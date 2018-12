Dha İstanbul Bülteni - 5

13 Aralık 2018 Perşembe 17:42



13 Aralık 2018 Perşembe 17:42

BÜYÜKÇEKMECE ADLİYESİ'NE YAPILAN İHBAR ASILSIZ ÇIKTIHaber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHABüyükçekmece Adliyesi ve ek binası bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.Büyükçekmece Adliyesi'ne bomba ihbarı yapıldı. İhbar nedeniyle adliye ve ek bina boşaltıldı. Polisin adliye binalarında yaptığı incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Türkiye'nin çıkarları gerektiriyorsa her türlü operasyonu yapma hakkına sahiptir" dedi.Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesinin sorulması üzerine de Kılıçdaroğlu, "Her ziyaret önemlidir bizim açımızdan" dedi. Kılıçdaroğlu, aday belirleme süreciyle ilgili olarak da "Süreç gayet iyi gidiyor. İstanbul'u Allah'ın izniyle alacağız ve İstanbul'u gerçek anlamda dünyanın en önemli metropollerinden biri haline getireceğiz" diye konuştu.CHP lideri Kılıçdaroğlu, saat 13.30'da DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nu Beşiktaş'taki DİSK'in genel merkezinde ziyaret etti. Kapıda DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu daha sonra DİSK binasına geçerek Çerkezoğlu ile görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından çıkışta Kılıçdaroğlu ve Çerkezoğlu basın açıklaması yaptı.KILIÇDAROĞLU: ANKARA'DAKİ TREN KAZASINDA ÖLENLERE RAHMET YARALILARA ŞİFA DİLİYORUMKonuşmasına Ankara'da yaşanan tren kazasında hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek başlayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Ankara da yaşanan tren kazası dolayısıyla üzüntülerimi ifade etmek isterim. 9 vatandaşımız hayatını yitirdi. Çok sayıda yaralılar var. Başta meclis başkan vekilimiz ve Ankara milletvekilleri olmak üzere olay yerinde gerekli ön incelemelerini yaptılar, sabah telefonda bazı bilgiler aktardılar. Ölenlere Allahtan rahmet diliyorum, yaralılara da acil şifalar diliyorum" dedi.BÜTÜN BELEDİYELERİMİZDE ASGARİ ÜCRETLER 2 BİN 200 LİRA OLARCAKDİSK Genel Başkanı ile yaptığı görüşmede asgari ücreti ve Türkiye'nin sorunlarını konuştuğunu belirten Kılıçdaroğlu, CHP'nin bütün belediyelerinde 1 Ocak'tan itibaren asgari ücretin 2 bin 200 lira olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, "DİSK'in Genel Başkanı seçildikten sonra ziyaret edememiştim. Asgari ücretin yoğun olarak tartışıldığı bu süreçte kendilerini ziyaret ettim. Türkiye'nin sorunlarını, işçilerin, sendikaların sorunlarını, bir şekliyle konuştuk. Gerçekten de asgari ücret konusunda sendikaların özellikle DİSK'in gösterdiği duyarlılıkları biz de aynen yaşıyoruz. 2019 bütçe görüşmeleri sırasında açıklama yaptım. Bizim bütün belediyelerimizde asgari ücret 1 Ocak 2019'dan itibaren 2 bin 200 lira olacak. Aynı şekilde yeni kazanacağımız belediyelerde ise Ocak ile Mart arasındaki asgari ücret farkını da yine nisan ayında işçilere ödeyeceğiz. Bir üçüncüsü de yeni kazandığımız belediyelerde hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Çünkü emeğin ne kadar değerli olduğunu, çalışmanın ne kadar değerli olduğunu gayet iyi biliyoruz. Üreten çalışan alın teri döken herkesin yanındayız. Biz Cumhuriyet HalkPartisi olarak bu toplumun ezilen kesimleri varsa onların yanındayız" dedi.1 MİLYON 700 BİN KİŞİ ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA ÜCRET ALIYORKılıçdaroğlu, "Biz bugün asgari ücreti konuşuyoruz ama 1 milyon 700 bin kişi asgari ücretin altında ücret alıyor. Bunlar bir aile geçindiriyorlar. Dolayısıyla yaşanan ciddi bir kriz var. Krizin faturasının da bu kesimlere yansıdığını gayet iyi biliyoruz. Umarım bunları hep birlikte aşacağız. Aşmak zorundayız, bu açıdan mart ayında yapılacak seçimler bizim için çok önemli" dedi.HER ZİYARET BİZİM AÇIMIZDAN ÖNEMLİDİRKılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesinin sorulması üzerine, " Süreç gayet güzel işliyor İstanbul'u Allahın izniyle alacağız ve İstanbul'u gerçek anlamda dünyanın en önemli metropollerinden birisi haline getireceğiz. Kimliği öyle ama kişiliğinde bir zafiyet yaşandı. Dolayısıyla İstanbul'a ihanet edildi. İstanbul'un göğsüne saplanan o ihanet hançerini çekip çıkaracağız. İstanbul'u gerçekten de dünyanın yaşanabilir metropollerinden birisi haline getireceğiz. Her ziyaret önemlidir bizim açımızdan" dedi.TÜRKİYE ÇIKARLARI GEREKTİRİYORSA ELBETTE HER TÜRLÜ OPERASYONU YAPMA HAKKINA SAHİPTİRFırat'ın Doğusuna yapılacak operasyonun sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Fırat"n Doğusuna yapılacak operasyon biz Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi alması gerektiğini bilincindeyiz ve bunun farkındayız. Türkiye Ortadoğu'da kendi güvenliğini sağlamak zorundadır. Orada oluşabilecek bütün terör unsurlarına karşı da Türkiye'nin dikkatli bir politika izlemesi lazım eğer Türkiye'nin çıkarları gerektiriyorsa elbette her türlü operasyonu yapma hakkına sahiptir. Çünkü Türkiye bölgenin en güçlü ülkelerinden biridir ve kendi sınırlarında terör örgütlerinin yuvalanmalarına asla izin vermemelidir" dedi.GEZİ OLAYLARI AYRI FRANSA'DAKİ SARI YELEKLİLER AYRI"Fransa'daki sarı yelekliler ve gezi olayları" ile ilgil bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Gezi olayları ayrı, Fransa'daki sarı yelekliler ayrı. İkisinin arasında dünya kadar fark var. İkisini aynı kefeye koymak doğru değil. Fransa'nın koşulları ayrı, bizim koşullarımız ayrı. Fransa'da eylem yapanlarla Türkiye'de eylem yapanların da içinde bulundukları şartlar da çok farklı. Dolayısıyla ikisini aynı kefeye koyup yorum yapmak doğru değil. Bu konuda siyasetçilerin daha dikkatli olması lazım. Fransa'da varoşlarda yaşanan olaylar var, Fransa'da ciddi bir yoksul kesim var. Özellikle Paris'in banliyölerinde yaşayan yoksullar var onların isyanı bu. Biz elbette ki her hak talebinin yasalara uygun çerçeve içerisinde yapılmasını isteriz. Çünkü yasalar hak talebinde bulunmanın ölçülerini koymuştur. Gösteriler var, yürüyüşler var, medyanın gücü var. Fransa'da bütün bu özgürlükler var ama Türkiye'de bu özgürlüklerin olduğunu söylemek hemen hemen imkansız" dedi.DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da asgari ücretin belirlenme sürecinin devletin toplumla yaptığı en büyük toplu sözleşme olduğunu belirterek, "Bugün Türkiye'de işçi sınıfı emekçiler gerçekten zor çalışma ve yaşam koşullarıyla baş etmeye çalışıyoruz. Asgari ücret bu ülkede sadece asgari ücretle çalışanların değil, bu ülkede emeğiyle geçinen herkesin çalışma ve yaşam koşullarını belirleyen temel bir ölçüt o nedenle biz asgari ücretin belirlenmesi sürecini devletin toplumla yaptığı en büyük toplu sözleşme en büyük toplumsal sözleşme olarak görüyoruz. Otogarda Yılbaşı Öncesi Asayiş DenetimiHaber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK/İSTANBULPolis, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda asayiş denetimleri gerçekleştirdi. Yılbaşı öncesi gerçekleştirilen denetimlerde iş yerleri ve araçlar aranırken, şüpheli görülenler Genel Bilgi Taraması(GBT)'ından geçirildi.Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevre ilçelerden takviyelerle birlikte 220 polisin katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda asayiş denetimleri gerçekleştirdi. Özel Harekat polislerinin de destek olduğu denetimlerde otogara giriş ve çıkış yapan araçlar arandı. Şehirlerarası ulaşım yapan otobüsleri de durdurun ekipler, çikolata ikramında bulunduğu yolcuları Genel Bilgi Taraması(GBT)'ından geçirdi.Otogar içerisinde bulunan dükkan ve iş yerlerine yönelik de denetimlerde bulunan ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin üzerlerinde ve iş yerlerinde aramalar yaptı.Öte yandan, iki ay boyunca otogarda yapılan asayiş denetimlerinde 2 bin 128 adet uyuşturucu hap, 553 gram uyuşturucu madde, 5 bin 371 paket kaçak sigara, 11 adet ateşli silah, 7 adet kurusıkı silah ele geçirilirken, polis tarafından aranan 249 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.Pasaport ve geçici kimlik belgesi bulunmayan yabancı uyruklu kişilere bilet veren seyahat firmalarına ise bin 244 lira idari para cezası uygulandı. Şehirlerarası ulaşım yapan otobüsleri de durdurun ekipler, çikolata ikramında bulunduğu yolcuları Genel Bilgi Taraması(GBT)'ından geçirdi.Otogar içerisinde bulunan dükkan ve iş yerlerine yönelik de denetimlerde bulunan ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin üzerlerinde ve iş yerlerinde aramalar yaptı.Öte yandan, iki ay boyunca otogarda yapılan asayiş denetimlerinde 2 bin 128 adet uyuşturucu hap, 553 gram uyuşturucu madde, 5 bin 371 paket kaçak sigara, 11 adet ateşli silah, 7 adet kurusıkı silah ele geçirilirken, polis tarafından aranan 249 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.Pasaport ve geçici kimlik belgesi bulunmayan yabancı uyruklu kişilere bilet veren seyahat firmalarına ise bin 244 lira idari para cezası uygulandı.Görüntü Dökümü-----------------Araçların aranması-kişilere yapılan üst araması-Şoför röp-Genel ve Detaylar13.12.2018 - 16.18 Haber Kodu : 181213196====================4- MAVİ ÇARŞİ DAVASI SANIĞI 19 YIL SONRA YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTIHaber: Özden ATİK/İSTANBUL,Kadıköy'deki Mavi Çarşı'ya 19 yıl önce molotofkokteyli saldırı düzenlenerek 13 kişinin ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan hükümlü Azime Işık'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının ardından yeniden yargılanmasına başlandı.İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hükümlü sanık Azime Işık getirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerden öğretmen Ümit Ayyürek'in eşi Ahmet Ayyürek'te duruşmaya geldi."MAVİ ÇARŞI'DAKİ EYLEMİ KABUL ETMEDİ"Sanık Azime Işık, tercüman aracılığıyla Kürtçe yaptığı savunmasında "Polis ifademi kabul etmiyorum. Çünkü polis ifademi zorla aldı. 20 yıldır bu yüzden cezaevindeyim. Mavi Çarşı'daki eylemi kabul etmiyorum" dedi. Diğer sanıkları HADEP çalışmalarından dolayı tanıdığını belirten Işık, "1997 sonundan 1998 başına kadar HADEP teşkilatına gidip gelirdim. Abdullah Öcalan'ın yakalanması üzerine molotoflu eylemler yapılmasına ilişkin bir planda ya da konuşmada bulunmadım. Legal faaliyetlerde bulunmak için partideydim. Bu eylem olmadan önce Mavi Çarşı'nın nerede olduğunu bile bilmezdim. Olaylar sırasında dayımın evi olan Yeşilköy'de bulunuyordum. Eylem anında Mavi Çarşı yakınında hiç bulunmadım. Med TV ve Özgürleşen Yurtseven Gençlik Dergisi'ni arayarak suçu üstlenmedim. Mavi Çarşı olayı sırasında gözcülük yapmadım. Zaten eylem içinde bile değildim. Bir hafta gözaltında işkencede kaldım" diye konuştu. Sanık Işık, polisin ailesine de işkence yapılacağı tehdidinde bulunduğunu, bu nedenle Mavi Çarşı olayını kendisinin yaptığını kabul ettiğini söyledi.AVUKATI BERAATİNİ İSTEDİSanık avukatı Ayhan Erdoğan, "Huzurdaki dosya AİHM kararı ile yargılamanın yenilenmesi sonucudur. Sadece polis ifadesi olması, avukatsız soruşturma yapılması nedeniyle esasa hiç girmeden ihlal kararı verdi. Müvekkilimin sadece mahkumiyetine değil, bir vahşete varılma riskini sürekli ifade ettik. Bu dosyada gerçek faillerin gizlendiğini delillerle ortaya koyduk" diyerek beraat talebinde bulundu.ŞİKAYETÇİ CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİŞikayetçi Ahmet Ayyürek ise ölen Ümit Ayyürek'in kocası olduğunu belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.SAVCI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEDİSavcı esas hakkındaki mütalaasında, Azime Işık'ın İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı'nca hazırlanan 1999 tarihli iddianame ile açılan dava nedeniyle ceza aldığını belirtti. Mütalaada, "Hükümlünün hazırlık aşamasında beyanlarının avukat bulundurmaksızın alınmasının tek başına kararın muteberliğine halel getirmeyeceğini" kaydedildi. Ayrıca sanığın "bir Kürt devleti kurmayı kendisine amaç edinen PKK terör örgütünün amaç ve genel talimatları doğrultusunda Kadıköy'deki Mavi Çarşı işyerine molotof atılarak 13 kişinin ölümüne, 2 vatandaşın da yaralanmasına neden olunan eyleme iştirak ettiğini" ifade etti. Hükümlünün "T.C. topraklarından bir kısmının devlet idaresinden ayırmaya matuf eylemlerde bulunmak" suçunu işlediğini belirterek eski 765 sayılı TCK'nın 125. maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.TAHLİYESİNİ İSTEDİMütalaaya karşı savunması sorulan sanık Azime Işık, "20 senedir bu eylem üzerime kaldı. Tahliyemi istiyorum. Benim için ağır bir yük aklanmak istiyorum. Beraatımı de istiyorum" dedi.TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİSanık avukatları da mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere süre talep etti. Mahkeme bu talebi kabul etti. Sanığın tahliyesini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.OLAYIN GEÇMİŞİKadıköy'deki Mavi Çarşı'ya 1999 yılında molotofkokteylli saldırı düzenlenerek 13 kişinin ölümü neden oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 3'ü ağırlaştırılmış müebbet Azime Işık ise müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanıklardan Azime Işık, AİHM'e başvurmuştu. AİHM 2. Dairesi, 1999'daki olayda Işık'ın emniyet ifadesinin avukat yokluğunda alındığını, cezanın polis ifadelerine dayandırıldığını belirtmişti. AİHM kararı üzerine İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi yargılamanın yenilenmesini kabul etmişti.