Dha İstanbul Bülteni - 5

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-51-METEOROLOJİ: İSTANBUL'DA YER YER 3-8 CM KAR ÖRTÜSÜ BEKLENİYORHaber: Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul DHA- KAR ve soğuk uyarısında bulunan Meteoroloji yeni uyarısında İstanbul'un iç ve yüksek kesimlerinde yer yer 3-8 cm kar örtüsü beklendiğini belirtti.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden öğle saatlerinde yapılan açıklamada hafta sonu soğuk ve kar beklendiğini kaydedilmişti. Meteoroloji'den yeni bir açıklama yapıldı. Yeni açıklamada kar yağışının özellikle Marmara'nın batısında kuvvetli olacağı belirtildi."YER YER KUVVETLİ OLMASI BEKLENİYOR"Açıklama şu bilgilere yer verildi:"Yarın cumartesi Marmara'da görülecek kar yağışlarının Tekirdağ, Kırklareli'nin kuzey ve doğu ilçeleri, Edirne'nin güney ilçeleri; doğu ilçeleri başta olmak üzere Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in Gönen, Balya ve Edremit ilçesinin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-20 cm) olması bekleniyor""3-8 CM KAR ÖRTÜSÜ BEKLENMEKTEDİR""İstanbul'daki yağışların Cumartesi sabah saatlerinde Avrupa Yakasının batısında, akşam saatlerine doğru il genelinde karla karışık yağmur, Avrupa yakasının batısı ve yüksekleri ile Anadolu Yakasının iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Kıyılarda ciddi bir örtü beklenmezken, Avrupa Yakasının batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'un iç ve yüksek kesimlerinde yer yer 3-8 cm kar örtüsü beklenmektedir."BUZLANMA, TİPİ GİBİ OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI""Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte rüzgarın da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Pazar günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışı ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"==================================================================2-SULTANGAZİ'DE ÇOCUKLAR OYUN OYNARKEN YANGIN ÇIKARDI; KORKU DOLU ANLAR YAŞANDIHaber-Kamera: Emin YEŞİL - Murat SOLAK/ İSTANBUL,Sultangazi'de evde oyun oynayan çocukların çıkardığı belirtilen yangında korku dolu anlar yaşandıYangın, Esentepe Mahallesi 2425 sokaktaki 5 katlı sitede öğle saatlerinde çıktı. İddiaya göre, anne ve iki çocuğun bulunduğu en üst kattaki daire oyun oynayan çocuklardan biri yangın çıkardı. Yangında anne ve çocukları büyük bir korku yaşarken, çevredekilerin bilgilendirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi."ÇOK KORKTUM"Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Apartmanın üçüncü katında bulunan Şükrüye Yıldırım (77), pencereye çıkarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Yıldırım, itfaiye ekiplerinin yardımıyla binadan tahliye edildi. Yaşadığı korku yüzünden okunan Yıldırım, itfaiye erlerine teşekkür etti."YARDIM SESLERİNİ DUYDUM"Bina sakini, "Küçücük bir çocuk var. Daire tutuşmuş. Açtım kapıyı dumanlar vardı. Kadın kapıyı yumrukluyor, kapıyı açamadım. Bende de astım var. Kapıyı açamadım. İki çocuk bir kadın vardı içeride. Onları aldılar çıkarttılar buradan. Durumları iyi" diye konuştu.===========================================================================3-BEYOĞLU'NDA YANGIN; İTFAİYE ARAÇLARI DAR SOKAĞA GİREMEDİHaber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,Beyoğlu İstiklal Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için gelen itfaiye araçları, dar sokağa giremedi. Vatandaşlar hortumları çekerek itfaiye ekiplerine yardım etti.Kankardeşi sokakta bulunan 2 katlı binada saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına ilk olarak mahalle sakinleri müdahale etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine Beyoğlu ve Şişli'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye araçları dar sokaklardan yangın yerine giremedi. Bazı itfaiye erleri olay yerine yaya olarak ulaştı. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine vatandaşlar da hortumları çekerek yardım etti. Mahallede yaşanan panik anları kameralara yansıdı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.=============================================4-BİNALİ YILDIRIM, BİLİM, TEKNOLOJİ VE GENÇLİK MERKEZİ AÇILIŞI YAPTIHaber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cuma namazını Sultanbeyli'de bulunan Katipoğlu Camii'nde kıldı. Ardından Sultanbeyli Bilim, Teknoloji ve Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye Başkanı ve AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Keskin de katıldı. Açılış törenine katılan gençler Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu.=====================================5-İMAMOĞLU: DUA EDELİM BU ŞEHİRDE DEPREM OLMASINHaber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL DHACHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Okmeydanı'nda bulunan PERPA Ticaret Merkezi'ndeki esnafı ziyaret etti. Sabah saatlerinde partililer tarafından karşılanan İmamoğlu'na, CHP'nin Şişli Belediye Başkan adayı Muammer Keskin, bazı CHP Milletvekilleri ve İYİ Partili ilçe yöneticileri eşlik etti.Burada esnafa hitap eden İmamoğlu, "Benim konum İstanbul. İstanbul'un sorunları ve o sorunlara çözüm bulmak, yani beni başka hiçbir konuya muhatap edemeyecekler. Hiç bir husus karşılık bulamayacak. Yani kavga, gürültü, patırtı isteyecekler. Hiçbirine biz muhatap olmayacağız. Hatta ola ki 'Biz biraz bekleyelim. 15-20 gün öncesinde kızdırmaya çalışalım ya da problem yaratmaya çalışalım' diye düşünebilirler. Hiçbir faydası yok. Hatta bugünden başlarlarsa oyum daha çok artar. Benim işim kavgayla değil. Ben İstanbul'daki 16 milyon insana, toplumumuzun o derin vicdanını, ahlakını, sevgiyi ve saygıyı hatırlatmaya gelmiş bir belediye başkan adayıyım" dedi."İSTANBUL'UN BÜYÜK BİR EĞİTİM SEFERBERLİĞİNE İHTİYACI VAR"Konuşmasının devamında eğitim sorunlarına değinen İmamoğlu, "Yani 4 yaş altı 1 milyon 200 bin çocuğun sadece yüzde 15'i okul öncesi eğitimden faydalanıyor. Hangi çağdayız, hangi çağdaşlıktayız ve ya biz nasıl bir nesil hazırlıyoruz. Bahsettiğimiz nesil eğer gelişime açık güzel bir nesil olacaksa, iyi bir eğitim almalı. Dolayısıyla biz bu konuları PERPA'yla da TÜSİAD'la konuşacağız. Dolayısıyla İstanbul'un büyük bir eğitim seferberliğine ihtiyacı var. İstanbul'da her ilçede hem ilçe belediyelerle beraber hem büyükşehir belediyesi olarak kreş işine el atacağız. Biz eğitimin en önemli partneri olacağız. Ama gücümüzü sizin gibi dev kuruluşlardan almak zorundayız. Seferberlik. Aynı şeyi farklı iş dünyası sohbetlerinde de söyledim. Anadolu da birçok yer için eğitim seferberliği yapardık. Oradaki çocuklar iyi eğitim alsınlar diye. Şimdi köylerde, kırsalda çocuk kalmadı ki, çocuklar şehirlerde. İstanbul'un büyük bir eğitim seferberliğine ihtiyacı var. Bu vahşi durumdaki eğitim koşullarını tek başına büyükşehir belediyesi elbette düzeltemez. Ama büyükşehir belediyesi bu işin lokomotifi olacak" diye konuştu."YEŞİL FAKİRİYİZ"İstanbul'daki yeşil alanla ilgili özel bir hazırlık yaptıklarını belirten Ekrem İmamoğlu, "Yeşil fakiriyiz. Bir yerel yönetici kıymet verirse oluyor. Allah için övünüyorum. Bu kardeşiniz sadece 4-4,5 yılda bir şehre kişi başı 3,5 metrekare yeşil alan kattı. 3,5 metrekarenin önemini söyleyeyim. Kattığım yeşil alandan daha az 25 tane ilçe var. Neye kıymet veriyorsanız o, biz yeşile kıymet vereceğiz" dedi."DEPREMİ SİYASET ÜSTÜ BİR KONU HALİNE GETİRİRSEN ÇÖZÜLÜR"Depremle ilgili de değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, "Bu şehirde 20 yıl oldu biz depremi hissedeli. 20 yıldır hiçbir şey yapılmadı. Depremi siyaset üstü bir konu haline getirirsen çözülür. Depremi ne kadar siyasi malzeme yaptıklarını ben 5 yıllık belediye başkanlığı dönemimde utanarak izledim. Yani bu kentsel dönüşümü geçirmeyelim Ekrem'in oyu artar. Çok sesli konuşuyor, sesi kısık falan değil. Dolayısıyla depreme milli mesele olarak bakacaksınız. Allah esirgesin şu an tek yapacağımız şey. Biz hızlıca çözeriz ama dua edelim bu şehirde deprem olmasın" ifadelerini kullandı."TRAFİK YOĞUNLUĞUNU İSTANBUL'UN GÜNDEMİNDEN UZAKLAŞTIRACAĞIZ"Ekrem İmamoğlu, esnaf ziyaretinin ardından bir gazetecinin deniz ulaşımı ve ulaşım projeleri ilgili sorusuna "Deniz ulaşımında en büyük problem, insanların deniz ulaşım noktalarına erişememesi. Örnek olarak, Avcılar'a bir deniz otobüsü terminali yapıldı. Ama bu iskeleye Avcılar'ı iyi bilenler bile ulaşamıyor. Biz denize ulaşımı sağlıklı hale getireceğiz. Bahsettiğim vadilerimiz, İstanbul halkının yeşil alanlardan denize erişmesini sağlayacak. En az 7 noktada füniküler hattı çalışıyoruz. Oralarda insanlar sağlıklı bir şekilde toplu taşımayla deniz ulaşımına ulaştığında Marmara'da paralel bir deniz ulaşımını sağlamış olacağız. Deniz ulaşımı İstanbul'un bütünsel olarak trafik sorunu tek başına çözmez, ama insanların huzurlu bir şekilde keyif aldığı bir alternatif. Boğaz'da da füniküler sistemiyle insanları denize ulaştıracağız. Denizi çok iyi bildiklerini iddia edenler, tümüyle deniz ulaşımını neredeyse sıfıra indiriyorlar ve kurumları iflas ettiriyorlar. Biz İstanbul'da yüzde 10'a erişen ve nüfusu 16 milyonluk bir kent için ulaşımı para kazanmak için değil, ulaşımı hizmet sektörü olarak görüyoruz. Bizim anlayışımız bütüncül bir ulaşım sistem ile İstanbul'u kaostan kurtaracak ve trafik yoğunluğunu İstanbul'un gündeminden uzaklaştıracağız" dedi.PERPA Ticaret Merkezi'nde beraberindekilerle Cuma namazını kılan Ekrem İmamoğlu, Sirkeci'de bulunan Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi'ni ziyaret etmek üzere ticaret merkezinden ayrıldı.=============================================6-İMAMOĞLU'NDAN GAZİLERE ZİYARETHaber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBULCHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Kore ve Kıbrıs gazileri ile buluştu.İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında Fatih'te bulunan Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi'ni ziyaret etti. İmamoğlu ve beraberindekileri, dernek başkanı Emekli Albay Ahmet Kendigel ve çok sayıda Kore ve Kıbrıs Gazisi kapıda karşıladı. Dernek yönetimi, konuşmalar öncesi günün hatırası olarak İmamoğlu'na plaket takdim etti. Daha sonra gazilerin taleplerini dinleyen İmamoğlu, sözlerine kendisini büyütenin dedesinin de bir gazi olduğunu belirterek, "Ben dizinin dibinde büyümekten büyük onur duydum. Onun sayesinde ülkenin kurtuluşunun kıymetini, değerlerini damarlarımda hissettim. Onları mücadelesini gurur duyduğu en önemli şey, Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri oluşuydu. Hepinizin yüreğine sağlık. Sizler bugün sağlıklı gururlu, başı dik, anlı açık bir şekilde gezmemizin, bize bugünlerin sunulmasında en önemli simgelerindensiniz. İyi ki varsınız. Ayrıca hayatını kaybetmiş gazilerimize ve de o mücadeleler esnasında hayatlarını kaybetmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi."İNSANLAR BAĞIRAN SİYASİLERDEN USANMIŞ DURUMDA"İmamoğlu, "Ben düzgün bir görev süreci ve siyasi süreç yaşamak istiyorum. Tek bir gün, hizmetim dışında hiçbir konuyu ile muhatap olmamayı istiyorum. Bir de konu sorun çözmek ise sorunları tespit edelim ve çözüm üretelim. Kavga dövüş, hakaret istemiyorum. İnsanların, yüzünü burkan, yüzünü asan işlerin yapılmasının bir parçası da olmak istemiyorum. İnsanlar beni izlerken evlerinde ya da sokakta gördüklerinde çekinmeden çocukları ile birlikte yanıma gelsin istiyorum. Şunu istesinler, şefkatli, dürüst, ahlaklı bir belediye başkanımız var diyerek yanıma gelsin istiyorum. Çünkü insanlar bağıran siyasilerden usanmış durumda. Benim annem babam usandı. Daha kötüsü, 7 yaşındaki kızım bile usandı. Gördü mü televizyon kapatıyor. Ben diyorum ki, gelin sizin emeğinizle sizin vicdanınızla, güzel dilinizle, gelin bir süreci dönüştürelim. Güzel dil kullanan, iyi insan figürünü ortaya koyalım. Yönetici nedir ki yahu, bir koltuk. Ona da otururken de imtina et, yapışma koltuğa. Bu bir görevdir ne olacak, ayağa kalk. O yüzden her yol mubah demeyen, yalan konuşmayan yöneticilerin seçilmesi konusunda bizlere yardımcı olun. O yüzden hem dua edin, hem mücadele edin. Bu prensiplere layık bir evladınız olmaya hepinizin huzurundan yürekten söz veriyorum" diye konuştu.============================================7-BAKAN CAHİT TURHAN: DÜNYA YAT ÜRETİMİNDE 3. SIRAYA YÜKSELDİKİdris TİFTİKCİ/ İSTANBULUlaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Avrasya Boat Show 2019 fuarının açılış törenine katıldı.Fuarın açılış konuşmasını yapan Bakan Turhan, "Dünya yat üretiminde 3. sıraya yükseldik. Yat üreticilerimiz bu alanda marka haline geldi. Gemi inşa sektöründeki temel amacımız; tüm ekipmanlar dahil en az yüzde 70 yerli katkı payı ile gemi üretimini yapmak. İnşallah bunu da 2023 hedeflerimiz doğrultusunda daha yüksek oranlara çekeceğiz." dedi.Bakan Turhan, "Üç denize, üç büyük limana stratejimiz kapsamında, Zonguldak - Filyos, İzmir-Çandarlı ve Mersin konteyner limanlarının proje yapım çalışmaları ise devam ediyor. Bu limanlarımızı yaptığımızda, deniz coğrafyamız çok daha büyük anlam ve önem kazanmış olacaktır. Bu yönde yoğun çalışmalar içerisindeyiz." şeklinde konuştu.Türk sahipli yabancı bayraklı teknelerin Türk Bayrağına geçmeleri için başta harç ve vergi engelleri olmak üzere tüm engelleri kaldırdıklarını anımsatan Bakan Turhan, yabancı bayrak çeken teknelerin Türk Bayrağına geçmelerini teşvik amacıyla da ÖTV'yi kaldırdıklarını, KDV'yi de yüzde 1'e indirdiklerini söyledi. Turhan, yapılan bu düzenleme ile bugün itibarıyla 6 bin 208 teknenin Türk bayrağına geçtiği bilgisini verdi.Konuşması sonrası fuarın açılış kurdelesini kesen Turhan, fuarı ezerek yetkililerden bilgi aldı.==========================================8-FATİH'TE 'MESCİD-İ AKSA' PROTESTOSUHaber-Kamera: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHAFatih'te Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'da geçtiğimiz Pazar günü İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıya zincir vurması protesto edildi.Fatih Camii'nde kılınan cuma namazı sonrası topnanan bir grup basın açıklaması yaptı. Açıklamaya katılanlar 'Kudüs'e selam, direnişe devam' diye slogan attı. Basın açıklamasını Uluslararası Minber-i Aksa Derneği yöneticisi Abdullah Cahit Dinç okudu. Dinç açıklamada, Kudüs'te yaşanan olayların bir kapıya zincir vurulmaktan ibaret olmadığını belirterek, "Rahmet kapısı, sadece Mescid'i Aksa'nın kapılarından birisi değildir. Burası Mescid-i Aksa'nın en önemli mekanlarından birisidir. Geçtiğimiz günlerde uydurma bahanelerle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail askerleri bu mekanın kapısına vurarak adeta Mescid-i Aksa'nın bir parçasını işgal etmeye ve zimmetine geçirmeye çalışmıştır. Her zamanki gibi Kudüs'te yaşayanlar Mescid-i Aksa'yı yalnız bırakmayarak kapılarına vurulan zincirleri kırdılar. İsrail, rahmet kapısına zincir vurarak Müslümanların tepkisini ölçmeyi ve Mescid-i Aksa'yı mekansal olarak bölmeyi hedeflemektedir. İsral bilmelidir ki, Müslümanların kalbi Kudüs ile atmaktadır. Bu mübarek mekana yapılan saldırılar tüm İslam alemine yapılmış bir saldırıdır" dedi. Grup basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.