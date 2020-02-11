Haberler » Güncel » DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4 - Haber

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4

ŞİŞLİ'deki evlerinde dün şofbenden sızan gazla zehirlenerek hayatını kaybeden 6 yaşındaki Aybüke Buğlem Bayır'ın cenazesi Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

11.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:42DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4
ŞİŞLİ'deki evlerinde dün şofbenden sızan gazla zehirlenerek hayatını kaybeden 6 yaşındaki Aybüke Buğlem Bayır'ın cenazesi Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Minik Aybüke'nin cenazesi ikindi namazından sonra İzzetpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı ile toprağa verilecek.

Görüntü dökümü:

-----------------------------

-Cenaze'nin Adli Tıp'tan çıkışı

-Genel ve detay görüntüler

11.02.2020 -15.25 Kodu : 200211177

=============================

- YARAMAZ KARGA MİNİBÜSÇÜLERİN DE PARASINI ÇALMIŞ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Kubilay ÖZEV/ DHA - MARMARAY'da İstanbul Kart'ına yükleme yapmak isteyen kadının parasını çalan karganın çevredeki minibüsçülerin araçlarından da para aldığı ortaya çıktı.

Marmaray'da İstanbul Kart'ına yükleme yapan kadının parasını çalan karganın görüntüleri oldukça ilgi çekti. O görüntülerin Marmaray'ın Fatih durağında çekildiği ortaya çıktı. Yaramaz karga istasyonun yanında bulunan duraktaki minibüsçüler tarafından besleniyor. Minibüs şoförleri karganın duraklarına geldiğini ve ekmek verdiklerini belirtiyor. Ancak minibüsçüler karganın kendi araçlarında da para çaldığını kaydediyor.

"20 LİRAYI ALDI, GİTTİ"

Minibüsçü Maşuk Yılmaz, "Minibüs durağında arkadaş büfe işlettiği için ekmek kırıntısı atıyor. Hayvan da buraya geliyor sürekli. Kadının parasını da aldığını gördük. Minibüslerden de arada bir para çalma durumu olmuş" dedi.

Kargaya para kaptırdığı belirten halk otobüsü şoförü Aycan İşlek ise, "Kapım açıktı, karga geldi. Önce paraları dağıttı, kovaladım, paraları toparladım aynı yerine koydum. 5 dakika sonra geri gittim. Karga paraların birini almış gitmiş, diğer paralar yine dağınık duruyordu.  20 lirayı almış gitmiş" diye konuştu.

"BAŞIMA GELSE ÜZÜLMEM, 'KADERDİR' DER GEÇERİM"

Durağı kullanan vatandaşlarda durum karşısında şaşkın.  Fuat Yıldız, "Benim başıma gelse üzülmem, 'kaderdir' der geçerim" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

---------------------

İstasyondan görüntüler

Minibüsçülerle röportaj

Akbil makinasının görüntüsü

Vatandaşlarla röportaj

Minibüs durağından görüntüler

Muhabir anonsu

Kuşların görüntüsü

Detaylar

11.02.2020 - 16.42 Haber Kodu : 200211206


- İstanbul

Adli Tıp, İstanbul, Şişli, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
11.02.2020 19:06:06