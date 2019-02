Dha İstanbul Bülteni - 5

Kaynak: DHA

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-5(geniş haber)1- DHKP-C'Lİ TERÖRİSTLERİN YAKALANDIĞI OPERASYON POLİS KAMERASINDAHaber: Çağatay KENARLI - İstanbul DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Okmeydanı'ndaki binaya yapılan operasyonun polis kamerası görüntüleri basın ile paylaşıldı.Görüntülerde, polis ekiplerinin balyozla duvarları kırarak ve binanın çelik kapılarını keserek içeriye girdiği görülüyor.İçeriye giren ekipler, bir şüpheliyi yere yatırarak gözaltına alıyor. Ardından gizli bir bölmeye ulaşan polis, burada saklananları dışarıya çıkartıyor. Operasyonda gizli bir bölmede saklanan 6 kişi ile binada bulunan 2 kişi gözaltına alınmıştı.Görüntü Dökümü:-------------Polis ekiplerinin kapıları kırması-Ekiplerin bir çelik kapıyı kesmesi-Ekiplerin binada bulunan bir kişiyi gözaltına alması-Ekiplerin gizli bölmeyi kesmesi-Gizli bölmede bulunan şüphelilerin çıkması-Polis ekiplerinin yaptığı aramalar-Şüphelilerin polis aracına bindirilmesi-Genel ve detaylar26.02.2019 -16.18- Haber Kodu : 190226167=============================2-DHKP-C'Lİ TERÖRİSTLERİN YAKALANDIĞI BİNADA ÇEKİLEN LARHaber: Çağatay KENARLI - İstanbul DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezi'nin Şişli'de binasına yapılan operasyonda teröristlerin saklandığı yerin fotoğrafları basınla paylaşıldı.İdil Kültür Merkezi'ne sabah saatlerinde yapılan operasyonda üst katındaki gizli bir bölmede saklanan 6 kişi ile operasyon sırasında binada bulunan 2 kişi gözaltına alınmıştı. 6 teröristin saklandığı gizli bölmenin fotoğrafları basına dağıtıldı.Görüntü dökümü:-----------------Fotoğraflar26.02.2019 - 16.08-Haber Kodu : 190226161=======================(Ek bilgi ve görüntülerle)3-AYTAÇ ARMAN HAYATINI KAYBETTİİSTANBUL DHAÜnlü sinema oyuncusu Aytaç Arman hayatını kaybetti. Arman'ın vefat haberini BİROY - Sinema Oyuncuları Meslek Birliği duyurdu.BİROY'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kurucu üyelerimizden, değerli meslektaşımız Aytaç Arman'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Cenaze ile ilgili detayları ayrıca paylaşacağız." denildi.AYTAÇ ARMAN KİMDİR?22 Haziran 1949 tarihinde Adana'da doğmuştur. Gerçek adı Veysel İnce'dir. Adana'da Erkek sanat Enstitüsü'nü bitirdi. 1966 yılında Tarsus'ta bir boya fabrikasında çalıştı. Mimarlık ve Mühendislik fakültesinde okurken Ekstra Ekspres gazetesinin açtığı artist yarışmasında ikinci oldu. Aytaç Arman, 1971 yılında Ses Dergisinin açmış olduğu yarışmaya da katıldı. Aynı yarışmada Tarık Akan birinci olurken, Aytaç Arman'da ikinci seçildi. Ardında sinema oyunculuğuna başladı. 1971 yılında Yılmaz Güney'in "baba" filminde oynadı. Aytaç Arman, 1974 yılında Süreyya Duru'nun yönettiği, Perihan Savaş ile baş rolünü paylaştığı "Bedrana" adlı film; 11.Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda En iyi 2. Film" ödülü aldı. 1977 yılında baş rolünü Semra Özdamar'la paylaştığı; Süreyya Duru'nun yönettiği "Kara Çarşaflı Gelin" 14. Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda "En İyi Film" ödülü kazandı. 1988 yılında Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda, başrolünü oynadığı, Ömer Kavur'un "Gece Yolculuğu" filmi "En İyi Film" ödülünü alırken, Aytaç Arman da "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.Aytaç Arman, rol aldığı bir çok sinema filminden başka birçok dizide de oynamıştı.Görüntü Dökümü:----------------ARŞİV===========================================4-SOYLU: KİM MİLLETİMİZİN HUZURUNU BOZMAK İSTİYORSA, ONLARI YERİN 7 KAT DİBİNE GÖMMEK BOYNUMUZUN BORCUDURİçişleri Bakanı Süleyman Soylu," Sadece 780 bin kilometrekarede değil etrafımızdaki coğrafyada da kim bize musallat olmak isterse, kim aziz milletimizin huzurunu bozmak istiyorsa, kim bu ülkede çocuklarımızın aydınlık bir gelecekte yaşamasını engellemek istiyorsa onları yerin 7 kat dibine gömmek boynumuzunborcudur"Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi'ni ziyaret etti. Burada toplananlara parti otobüsünden seslenen Soylu'ya Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı ve AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Hasan Tahsin Usta da eşlik etti.Süleyman Soylu konuşmasında, "Bir derdim var biliyorsunuz, derdim şu; Kılıçdaroğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden içeri girmesine gözüm tahammül etmiyor. Onun için Özhaseki başkanımızla orada büyük bir mücadele ortaya koymaya çalışıyoruz" dedi."YERİN 7 KAT DİBİNE GÖMMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR"Soylu, "Sabah erken saatlerde Türkiye'de yine bir terör çetesinin beli kırıldı. DHKP-C diye bir terör örgütü var biliyorsunuz. Bir musibet. Bizimkiler nasıl dağda PKK'yı avlıyorlarsa, nasıl onlara orada hayat hakkı tanımıyorlarsa, nasıl inlerinde onlara gerekli cevabı veriyorlarsa bugün İstanbul Emniyetimi de, istihbaratımız da terör dairemi de, terörle mücadele şubemizden de Allah razı olsun. DHKP-C'li 8 teröristi inlerinde buldular, derdest ettiler. Birisi Türkiye sorumlusu, birisi yeşil kategoride, biri gri kategoride. Sadece 780 bin kilometrekarede değil etrafımızdaki coğrafyada da kim bize musallat olmak isterse, kim aziz milletimizin huzurunu bozmak istiyorsa, kim bu ülkede çocuklarımızın aydınlık bir gelecekte yaşamasını engellemek istiyorsa onları yerin 7 kat dibine gömmek boynumuzunborcudur" diye konuştu."TERÖRÜN EMRİNDE OLAN MİLLETVEKİLLİ OLMAZ"Bana diyorlar ki çok sert konuşuyorsun, öyle mi? Hani 'biz sırtımızı PKK'ya, PYD'ye yasladık' diyen bir kadın vardı. Ona demiştim 'sana şimdi 4 tane duvar verdik, ister o duvara, ister o duvara nereye yaslanırsan, yaslan'. Şimdi yine kızıyorlar, Apo İmralı'dan çıkacakmış, onu için, 'Kandilin vekilleri, PKK'nın vekilleri' diyorum ben onlara. Ben onlara milletin vekili demem. Bizim milletimizin, aziz milletimizin, güzel insanlarımızın böyle teröre yataklık eden, terörün emrinde olan milletvekilli olmaz, olmayacaktır da. Ne yapacaklar, Apo İmralı'dan çıksın diye 15 vilayette yürüyüş düzenleyeceklermiş. Ben de dedim ki 'sizi yürüten adam değildir'. Yürüttük mü? Taksim Meydanı'nda şapın üzerine oturturduk, Diyarbakır'da hareket ettirmedik, hareket. Milletimizi kim rahatsız ederse ona bu millet adına hesap sorma yetkisini millet bize emanet etti. Bu dünyada da, öteki dünyada da bunu sorarlar. Hiçbir iş insanının, hiçbir esnafın, hiçbir kimsenin, kimse huzurunu bozma hakkına sahip değildir" ifadelerini kullandı."KILIÇDAROĞLU'NUN KALESİNE BİR DOKSANA ÇAKSIN, BİR DE ÇATALA ÇAKSIN"Bakan Soylu konuşmasının devamında, "Tayyip Erdoğan futbolu da biliyor biliyorsunuz. Şimdi 31 Mart'tan sonra şöyle ayağına topu bir verelim de, şu Kılıçdaroğlu'nun kalesine bir doksan çaksın, bir de çatala çaksın. Ne olursunuz o bize oyun kurmaya çalışanlara, memleketin yarınlarına gençleri götürebilecek, ülkenin yarınlarını getirebilecek, milli ve yerli yatırımlar yapabilecek o gücü bizden esirgemeyin" şeklinde konuştu.Görüntü Dökümü:----------------Soylu'nun yürümesiSoylu'nun açıklamalarıDetaylar26.02.2019 -17.40- Haber Kodu : 190226208==================================5- KATLİAM DÜNYAYA DUYURULACAK... SOSYAL MEDYADA "HOCALI İÇİN PAYLAŞ"Haber-Kamera: Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ/İSTANBUL, HOCALI katliamının 27. yıldönümünde, katliamı dünyaya duyurmak amacıyla uluslararası sosyal medya kampanyası düzenledi. Katliamı sosyal medya ağlarıyla duyurmayı hedefleyen toplantıya iş, spor, sanat ve siyaset camiasından çok sayıda kişi katıldı.Palmali Şirketler Grubu, Yeni Çağ Medya Grubu ve İstanbul Üniversitesi Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Topluluğu tarafından organize edilen "Hocalı İçin Paylaş" sosyal medya kampanyası, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kurul Odası'nda saat 12.00'da başladı. Palmali Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mübariz Mansimov'un da katıldığı toplantıda MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Hülya Avşar, Ercan Saatçi, Ahmet Şafak'ın da yer aldığı iş, spor, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim yer aldı. Kampanyanın amacının," 'Hocalı Katliamı' nı twitter ve diğer sosyal medya ağlarında dünyaya duyurmak" olduğu açıklandı. Özel tişört giyen, sosyal medya alanında özel eğitim görmüş öğrenciler İngilizce, Türkçe, Rusça ve Fransızca olarak 4 dilde paylaşımda bulundular.TWEET'LER AYNI ANDA ATILACAKKampanyanın koordinatörü Yeniçağ Medya Grubu Başkanı Agil Alesker, "Uluslararası sosyal medya platformu düzenleniyor. Şu anda İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci topluluklarıyla birlikte Yeniçağ Medya Grubu ve Palmali Grubu olarak burada Hocalı için sosyal medya kampanyasını paylaşıyoruz. Biz dünden itibarıyla bu kampanyaya hizmet verdik. Bizim hedefimiz, hepimizin aynı anda tweet atarak Hocalı'yı dünyada ve Türkiye'de gündem yapmak ve dikkatleri 27 yıl önce yaşanan vahşete, acıya, soykırıma çekmek" dedi."UNUTMA, UNUTURSAN ZATEN SENİ UNUTURLAR"MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ise "Unutma, eğer unutursan zaten seni unuturlar. Onun için bu gibi etkinlikleri dünya genelinde yapmamız lazım. Yüzyıllardır dünyamızda olan haçlılar savaşının bir kalıntılarıdır bunlar, kasıtlı yapılan şeyler. Tabii biz şehit olan kardeşlerimizi geri getiremeyiz ama onların ruhunun rahat etmesi için bu mücadeleye devam etmemiz lazım" diye konuştu.GÖNÜL İSTER Kİ HER ZAMAN BARIŞ OLSUN"Sinema oyuncusu ve şarkıcı Hülya Avşar da "Açıkçası kısa ve öz şunu söylemek istiyorum ki tarihimiz tabii ki asla unutulmamalı. Sonuna kadar tarihimize birliğimize sahip çıkmalıyız. Zaten Türk milletinin kanında olan bir duygu. Bunu ayrıca söylemeye gerek yok. Gönül ister ki her zaman barış olsun" dedi."GEÇMİŞİMİZLE İLGİLİ BİZE YAPILANLARI MUTLAKA HATIRLAYACAĞIZ"Ercan Saatçi de, "Bizler toplumun hangi dalında olursa olsun bireyleri, gençleri, olgunları ne derseniz deyin bunu duyurmak için elimizden geleni yapmamız lazım. Beni en çok etkileyen konuşmalar için de 'uyursak ölürüz' sözü oldu. Geçmişimizle ilgili bize yapılanları mutlaka hep hatırlatacağız" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-----------Kampanyaya katılanlardan görüntü-Konuşmalar ve röplerden görüntü-Genel ve detaylar26.02.2019 - 17.06-Haber Kodu : 190226189========================6- ŞİŞLİ'DE CADDE VE SOKAKLARDA ÇÖP YIĞINI OLUŞTUHaber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHAŞişli Belediyesi'nde temizlik işçilerinin iş bırakması nedeniyle cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu.Şişli Belediyesi'nde çalışan temizlik işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı. Eylem nedeniyle işçilerin çöpleri toplamaması nedeniyle ilçede birçok cadde ve sokakta çöp yığını oluştu.İlçe sakinleri görüntü kirliliğine ve kötü kokuya tepki gösterdi.Görüntü Dökümü:---------------Yoldaki çöp birikintileri-Vatandaşlar ile röp================================7-İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENEN KÖPEĞİ HAYATA DÖNDÜRMEK İÇİN BÖYLE MÜCADELE VERDİİstanbul-DHABağcılar'da çıkan yangında bir itfaiye eri, dumandan etkilenen köpeği hayata döndürmek dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. O anlar kameralara yansırken köpek hayatını kaybetti.15 Temmuz Mahallesi 1422 Sokak 4 katlı bir binanın 1'inci katında dün henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında içeride bulunan bir köpek dumandan etkilendi. İtfaiye erleri tarafından evden çıkarılan köpeğe kapı önünde bir itfaiye eri hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Dumandan etkilenen köpek itfaiye erinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. İtfaiye erinin can kurtarma mücadelesi ise kameralar tarafından kaydedildi.Görüntü Dökümü:----------------------İtfaiye erinin kalp masajı yapması-İtfaiye erinin suni teneffüs yapması-Detaylar26.02.2019 - 17.08-Haber Kodu : 190226190==========================(ÖZEL)8-GÜLBEN ERGEN'E HAKARET İDDİASIYLA NİHAT DOĞAN VE YEŞİM SALKIM'A DAVA AÇILDIHaber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHABir televizyon programında Gülben Ergen'e hakaret ve tehdit ettiği gerekçesi ile Yeşim Salkım hakkında 2 yıl 10 aya, zincirleme şekilde hakaret ettiği gerekçesi ile de Nihat Doğan hakkında da 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Sarkıcı Gülben Ergen'in, bir televizyon kanalında yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" isimli programın 20 ve 22 Eylül 2017 tarihli yayınlarında kendisine hakaret edildiği gerekçesi ile yaptığı şikayet sonuçlandı.Şikayet sonucu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından programın sunucusu Nihat Doğan ve programa katılan Yeşim Salkım hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı.'KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRDIKLARI...'İddianamede, sunucu Nihat Doğan ve programa konuk olan şüpheli Yeşil Salkım'ın habercilik faaliyeti ile ilgisiz bir şekilde Gülben Ergen'in kişilik haklarına saldırdıkları kaydedilen iddianamede, Yeşil Salkım'ın Gülen Ergen'e yönelik tehdit içerikli söylemde de bulunduğu savunuldu.İddianamede, suça konu suçların uzlaşma kapsamında bulunması nedeni ile Uzlaşma Bürosu'na gönderildiği belirtilerek, taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı kaydedildi.SALKIM'A HAKARET VE TEHDİTTEN, DOĞAN'A DA HAKARETTEN DAVA AÇILDIİddianamede, Yeşim Salkım'ın, "Alenen hakaret" ve "Basit tehdit" suçlarından 3 ay 15 günden 2 yıl 10 aya kadar, Nihat Doğan'ın da, "Zincirleme şeklinde alenen hakaret" suçundan 4 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.İDDİANAME KABUL EDİLDİİddianamenin gönderildiği İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.Görüntü Dökümü:----------------ARŞİV görüntüler