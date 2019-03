Dha İstanbul Bülteni - 5

Kaynak: DHA

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 51- OSMAN KAVALA İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ (1)Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHAGezi Parkı eylemlerine ilişkin, Anadolu Kültür A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve Memet Ali Alabora'nın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin hazırlanan 657 sayfalık iddianamede 2'si tutuklu, 6'sı firari 16 şüpheli yer alıyor. Osman Kavala, Ali Hakan Altınay, Ayşe Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Çiğdem Mater Utku, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekci, Memet Ali Alabora, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekçi "şüpheli" olarak bulunuyor.Tüm şüpheliler hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen iddianamede, bazı şüphelilerin "mala zarar verme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması", "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme", "ateşli silahlar kanuna muhalefet", "nitelikli yağma" ve "nitelikli yaralama" gibi suçlardan da değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.Savcılıkça 20 Şubat tarihinde İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin incelenmesi bugün tamamlandı. Mahkeme iddianameyi kabul etti. Ancak duruşmanın ne zaman yapılacağına ilişkin henüz tensip zaptının hazırlanmadığı öğrenildi. İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedildi. İstanbul'da garsonluk yapmak için Ağrı'dan gelen 17 yaşındaki Murat Kayacan, Siirt'ten gelen 23 yaşındaki Muhammet Gür ve 20 yaşındaki Yunus Akyüz, Manisa'dan gelen 25 yaşındaki Eren Ersin Büker, Diyarbakır'dan gelen 23 yaşındaki Ramazan Demir ile Hatay'dan gelen 24 yaşındaki Özkan E. aynı dairede yaşıyordu.İŞTEN ÇIKARILINCA ARKADAŞLARINA KIZDIÖzkan E. geçtiğimiz günlerde işten çıkartıldı. Edinilen bilgiye göre, Özkan E. aynı yerde çalıştığı ev arkadaşlarının işten çıkartıldıktan sonra kendisiyle ilgilenmemesine kızdı. Özkan E. arkadaşlarıyla kavga ettikten sonra küstü.Memleketine dönmek için uçak biletini alan Özkan E. dün sabah saatlerinde evde yangın çıkardı. Yangın kısa sürede evi sarınca Özkan E. durumu itfaiye ekiplerine haber vererek havalimanına gitti. Yangında Murat Kayacan, Muhammet Gür, Yunus Akyüz ve Eren Ersin Büker hayatını kaybederken, Ramazan Demir ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.HATAY POLİSİ UÇAKTAN İNİNCE GÖZALTINA ALDIİstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda yangını Özkan E.'nin çıkardığını belirledi. Bunun üzerine İstanbul polisi, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçerek uçak iner inmez Özkan E.'nin yakalanmasını sağladı.YANGINI KANEPEYİ YAKARAK ÇIKARMIŞİstanbul'dan Hatay'a giden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Özkan E.yi sabah saatlerinde İstanbul'a getirdi. Özkan E.'nin ilk ifadesinde, bir süre önce kavga ederek küstüğü arkadaşlarını korkutmak için yangını çıkardığını, büyümesi üzerine korktuğunu ve itfaiye ekiplerine bilgi verdiğini söylediği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Özkan E'nin "Yaralı olarak kurtulan Ramazan Demir, bana sürekli olarak psikolojik baskı yapıyordu. küfürler ediyordu. Zaten aramızda husumet vardı. Özkan E., 4 arkadaşının öldüğü, 1 arkadaşının yaralandığı yangını çıkardıktan sonra hızlı adımlarla uzaklaşırken güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre kaza saat 13.30 sıralarında Maslak Akasya sokak üzerinde meydana geldi. Vedat Gülbey (24) sanayide parçası değişen 34 VTC 55 plakalı aracını test etmek için sürüşe çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybeden Gülbey, Maslak'ta dere yatağına uçtu. Ters dönen araçta ağır yaralanan Gülbey, ambulansla Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Gülbey hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerindeki ekipler kullanılamaz halde olan aracı bulunduğu yerden çıkararak inceleme başlattı. Otomobil tutkunu olan Vedat Gülbey'in sosyal medya hesaplarında araçlarla çekilmiş birçok fotoğraf ve görüntüsü bulunuyor. Gülbey'in paylaştığı görüntülerden birinde aşırı hızla kullanılan bir araç da yer alıyor, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Beyoğlu'nda esnaf ziyaretinde bulundu. İstiklal Caddesi'nde yürüyen İmamoğlu, CHP seçim standını da ziyaret etti. Trabzonsporlu taraftarlarla sohbet eden İmamoğlu vatandaşlarla fotoğraf çekildi. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Şişli'den sonra durağı İstiklal Caddesi oldu. İmamoğlu İstiklal Caddesi'nde yürüdü, vatandaşlarla sohbet etti. "KİMLİKLİ BİR BEYOĞLU, KİMLİKLİ BİR İSTİKLAL CADDESİ" Ekrem İmamoğlu, caddede yürürken basın mensuplarına açıklamada bulundu. İstiklal Caddesi'nin kendi haline bırakıldığını vurgulayan İmamoğlu, "İstiklal Caddesi İstanbul'un kimlik caddesi. İstiklal Caddesi daha fazla kimlik bulmalı. Boşluğa bırakılmamalı. İnsanları yıl boyu buraya çekecek, İstanbul'un kalbi olduğunu hissettirecek aktivitelerle, festivallerle, tarihini anlatan, geçmişini hissettiren kurgularla insanların önüne servis edersiniz. Dünyanın başka bir yerindeki insan geleceği takvimi bile ona göre planlayabilir. İstiklal Caddesi, kendi haline bırakılmış. Hiçbir senaryosu yok. İstiklal Caddesi'nin yüzyıllardır biriktirdiği bir kimliği var. Siz onu koruyacaksınız. Trabzonsporlu taraftarlarla sohbet eden İmamoğlu vatandaşlarla fotoğraf çekildi.CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Şişli'den sonra durağı İstiklal Caddesi oldu. İmamoğlu İstiklal Caddesi'nde yürüdü, vatandaşlarla sohbet etti."KİMLİKLİ BİR BEYOĞLU, KİMLİKLİ BİR İSTİKLAL CADDESİ"Ekrem İmamoğlu, caddede yürürken basın mensuplarına açıklamada bulundu. İstiklal Caddesi'nin kendi haline bırakıldığını vurgulayan İmamoğlu, "İstiklal Caddesi İstanbul'un kimlik caddesi. İstiklal Caddesi daha fazla kimlik bulmalı. Boşluğa bırakılmamalı. İnsanları yıl boyu buraya çekecek, İstanbul'un kalbi olduğunu hissettirecek aktivitelerle, festivallerle, tarihini anlatan, geçmişini hissettiren kurgularla insanların önüne servis edersiniz. Dünyanın başka bir yerindeki insan geleceği takvimi bile ona göre planlayabilir. İstiklal Caddesi, kendi haline bırakılmış. Hiçbir senaryosu yok. İstiklal Caddesi'nin yüzyıllardır biriktirdiği bir kimliği var. Siz onu koruyacaksınız. Ona göre özel alanlar yaratacaksınız. Bizim projemiz bu. Kimlikli bir Beyoğlu, kimlikli bir İstiklal Caddesi" dedi. TULUM DİNLEDİ, TARAFTARLARLA KONUŞTU Ekrem İmamoğlu caddede tulum çalan bir kişinin yanına gitti. İmamoğlu daha sonra caddede yürüyen Trabzonspor taraftarları ile sohbet etti. İmamoğlu CHP seçim standını da ziyaret etti. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, TBMM Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti. Şişli'de katıldığı aday tanıtım toplantısının ardından Beyoğlu'na geçen Ekrem İmamoğlu, TBMM Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u İstiklal Caddesi'ndeki ofisinde ziyaret etti. Cindoruk, oyunu İmamoğlu'na vereceğini söyledi. Cindoruk, "Demokratik Türkiye'de demokrasinin ilerlemesi için gayret gösterenlerden biriyim. Tabi o gayretin karşılığını bugün için konuşma hakkım var. Yerel seçim nedir? Hemşerilik hukukudur. Hemşerilik hukuku dediğim yerel seçimde belediyelerin şehirde yaşayanların hukuklarının savunulması ve yönetilmesi demektir. Her kent kendi içinde her büyükşehir kendi içinde o şehirde yaşayan o şehri sayan seven bilen adaylar çıkarmalıydı. Bakın 1984'te bu olmuştur. Keşke bugün de bu olsaydı. Sizi onun için tebrik ediyorum. Size onun için oy vereceğim. Benimle beraber siyaset yapmış bütün arkadaşlarımın da size oy vermeye çağırıyorum" dedi.İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un imar sorununun halen çözülemediğini belirterek, "İstanbul'a bütün bakarak, bütüncül coğrafyayla çünkü eski İstanbul'a baktığımızda üzüntümüz çok büyüyor. Ama bütün bakarak biraz telafi etmek mümkün mü? diye bakıyoruz. Hem doğallığını büyütmek geliştirmek, hem de aykırılıklara bundan sonra asla izin vermemek, dur demek için. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Şişli Belediye Başkan adayı Muammer Keskin'in proje tanıtım toplantısına katıldı. Şişli'de bir otelde gerçekleştirilen toplantıya CHP Şişli Belediye Başkan adayı Muammer Keskin, CHP milletvekilleri, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve sanatçı Müjde Ar'ın da aralarında bulunduğu isimler katıldı. "31 MART'A KOL KOLA YÜRÜMELİYİZ" Tanıtım toplantısında konuşan İmamoğlu, "Tüm Türkiye'ye, İstanbul'dan, ilçelerinden ve birçok kazanacağımız şehirden ispat etmek ve kazandırmak zorundayız ki, Türkiye, yeniden moralli, mutlu, bir arada, özgür ve barış içinde bir ülkeye dönüşsün. O anlamda bu yerel yönetim seçimlerindeki sorumluluk, hepimiz için derin bir sorumluluktur. Hiç kimse, basit sebeplerle burun kıvıramaz. Oturduğu yerden ayağa kalkmalı, basit sebeplerle kendini dışarı itmemeli, ayrışmamalı, bütünleşmeli ve birleşmelidir. Buradan çağrımdır. Bir an kızmış, öfkelenmiş, kendine başka bir yol seçmiş arkadaşlarımız olabilir. Bugün, başka bir gündür. Bu yerel seçim, başka bir ihtiyaç seçimidir. Türkiye'nin moral seçimidir. Şişli'de bir otelde gerçekleştirilen toplantıya CHP Şişli Belediye Başkan adayı Muammer Keskin, CHP milletvekilleri, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve sanatçı Müjde Ar'ın da aralarında bulunduğu isimler katıldı."31 MART'A KOL KOLA YÜRÜMELİYİZ"Tanıtım toplantısında konuşan İmamoğlu, "Tüm Türkiye'ye, İstanbul'dan, ilçelerinden ve birçok kazanacağımız şehirden ispat etmek ve kazandırmak zorundayız ki, Türkiye, yeniden moralli, mutlu, bir arada, özgür ve barış içinde bir ülkeye dönüşsün. O anlamda bu yerel yönetim seçimlerindeki sorumluluk, hepimiz için derin bir sorumluluktur. Hiç kimse, basit sebeplerle burun kıvıramaz. Oturduğu yerden ayağa kalkmalı, basit sebeplerle kendini dışarı itmemeli, ayrışmamalı, bütünleşmeli ve birleşmelidir. Buradan çağrımdır. Bir an kızmış, öfkelenmiş, kendine başka bir yol seçmiş arkadaşlarımız olabilir. Bugün, başka bir gündür. Bu yerel seçim, başka bir ihtiyaç seçimidir. Türkiye'nin moral seçimidir. Sadece İstanbul ittifakı için değil, Türkiye'nin ittifakı için, milletçe, farklı bir görüşe, farklı bir yönelişe yürümek için başka bir yerel seçimdir. Arkadaşlarımızın bir kez daha düşünüp, yol ayrımında değil, yol birliğinde buluşmalılar. 31 Mart'a kol kola yürümeliyiz. Aksi takdirde, bu sadece bir siyasal süreç değil, toplumsal bir süreç olduğunu, halkın süreci tüm vicdanıyla, ahlakıyla, adaletiyle takip ettiğini görüyorum. Bu duyurumu, bu ikazımı duyacaklarını düşünüyorum. Eğer, bunu dikkate alırlarsa mutlu olurum. Ama dikkate almazlarsa, bizimle bir hesapları yok ama halk hesabını verir" dedi."GENÇ İŞSİZLİĞİ İÇİN SEFERBERLİK İLAN ETMELİYİZ"İmamoğlu "İstanbul'daki işsizlik, özellikle genç işsizliği için seferberlik ilan etmeliyiz. Çocukların hayata yetişmesinden tutun, gençlerin geleceğe umutla bakmasına kadar, birlikte hareket etmeliyiz. Bu anlamda İstanbul'un saygın iş dünyasını bir seferberliğe davet ediyorum. Yerel yönetim, toplumdan bağımsız ve topluma uzak bir kuruluş değildir. Kuracağımız ortak masalarda, iş dünyasının en ön saflarda olmasını bekliyoruz. Bazı imar ve plan uygulamalarından dolayı süreç gecikmiş, insanlar derinden mağdur edilmiştir. Aynı zamanda çoğu yerde, müteahhitlerle çoğu yerde baş başa bırakılmış ve insanlar neredeyse çantacıların eline düşürülmüştür" diye konuştu.Görüntü Dökümü:----------------------İmamoğlu'nun açıklamaları-Genel ve detaylar04.03.2019 -15.06 Haber Kodu : 19030414104.03.2019 - 15.10 Haber Kodu : 190304142=========================================================9- OYUNCU MERAL KAPLAN, EV BASMA VE ÇOCUK KAÇIRMA İDDİALARIYLA İLGİLİ ŞİKAYETÇİ OLDUHayati ARIGAN/İSTANBUL,Dizi oyuncusu ve eski manken Meral Kaplan, avukatı Zeynep Hatemi aracılığıyla basın açıklaması yaparak boşanmak üzere olduğu iş adamı eşi Erhan Kanioğlu hakkında savcılığa, "Kendisi ve annesine kötü muamele ve şiddet uyguladığı" gerekçesiyle şikayetçi olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından "Şu anda Bodrum'dayım eski eşim çocuğu mu kaçırmak üzere" diyerek polisten yardım isteyen Meral Kaplan, Erhan Kanioğlu'nun annesini de darp ettiğini iddia etmişti.BOŞANMA DAVALARI DEVAM EDİYORMeral Kaplan ve iş adamı Erhan Kanioğlu 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift 2015 yılında kızları Eda'yı kucağına almıştı. Kaplan ve Kanioğlu, geçtiğimiz yıl şiddetli geçimsizlikten mahkemelik olmuş ve boşanma kararı almıştı. Geçtiğimiz hafta Meral Kaplan, Erhan Kanioğlu'nun Bodrum'daki evlerine gelerek annesini darp ettiğini ve çocuğunu da kaçırmak istediğini ileri sürerek sosyal medyadan yardım istemişti.MAGAZİN PROGRAMINDA GÖRÜNTÜLER YAYINLANDIBir televizyon kanalının magazin programına bağlanan Meral Kaplan'ın iddiaları üzerine iş adamı Erhan Kanioğlu da programa bağlanarak iddiaları reddetmişti. Kanioğlu, olay günü şoförünün çektiği görüntüleri de magazin programında yayınlanmıştı.AVUKATI BASIN AÇIKLAMASI YAPTIMeral Kaplan avukatı Zeynep Hatemi aracılığıyla bugün bir basın açıklaması yaparak annesi Ümit Kaplan ile ilgili yayınlanan görüntülerin kişilik haklarına doğrudan saldırı olduğu belirtti. Açıklamada görüntülerin hukuka aykırı elde edildiği, Erhan Kanioğlu'nun 60 yaşındaki kayınvalidesi Ümit Kaplan'a onur kırıcı kötü muamelede bulunduğu ileri sürüldü. 1 Mart 2019 günü Meral Kaplan'a tahsis edilen eve boşanmakta olduğu eşi Erhan Kanioğlu'nun zorla girdiği ve kayınvalidesini acımazsızca darp ettiği iddia edildi.AMAÇ ÇOCUĞUN VELAYETİNİ ALMAKAile Mahkemesi tarafından uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen Erhan Kanioğlu'nun çocuğunu kaçırmaya çalışarak Meral Kaplan'ın eşyalarını tahrip ettiğini, bir takım eşyaları da evden çıkardığı açıklamada yer aldı. Açıklamada Meral Kaplan'ın, eşi Erhan Kanioğlu tarafından asılsız iddialarla toplum vicdanında haksız tarafmış gibi karalama ve itibarsızlaştırma politikasına maruz kaldığı da yer aldı. Kanioğlu'nun amacının tehdit, şantaj, hakaret ve iftiralarla Meral Kaplan'ı yıpratarak müşterek çocuğun velayetini alma çabası güttüğü ileri sürüldü.Açıklamada, Meral Kaplan'nın Erhan Kanioğlu hakkında kendisine ve annesine yönelik şiddet ve kötü muamele suçlarından savcılığa şikayette bulunulduğu da belirtildi.İDDİALARI REDDETTİMeral Kaplan'ın iddiaları üzerine magazin programına bağlanan Erhan Kanioğlu ise iddiaları reddederek, kayınvalidesiyle arasında olan videoyu şoförünün kaydettiğini ve nazik bir biçimde görüştüğünü söylemişti. Kanioğlu, "Benim evim, benim çocuğum niye evimi basayım, niye kendi çocuğumu kaçırayım. Konu zaten yargıda" demişti.