Dha İstanbul Bülteni - 5

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:45



DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 51 - ÇIĞLIK ATAN KADINA 578 LİRA CEZA KESİLMİŞAli AKSOYER - İstanbul DHAİSTANBUL'da aracını cep telefonu ile konuşarak ve emniyet kemeri takmadan kullanan bir üniversitenin öğretim görevlisi Özlem A. trafik polisine yakalanınca sinir krizi geçirdi. Çığlık çığlığa bağıran kadına toplam 578 lira para cezası kesildiği öğrenildi.Polis kayıtlarına göre olay, 1 Kasım Perşembe günü İstanbul Fatih Balat Sahili'nde yaşandı. Bir üniversitede öğretim görevlisi olduğu öğrenilen Özlem A., cep telefonunla konuştuğunu ve emniyet kemerini takmadığını gerekçesiyle polis tarafından durduruldu.Yapılan kontrollerde otomobilin muayenesinin olmadığı da tespit edildi. Polislerin kendisine ceza yazdığını görünce sinir krizleri geçiren Özlem A. dakikalarca çığlık attı. Özlem A. polis memurları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Çığlık çığlığa bağıran kadın cep telefonu kamerasına yansıdı. Özlem A.'ya seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak suçlarından toplam 578 lira para cezası kesildi. Özlem A.'nın otomobili de trafikten men edildi. Çığlık çığlığa bağıran kadın cep telefonu kamerasına yansıdı.Görüntü Dökümü;:-----------Kadının bağırırken çekilen görüntüleri=======================2- AKDENİZ'DE MAHSUR KALAN GÖÇMENLERİ TÜRK GEMİSİ KURTARDIHaber: Tansu Edip GÖKBUDAK - İSTANBULFas'tan İtalya'ya deniz yoluyla geçmek isterken mahsur kalan 13 kaçak göçmen, Türk gemisi tarafından kurtarıldı.Olay geçtiğimiz salı günü İspanya'nın Almeria şehri açıklarında meydana geldi. Fas'tan İtalya'ya seyretmekte olan Oras Denizclik'e ait Harmony S gemisi İspanya açıklarındayken Deniz Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi'nin "Almeria şehrinin 30 deniz mili açığında bir bot üzerinde 13 göçmenin bulunduğu" yönündeki çağrısı üzerine rotasını değiştirdi.Kaptan Levent Kayaalp'in yönettiği kurtarma operasyonu gemi personelinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. 4 gündür denizde olduğu belirlenen 13 kaçak göçmen gemiye alındı. Aç ve susuz olan göçmenler önce gemideki sağlık görevlileri tarafından, ardından gemiye botla gelen İspanyol sağlık çalışanları tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolleri gerçekleştirilen kaçak göçmenler gerekli işlemleri yapılmak üzere Almeria kentine götürüldü.Görüntü dökümü:-----------Kurtarılan göçmenlere gemide battaniye ve yiyecek, içecek verilmesi-Göçmenlerin ilk tedavilerinin gemideki sağlık personeli tarafından yapılması-Göçmenlerin halat yardımıyla İspanyol sağlık personelini taşıyan bota bindirilmesi-Gemiye yanaşan İspanyol botun havadan drone ile çekilmiş görüntüsü=================3- USTA OYUNCU UĞUR KIVILCIM SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIHaber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ/ İSTANBULSinema ve Tiyatro oyuncusu Uğur Kıvılcım, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.76 yaşında hayatını kaybeden Kıvılcım için ilk tören Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde yapıldı. Buradaki törene, İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Şehir Tiyatroları Müdür Yardımcısı Mehmet Karaosmanoğlu, Sahne Direktörü Tolga Yeter, sanatçılar Zihni Göktay, Erhan Yazıcıoğlu, Özgür Kaymak, Emin And, Şehnaz Bölen Taftalı, Şevket Avşar, Feriha Eyüboğlu, Ali Karagöz, Selma Kutluğ, Uğurtan Atakanve sanatçının oğlu Kıvılcım Sezerli ile yakınları katıldı.Törende sırasıyla İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Uğur Kıvılcım'ın oğlu Kıvılcım Sezerli, sanatçılar Selma Kutluğ, Zihni Göktay, Uğurtan Atakan, Erhan Yazıcıoğlu söz aldılar. Uğur Kıvılcım'la nasıl tanıştıklarını, dostluklarını anlatarak hatıralarını paylaştılar.Daha sonra Uğur Kıvılcım'ın naaşı, cenaze töreni için Üsküdar Şakirin Camii'ne getirildi. Cenaze törenine de Kıvılcım'ın ailesi, sevenleri ve oyuncu arkadaşları katıldı. Cami avlusunda aile üyeleri, taziyeleri kabul etti. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazında, son kez sevenlerinden helallik alındı. Namazın ardından Uğur Kıvılcım'ın cenazesi defnedilmek üzere Çekmeköy Valide Sultan Mezarlığı'na götürüldü.Görüntü dökümü-------------------------Uğur Kıvılcım'ın naaşı-Naaşın önünde dua edenler-Ailenin taziyeleri kabulü-Ezan okunması-Cenaze namazının kılınması-Naaşın omuzlarda cenaze aracına götürülmesi===========================4- 35. AYDIN DOĞAN ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDUHaber-Kamera: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL,35. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması ödülleri törenle sahiplerine verildi. Ödül töreni dün akşam Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Osman Hamdi Bey Salonu'nda Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vuslat Doğan Sabancı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yalçın Karayağız'ın ev sahipliğinde yapıldı.35 YILDA 137 ÜLKEDEN 8 BİN 890 YARIŞMACI…Açılış konuşmasını yapan Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vuslat Doğan Sabancı, "35. yıl Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Ödül Töreni'nde hep birlikte olmaktan çok mutluyuz. Sanat verilerin değil de duyguların iletişimi için en etkili ve en etkin yollardan biri. Karikatür, sanatın en zeki, en nükteli formlarından bir tanesi. Hatta karikatürün bir sihirli gücü olduğu kesin. Tüm insanlık tarihi kadar eski bir sanat formu aslında karikatür. Yarışmamıza 35 yılda 137 ülkeden 8 bin 890 yarışmacı katıldı ve arşivimizde 85 bine yakın eser var" şeklinde konuştu.Seçici Kurul, bu seneki yarışmada iki çalışmayı birinciliğe layık gördü. Dokhshid Ghodratipour (İran) ve Jugoslav Vlahovic (Sırbistan) birinciliği paylaşarak ödüllerini Aydın Doğan Vakfı Onursal Başkan Vekili Sema Doğan'ın elinden alırken, Shahrokh Heidari (İran) ikincilik ödülünü Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Yalçındağ'ın, Krzysztof Grzondziel (Polonya) ise üçüncü olarak ödülünü Aydın Doğan Vakfı Başkan Vekili Vuslat Doğan Sabancı'nın elinden aldı.. Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar Özel Ödülü'nün sahibi de Fransız Karikatürist Bernard Bouton oldu.Seçici Kurul ayrıca; Turan Aksoy (Türkiye), Constantin Pavel (Romanya), Moacir Knorr Gutterres (Brezilya), Konstantin Kazanchev (Ukrayna), Silvano Mello (Brezilya), Roman Peshkov (Rusya), Sajad Rafeei (İran), Nicos Terzis (İsveç), 2 ödül olmak üzere Didie Sri Widiyanto (Endonezya), Kürşat Zaman'ı (Türkiye) Başarı Ödülü'ne değer gördü.Özge Uzun'un takdimiyle gerçekleştirilen ödül törenine Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Sedat Ergin, Volkan Vural, Ertuğrul Özkök,Erol Çamur, Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kayhan Ülker, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İncedayı ve dekanlar ve öğretim üyeleri de katıldı.Ödül töreni'nin ardından yarışmacılarla birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Sergi 7 Aralık Cuma gününe kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimar Sinan ve Osman Hamdi Bey salonlarında ziyarete açık olacak. Ödüllü karikatürler her yıl olduğu gibi bu yıl da 12- 15 Aralık tarihleri arasında Cadde Bostan Kültür Merkezi'nde meraklılarıyla buluşacak.Görüntü Dökümü:------------------Sunucunun konuşması-Vuslat Doğan Sabancı'nın konuşması-Ödüllerin dağıtımı-Sergiden detaylar-Genel ve detaylar===================================================5- ŞEYHMUS TATLICI'NIN 18 YIL HAPSİ İSTENDİHayati ARIGAN/İSTANBUL MERHUM İşadamı Şeyhmus Tatlıcı'nın kendisiyle aynı ismi taşıyan oğlu hakkında eşini hamile olduğu dönemde yaraladığı ve cinsel saldırı, hakaret ile tehdit suçlarını işlediği gerekçesiyle 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı. Hakim huzurunda iddiaları reddeden sanık Şeyhmus Tatlıcı, "Kendisi benden boşanmak istememektedir. Boşanma davasına delil üretmek için yapılan hareketlerdir bunlar" dedi. Melisa Tatlıcı ise olay günü eşinden 6 saat eziyet gördüğünü öne sürerek, "Benden uygunsuz şeyler isteyerek puanlama yapıyordu. Yapmadığımda bana on üzerinden dört puan aldın' diyordu. Cinsel ilişki sırasında şiddet eylemlerinde bulunuyordu" dedi.İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın iddianamesinde Şeyhmus Tatlıcı'nın Kanlıca'daki evinde geçtiğimiz 31 Temmuz günü yaşandığı ileri sürülen olay şöyle anlatıldı;30 yaşındaki Şeyhmus Tatlıcı'nın, cep telefonuna eski kız arkadaşının yolladığı mesajı, 25 yaşındaki eşi Melisa Tatlıcı gördü. Bunun üzerine çiftin arasında tartışma çıktı. Şeyhmus Tatlıcı, 32 haftalık hamile eşine hakaretlerde bulundu. Eline aldığı kolonya şişesini göstererek, 'Seni yakacağım' şeklinde tehdit savurdu. Bununla da yetinmeyip, genç kadının kollarını sıktı, bileklerine tırnaklarını geçirdi. Yüzüne sprey sıkıp, temizlik sopasıyla bacağına vurdu. Yaralanan kadına cinsel saldırıda bulundu.İLK DURUŞMASINDA İKİ TARAF DA HAZIR BULUNDUİstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuksuz sanık Şeyhmus Tatlıcı, avukatları Kezban Hatemi, Nezihe Hıdıroğlu ve Uğur Uğurlu ile katılırken Melisa Tatlıcı, avukatı Pınar Horasan ile geldi. Şeyhmus Tatlıcı, ifadesinde eşine boşanma davası açtığını ancak kendisinden boşanmak istemeyen Melisa Tatlıcı'nın kurgu olarak bu iddiaları ortaya attığını ileri sürdü. Aralarında olay günü tartışma çıktığını kabul eden Tatlıcı, suçlamaları reddetti. Eşinin, telefonunu karıştırması üzerine tartışmanın başladığını anlatan Şeyhmus Tatlıcı, "Eski kız arkadaşımın attığı mesajı görünce kıskançlık krizine girdi. Evden ayrılmak istedim. Bana engel oldu. Avukatım Kezban Hatemi'yi aradım. O da kendisiyle konuştu ancak sakinleştirmeyi başaramadı" dedi."BOŞANMAK İSTEMEDİĞİ İÇİN DELİL ÜRETMEK İSTİYOR"Olaydan bir gün sonra eşinin doktora giderek, rapor aldığını belirten Tatlıcı, "Boşanma davasına delil üretmek için yapılan hareketlerdir bunlar. Melisa'nın bu tarz hareketleri başkalarına yaptığını da düşünüyorum. Eşim benden boşanmak istememektedir. Bu hayatın olağan akışına aykırıdır" diye konuştu.MELİSA TATLICI: OLMUYOR SENİ YAKACAĞIMEşiyle halen boşanma davası süren ve aile konutundan icra yoluyla çıkarıldığını anlatan Melisa Tatlıcı "Sanık bana iddianamede geçenden daha fazla hakaret etmiştir. Eline kolonya şişesini alarak 'Yok artık olmuyor. Seni Yakacağım' dedi. 32 haftalık hamile olmama rağmen kolumu sıkarak, tırnaklarını bileklerime geçirip beni yerlerde sürükledi. Yüzüme sprey sıktı. Tekme attığı temizlik fırçasının sopası bacağıma geldi" dedi."PUANLAMA YAPIYORDU"Eşinin kendisine cinsel saldırıda da bulunduğunu öne süren Melisa Tatlıcı, "Benden uygunsuz şeyler isteyerek puanlama yapıyordu. Yapmadığımda bana on üzerinden dört puan aldın' diyordu. Cinsel ilişki sırasında şiddet eylemlerinde bulunuyordu" diye konuştu. Şu an 14 aylık oğullarının bulunduğunu belirten Melisa Tatlıcı yaşananlara rağmen eşinden boşanmak istemediğini söyledi. 2016 yılının Haziran ayında severek evlendiği eşinin hamileliğinin ilk gününden itibaren kendisini boşanmaya zorladığını ileri süren Melisa Tatlıcı, "Tartışmanın kaynağı telefonunda birçok kadınla mesajlaşmasını görmem. Mesajlardan birini yolladığı kadın, evlilik yıldönümümde beni bırakarak Bodrum'daki evinde birlikte olduğu kadınlardan biriydi" dedi.KIZINA, ANNESİ TANIK OLDUMelisa Tatlıcı'nın tanık olarak dinlenen annesi Gülay Koşkal da, "Olaylar sırasında kızım beni aramış. Toplantı da olduğum için telefonu duymamışım. Telefonu açtığımda ise ağlıyordu. Eşinin kendisini dövdüğünü söyledi. Hemen eve çağırdım. Üstünü değiştirirken vücudundaki izleri gördüm" dedi.DURUŞMA TANIKLARIN DİNLENMESİ İÇİN ERTELENDİŞeyhmus Tatlıcı'nın avukatı Kezban Hatemi ise "Huzurunuzdaki müvekkilim şeytanlaştırılıyor. Şikayetçi ise melek rolüne büründürülüyor. Olay külliyen yalandır. İddiaların kurgu olduğunu deliller ve fotoğraflarıyla ispat edeceğiz" diye konuştu. Mahkeme duruşmayı tanıkların dinlenmesi için erteledi.Görüntü Dökümü:------------Melisa Tatlıcı'nın görüntüsü (beyazlı)============================6- İSTİKLAL CADDESİ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ... (1)Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,Taksim İstiklal Caddesi 130 numarada bulunan tarihi Elhamra Han'ın en üst katına çıkan bir kişi intihar girişimde bulunuyor. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Caddeden geçen tramvay seferleri durdurulurken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İntihar etmek isteyen kişi kendini parmaklıklardan sarkıtırken, itfaiye ekipleri ise caddede branda açtı.Görüntü dökümü:--------------İntihar girişiminde bulunan kişi-Polis ekipleri-Brandadan detaylar-Tramvaydan detaylar-Olayı seyreden vatandaşlar-Genel ve detaylar