan sonra terk edildi.

