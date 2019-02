Dha İstanbul Bülteni - 5

Kaynak: DHA

1- ARNAVUTKÖY'DE KAZI YAPILIRKEN DOĞALGAZ BORUSU PATLADI; ALEVLER YÜKSELDİTaylan ERGÜN/ İstanbul DHAArnavutköy'de iş makinesiyle kazı yapılırken doğalgaz borusunun patlamasıyla yangın çıktı. Bir binanın cephesi yandı. Yangın itfaiye ekipleri müdahalesiyle söndürüldü.Olay, bugün öğlen saatlerinde Merkez Mahallesi Ardıçözü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı bir apartmanın zemin katlarında sıklıkla yaşanan su baskınlarının önüne geçmek için binanın cephesine gider borusu döşemek için iş makinesiyle izinsiz kazı yapan bina sakinleri, yanlışlıkla doğalgaz borusunu deldi. Doğalgaz borusundan sızan gaz şiddetli bir gürültü ile patladı. Patlamanın ardından yangın çıktı. İş makinesi operatörü son anda olay yerinden uzaklaşarak olaydan yara almadan kurtuldu. Yükselen alevler binanın dış cephesini yaktı. Bir anlık panik yaşayan mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve İGDAŞ ekiplerine bildirdi. İGDAŞ ekipleri bölgedeki gaz vanasını kapatırken itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.Yangın anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, alevlerin yükseldiği, zaman zaman patlama seslerinin geldiği görülüyor.Görüntü Dökümü:---------------------Yükselen alevler-İtfaiye ekiplerinin müdahalesiAKTÜEL-Olay yeri-Dış cephesi yanan bina-Ekipler-Görgü tanığıyla röp.=============================2- SURİYELİ'NİN İŞYERİNİ SİLAHLA DEVRALMAK İSTERKEN KISKIVRAK YAKALANMALARI KAMERADAHaber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,Esenyurt'ta Suriyeli bir kişiye ait olan oto yıkama işyerini silah zoruyla devralmak isteyen 6 şüpheli polis operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.Orhangazi Mahallesi'nde bulunan oto yıkamacıda meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sokak üzerinde börekçi dükkanını işleten M.U., beraberindeki bir grupla bitişiğinde bulunan oto yıkama dükkanına geldi. M.U., burada çalışanların kafasına silah dayayıp, işletmenin kendilerine devredilmesini istediler.POLİSTEN SUÇÜSTÜTehditler savuran M.U. ve beraberindeki şahıslar bir hafta sonra geldiklerinde işletmeyi devir alacaklarını söyleyerek dükkandan ayrıldı. Şahısların dükkandan ayrılmasının ardından, çalışanlar durumu işletme sahibi olan Suriyeli Manar Canaan'a aktardı. Tehditler karşısında çaresiz kalan işyeri sahibi, durumu polise bildirerek yardım istedi. İşyeri sahibinin şikayeti üzerine ekipler harekete geçerek şüphelilerin oto yıkamaya geleceği günü beklemeye başladı. Geçen Salı günü M.U. ve beraberindeki 5 kişi, oto yıkamaya geldiği esnada orada bulunan Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. M.U.'nun silahına uzandığı esnada ekipler, şüpheliyi ve beraberindeki 5 kişiyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. M.U.'ya ait olduğu öğrenilen börekçide yapılan aramada ise 'Uzi' görünümlü bir adet pompalı tüfek ele geçirildi.ŞÜPHELİLERİN ÇALIŞANLARA SİLAH DOĞRULTUP TEHDİTLER SAVURDUĞU ANLAR KAMERAYA YANSIDIM.U. ve beraberindeki şahısların oto yıkamaya gelerek çalışanların kafasına silah doğrulttuğu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin tehditler savurduğu görülüyor. Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyette ifadeleri alınan M.U., E.B., L.A., M.S., İ.Ş. ve Ö.O. isimli şüphelilerin çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında kendilerine kumpas kurulduğunu iddia ederek 'Adalet istiyoruz' diye bağırmaları dikkat çekti.Görüntü dökümü:---------------------Güvenlik kamerasından detaylar-Şüphelilerin adliyeye sevkedilmesi====================3 - GÜNDOĞDU: ARTÇILAR SÜRECEK, OLASI MARMARA DEPREMİ'NİN ÖNCÜSÜ DEĞİLİhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, JEOFİZİK uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, Ayvacık'ta meydana gelen Ege ve Marmara Bölgesi'nde hissedilen depremin ardından artçı sarsıntıların devam edeceğini, bunun olası Marmara Depremi'nin öncüsü sayılamayacağını söyledi.DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan İstanbul Üniversitesi'nden emekli Dr. Oğuz Gündoğdu, Ayvacık depreminden sonra AFAD ve Kandilli Rasatnahesi'nden farklı büyüklükler verildiğini belirterek,şunları söyledi:"Şimdiye kadar depremin büyüklüğü bakımından aralarında 1-2 puan fark oluyordu. Bu sefer açıklanan fark 0.5. Kandilli'nin verdiği 5.5. büyüklüğünün yüksek olduğunu düşünüyorum. AFAD, depremi 5 büyüklüğünde verdi. Uluslararası kuruluşlardan biri ise 5.1 verdi. Ortalama bunun 5 büyüklüğünde deprem olduğunu kabul etmemiz lazım. Çözümsel mekanizmasına göre doğru atımlı, normal seyrinde bir deprem olduğunu anlıyoruz. Aynı yerde 1717 yılında aynı yerde meydana gelen bir deprem var. Son deprem Çanakkale ve civarına çok hissedilmiş. Artçıların 40'ı geçtiğini belirtiyorlar. Depremin 5.5 büyüklüğünde olduğunu kabul edersek, çok daha fazla olması gerekiyor. Daha önce 30-35 öncü oldu. Bunların merkez üssü Ayvacık olarak verildi.. Eski binalar 2017'de yıkılmıştı. 4.5-5 büyüklüğünde depremde. O tarihteki artçı sarsıntıların sayısı 200-300 ü geçmişti."OLASI MARMARA DEPREMİNİN ÖNCÜSÜ DENİLEMEZOğuz Gündoğdu, Ayvacık depreminin ardından o bölgede büyük deprem beklenmediğini ifade ederken, "Çünkü uzun boylu fayları yok. Küçük faylarda, aynı yerde olan depremler" dedi. Dr. Gündoğdu, bir soru üzerine bu sarsıntının Kuzey Anadolu Fayı için öncü olabileceğini söyleyemeyeceklerini vurgularken şöyle konuştu:"Ayvacık depreminin doğrultu halinde deprem olması biraz mide bulandırıcı. Ancak, olası Marmara büyük depreminin öncüsü denilemez. Doğrultu atımlı bu deprem, bir kısmı çökme şeklinde olmuş. Aynı yerde aynı büyüklükte bu kez 4.5'tan büyük bir deprem olmuştu. Belediye başkanı canlı yayına bağlandı. '45 saniye sürdü' dedi. Alakasız, fazla korkmuş veya yanıltılmış. Eşim Beylikdüzü'ndeki evimizde hissetti. Klimada çıtırtı oldu. Ben kütüphanedeydim anlamadım doğrusu. Avcılar'da duyulması doğal, Orada deprem dalgaları büyüyor. Avcılar'da bir an önce orada kentsel dönüşümün yapılması şart. Kartal'da depremsiz yerle bir olan bina var. Bunun altından nasıl kalkacaklar bilemem. 1999'dan bu yana geçen zaman boşa geçmiş gibi görünüyor."Görüntü Dökümü:-----------Gündoğdu'nun açıklaması===========================4- BİNALİ YILDIRIM: SİLİVRİ'YE 450 TEKNE KAPASİTELİ YAT LİMANI YAPILACAKHaber-Kamera: Gülseli KENARLI-İbrahim MAŞE- Harun UYANIK/İSTANBUL,AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Silivri'de yaptığı konuşmada "450 tekne kapasiteli yat limanı yapılacak. İnsanlar para harcayacak esnaf kazanacak. 120 metrelik 8 tane yüzer iskele olacak." dedi.Binali Yıldırım, Silivri İş Adamları Derneği ve muhtarlarla bir araya geldi. Silivri'de bir düğün salonunda gerçekleşen toplantıda bir konuşma yapan Binali Yıldırım, "Silivri'ye heyecan lazım. Sabah dolaştık, sokaklarını, sahilini gördük. Silivri bu durumu hak etmiyor. Silivri'nin içine bir umutsuzluk adeta çökmüş. Ama yeni bir dönem Volkan Yılmaz ile geliyor. Sahil düzenlemesini gördük. Darmadağın sokaklarda tabiri caizse merkep düşse başı yarılır. Tökezledik, zor toparladık. Dolayısıyla belediye başkanının görevi, bulunduğu ilçedeki insanları mutlu etmek, onların dertleriyle dertlenmek, çözüm üretmek, onları korkutmak değil. Neden korkutuyorsun kardeşim? Silivri'de korkacak ne var? Silivri'de herkes birlikte yaşıyor. Hepimiz şu ay yıldızlı bayrağın altında bağımsız olarak toprağımızla, vatanımızla, milletimizle, devletimizle, hür ve bağımsız olarak yaşıyoruzö dedi."BİR TANE ÜST GEÇİT VAR. ARTTIRMAK LAZIM BUNU"Binali Yıldırım, "Silivri İstanbul'un nefes aldığı bir ilçe ama ciddi sıkıntılar var. Mesela şu E-5 yolunun iki tarafı adeta birbirinden kopmuş gibi gözüküyor. Burayı birleştirmemiz lazım. Çünkü şehir kuzeye doğru genişliyor. Bu insanların sahile inişi çok zor. Bir tane üst geçit var artırmak lazım bunu. Türkiye'nin 81 vilayetinin her köşesine yollar, tüneller, havalimanları yapmış,yolları bölmüş gönülleri birleştirmiş birisi var karşınızda. Ama bir şey var, yolları böleriz Türkiye'yi böldürmeyiz. Cumhur İttifakı'nın da ruhu bu özeti bu. Bölücülere karşı bir olmak, beraber olmak, kardeş olmak birlikte Türkiye olmak. Bu ülke hepimize yeterö şeklinde konuştu.10 OTOPARKYıldırım, "Şehrin bir sorunu da otopark sorunu. Yollar arabalarla işgal edilmiş vaziyette. Biz ilçe başkanımızla büyükşehir çapında çalıştık, hazırlığımızı yaptık dersimizi çalıştık. 10 farklı yerde otopark yapacağız 1770 araçlık otopark olacak. Bu yetiyor mu, yetmez. Ama rahatlatacak. En azından sokaklara konulan araçlarla yolların işgal edilmesi biraz azalacak" diye konuştu."İSTANBUL'A ULAŞIMDA SORUNUNUZ VAR"Yıldırım, "Silivrili hemşerilerimizin bir kısmı tarımla uğraşıyor ama yöresel ürünlerinizi değerlendireceğiniz halk pazarınız var mı? Yok. Volkan Yılmaz bunu yapacak. Küçüksinekli Göleti'nin halini söylemeye gerek var mı? Ulaşım ciddi bir sorun. İstanbul'a ulaşımda sorununuz var. Ulaşım bizim işimiz hiç merak etmeyin. Silivri'ye ulaşımı en iyi şekilde çözeceğiz. Kültür merkezi var mı? Yok. Kapalı havuz var mı? Yok. Tarihimize mimar Sinan'ın mirasına bile sahip çıkılmamış. 32 gözlü köprü varö dedi."450 TEKNE KAPASİTELİ YAT LİMANI YAPILACAK"Yıldırım, şöyle devam etti: "Silivri için tarım arazilerini kimse alamaz. Tarım arazisi tarımla ilgili işlerde kullanılır. Ama orada da istihdama ihtiyacımız var. Ne yapacağız? Silivri çiçek merkezi. İstanbul'u süsleyecek çiçekler Silivri'den gidecek. Başka yerlerden gelmeyecek. 4 bin kişi orada iş, AŞ sahibi olacak. Onun için 31 Mart bir fırsattır, Cumhur İttifakı AK Parti MHP güç birliği ile Silivri'de değişimi getirmeye hazır mıyız? Siz burada yaşayan gençlerimizi, yavrularımızın geleceğini burada kuran insanlarsınız bu sorunlardan en fazla etkilenen yine sizlersiniz. Silivri'nin gerçek potansiyeli bu değil. Çok daha yüksek bir potansiyeli var. Bunu ortaya çıkarmak için dertli olmak lazım. Derdiniz olmazsa derman arayamazsınız. 450 tekne kapasiteli yat limanı yapılacak. İnsanlar para harcayacak esnaf kazanacak. 120 metrelik 8 tane yüzer iskele olacak. Yat limanı demek alışveriş, istihdam demek. Bazıları için öyle bazıları için ekmek kapısı demek. Buradan da Silivri'nin ulaşım ağı denizle de buluşturulmuş olacak. Buraya Türkiye'nin dört bir yanından gelmiş kardeşlerimiz var. Geldiğiniz memleketlerde neler yapıldığını bir düşünün."2 YENİ YOL"Silivri'nin termal suyunun değerlendirilmesi lazım. Sağlık turizmi için kullanılabilir." diyen Yıldırım, şöyle konuştu: "Başkan, seçilince bunun takipçisi olacak, termal tesislerde Silivri'nin güzelliğine bir güzellik daha katacağız. Sağlık, dinlenme, spor alanı termal tesislerle birleştirilerek ilçenin gelir kaynakları arttırılacak. Ayrıca bununla da yetinilmeyecek; seraların ısıtmasında bu sudan yararlanılacak. Bu da maliyeti düşürecek. Silivri bir tarım ovası haline gelecek. Kurulacak seralarda sebze meyve daha fazla yetiştirilecek. Özellikle çiftçilikle uğraşan kadınlarımıza yönelik çalışmalar olacak. Tarım yönetiminde Silivri mutlaka söz sahibi olmalı. İstanbul'un yüzde 16'sına sahip olan Silivri'nin İstanbul'un ihtiyacını karşılayacak bir merkez olmasını sağlayacağız. Silivri'nin Seymen Köyü çiçek için çok özel bir ilgiyle ele alınacak. Özellikle burada yaz nüfusu çok artıyor. Trafik tam bir keşmekeş haline geliyor. Yeni ulaşım otobüs hatlarıyla Silivri'nin İstanbul'a bağlantısı toplu taşımayla, sık seferlerle gerçekleştirilecek. 19 kilometrelik Çatalca-Çerkezköy, 17 kilometrelik Çatalca-Kınalı yolları da Silivri'den geçiyor, bunların yapımına başlandı. Bu yeni yollarla sadece E-5'e mahkum kalmayacaksınız, alternatif yollarla İstanbul'a gideceksiniz."Yıldırım, salonda bulunan bir kişiden, "Metrobüs de gelecek mi?" sözlerine ise, "Lafı uzatıp zurna yapmaya gerek yok. Söz, Binali Yıldırım sözüdür. Bizde söz senettir. İkimiz seçilirsek tadından yenmez" dedi.Binali Yıldırım, Silivri'de Cumhur İttifakı seçim irtibat bürosu açılışını da yaptı.Görüntü Dökümü:-----------------------Yıldırım'ın açıklamalarıAçılıştan görüntülerDetaylar=========================5- KARTAL'DA UZUNLAR APARTMANININ YIKIMI TAMAMLANDIYılmaz BEZGİN/ İSTANBUL, KARTAL'da 6 katlı Uzunlar apartmanının yıkımı tamamlandı.Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan 10 katlı Yunus apartmanı riskli bulunarak yıkılmıştı. Aynı caddede bulunan ve kısa süre önce boşaltılan binalardan 6 katlı Uzunlar apartmanın da dün başlandı. Binanın yıkımı saat 15.00 sıralarında tamamlandı.Görüntü Dökümü:-------------Yıkımdan görüntüler=====================6- TELEFONU İADE ALINMAYINCA POMPALI TÜFEKLE SALDIRDIHaber-Kamera: Taylan ERGÜN - İstanbul DHAArnavutköy'de yaklaşık 3 ay önce aldığı cep telefonunu iade etmek isteyen Ceyhun K., olumsuz cevap alınca pompalı tüfekle saldırdı. Açılan ateş sonucu iş yerindeki bir müşteri yaralanırken, kaçan Ceyhun K. polis tarafından yakalandıOlay Arnavutköy Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bir telefon bayii önünde meydana geldi. Ceyhun K., yaklaşık 3 ay önce Mevlüt Akkaya'dan bir cep telefonu satın aldı. Geçtiğimiz cuma günü dükkana gelen Ceyhun K. aldığı telefonu iade etmek istedi. İsteğinin reddedilmesi üzerine Ceyhun K. ile Mevlüt Akkaya arasında tartışma çıktı. Tartışma çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.Ceyhun K., 16 Şubat'ta bu kez pompalı tüfekle telefon bayisine gelerek rasgele ateş açtı. Bu sırada iş yerinde bulunan müşteri Cuma Bozkurt yaralandı. Tehditler savurarak kaçan Ceyhun K. polisin yaptığı çalışma sonucu bir süre sonra yakalandıEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ceyhun K. tutuklandı. Olayda yaralanan Cuma Bozkurt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Görüntü Dökümü:-------------Olay yerinden görüntü-Görgü tanığı ile röp.-Güvenlik kamerasından alınan fotoğraflar========================7- AKADEMİSYENE ŞEHİT AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ KALDIRILDIHaber: Serpil KIRKESER/ İSTANBUL DHA'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine imza attığı gerekçesiyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve şehit ailesine taziye ziyaretinde bulunma yükümlülüğü getirilen akademisyen Dr. Öğretim Üyesi Gülsün Güvenli'nin yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. İtiraz üzerine akademisyen Gülsün Güvenli'nin şehit ailesini taziye ziyaretinde bulunma yükümlülüğü kaldırıldı.1 YIL 3 AYLIK HAPİS CEZASI ERTELENMİŞTİAkademisyen Gülsün Güvenli, 'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine imza attığı gerekçesiyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı dava 12 Şubat'ta karara bağlanmıştı. "Suçlu olduğumu düşünmüyorum. Anayasal hakkımı kullandım. İfade özgürlüğümü kullandım. Pişman olmam için suç vasfı olması gerekir. Beraatime karar verilsin" diyen sanık Gülsün Güvenli'nin, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak, cezası ertelenmişti. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesiayrıca sanık Güvenli'nin 15 Ağustos 2015'te Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde silahlı terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Komiser Ahmet Çamur'un hakim eşi Gökçen Çamur ve ailesine başsağlığı-taziye ziyaretinde bulunmakla yükümlü tutulmasına karar vermişti.İTİRAZ KABUL EDİLDİBu kararın ardından Gülsün Güvenli'nin avukatları karara itiraz etti. Cumhuriyet Savcısı da itirazın kabulüne karar vererek, kararın kaldırılmasını talep etti. Kararı değerlendiren bir üst mahkeme sanık Gülsün Güvenli'nin şehit ailesine başsağlığı ve taziye ziyaretinde bulunma yükümlü tutulmasına ilişkin kararın kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanık hakkında başka herhangi bir yükümlülük yüklenmesine yer olmadığına da karar verdi.===============================8- CUMHURİYET DAVASI KARARINI YAPTIKLARI AÇIKLAMAYLA PROTESTO ETTİLERHaber-Kamera: Özden ATİK/ İSTANBUL,Cumhuriyet Gazetesi davasında yargılanan eski yönetici ve yazarlar hakkında İstinaf Mahkemesi'nin verdiği onama kararı Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde yapılan açıklamayla protesto edildi.Cumhuriyet Gazetesi'nin eski yazarları ve yöneticilerinin yargılandığı davanın İstinaf Mahkemesi'nde onaylanması üzerine Cumhuriyet davası avukatları ile davanın sanıkları arasında yer alan gazeteci ve HDP Milletvekili Ahmet Şık'ın aralarında bulunduğu bir grup Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. Açıklamaya CHP Milletvekili Sera Kadıgil, eski milletvekili Barış Yarkadaş, Basın İş Sendikası Başkanı Faruk Eren ve çok sayıda avukat da katıldı.Grup adına basın açıklamasını okuyan davanın avukatlarından Tora Pekin, "Bu davada verilecek karar, Türkiye'de zaten olmayan basın özgürlüğünün kağıt üzerinde dahi sonu anlamındadır. Bu karara göre bundan böyle her yayın, içeriği tümüyle belirsiz, yasa niteliği olmayan, örgüte yardım suçlamasıyla topyekün suçlayabilir ve mahkum edebilirsiniz. Bunu yaparken de gazetenin yazarı, çizeri, muhabiri, editörü, çalışanı, avukatı fark etmeyecektir. Bundan böyle medya kuruluşlarının yayın çizgileri olduğu gibi savcıların dünya görüşüne emanet edilmiştir. Cumhuriyet davasından ve bugün süren sayısız davadan o dünya görüşünün ne olduğunu biliyoruz. Eğer hükümete karşıysanız, yasaya da karşısınız demektir. Karşılığı da hapistir" dedi."5 YILIN ALTINDA CEZA ALANLAR TEMYİZE GİDEMEZ"8 sanık için yeniden cezaevi yolu göründüğünü belirten Pekin, "2 yıla kadar ceza alanlar, eğer cezalarını ilk kez istinaf mahkemesi verdiyse, temyize gidebilir. 5 yıldan çok ceza alanlar da temyize gidebilir. Beraat eden arkadaşlarımız da temyize gidebilir. Bir tek kim gidemez? 5 yılın altında ceza alanlar, yani bu dosyadaki 8 arkadaşımız gidemez. Korudukları sistem bu. Biz bu sisteme karşıyız" diye konuştu.Açıklamaların ardından grup olaysız dağıldı.Görüntü dökümü:-----------------Avukat Tora Pekin açıklama-Barış Yarkadaş açıklama-Genel ve detaylar==========================9- KARSU DÖNMEZ'İN "DOMATES, BİBER, PATLICAN" YORUMU LALE MANÇO'YU DUYGULANDIRDIHaber-Kamera: Müge YARIMBATMAN/İSTANBUL,Hollanda'da yaptığı özgün müzikle uluslararası üne kavuşan genç şarkıcı Karsu Dönmez, İstanbul'da konser verdi. Şarkıcılığının yanında piyano çalan ve beste yapan Karsu Dönmez verdiği konserle sevenleriyle bir araya gelirken, konserde Dönmez'i izleyenler arasında Türk müziğinin ünlü ismi Barış Manço'nun eşi Lale Manço da vardı. Karsu Dönmez'in, 1999'da hayatını kaybeden Barış Manço'yla özdeşleşen "Domates, Biber, Patlıcan" yorumunu dinleyen Lale Manço, "Müthişti. Domates Biber Patlıcan, Karsu'nun ağzından çok farklı bir şekilde çıkıyor" dedi."KARSU'YU İNANILMAZ ŞEKİLDE TAKİP ETMEYE BAŞLADIM"Kendi bestelediği şarkılarının yanı sıra tanınmış sanatçıların eserlerini de kendine has yorumuyla seslendiren Dönmez, dün akşamki konserinde "Domates, Biber, Patlıcan"ın yanında, "Kum Gibi", "Divane Aşık Gibi", "Gesi Bağları", "Jest Oldu'" başta olmak üzere birçok şarkı ve türküye yer verdi. Dönmez konser sırasında, Lale Manço'yuda sahneye davet etti. Manço sahnede seyircilere dönerek, "Müthişti. Domates Biber Patlıcan, Karsu'nun ağzından çok farklı bir şekilde çıkıyor. Bu kadar güzel bir yorumun, bundan 2-3 sene önce ben de farkına vardım. 'Nasıl bir insandır bu? Nasıl güzel yorumlamıştır?" diye Karsu'yu inanılmaz şekilde takip etmeye başladım. Çocuklarım gelemedi. Dediler ki bana; 'Lütfen Karsu'yu bizim için öp" dedi."BENİM MÜZİK HAYATIM BABAMIN RESTORANINDA BAŞLADI"Dönmez konserde sevenlerine müzik hayatına başladığı yılları ise şöyle anlattı; "Ben babamın restoranında garson olarak başladım. Hataylıyım, yemek yapmayı çok seviyorum. Benim için tuhaf geliyor, insanlar geliyor ve ben gerçek konserler veriyorum. Benim müzik hayatım babamın restoranında başladı" sözleriyle anlattı. Farklı müzik tarzlarını harmanladığı kendine has müziği ve esprili yaklaşımıyla Dönmez, izleyicinin beğenisini topladı. Dönmez'in piyano çalarak seslendirdiği sevilen şarkılarına hayranları da eşlik etti. Hikayesi 'Karsu: I Hide A Secret' ve 'Bu Kızın Öyküsü-Karsu' olmak üzere iki farklı belgesele konu olan Dönmez, dünya çapında verdiği konserlerle de Türk kültürünü ve Türkiye'yi tanıtmaya devam ediyor.Görüntü Dökümü:--------------------------Karsu Dönmez'in konserinden görüntü-Lale Manço'nun sahnedeki konuşması-Seyircilerden görüntü-Genel ve detay görüntüler