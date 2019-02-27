Dha İstanbul Bülteni - 5

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ-51-ÇÖP KONTEYNERİNDEKİ VAHŞETİN SIRRI ÇÖZÜLDÜHaber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ali AKSOYER Murat KORKMAZ - - İstanbul DHAKadıköy'de bir çöp konteynerinde bulunan bacakların erkeğe ait olduğu belirlenirken bir kişi gözaltına alındı.Kadıköy Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak'ta bulunan bir çöp konteynerinde sabah saatlerinde kağıt toplayıcıları, kesik bacağı fark etti. Durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis, çöp konteyneri ve çevrede inceleme yaptı. Yapılan inceleme sırasında bir bacak daha bulundu. İlk bilgiler, bacakların bir kadına ait olduğu yönündeydi. Olay yerindeki incelemenin ardından bacaklar, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ancak yapılan incelemede bacakların bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkılarak yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğine götürdü.Görüntü Dökümü:--------------Olay yeri-Polis incelemesi-Çevre sakinleri ile röp.-Bacakların götürülmesi-Detaylar-Detaylar27.02.2019 - 12.07-Haber Kodu : 19022707427.02.2019 - 12.48-Haber Kodu : 19022710027.02.2019 - 13.08-Haber Kodu : 19022711527.02.2019 -13.23- Haber Kodu : 190227125===============================================2-THY, PAKİSTAN'DAKİ BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİEnver ALAS/İSTANBUL, PAKİSTAN ve Hindistan arasında yaşanan gerilimin ardından her iki ülkenin hava sahalarını kapatması üzerine THY bazı önlemler aldı. THY'nin bugün ve yarın Pakistan'ın Karaçi, İslamabad ve Lahor şehirlerine yapacağı seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. İptal edilen seferler şu şekilde:TK-708 İstanbul-Karaçi( 27 Şubat gidiş)TK-709 Karaçi-İstanbul (28 Şubat dönüş)TK- 710 İstanbul -İslamabad( 27 Şubat gidiş )Tk 711 İslamabad-ist( dönüşü 28 Şubat dönüş)TK - 714 İstanbul-Lahor (27 şubat gidiş)TK - 715 Lahor-İstanbul ( 28 şubat dönüş)===================================================3-BİNALİ YILDIRIM ANKET SORUSUNA CEVAP VERDİGülseli KENARLI/ İSTANBUL DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, Çekmeköy'de seçim çalışmaları yürütürken basın mensuplarının anketlere ilişkin sorularını yanıtladı.Bir basın mensubunun anketlere ilişkin sorusuna Binali Yıldırım, "Anket tahmindir, bir ölçüdür." cevabını verdi. Siz anketlere bakıyor musunuz? Şeklindeki soruya ise Yıldırım, "Yok. Anketler sokakta. Sokağın anketi bütün anketlerden daha sağlıklıdır. İnşallah bunun sonucunu 31 Mart'ta göreceğiz." şeklinde yanıt verdi.Görüntü Dökümü:-------------Binali Yıldırım'ın soruları yanıtlaması27.02.2019 -16.20- Haber Kodu : 190227181============================================4-ÖZGÜR GÜNDEM'İN NÖBETÇİ YAYIN YÖNETMENLİĞİ DAVASI; SANIKLARA 1,5 YILDAN 7,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİHaber: Özden ATİK-İSTANBUL DHAÖzgür Gündem Gazetesi ile dayanışma için başlatılan "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" kampanyasına katılarak gazetenin 1 günlük yayın yönetmenliği görevini üstlendikleri gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı (TİHV) Prof. Dr. Şebnem Korur, gazeteci Erol Önderoğlu ve gazeteci-yazar Ahmet Aziz Nesin'in yargılandıkları davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıkların 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Şebnem Korur ile gazeteci Erol Önderoğlu katıldı. Sanık Ahmet Aziz Nesin ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada savcısı Abdullah Gül, esas hakkındaki mütalaasını bildirdi. Sanıkların belirtilen tarihlerde gazetenin genel yayın yönetmenliğini yaptıklarını suç konusu yazılarda silahlı terör örgütü PKK/KCK'nin veya alt birliklerinin propagandası mahiyetinde yazılar yer aldığını anlattı. Kişiler ve toplumun suç işlemeye tahrik edilerek işlenen suçların övüldüğünü belirten savcı, "Suç işlemeye tahrik", "Suçu ve suçluyu övme", "Örgüt propangadası" suçlarından sanıklar Ahmet Aziz Nesin, Şebnem Korur ve Erol Önderoğlu'nun 1 yıl 6 aydan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarına savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.=========================================================5-FETÖ'NÜN ÇEKMEKÖY DAVASINDA 2 SANIK CEZA ALDI 1 SANIK BERAAT ETTİÖzden ATİK/ İSTANBUL,Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Çekmeköy Kışlası'ndaki eylemlere ilişkin 2'si tutuklu 3 askerin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Muhammed Yalçın Güzeltaş hakkında 7 yıl 6 ay hapis ve sanık Haşmet Tavşanoğlu'na ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Bir sanığın ise beraatine karar verildi.İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9'uncu celsesi görülen duruşmaya, teğmenken meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklar Haşmet Tavşanoğlu ve Muhammed Yalçın Güzeltaş katıldı. Tutuksuz sanık Ali Çobanoğlu ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada şikayetçi sıfatıyla Cumhurbaşkanlığı avukatı Ali Büyüközdemir de hazır bulundu.BİR SANIĞA 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASIMahkeme sanık Muhammed Yalçın Güzeltaş'ı "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Güzeltaş'ın tutuklu kaldığı süre, diğer örgüt mensuplarının kaçak olması ve tahliye edilirse kaçabileceğine ilişkin kanaat oluşması nedeniyle tutukluluk halinin devamına hükmetti.BİR SANIĞA 6 YIL 3 AY HAPİS VE TAHLİYEDiğer sanık Haşmet Tavşanoğlu ise "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, sanığın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine hükmetti. Sanık Tavşanoğlu hakkında yurtdışına çıkış yasağı da konuldu. Her iki sanığa "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "Cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarının sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle sanıkların bu suçlardan beraatine karar verildi.1 SANIĞA BERAATTutuksuz sanık Ali Çobanoğlu hakkında "Anayasal düzeni, Hükümeti ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarından dava açıldığını belirtilerek tüm suçlardan beraatine karar verildi.Görüntü dökümü:---------------------Arşiv görüntüler27.02.2019 -15.40- Haber Kodu : 190227174