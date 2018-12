Dha İstanbul Bülteni - 5

14 Aralık 2018 Cuma 15:51



Beykoz Kanlıca'da otomobiliyle denize uçan kadın sürücüyü kurtaran, olay yerinin yakınındaki otelin valesi Hasan Hüseyin Erdoğan, o anları anlattı."Araba denize uçunca bir gürültü duydum" diyen Hasan Hüseyin Erdoğan, "Burada balık tutan arkadaşlara bakıyordum. Herkes şaşkınlık içindeydi. Aklıma gelen tek şey üzerimi çıkartıp atlamak oldu. 20 metre ötedeydi zaten. Oraya kadar yüzdüm. Camı açıktı Allahtan. Cam açık olduğu için çıkartmaya çalıştım olmadı. Buraya kadar akıntı getirdi arabayı. Daha sonra araba batmaya başladı. Batmaya başlayınca ben de tekrar daldım. Suyun altındayken gördüm kolları dışarıdaydı. Kafası da dışarıdaydı. Allah kuvvet verdi. O anda ben onu çıkartabileceğimi zannetmiyordum ama. Şükür çıkarabildim oradan. Biraz kendisi de mücadele etti çıkmak için. Suyun dibindeydi orada gördüm. Kapı da sıkışmıştı. Cam açık olduğu için camdan çıkartabildim. O anda yapmam gerektiğini düşündüm. Herkes de yapabilirdi ama dediğim gibi Allah bana nasip etmiş. Bir can kurtardık. İyi hissediyorum şu anda" diye konuştu.OTOMOBİLİ ARAMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİSahil güvenlik ve deniz polisleri denize düşen aracı uzun sürede aradı. Uzun aramalar sonrası araca ulaşılamazken, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri olay yerinden ayrıldı. Cuma namazını burada kılan Yıldırım, vatandaşlarla selamlaştı. Daha sonra Ortaköy'de bir kafeye giden Yıldırım, burada da vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. T.T. kucağındaki bebeğiyle birlikte Fatih Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi.Cerrahpaşa'da bir evde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri hareket geçti. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 Aralık'ta Cerrahpaşa Mahallesi'nde bulunan evi fiziki olarak takip altına aldı. Polis ekipleri evden çıkan M.Y. isimli şüpheliyi durdurarak üst araması yaptı. Şüphelinin üzerinde 0.60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli M.Y. uyuşturucu maddeyi çıktığı binadaki bir daireden temin ettiğini polis ekiplerine söyledi. Ekipler şüpheli M.Y.'nin ifadesi üzerine daireye düzenlediği operasyonda 810 gram eroin, 3.25 gram kokain, 378 gram metamfetamin, 2 ecstasy hap ile uyuşturucu satışından elde edildiğini değerlendirdiği 5 bin 150 lira ele geçirdi. Polis evde bulunan 35 yaşındaki T.T. isimli kadın ve 40 yaşındaki B.D. isimli erkeği gözaltına aldı. T.T. isimli kadının kucağındaki bebeğiyle birlikte Fatih Asayiş Büro Amirliği'ne getirildiği görüldü.2 KİŞİ TUTUKLANDIUyuşturucu madde satın alan M.Y. hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılarak emniyetten serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.D. ve T.T. 3 Aralık'ta sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Uyuşturucu madde bulunan evde kucağında bebeğiyle gözaltına alınan T.T. ve B.D.'nin emniyete getirilmesi polis kameraları tarafından görüntülendi. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan polis memurları Mücahit Ö. ve Ali T. katıldı. Ölen Ayhan Kaya'nın ağabeyi Hüseyin Kaya da duruşmada hazır bulundu. Silivri 1 nolu L tipi cezaevinde başka suçtan hükümlü olan Zafer Okumuş, tanık olarak dinlenmesi için sesli ve görüntülü bilişim sistemiyle duruşmaya katıldı.Tanık olarak ifadesi alınan Okumuş, "Olay tarihinde grup amiri olarak bulunan iki gece grubunun birinden sorumluydum, Ali T. ve Mücahit Ö. benim grubumda mıydı bilmiyorum ama birlikte çalışıyorduk. İstiklal Caddesi'nde genel asayişten sorumluyduk, 50-100 metre aralıklarla sivil timler olurdu, her olaya müdahale edilmez önce olay tahlil edilir. Duruma göre müdahale edilir. Eğer takviye gerektiren bir olay ise beklenir. Takviye gelince müdahale edilir. Bu olay önce 3-4 kişi arasında sözlü atışmayla başladı. Biz sözlü atışmada müdahale etmeyiz. Takviye ekip gelene kadar müdahale etmedik. Bıçağı ben hiç fark etmedim. En son bir polis memuru bıçağı çıkarıp koyunca fark ettim hatta sadece 'üzerinden çıktı' sandım. Sözlü atışmada müdahale edilmeyeceği genel emirdir, ben o gün için böyle bir emirde bulunup bulunmadığımı hatırlamıyorum" dedi.Tutuksuz yargılanan polis memurları Mücahit Ö. ve Ali T. dosyaya sunulan bilirkişi raporunun henüz kendilerine ulaşmadığını ve incelemek için süre istediklerini söyledi.Bilirkişi raporunda kavgaya ilişkin fotoğrafların yer aldığı ve kameranın görüş açısında bulunan görevli polislerin tespiti yapıldı. Raporda " 3 kişilik grup içerisindeki takım elbise giyen şahsın maktulün göğsüne, sırtına, ense bölgesine doğru bıçak salladığı, diğer iki şahsın da maktule saldırdığı, 17 saniyede 6-7 kez bıçaklandığını ve bu süre içinde olay yerinde bulunan tanık ve sanık sıfatıyla bulunan polislerin herhangi bir müdahalesinin bulunmadığı, son bıçak darbesinden sonra Ali T.'nin içinde olduğu sivil giyimli 5-6 polisin bıçaklı şahsa müdahale ettiği, Mücahit Ö.'nün koşarak müdahale eden gruba katıldığı" belirtildi.Mahkeme, bilirkişi raporunun incelenmesi, tanık dinlenmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.OLAYIN GEÇMİŞİBeyoğlu İstiklal Caddesi'nde 4 Temmuz 2015 tarihinde 36 yaşındaki Ayhan Kaya, sivil polislerin ve onlarca vatandaşın gözü önünde kemerle dövülüp defalarca bıçaklanmıştı. Bu olaya ilişkin yargılama sonunda 3 kişi, "Kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayhan Kaya'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken Kaya'nın annesi Ayşe Türk, avukatı aracılığı savcılığa dilekçe vererek, olayı seyreden güven timi polislerinin olduğunu, olaya hiçbir şekilde müdahale etmediklerini uzunca bir süre dövülen oğlunun bıçak darbelerinden sonra yere düştükten sonra müdahale edildiğini iddia ederek işlem yapılmasını talep etmişti. Olay yeri görüntülerini inceleyen savcılık, olaya müdahale etmedikleri iddia edilen polisler hakkında soruşturma başlatmıştı. Haklarında soruşturma açılan 7 polisten İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Büro Amirliği'nde görevli 2'si hakkında "Görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.Arnavutköy'de sünger fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Hicret Mahallesi, Abdullah Gül Caddesi'nde bulunan plastik ve sünger üretimi yapan bir fabrikada saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü sardı. Yaklaşık 20 bin metrekare alanda kurulu fabrikadaki yangına Arnavutköy, Sultangazi, Hadımköy, Başakşehir, Şişli, Fatih, Bakırköy, Seyrantepe, Kocasinan, Kemerburgaz, Bahçeşehir, Çatalca gibi çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat sonunda yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Yanan fabrikanın sahibi İbrahim Göktepe söndürme çalışmaları sırasında gözyaşlarını tutamadı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.