Dha istanbul bülteni-4

FETÖ'NÜN "TÜRKİYE İMAMI" İSTANBUL'DA YAKALANDI

Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA- FETÖ/PDY'nin "Türkiye İmamı" olduğu belirtilen M.Y. İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde yürütülen operasyonda, 2014 yılı sonrasında sözde Marmara bölgesinde üst düzey yöneticilik yaptığı tespit edilen ve halihazırda FETÖ/PDY'nin "Türkiye İmamı" olduğu değerlendirilen M.Y. ile yine FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eşi G.Y. ile birlikte farklı bir isimle kiralamış oldukları evde 27 Ağustos'ta gözaltına alındı. Yapılan çalışmaların devamında örgüt üyeleri arasında irtibat sağladığı değerlendirilen M.Y.'nin kızı B.Y. aynı soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. B.Y.'nin yakalandığı evde yapılan aramada 6 bin 800 lira, 2 bin 680 dolar 15 bin 980 avro para ile 2 adet sahte kimlik ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

2-- İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 9 GÖZALTI

Çağatay KENARLI - İstanbul DHA - İSTANBUL'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan kişilerin "Gaybubet evi" olarak bilinen ve örgüt üyelerinin saklanmak amacıyla kullandığı adreslerde olduğunu belirledi. Yapılan baskınlarda 8 kişi ile "Bylock Talk And Chat" adlı örgütün haberleşme programını kullanan bir kişi yakalandı. Yakalanan kişilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

3- AVCILAR'DA KOLONLARINDA ÇATLAKLAR OLUŞAN BİNADA OTURMAYA DEVAM EDİYORLAR

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR-İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,

Avcılar'da 5 katlı binanın kolonlarında geçen Mart ayında çatlaklar oluştu. Burada oturmaya devam eden bina sakinleri binanın bir an önce yıkılıp yeniden yapılmasını istiyor. Binada inceleme yapan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "İlk incelememizde bu bina tekrar yapılmak istendiğinde bir kat eksik yapılması gerekiyor. Dolayısıyla vatandaşın yeni bir sorunu ve zorluğu, dönüşümü engelleyen bir zorluğu ile karşı karşıya kalacağını vatandaşlarla yaptığımız konuşmalardan anlıyorum. Burada planın bir an önce değişmesi ve en azından mevcut yapıların daire sahiplerinin en azından birer daireye sahip olabilecekleri bir imara ihtiyacımız var bu dönüşüm için" dedi."

Avcılar Cihangir Mahallesi İleri sokakta bulunan bir siteye ait 5 katlı binanın kolonları patladı. Oluşan çatlaklar vatandaşları tedirgin ederken, 4 kata kadar imar izni verilen bölgede vatandaşlar binada oturmaya devam ediyor.

"TAHLİYE EDİLMESİ GEREKİYORSA TAHLİYE EDECEĞİZ"

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli buraya gelerek, binada incelemelerde bulundu. Hançerli, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "1987 yılında yapılmış 32 yıllık bir bina. Aslında normal betonarme iyi koşullarda yapılmış olsaydı 32 yıllık bir bina çok eski değil. Fakat riskli diye tabir ediyoruz bu tür binaları. Vatandaş kendisi karot almak suretiyle bir inceleme yaptırmış, bir rapor almış. Bu rapor henüz bizim elimize ulaşmadı, bize verilmedi. Bugün buraya gelmiş olmamıza rağmen de alamadık bu raporu. Bu raporu inceleyeceğiz ve binanın akıbeti ile ilgili durumu değerlendireceğiz. Teknik ekiplerimiz değerlendirecek, tahliye edilmesi gerekiyorsa tahliye edeceğiz. Dönüşüm için gerekli işlemleri yapmak isteyecektir vatandaş. Çünkü burada vatandaşlar oturuyor ve konut olarak kullanıyorlar. Bu konutu hemen yeniden yapıp tekrar oturmak isteyeceklerdir. Bunun için de koşullara uyuyor mu? Uymuyor mu? diye bakmak isteyeceklerdir. İlk incelememizde bu bina tekrar yapılmak istendiğinde bir kat eksik yapılması gerekiyor. Dolayısıyla vatandaşın yeni bir sorunu ve zorluğu, dönüşümü engelleyen bir zorluğu ile karşı karşıya kalacağını vatandaşlarla yaptığımız konuşmalardan anlıyorum. Burada planın bir an önce değişmesi ve en azından mevcut yapıların daire sahiplerinin en azından birer daireye sahip olabilecekleri bir imara ihtiyacımız var bu dönüşüm için" dedi.

BİNA SAKİNİ: ÇOCUKLARIMI EVDE BIRAKIP MARKETE DAHİ GİDEMİYORUM

Bina sakinlerinden Sakine Kekeç, "Biz ölçümleri yaptırdık, canlı canlı mezardasınız demişler. Ama diğer bloklarla anlaşmaya çalışıyoruz. Onlar hiçbir şekilde yanaşmadığı için biz beklemedeyiz. Burada 11 blok var ama sadece bizim blok bu raporu aldı. Akşam toplantı olduğu halde bir çok insan gelip konuşmak bile istemedi. Ben çocuklarımı bırakıp markete bile gidemiyorum. Gece uyuyamıyorum, nereye gidersem çocuklarımı peşimden sürüklemek zorunda kalıyorum" şeklinde konuştu.

4- İSTANBUL'DA OKUL ÇEVRELERİNDE POLİS DENETİMLERE BAŞLADI

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, Murat KORKMAZ İSTANBUL,

Okulların açılmasına sayılı günler kala İstanbul'da polis, okul çevrelerinde denetimlere başladı.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından 18 Eylül 2017'de çalışmalarına başlayan Mobil Okul Timleri (MOT) okul çevrelerinde eğitim güvenliğini etkileyebilecek her türlü sorunla ilgileniyor. MOT ekipleri, Ataşehir İçerenköy Mahallesi'ndeki bir okulun çevresinde internet kafe, alkollü içki satış yerleri, tütün ürünleri satan yerler ile park ve bahçelerde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde şüpheli kişilerin üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptılar. Ekipler okullar açıldığı zaman da aranan kişilerin yakalanması, narkotik madde, silah ve delici kesici suç aletlerinin okullara girmeden yakalanması konusunda çalışmalar yapıyorr.

677 BİN 319 KİŞİNİN GBT'Sİ SORGULANDI

Ekipler, 2018-2019 eğitim dönemi içerisinde 57 bin 894 okulda denetim yaptı. Yapılan denetimler sırasında 677 bin 319 kişinin GBT bilgileri kontrol edildi. 15 bin 120 kişiye idari işlem, bin 283 kişiye ise adli işlem yapıldı. Okul çevrelerinde 8 bin 285 aranan kişi yakalanarak gözaltına alındı. Suça karışan 670 çocuğun ise ailesine bilgi verildi.

32 BİN 304 SERVİS ARACI DENETLENDİ, 20 BİN 94 İŞYERİ VE PARK DENETLENDİ

MOT ekipleri denetimlerini sadece okullarda yapmıyor. Ekipler öğrenci servislerini de denetleyerek işlem yapıyor. Yine aynı dönemde 32 bin 304 servis aracı denetlenerek, bin 244'üne işlem yapıldı. 70 bin 19 araç denetlenirken, 12 bin 471 araca çeşitli suçlardan işlem yapıldı. Çalışmalarda 20 bin 94 işyeri ve park denetlenerek 142 işyerine işlem yapıldı.

37 KESİCİ DELİCİ MALZEME, 69 TABANCA, 10 TON UYUŞTURUCU MADDE

Ekipler, okul çevrelerinde 37 kesici delici malzeme, 39'u kurusıkı toplam 69 tabanca, 10 ton 521 kilo uyuşturucu madde, 6 bin 847 paket sigara ile 11 bin 241 adet dal sigara olarak bilinen tek sigara ele geçirildi.

5 - "ADALAR ULAŞIM ÇALIŞTAYI" BAŞLADI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Onur MERİÇ/ İSTANBUL, - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Adalar Belediyesi'nin düzenlediği "Adalar Ulaşım Çalıştayı" Büyükada'da gerçekleştirildi. Çalıştaya Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir, Prof. Dr. Haluk Gerçek, Prof. Dr. Murat Aslan, Prof. Dr. Alper Ünlü, Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Serhan Dedetaş da katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül yaptı. Adalarda en önemli sorundan başladıklarını ifade eden Gül, "Ben konuşmacı olarak takvim koymak istemem, bu takvim buraya katılan, konuya duyarlı herkesin kafasında bir şekilde vardır, zamanlamamız iyi, biz yönelik bir istilaya dönüşen yaz sezonunun yavaş yavaş bitmekte olduğu günlerde buna başlamış oluyoruz. Bu, bizim için iyi bir şey, bu yazı geçirmiş oluyoruz. Seneye yazı ve ondan sonraki seneleri daha iyi planlamak için ulaşım seçimi en doğru seçim" dedi.

"YAYA KÜLTÜRÜNÜN DAHA DA GENİŞLETİLMESİ İÇİN NE YAPABİLİRİZ"

Erdem Gül, Adalar'ın ulaşımda bazı istisnaları olduğunu belirterek, "Fayton meselesini de fiili durum haline gelmiş akülü araçlar meselesini de bisiklet yolunu da tartışmak zorundayız. Tartışacağız ve burada konuşacağız. Benim isteğim serbest mekanlarda konuştuğumuz bu konuları ve hemen hemen herkesin gitgide mutabık hale geldiği bu konuda birbirimizi karşı taraf olarak görmeden, konuyu farklı taraflarından ortak noktaya doğru çekerek bir adıma doğru gitmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"NİTELİK SIKINTIMIZ VAR"

Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, Adaların sorunları olduğunu belirterek, "Bana göre çok acil adalarımız için bir master plana ihtiyaca var. Bu planda adalarımızın potansiyeli ve bu potansiyel içindeki değerleri ve bunların nasıl çözülmesi gerektiğini bir kurallar silsilesi halinde yapmamız gerekiyor. Öncelikle ulaşım master planına ihtiyacımız var. Bunun içinde de toplu ulaşım eylem planımızın olması gerekiyor. Eylem planı içerisinde sadece fayton ve at meselesi değil entegre ulaşım sistemi çözümünü sağlamamız gerekiyor. Ada içi ulaşımı entegre bir şekilde çözecek bir çözüme ihtiyacımız. Adalara ulaşım noktasında temel eksiklerimizden bir tanesi de adalar arası ulaşım" dedi.

ÇALIŞMA GRUPLARI OLUŞTURULDU

Çalıştayda oluşturulan 6 çalışma masasında, Adaların lojistik, hayvan hakları, ulaşım, mimari gibi sorunları tek tek incelendi.

6-BÜYÜKADA'DAKİ ÇALIŞTAYDA FAYTON GERGİNLİĞİ

Gülseli KENARLI - Onur MERİÇ/ İSTANBUL, BÜYÜKADA'da düzenlenen "Adalar Ulaşım Çalıştayı"nda hayvan haklarını savunan bir kadın ile faytoncular arasında gerginlik yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Adalar Belediyesi'nin düzenlediği "Adalar Ulaşım Çalıştayıö Büyükada'da başladı. Açılış oturumunun ardından verilen ara sırasında İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı sahneye çıkarak bir konuşma yapmak istedi. Bu sırada salonda kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül gerginlik yaşanmaması adına olaya müdahale etmek istedi. Salonda bulunan bir kadın, sahnede konuşan dernek temsilcisine tepki gösterip "Her şey çok güzel olacak" diyerek, faytonların kaldırılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine tartışmaya dahil olan faytoncular ile kadın arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Faytoncular, kadının siyaset yaptığını belirtti.

7-TAKSİM MEYDANI'NDA TAKSİLERE DENETİM

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/ İSTANBUL,

Taksim Meydanı'nda turizm polisi ile trafik polisleri taksicilere yönelik ortak denetim yaptı.

Taksim Meydanı'nda Turizm Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, taksilere yönelik denetlemelerde bulundu. Meydandaki taksileri tek tek durduran ekipler, taksicilerin belgelerini incelendi. Belgeleri eksik olan bir taksi sürücüsüne bin 2 lira para cezası kesildi. Araç, olay yerine gelen çekiciyle otoparka çekildi. Ekiplerin Taksim Meydanı'ndaki denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

8-İSTANBUL - ŞULE YÜKSEL ŞENLER HAYATINI KAYBETTİ

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

" Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim"

İstanbul DHA

Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler, İstanbul'da hayatını kaybetti.

81 yaşındaki Şenler'in yaklaşık 8 aydır hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Şule Yüksel Şenler'in ölümüyle ilgili twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Usta kalem Şenler, başörtü konusunun eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olurken, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla da 1960-70'li yıllara damgasını vurmuştu. Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

-Erdoğan'ın paylaşımı