DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4

TEM'DE TIR KAZASI ; TRAFİK AKSIYOR (1)

Ersan SAN - İSTANBUL DHA - BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan TIR yoldan çıktı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza TEM Otoyolu, Büyükçekmece mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametinde giden TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak, yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor

Görüntü Dökümü:

--------------

-Olay yerinden görüntüler

07.01.2020 - 15.37 Haber Kodu : 200107189

07.01.2020 - 15.56 Haber Kodu : 200107202

07.01.2020 - 16.14 Haber Kodu : 200107224

07.01.2020 -16.22 Haber Kodu : 200107231

=============================

2- PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN YOLCULARI O ANLARI ANLATTI

-Kolombiyalı yolcu, "O anda çok panik olduk. Ailemle birlikteydik. Bebeğim ve çocuğum çok panikledi. "

Haber-Kamera: Enver ALAS - Anıl UÇAN/ İSTANBUL, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda inişi sonrası pistten çıkan uçağın Kolombiyalı yolcuları, ülkelerine gitmek üzere başladıkları ve yarıda kalan seyahatlerine İstanbul Havalimanı'ndan devam edecek. Ülkelerine gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen 9 kişilik Kolombiyalı grup, kaza anında yaşadıklarını anlattı. Yolculardan Fabian Taylor, uçağın sert bir iniş yaptığını belirterek, "O anlarda çok panik olduk" diye konuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri Şarjah - İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişinin ardından pistten çıkmıştı. Yolcuların tahliyesinin ardından pist uçuşlara kapatılırken, uçağın bulunduğu yerden çıkarılması ve pistin açılması için çalışmalar başlatıldı. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı kazada uçağın yolcuları arasında yer alan 9 kişilik Kolombiyalı bir grup, ülkelerine dönüş için seyahatlerinin kalan kısmına İstanbul Havalimanı'ndan devam etmeye karar verdi. Yolcular, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bir otobüsle saat 15.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirildi.

"ÇOK SERT İNİŞ YAPTI"

Kolombiyalı yolcular, İstanbul Havalimanı'ndan Paris aktarmalı olarak ülkelerine dönüş yapacak. Kolombiyalılar, olay anında yaşadıklarını basın mensuplarına anlattı. Yolculardan Fabian Taylor, uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı'na sert bir iniş yaptığını söyledi. Taylor, "O anda çok panik olduk. Ailemle birlikteydik. Kolombiyalıyız. Bebeğim ve çocuğum çok panikledi. Paris üzerinden Kolombiya'ya gideceğiz. Çok korktuk" dedi.

Kolombiyalı yolcular, İstanbul Havalimanı'ndan önce Paris'e, oradan da Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya uçacaklarını dile getirdiler.

Görüntü Dökümü

--------------------

-İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular

-Yolcuların bavullarıyla terminale girişi

-Yolcuların güvenlikten geçişleri

-Fabian Taylor ile röp

-Yolcuların bilet bagaj işlemleri

-Genel ve detaylar

07.01.2020 - 16.19 Haber Kodu : 200107229

==============================

3- PİSTEN ÇIKAN UÇAĞIN YOLCULARI OTELE GÖTÜRÜLÜYOR

Çağrı ÇALIŞKAN- Anıl UÇAN/İSTANBUL, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan pisten çıkan özel bir havayolu şirketine ait uçağın yolcuları otele götürülüyor.

Sharjah - İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. Saat 09.05'te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi.Tahliye edilen yolcular 164 yolcu Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminaline getirildi. Burada pasaport kontrolünden geçerek ülkeye girişleri yapılan yolcular araçlar ile konaklayacakları otele yönlendiriliyor.

Görüntü Dökümü:

---------

-Yolcuların otobüslere geçişi

07.01.2020 - 15.29 Haber Kodu : 200107184

===========================

4- VALİLİK: (BEYAZIT'TAKİ ÖĞRENCİ EYLEMİNE MÜDAHALE) BİR POLİS MEMURU HAKKINDA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA TEDBİRİ UYGULANMIŞTIR

İSTANBUL, İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada İstanbul Üniversitesindeki öğrenci eylemine müdahalede 1 polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandığı açıklandı.

İstanbul Üniversitesi'nde yemek zammı ve kahvaltıların kaldırılmasına karşı tepki gösteren öğrenciler eylem yapmış ve polis müdahale etmişti. İstanbul Valiliği eyleme müdahale eden polislerden birinin hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandığını açıkladı Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Beyazıt'taki İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü önünde 2 Ocak 2020 tarihinde toplanan yaklaşık 200 kişilik gruba İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince eylemin sona erdirilmesi çağrısında bulunulmuştur. Grup üyelerinin ısrarla gösteriye devam etmesi ve güvenlik güçlerine fiili mukavemette bulunmaları üzerine, tarihi ana kapı önüne set çekilmek suretiyle olaya müdahale edilmiştir. Yaşanan olay nedeniyle 3 Ocak 2020 tarihinde derhal soruşturma başlatılmış, 1 polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır."

Görüntü Dökümü:

------------------

-ARŞİV

07.01.2020 -15.31 Haber Kodu : 200107185

===========================

5- VALE CİNAYETİ DAVASINDA KEŞİF YAPILDI

Yüksel KOÇ - Kubilay ÖZEV -/ İSTANBUL, KADIKÖY'de iki müşterinin yaşamını yitirdiği vale cinayetine ilişkin 1'i firari 4'ü tutuksuz 5 sanıklı dava kapsamında olay yerinde keşif yapıldı. Mahkeme heyeti, İstanbul Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ile birlikte müşteki avukatı, sanıklar ve tanıklar ile birlikte olay yerinde inceleme yaptı.

Davaya bakan İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dava kapsamında olayın meydana geldiği Caddebostan'daki restorana giderek, restoranda ve restoranın bulunduğu sokakta olayın meydana gelişine ilişkin keşif yaptı. Mahkemenin talebi ile İstanbul Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri de bilirkişi sıfatı ile incelemeye katılarak keşfi kayıt altına aldı. Olayda yaşamını yitiren Murat Oğuz Orhan ve Emre Ağdaş'ın yakınları ve yakınlarının avukatları ile sanıklar ve tanıklar keşifte hazır bulundu.

Dosya kapsamında bir süre tutuklu kalan sanık Hakan Ekşi de keşif yerine gelerek olay anını mahkeme heyetine anlattı. Diğer sanıklar ve bazı tanıklar da olay yerine olay gününü anlattılar. Heyet, yaklaşık bir saat süren keşfin ardından olay yerinden ayrıldı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadıköy'de bir restoranda 5 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen olayda emniyet amiri Adnan Ayhan'ın da karıştığı olayda Murat Oğuz Orhan ve Emre Ağdaş'ın hayatını kaybettiği belirtiliyor. Tetikçinin firari sanık Mehmet Halim Toprak olduğu öne sürülen iddianamede azmettirici olarak Hakan Ekşi gösteriliyor.

laydan kullanılan silahın ele geçirilemediği anlatılan iddianamede, tutuklu şüpheli Hakan Ekşi için, "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet ve "Kasten öldürmeye yardım etme" suçundan da 15 yıldan 20 yıla kadar, Mehmet Halim Toprak için "Kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet habis cezası istendi. Emniyet amiri Adnan Ayhan, Mertcan Güven ve Murat Keleşoğlu hakkında da "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olayın meydana geldiği sokaktan güvenlik önlemi ve genel görüntü

Olayın meydana geldiği restoranın içi, önü ve sokağında keşif çalışmasına ilişkin görüntü

Sanık Hakan Ekşi'nin olay anını mahkeme başkanı Dursun Kaya'ya anlatmasına ilişkin görüntü

Bazı sanıklar ve tanıkların keşif sırasındaki görüntüleri

Müştekilerin avukatı Cesim Parlak'ın kısa açıklaması

07.01.2020 -15.32 Haber Kodu : 200107186

==========================

6- SANIK DURUŞMAYA YETİŞEMEDİ, NURCAN ARSLAN CİNAYETİ DAVASI ERTELENDİ

Halil YILMAZ/ İSTANBUL, -KÜÇÜKÇEKMECE'de, Abdullah Melih Barış'ın, 2016 yılında Nurcan Arslan'ı ruhsatsız tabancayla 11 kurşun sıkarak öldürmekten yargılandığı, 'iyi hal' indirimi uygulanarak, müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, Yargıtay'ca bozulan davaya devam edildi. Nurcan Arslan'ın ailesinin sanığa uygulanan iyi hal indirimini kabul etmeyerek karara itiraz etmesinin ardından, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanığın "Kasten öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiği gerekçesiyle kararı bozmuş ve dosyayı yerel mahkemeye geri göndermişti.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Nurcan Arslan'ın kardeşi Gülcan Arslan, CHP İstanbul Milletvekili Avukat Turan Aydoğan ve çok sayıda avukat katıldı. Mahkeme başkanı, sanığın Tokat Kapalı Cezaevi'nde olduğunu ve duruşmaya katılma talebi olduğunu fakat duruşma saatine yetişemeyeceğini söyledi.

BU DAVA BÜYÜK SALONDA GÖRÜLMELİ

Müşteki avukatı Sezin Uçar, Yargıtay'ın bozma kararına yönelik sanığın bulunduğu celsede beyanda bulunacağını belirterek "Nurcan Arslan'ın yakınları, ailesi duruşma salonunun dışında kalmıştır. Biz bu dayanın büyük salonda görülmesini talep ediyoruz." dedi. Ara kararında sanığın duruşmaya katılma talebini dikkate alan heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve daha büyük bir salonda görülmek üzere duruşmayı erteledi.

KATİLLE YÜZLEŞMEK İSTİYORUZ

Duruşmanın ardından basın açıklaması yapan Avukat Sezin Uçar, "Elbette biz de müdahil taraf olarak bu katille yüzleşmek istiyoruz, duruşma salonuna getirilmesini istiyoruz. Bu davayı takip eden kabul eden kadın örgütleri ve Arslan ailesi olarak bu davayı takip edeceğiz. Erkek egemen yargının bu pratiklerine karşı sesimizi yükselteceğiz." diye konuştu.

HANGİ ÖFKE 11 KURŞUN SIKTIRIR

DHA'ya konuşan Nurcan Arslan'ın ablası Gülcan Arslan ise şunları dile getirdi:

"Nurcan olaydan önce Bakırköy Adliyesi'ne gelip sanığa 'Senden şikayetçi olacağım' diyor. Sanık da diyor ki 'Benim muhtarlığım var, devlet memuruyum ben. Söz veriyorum seni bir daha rahatsız etmeyeceğim.' Hatta Nurcan sanığın karısına bile söylüyor 'Kocan beni tehdit ediyor' diye fakat karısı inanmıyor. Nurcan da sanığa inanıp şikayetten vazgeçiyor. Olay günü 11 kurşunla Nurcan'ı öldürdükten sonra katil, Nurcan'a yardım etmek isteyenlere de engel oluyor. Öldüğüne emin olduktan sonra olay yerinden ayrılıyor. Katil, gayet yaptığı işin farkında, tasarlayarak öldürmüştür. Suç öldürmek için planlayarak ve tasarlayarak yapılmıştır. Yargıtay'a sesleniyorum hangi öfke 11 kurşun sıktırır? Katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum."

İDDİANAME

İddianamede, sanık Abdullah Melih Barış'ın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

Kadın grubundan basın açıklaması

Nurcan Arslan'ın kardeşi Gülcan Arslan ile röp

=========================

7- 17 YAŞINDA AYAĞA KALKAN NİSA: SÜPER GÜCÜM VARMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM

Özlem YURTÇU KARABULUT- Osman BAKIR/ İSTANBUL, - CAM kemik hastası olarak dünyaya gelen Nisa Bayazıt, 17 yaşında ilk kez ayağa kalkabilmenin mutluluğunu yaşadı. Ailesi, cam kemik hastalığı nedeniyle ilerlemiş omurga eğriliği yüzünden hayati tehlike taşıyan Nisa'nın iki yıl önce gerçekleştirilen skolyoz ameliyatı için gerekli 150 bin lirayı güçlükle topladı. Ayağa kalkması için yapılması gereken bacak ameliyatı da Nisa'dan haberdar olan İstanbul Armoni Korosu'nun desteği sayesinde gerçekleşti. Yaşam mücadelesine destek olan, koroyla sahneye çıkıp şarkı da söyleyen Nisa, "Sanki bir süper gücüm varmış gibi hissediyorum" dedi.

Nisa Bayazıt, 2002 yılında cam kemik hastası olarak dünyaya geldi. Birkaç günlükken el bileği, 4-5 ay içinde de önce sağ bacağı sonra sol bacağı kırıldı. Bu kadar çok sakatlanınca, gittikleri doktor, aileye "Çocuğunuza şiddet mi uyguluyorsunuz?" diye bile sordu. Teşhisi ancak 6 aylıkken omzu çıkınca konulabildi. İlaç tedavisi gördü ama 5 yaşına geldiğinde bacakları eğrilmiş, omurgasında kamburluk (skolyoz) oluşmuştu. Yürüyemiyordu ve skolyoz ameliyatı için de 10-15 yaşını beklemesi gerektiği söylendi. İlk ameliyatını 7 yaşında sürekli kırılan bacakları için geçirdi. Ameliyatlar birkaç kez tekrarlansa da çözüm olmadı, takılan teller çıkarıldı. 15 yaşına geldiğinde daha hayati bir durumu ortaya çıktı. Skolyozu nedeniyle iç organları yer değiştirmeye başlamıştı. Acilen ameliyat gerekiyordu. Babası kredi çekti, tazminat alabilmek için işinden ayrıldı ve yardımseverlerin de desteğiyle 150 bin lira toplandı; 2017 yılında skolyoz ameliyatı yapıldı. Sırada bacakları vardı ama Bayazıt ailesinin bu ameliyatı karşılayacak durumları kalmamıştı.

MİNİK HASTA KEDİSİ 'DUMAN', HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Nisa, skolyoz ameliyatı olacağı günlerde annesinden bir kedi istemişti. Anne Yadigar Hanım, internetten buldukları minik bir yavruyu sahiplenmeye karar verdi. Ama aldıkları kedi de hastalandı. Tam 4 ay, o maddi sıkıntılar içinde bir de minik yavruyu yaşatmak için uğraştı Yadigar Bayazıt. Ama hem ameliyatlı kızı, hem de hasta bir kedi ile ilgilenecek hali kalmamıştı. Sahibine iade etmek zorunda kaldı. Kedi sahibi ile veterinerde buluştu, bu randevu Yadigar Hanım'ın İstanbul Armoni Korosu sanatçısı Süheyla Işıl'la tanışmasına vesile oldu. Ona kızını anlattı, ayağa kalkabilmesi için bacaklarından da büyük bir operasyon geçirmesi gerektiğini, ancak imkanları olmadığı için yaptıramadıklarını söyledi. İstanbul Armoni Korosu sanatçısı Süheyla Işıl durumu, korodaki arkadaşı Dr. Rabia Karasu'ya anlattı. Dr. Karasu ise tıp fakültesinden sınıf arkadaşı Çocuk Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Muharrem İnan'dan bu ameliyatı ücretsiz yapmasını rica etti. Geriye tek engel kalmıştı, Nisa'nın bacaklarını düzeltmek için kullanılacak malzemeler ve hastane masrafları için maddi destek. Koro Şefi Nergis Yıldırım'ın çabalarıyla koro üyeleri, parayı topladı, Prof. Dr. İnan hastaneden indirim sağladı, ekibiyle birlikte hiçbir ücret almadan Nisa'nın ameliyatını gerçekleştirdi.

'ONU AYAĞA KALDIRMAMIZ 17 YIL SÜRDÜ'

Nisa geçirdiği bu iki büyük ameliyat sonrası, ilk kez 17 yaşında, yürüteçle de olsa ayağa kalktı. İstanbul Armoni Korosu ile konserde şarkı bile söyledi. Önümüzdeki ay kollarından da ameliyat olacak ve daha sonra güzel sanatlarda okuma hayalini gerçekleştirecek. Yadigar hanım, kızının bu zorlu yolculuğunu gözleri dolarak anlattı ve "Biz çok uzun bir yoldan geçtik. Tam 17 yıl sürdü Nisa'yı ayağa kaldırabilmemiz. Teşhisi geç konuldu, biz teşhisten sonra hastalığı kabullenemedik. Büyük küçük 9 ameliyat geçirdi. İlk ameliyatını 7 yaşındayken bacaklarından oldu. Tel takıldı ama büyüdükçe teller topuğundan dışarı çıktı bir yıl sonra. Acile götürüp çıkarttırmak zorunda kaldık. Birçok maddi zorluk yaşadık. Bir tanıdık vasıtasıyla tanıştığımız Esra ablamız (Yetilmez), skolyoz ameliyatının asıl mimarı oldu. Onu çözdük ama yürüyebilmesi için bacaklarından tekrar ameliyat olması gerekiyordu. Karşılayacak gücümüz artık kalmamıştı. Orada da sahiplendiğimiz o minik kedi bizi çareye götürdü aslında" dedi.

'BEN DOĞURDUM AMA ONLAR AYAĞA KALDIRDI'

Kızının ortaokulu eve öğretmenlerin gelmesiyle dışarıdan bitirdiğini söyleyen Yadigar Hanım, liseye geçtiği için evde uzaktan eğitim alamadığını ve en büyük hayalinin kızının okuması olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Benim kızıma çok insan el uzattı. Nisa'yı ayağa kaldırdılar. Süheyla abla, Rabia hoca, Koro Şefi Nergis hoca, hepsi bize ümit oldu. İstanbul Armoni Korosu Nisa'ya hep öncelik verdi, onların sayesinde kızımın yüzü gülüyor. Ayağını yere ilk bastığında ağladık. Nergis Hanım koroya almak istiyor şimdi Nisa'yı. Biz o kediye el uzattık, Allah da benim çocuğuma el uzattı."

'YİNE DÜNYAYA GELSEM BÖYLE GELMEK İSTERDİM'

3 ay sonra 18'ine girecek olan Nisa ise pozitif enerjisiyle etrafındakileri kendisine hayran bırakıyor. Nisa, "Ben her şekilde ayağa kalkabileceğimi biliyordum zaten. Müziği resim yapmayı çok seviyorum. Sanatın her türlüsünü çok seviyorum. Bir sinema filminde oynamak isterdim örneğin. Güzel Sanatlar okumak istiyorum. Halime şükrediyorum. Benim gibi olanlar lütfen evde takılı kalmasınlar. Arkadaş edinsinler, benim çok arkadaşım var, hepsini çok seviyorum. Hep pozitif oldum. Hayata tekrar gelseydim, bu halimle gelmek isterdim. Çünkü farklı ve özel olduğumu düşünüyorum. Sanki bir süper gücüm varmış gibi hissediyorum" diye konuştu.

'KOLLARI İÇİN DE SON BİR AMELİYAT GEÇİRECEK'

Ortopediatri Çocuk Ortopedi Akademisi'nden Prof. Dr. Muharrem İnan ise cam kemik hastası Nisa'nın okula başlayıp kendi işini görebilecek duruma gelmesinin en büyük hedefleri olduğunu söyleyerek, "Halk arasında cam kemik hastalığı olarak bilinen bu hastalık, aşırı kemik erimesi ile ortaya çıkan ve kırıklarla karşımıza gelen bir durum. Çocukların birçoğunu etkileyebiliyor, hafiften ağıra onlarca tipi var. Bizim amacımız bu kırıkları daha bebeklik yaşından itibaren en aza indirmek. Nisa'nın her kemiği eğriydi belden aşağı ve belden yukarı. Bu kadar çok kemik sorunu olup bizim ileri yaş dediğimiz büyüme yaşını tamamlamış bir genç kızımızı ayağa kaldırmaktı hedefimiz. Hayırsever insanlarla da yolu kesince, İstanbul Armoni Korosu, sınıf arkadaşım Rabia Hanım, hastanenin yardımı, Nisa mutlu sona ulaştı. Biz bacakları düzelttik ama yürüteçleri kullanabilmesi için ellerini kullanması gerekiyor. Her iki kolunda da kırıklara bağlı yanlış kaynama ya da kaynamama nedeniyle ciddi eğrilik var. Bunları düzeltmek için son bir operasyon daha planladık. Onu da tamamladıktan sonra uzun mesafeli yürüyüşler yapabilecek, okula gidebilecek, okulda kendi işini yapabilecek, evde kendi işlerini görebilecek Nisa. Hayatta en büyük yenilgi, denememektir. Bir umudumuz varsa, bu umudu kullanmalıydık Nisa için. Ben eminim ki diğer cam kemik hastası çocukların da böyle bir umudu var. ve Her çocukta başarı sağlanamayabilir ama iyi değerlendirilen bir çocukta, küçük yaşta başlarsak tedaviye, bunu başarabiliriz" dedi.

Görüntü dökümü:

--------------------

-Anne Yadigar Bayazıt röportajı

-Cam Kemik hastası Nisa Bayazıt roportajı

-Prof. Dr. Muharrem İnan röportajı

-Nisa'nın koro ile beraber sahnede şarklı söylediği görüntüler.

-Nisa'nın ilk adım atma görüntüleri

-Detay görüntüler