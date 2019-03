Dha İstanbul Bülteni - 5

Kaynak: DHA

Sultangazi'de çıkan orman yangını söndürüldü.Sultangazi Cebeci köyünde bulunan ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu yangını kısa sürede söndürüldü. Yanan alanda bulunan bir kaplumbağa,Orman Bölge Müdür Yardımcısı Şaban Bekir Yazıcı tarafından kurtarıldı. İtfaiyenin soğutma çalışmasının sürdüğü alanda yangının çıkış nedeniyle ilgili de inceleme devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Dünyada örneği olmayan bir projenin, 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli projemizin etüt çalışmalarına başladık. Proje içindeki raylı sistemlerden saatte 75 bin yolcu taşınacak.""CHP'nin gündemi farklı. Beylerin gündemi eşe, dosta, ahbaba koltuk bulmak. Beylerin tüm gayesi bölücü örgüte üye şahısları, bölücüleri, affedersiniz sapkınları, HDP'lileri belediye meclis listelerine sokuyorlar."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt'ta konuştu. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingte Erdoğan'a Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ile Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci katıldı. Proje içindeki raylı sistemlerden saatte 75 bin yolcu taşınacak.""CHP'nin gündemi farklı. Beylerin gündemi eşe, dosta, ahbaba koltuk bulmak. Beylerin tüm gayesi bölücü örgüte üye şahısları, bölücüleri, affedersiniz sapkınları, HDP'lileri belediye meclis listelerine sokuyorlar."Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt'ta konuştu. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingte Erdoğan'a Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ile Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci katıldı."İSTANBUL İHMALE GELMEZ"Erdoğan, burada yaptığı konuşmada AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın İstanbul'a çok şey katacağını belirterek, "Türkiye'yi 2023 hedefleriyle buluşturmadan, 2053 ve 2971 vizyonumuzun temellerini sağlam bir şekilde atmadan bize durmak, dinlenmek yok. İstanbul ihmale gelmez dedik. Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı görevlerinde bulunmuş Binali Yıldırım kardeşimizi Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdik. Binali Yıldırım'ı sadece Esenyurt, İstanbul tanımıyor. Bu kardeşimizi son 17 yılda ülkemize kazandırdığı eserlerle bütün Türkiye tanıyor. Ulaştırma Bakanlığı sırasında bizzat emek verdiği devasa yatırımlarla, tüneller, köprüler, havalimanlarıyla yollar, otobanlar, hızlı tren hatlarıyla 82 milyonun her bir ferdi Binali beyi çok yakından biliyor. Türkiye sathında elde ettiği birikim ve tecrübeyi Binali Bey inşallah 31 Marttan itibaren İstanbul'a taşıyacak. Kendisi önümüzdeki dönemde İstanbul'u daha da güzelleştirecek. Cumhurbaşkanlığında şahsım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında Binali Bey, aynı şekilde Esenyurt'ta da 26'ncı dönem milletvekillerimizden kardeşimizi aday olarak Esenyurt'a görevlendirdik. Azmi Ekinci kardeşimin de bu görevi en güzel şekilde yerine getireceğine inanıyorum" dedi."ESERİMİZİN OLMADIĞI İLÇE YOK"Erdoğan, "Biz milletimize olan sevgimizi sadece lafta bırakmıyoruz. Aynı zamanda yatırımlarımızla, eserlerimizle, hizmetlerimizle ispat ediyoruz. Hiçbir ilçemiz geri kalmasın Hiçbir vatandaşımız kendini dışlanmış, ötelenmiş hissetmesin diye gece gündüz gayret ediyoruz. 81 vilayetimizin 922 ilçemizin her bir ilçesinde eserimiz var. Eserimizin olmadığı ilçe yok. Her bir mahallemizde, her bir köyümüzde yaptığımız hizmetler var. Özellikle Türkiye'nin kalbi, umudu İstanbul'umuza çok büyük yatırımlar yaptık" diye konuştu."YOLSUZLUKLA, YOKSULLUKLA BOĞUŞAN İSTANBUL'U CHP'DEN BİZ KURTARDIK""CHP'li beceriksiz, kifayetsiz, vizyonsuz belediye başkanlarının elinde her gün geriye giden bu şehri hak ettiği hizmetlerle biz buluşturduk" diyen Erdoğan, "CHP demek çöp, çukur, çamur şimdi yeni bir ilave daha çarpık yapılaşma demektir. Şimdi yeni dönem bu dördün zaten üçü yoktu. Ama çarpık yapılaşmayı da az önce Çevre ve Şehircilik bakanım da konuştu. Atacağımız adımlarla onu da düzene sokacağız. Yolsuzlukla, yoksullukla, yasaklarla boğuşan bu İstanbul'u CHP'den biz kurtardık" ifadelerini kullandı."YA YOLA GELECEKLER, YA YOLA GELECEKLER"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü yaptığı yıllarda çekilen görüntüleri mitinge katılanlara izlettiren Erdoğan, "Bay Kemal bizim tanzim satış dertlilerin kuyruğu değil, yokluk kuyruğu değil, bizimki varlık kuyruğu. 'Biz vatandaşa ucuza nasıl ürün veririz?' bunun adımını attık. Yarı yarıya fiyatlar düştü. Şimdi 31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi, girdi. Girmedi, yeni planlamamız var. Bu adımları atacağız. Bu adımları atmak suretiyle benim vatandaşım artık mahallesine kadar ulaşacak bu gıda ürünlerini temin edecek. Gerekirse daha da fazla bu yelpazeyi genişleteceğiz. ya yola gelecekler, ya yola gelecekler. Bunun başka izahı yok. Biz vatandaşımızı aracılara, tefecilere sömürtmeyeceğiz. Devlet vatandaşının huzuru için var. Devlet vatandaşına ucuz ve kaliteli ürün için var. Biz de bunu yapıyoruz, yapacağız" dedi."DÜNYADA ÖRNEĞİ OLMAYAN 3 KATLI BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ PROJEMİZİN ETÜT ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK""Dünyada örneği olmayan bir projenin, 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli projemizin etüt çalışmalarına başladık" diyen Erdoğan, "Proje içindeki raylı sistemlerden saatte 75 bin yolcu taşınacak. Karayolundan ise günde 120 bin araç geçebilecek. Bu yıl etüt projesini tamamlayıp, yap, işlet, devret modeliyle ihalesini yapacağız. 25 yılda 42 bin araç kapasiteli otopark yaptık. 2023'e kadar 123 bin araç kapasiteli otoparkı hizmete almayı planlıyoruz. Hedefimiz İstanbul'u dünyada en yaygın ulaşım ağıyla donatmaktır" şeklinde konuştu."CHP'NİN GÜNDEMİ FARKLI BEYLERİN GÜNDEMİ EŞE, DOSTA, AHBABA KOLTUK BULMAK"Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:Şişli gibi İstanbul'un en merkezi ilçesinde bile günlerce sokaktaki çöpü toplayamadılar. Personelinin maaşını ödeyemediler. Dillerinden hiç düşürmedikleri 21'inci yüzyıl Türkiye'sinde benim İstanbullu, Şişlili kardeşlerimi günlerce çöp dağlarına, pis kokuya mahkum ettiler. Bizim 1994'ten beri İstanbulluya unutturduğumuz utanç sahnelerini 2019 yılında insanımıza yeniden hatırlattılar. Çünkü CHP'nin gündemi farklı. Beylerin gündemi eşe, dosta, ahbaba koltuk bulmak. Beylerin tüm gayesi bölücü örgüte üye şahısları, bölücüleri, affedersiniz sapkınları, HDP'lileri belediye meclis listelerine sokuyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Bugün burada aynı zamanda TOKİ'nin 50 bin yeni sosyal konut projesinin müjdesini veriyoruz. Yarın Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla talep toplamaya başlıyoruz""Bu konutların bir başka özelliği de yatay mimariyle inşa edilecek olmalarıdır. Böyle 15,20, 30 kat yok. Burada zemin artı 3, bilemediniz zemin art 4 ve mimarisi gerçekten çok güzel"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda "TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtım Töreni'nde konuştu. Açılış törenine AK Parti Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut katıldı. O derece bakımsızdı. Şurada, 200 metre ileride, 1989 yılında Beyoğlu Belediye Başkanlığına hazırlandığım merkezimiz vardı. Çeşitli hileler oldu ve bu hileler neticesinde belediye başkan seçimini o zaman kaybetmiştik. CHP yine o zaman yalan dolanla işi bitirmişti. Ondan sonra da iflah etmediler zaten. 89 bizi 94'e taşıdı. 94'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı aldık. Sizlerin desteği, gayretiyle aldık. Şu Beyoğlu'nun dili olsa da 1989 yılında neler yaşadığımızı anlatsa. Şu İstanbul'un dili olsa da hangi şartlar altında seçimi kazandığımızı bir anlatsa. Neticede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduk. İstanbul için düşündüklerimizi birer birer hayata geçirmeye başladık" dedi."HALİÇ BATAKLIĞI DEMEK CHP BATAKLIĞI DEMEK"Erdoğan şöyle devam etti: Haliç bataklığını iyi bilirsiniz. Haliç bataklığı demek CHP bataklığı demek bunu en iyi siz bilirsiniz. CHP demek çöp, çukur, çamur şimdi yeni bir ilave daha çarpık yapılaşma demektir. İşte bu CHP bu ülkeye belediyecilikte hizmet verebilir mi? Ne zaman bunlara mahalli idareler teslim edildiyse oralar battı. İşte İzmir. İzmir körfezi şu anda bataklıktan geçilmiyor. O Haliç'in eski hali neyse şu anda İzmir körfezinin de hali o. Temenni ederim ki İzmir bu seçimde inşallah belediyeyi AK Parti belediyeciliğine teslim eder. İzmir'i de hakikaten pırıl pırıl bir hale getiririz. Çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırırız. Bunun yanında çöp dağlarını, çukurları, körfezdeki pisliği ortadan kaldırırız. Göreve geldiğimizde 50 bin konuta doğalgaz veriliyordu. Ben cezaevine giderken 1 milyon 250 bin eve biz doğalgazı ulaştırdık. Şu anda İstanbul'da 6 buçuk milyon eve doğalgaz ulaştırdık. Bu ne demektir? Hava kirliliğinin reçetesi bu. Bunu da başardık. Bütün bunların üstüne 2 buçuk milyar dolar borçla devraldım o zaman İstanbul'u. CHP belediyesinden. Yarısını ödedim. Yatırımlar bir taraftan devam etti. Biz bu borçları ödemekle kalmadık. Ta Istranca'dan Melen'den İstanbul' a su getirdik. Ben benden önceki CHP belediyesi gibi tankerle su getirmedim."YILLARDIR BAŞARAMADIKLARI OYUNLARINI YENİDEN SAHNEYE KOYMAYANIN HEVESİNE KAPILANLAR OLDU""Türkiye 31 Mart mahalli idareler seçiminde hem belediye başkanlarını seçecek hem de geleceğine ilişkin karar verecek" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri hemen ellerini ovuşturmaya başladı. Türkiye'yi mahalli seçimler üzerinden istikrarsız hale getirerek, tüm uğraşlarına rağmen yıllardır başaramadıkları oyunlarını yeniden sahneye koymayanın hevesine kapılanlar oldu. Sanıyorlar ki İstanbul buna müsaade edecek" ifadelerini kullandı."BEYOĞLU DEĞİŞİYOR BİR ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GELİYOR"Erdoğan, Beyoğlu'nda ve Taksim Meydanı'nda yapılanlar hakkında konuştu. Erdoğan, "Taksim Meydanı'nı yeniden düzenliyoruz. Hepsinden öte Atatürk Kültür Merkezi'nin temelini attık. Orayı muhteşem bir şekilde inşa ediyoruz. Bir hayırseverimiz vasıtasıyla yıllardır yapılamayan ama şimdi yükselen Taksim Camii'ni de yapıyoruz. Artık Taksim Meydanı'nda araç görmeyeceksiniz. Bunların yanında Tersane İstanbul'u yapıyoruz. Orası Beyoğlu'na, İstanbul'a bir başka hava getirecek. Orası marka olacak. Haliç Tersanesi de bilim, sanat merkezi olacak. Beyoğlu değişiyor. Bir çekim merkezi haline geliyor" dedi."TOKİ'NİN 50 BİN YENİ SOSYAL KONUT PROJESİNİN MÜJDESİNİ VERİYORUZ"Erdoğan, burada TOKİ aracılığı ile yapılacak konutların müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün burada aynı zamanda TOKİ'nin 50 bin yeni sosyal konut projesinin müjdesini veriyoruz. Yarın Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla talep toplamaya başlıyoruz. Talep toplama işi 45 gün sürecek. Ondan sonra da hızla diğer süreçlere geçiyoruz. Bu konutların bir başka özelliği de yatay mimariyle inşa edilecek olmalarıdır. Böyle 15,20, 30 kat yok. Burada zemin artı 3, bilemediniz zemin art 4 ve mimarisi gerçekten çok güzel. Milletimizin geleneğine, göreneğine uygun şekilde mahalle kültürünü yaşatacak, insanların toprakla ve yeşille irtibatını en üst düzeyde tutacak bir mimari anlayışla şehirlerimizi dönüştürüyoruz. 2019 yılı içinde 67 şehrimizde 140 projeyle 50 bin yeni sosyal konutun ihalesini gerçekleştireceğiz. Proje bedeli yaklaşık 10 katrilyon lira olan bu konutlar 75 metrekareyle 128 metrekare arasında inşa edilecek. Fiyatları 116 bin lira ile 399 bin lira arasında değişecek bu konutlardan alt gelir gurubuna yönelik olanların taksitleri 388 liradan başlayacak ve ödeme süresi 20 yıl olacak. Bu projeyle kentsel dönüşüm çalışmalarını birleştiriyoruz. Hak sahiplerini mağdur etmeyeceğiz. Ama kamu menfaatlerini de gözeteceğiz. Böylece köhnemiş alanları ortadan kaldırıp, yerlerine yepyeni, her türlü altyapı ve üstyapıya sahip yerleşim yerleri inşa edeceğiz. Düşük ve orta gelirdeki vatandaşlarımız için yapacağımız bu konutların şimdiden milletimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Bahçelievler'de cinayete kurban giden anne ve kızı kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.Bahçelievler'de hırsız oldukları düşünülen kişi ya da kişiler tarafından girdikleri evde öldürülen Kezban Ercan (82) ile kızı Ayşe Soymaz(52) için Yenibosna'da bulunan Aksa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene öldürülen kadınların aile üyeleri, akrabaları ve çok sayıda kişi katıldı. Kadınların yakınlarının cenaze töreni sırasında gözyaşı döktükleri görüldü. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kezban Ercan ile kızı Ayşe Soymaz'ın cenazeleri Büyükçekmece'de bulunan çakmaklı mezarlığında toprağa verildi. Maslak'ta test sürüşü yaptığı aracıyla dere yatağına uçarak ölen genç son yolculuğuna uğurlandı. Gencin kazadan önce aracın içinde "drift" videosu izleyerek ilerlediği görüntüleri ortaya çıktı.

Maslak'ta tamirden aldığı aracını test ederken kaza yaparak ölen Vedat Gülbey (24) son yolculuğuna uğurlandı. Gülbey'in kazadan dakikalar öncesinde aracının içinde 'drift' videosu izleyerek ilerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.Maslak'ta dün öğlen saatlerinde sanayiden aldığı aracını test etmek isterken dere yatağına uçarak hayatını kaybeden Vedat Gülbey son yolculuğuna uğurlandı. Kağıthane Hamidiye Ulu Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Gülbey'in ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazının ardından Gülbey Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gülbey'in kazadan dakikalar öncesinde aracının içinde 'drift' videosu izleyerek ilerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.Maslak'ta dün öğlen saatlerinde sanayiden aldığı aracını test etmek isterken dere yatağına uçarak hayatını kaybeden Vedat Gülbey son yolculuğuna uğurlandı. Kağıthane Hamidiye Ulu Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Gülbey'in ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazının ardından Gülbey Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.KAZA YAPTIĞI ARAÇTA DRİFT VİDEOLARI İZLİYORDUOtomobil tutkunu Gülbey hız merakıyla da tanınıyordu. Vedat Gülbey'in sosyal medya hesaplarında araçlarla çekilmiş birçok fotoğraf ve görüntüsü bulunuyor. Vedat Gülbey'in kazadan önce aracının içinde 'drift' adı verilen otomobil gösterisi izlerken çekilmiş görüntüleri de ortaya çıktı. Gülbey'in sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüde hem kaza yaptığı araçla ilerlediği hem de video izlediği görülüyor. Öte yandan kaza anı da güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde hızla gelen aracın kontrolden çıkarak dere yatağına uçtuğu görülüyor.

Üsküdar'da Sahil'de, kendini denize atarak intihar girişimde bulunduğu iddia edilen Özbekistanlı kişi, suya atlayan bir genç tarafından kurtarıldı.Olay, saat 16.00 sıralarında Üsküdar Sahili'nde meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen, adı öğrenilemeyen Özbekistanlı bir kişi, bir anda kendini denize atarak intihar girişiminde bulundu. O sırada sahilde olan ve kendini suya atan kişinin çırpındığını gören Volkan Eren,denize atladı. Bildirilmesi üzerine olay yerine kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi. Ekipler, Eren'in kurtardığı Özbekistanlı kişiyi botla karaya çıkardı. Sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan kişi, hastaneye kaldırıldı. Alkollü olduğu ileri sürülen Özbekistanlı'nın eşiyle kavga ettiği için intihara kalkıştığını söylediği iddia edildi. Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yeşilay Haftası nedeniyle "Bağımlılığı Tuş Et" temalı afiş ve müzik yarışması düzenledi. Yarışmada dereceye girenler hediyelerle ödüllendirildi.Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Yeşilay haftası kapsamında organize edilen "Bağımlılığı Tuş Et" temalı afiş ve müzik yarışması sonuçlandı. Yarışma için saat 14.00'te okulun konferans salonunda ödül töreni düzenledi. Törene, AK Parti Bahçelievler Belediye Başkanı Adayı ve Bahçelievler Yeşilay Şube Başkanı Hakan Bahadır, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkıkçı, Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Baştürk'ün yanı sıra okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Yarışma afiş ve müzik dalı olarak iki ayrı başlıkta düzenlendi. Müzik dalında Grup Bark birinci olurken, afiş dalında 12-C sınıfı öğrencisi Mehmet Kahraman birinci oldu. Dereceye giren öğrencilere hediye takdim edilerek ödüllendirildi. Yarışmada dereceye girenler hediyelerle ödüllendirildi.Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Yeşilay haftası kapsamında organize edilen "Bağımlılığı Tuş Et" temalı afiş ve müzik yarışması sonuçlandı. Yarışma için saat 14.00'te okulun konferans salonunda ödül töreni düzenledi. Törene, AK Parti Bahçelievler Belediye Başkanı Adayı ve Bahçelievler Yeşilay Şube Başkanı Hakan Bahadır, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkıkçı, Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Baştürk'ün yanı sıra okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Yarışma afiş ve müzik dalı olarak iki ayrı başlıkta düzenlendi. Müzik dalında Grup Bark birinci olurken, afiş dalında 12-C sınıfı öğrencisi Mehmet Kahraman birinci oldu. Dereceye giren öğrencilere hediye takdim edilerek ödüllendirildi."TELEFON VE İNTERNET ARTIK HAYATIMIZIN BİR PARÇASI"Afiş dalında dereceye girerek birinci olan 12-C sınıfı öğrencisi Mehmet Kahraman, " Telefon ve internet artık hayatımızın bir parçası. İnsanlar bunu artık az ve öz bir şekilde yararlı bir şekilde kullanmalıdır. İyi bir çalışma yaptığımı düşünüyorum" dedi."TOPLUMU BİLİNÇLENDİRMEK VE FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Baştürk ise, "Yeşilay'ın bağımlılıklar noktasında yaptığı çalışmaları hepimizin malumu. Biz de okul olarak gücümüzün yettiğince öğrenci ve velilerimizi sosyal medya aracılığıyla tüm toplumu bilinçlendirmek farkındalık oluşturmak için değişik çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan biri de afiş ve müzik yarışması" şeklinde konuştu."ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ KONULARINDAN BİR TANESİDİR BAĞIMLILIK"Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkıkçı, "Sizlerin yaklaşık 2-3 yıldır kafa yorduğunuz ve okul olarak bir farkındalık oluşturmaya başladığınız konu hem dünyanın hem de ülkemizin en önemli konularından bir tanesidir, bağımlılık. Bu hangi bağımlılık olursa olsun. İster madde bağımlılığı ister teknoloji bağımlılığı veya diğer bağımlılıklar. Bizim dünyada sağlıklı bir yaşamı oluşturabilmemiz için bunlarla kesinlikle mücadele etmemiz lazım. Biz bunu hem İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hem okullarımız olarak sizlerle birlikte ve bize dışarıdan destek veren diğer sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yapmaya çalışıyoruz" dedi."GENÇLERİMİZİ BİLİNÇLENDİRMEK İSTİYORUZ"AK Parti Bahçelievler Belediye Başkanı Adayı ve Bahçelievler Yeşilay Şube Başkanı Hakan Bahadır, bağımlılıkla alakalı okullarda, seminerler, konferanslar verdiklerini ve gençlerde o ışığı gördüklerini söyledi. Bahadır, "Bugün okulumuza 2.'si yapılan bağımlılıkla alakalı resim, karikatür ve müzik ödül töreni için geldik. Geçen sene tuşlara değil kalplere dokundu. Bu sene de bağımlılığı tuş et sloganıyla karikatür ve müzik töreni yapıldı. Gerçekten biz bağımlılıkla alakalı okullara gidiyoruz, seminerler, konferanslar veriyoruz ama gençlerimizdeki o ışığı görüyoruz. Karikatürlerde ve müzikte çok harika vurgular var. Gençlerimizi bilinçlendirmek istiyoruz ama bakıyoruz ki gençlerimiz bilinçlenmiş hepsi bağımlılığa karşı durumda" dedi.