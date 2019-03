Dha İstanbul Bülteni - 5

Kaynak: DHA

(ÖZEL)1- İETT OTOBÜSÜ SÜRÜCÜSÜ 'TELEFONLA OYNUYORDU' İDDİASI: 1'İ AĞIR 5 YARALIÜsküdar'da İETT otobüsü sürücüsünün neden olduğu öne sürülen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.Kaza sonrası cadde savaş alanına döndü.Kazayı gören akaryakıt istasyonu çalışanı, İETT otobüsü sürücüsünü suçlayarak "Telefonla oynuyordu. Süratle geldi, taksiye vurdu" dedi.Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAÜsküdar sahilinde ters yöne girdiği öne sürülen İETT otobüsünün neden olduğu kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.Kaza saat 13.30 sıralarında Üsküdar sahili Paşalimanı Caddesi'nde meydana geldi. Üsküdar istikametine giden İETT otobüsü, Beykoz yönüne giden taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle taksi, yakıt alan başka bir araca çarptı. Otobüs ise taksinin arkasından gelen başka bir araca çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada taksi şoförü araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu taksi şoförü sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkartıldı. Biri İETT otobüsü olmak üzere toplam 4 aracın karıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle sahil yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı, trafik yoğunluğu yaşandı. Kazayı gören akaryakıt istasyonu çalışanı, İETT otobüsü sürücüsünü suçlarken, "Telefonla oynuyordu. Süratle geldi, taksiye vurdu" dedi. İETT aracı şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken çevredeki vatandaşların kurtarma çalışmalarını film izler gibi seyretmesi dikkat çekti.Görüntü Dökümü:---------------Kaza yapan araçlar-Ambulans ekiplerinin çalışması-Yaralının sedyeyle ambulansa kaldırılması-Kazayı gören kişi ile röp-Kurtarma Çalışmalarını izleyen vatandaşlar-Vatandaş ile röp-Olay yerindeki polis ekipleri-Yaya olarak giden yaralı-Ambulansın olay yerinden ayrılması-Genel ve detayDHA FEED11.03.2019 - 16.40 Haber Kodu : 190311168================================2- PENDİK'TE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDIHaber-Kamera: Murat KORKMAZ/İstanbul DHAPendik'te iki katlı binanın çatısı alev alev yandı. Boş olduğu öğrenilen binadaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Ankara Caddesi'nde bulunan ve boş olduğu belirtilen 2 katlı binanın 2'nci katında saat 15.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın çatısını alevler sardı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.Görüntü Dökümü:------------------------Binanın çatısının alev alev yanması(cep telefonu)-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi-Genel ve detaylar11.03.2019 - 16.42 Haber Kodu : 190311169==========================3-(Geniş haber) - KILIÇDAROĞLU "SANATÇILAR VE EDEBİYATÇILAR BULUŞMASI"NDA KONUŞTUSibel GÜLERSÖYLER-Onur MERİÇ-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Taksim'de bir otelde gerçekleştirdiği "Sanatçılar ve Edebiyatçılar Buluşması'na katıldı. Kılıçdaroğlu, " İnsanları sanat ve kültürle buluşturmak gibi bir rolümüz var. Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir kararı var zaten Beylikdüzü'nde çok güzel şeyler yaptı. İstanbul aynı zamanda bir kültür, tarih kenti. Ekrem bey'in böyle bir düşü var, bunu gerçekleştireceğine de inanıyorum." dedi.Toplantıya Müjde Ar, Ali Rıza Binboğa, Menderes Samancılar, Nebil Özgentürk'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda konuk katıldı. "İstanbul'un değişik bölgelerini geziyoruz. İstanbul'u en iyi sizler biliyorsunuz" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:"Sanat dünyası bilir. Sizlerle birlikte olmanın onuru ve gururunu taşımak ayrı bir olaydır ve en zor şey de sanatçılarla birlikte olup sanatçılarla konuşmaktır. Çünkü sanatçı eleştirel kültürle beslenir, güce bağlılık göstermez, tam tersine zayıftan, güçsüzden, hakkını arayandan yanadır, kendini öyle konumlandırır, mücadelesini o çerçevede yapar. Baskıya direnir, rüzgara karşı yürüyen kişidir sanatçı. Böyle bir kimliği vardır sanatçının. Sanat dünyasını zaman zaman izlemeye çalışıyoruz, bize yönelik gelen eleştirilerin tamamını büyük bir dikkatle okuyoruz. Bize yapılan her eleştirinin samimi olarak yapıldığına inanırım varsa bir eksikliğimiz onu gidermeye çalışırız. Gerek parti olarak sanata bakış açımız gerek belediye başkanlarımızın sanat ve kültür dünyasına bakış açıları olabildiğince iyi olmaya çalışıyoruz, güzel şeyleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. İnsanları sanat ve kültürle buluşturmak gibi bir rolümüz var. Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir kararı var zaten Beylikdüzü'nde çok güzel şeyler yaptı. Belki sanat dünyamız bunu daha yakından da izliyordur. İstanbul aynı zamanda bir kültür, tarih kenti. Ekrem bey'in böyle bir düşü var, bunu gerçekleştireceğine de inanıyorum. Sanatın ve sanat insanlarının ayrı bir gücü var. Politikacılardan ve kendisini güçlü sanan insanlardan daha büyük gücü vardır sanatçının."Lise yıllarında Alexandra Dumas'ın 3 Silahşörler isimli kitabını okuduğunu ve sanatçının gücünü anlattığını belirten Kılıçdaroğlu, "Sanatın ve sanatçının gücü düşündüğümüzden çok daha fazladır. Bu gücü Türkiye'de belki de en çok hissetmeyenler politikacılardır. Kısır düşünen, dünyayı görmeyen, okumayan, sanatçının kolay yetişmediğini, dünyaya nasıl eleştirel baktığını bilmeyen kısır siyasetçilerden kaynaklanıyor. Oysa sanat 7 dalda dünyaya meydan okuyacak bir güce sahiptir" şeklinde konuştu.İMAMOĞLU: BU KENTTE KÜLTÜR VE SANATTA YOKSULLUK YAŞANIYORCHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu da konuşmasında, "Özellikle şehrimiz yoksullukla konuşuluyor, yoksullukla tanımlanıyor. Bu elbette ki ekonomik yoksulluk. Ne yazık ki yaşıyorum ben bunu her gün. Kadını erkeği, genci, çocuğu bir yoksulluk var. Bir yandan çevre yoksulluğu var. Ama bir de başka yoksulluk ki o da çok derin, bu kentte kültür ve sanatta yoksulluk yaşanıyor. Umut ederiz özellikle her birinizi özellikle yıllardır hayatına dokunan bizlerin dünyayı daha iyi anlama, evrensel değerleri kavrama çabalarımıza unutulmaz özellikle katkılar sağlayan siz değerli sanatçılarla bulunmak ve de bu vesileyle hedeflerimizi sizinle paylaşmaktan mutlu olduğumu ve inşallah hep beraber bu yoksulluğu dindireceğimiz günü diliyorum" dedi.TİYATROLAR KADINLARA GÜNDÜZ ÜCRETSİZ OLACAKEğitim, kültür ve sanat faaliyetlerini İstanbul'un geneline yaymak için kültür-sanat kompleksleri yapacaklarını söyleyen İmamoğlu, "Kadınların ve gençlerin kültürel faaliyetlere katılımını arttıracağız. Şehir tiyatrosu sayısı 2 katına çıkartılacak ve sanatçıların yöneteceği özerk bir yapı oluşturulacak. Nitelikli kültür-sanat etkinliklerine katılmak pahalı bir uğraş olmaktan çıkacak. Kültür, İstanbulluların bir arada, barış içerisinde yaşaması, dünyanın geri kalanı ile bağ kurması için olmazsa olmaz bir alan. İstanbul Genç Kart sahiplerine İBB kültür-sanat etkinlikleri indirimli olacak. Özel etkinliklerde çeşitli avantajlardan yararlanabilecekler. Hafta içi gündüz tiyatro gösterimleri gerçekleştirilecek ve kadınlara ücretsiz olacak. Kentin farklı sosyo ekonomik semtlerinde oluşan kültür ve sanat birikimini çevre ilçelere de ulaştıracağız" şeklinde konuştu.GENÇLERİN EVLERİNDE HİSSEDECEKLERİ ALANLAR OLUŞTURULACAKGençlerin kendilerini evlerinde hissedecekleri alanlar açacaklarını anlatan İmamoğlu, "Sinema Evi uygulamasını hayata geçireceğiz. Bu mekanlarda sadece film gösterimi değil, geleceğin sinemacılarına yönelik eğitimler verilecek, teknik ve malzeme desteği sağlanacak. Bu mekanlar gençlerin kendilerini evlerinde hissettikleri, yönettikleri alanlar olarak tasarlanacak. Beyoğlu ve Galata Kültür-Sanat-Turizm Projesi'yle bu bölgeyi yeniden kültür ve sanatın odağı haline getireceğiz. Sadece üst gelir gruplarına veya turistlere değil, özellikle gençlere ve dezavantajlı gruplara yönelik etkinliklerle Beyoğlu'nu yeniden İstanbul'un dinamizminin aynası haline getireceğiz" dedi.Görüntü Dökümü:-------------Toplantıya katılanlar-Kılıçdaroğlu'nun konuşması-İmamoğlu'nun konuşmasıDetaylar11.03.2019 - 16.22 Haber Kodu : 190311157============================4- KILIÇDAROĞLU, ZEYTİNBURNU'NDA MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,"Muhtarların ayrı bir bütçesi olması lazım. Emlak vergilerinin yüzde 1 muhtarlara bütçe olarak tahsis edilse ne olur?"Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytinburnu'nda şoförler odası, spor kulüpleri ve yöre dernekleri üyeleri ve muhtarlarla bir araya geldi. Burada bulunan bir otelde düzenlenen programda konuşan Kılıçdaroğlu, salondaki muhtarlara seslendi. Muhtarlara "Sizin bir bütçeniz var mı?" diye soran Kılıçdaroğlu, "Niye sizin bütçeniz yok? Siz seçimle gelmiyor musunuz? Üstelik siyasi parti seçimlerinden çok daha demokratik seçimlerle geliyorsunuz. İsminizle çıkıyorsunuz, vatandaş geliyor size oy veriyor ve siz seçiliyorsunuz. Bir dönem aylıklarınız bile yoktu, kıyameti kopardık bağladılar. Şimdi de muhtarların, muhtarlıkların ayrıca bir bütçesi olması lazım diyoruz. Sorabilirsiniz, 'Muhtarlık bütçesi nasıl oluşacak?' diye. Gayet basit, oturduğunuz ev dolayısıyla Zeytinburnulu kardeşlerim emlak vergisi ödemiyor mu? Belediyeye ödüyorsunuz. Belediye başkanı neyle geliyor? Seçimle. Yani emlak vergisinin yüzde 1'i muhtarlıklara bütçe olarak tahsis edilse ne olur? Muhtarların ayrı bir bütçesi olması lazım. Emlak vergilerinin yüzde 1 muhtarlara bütçe olarak tahsis edilse ne olur?" dedi. Programın sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'na kaftan hediye edildi. Kılıçdaroğlu kaftanı üzerine giydi.Görüntü Dökümü:--------------------Kılıçdaroğlu'nun konuşması-Kaftan hediye edilmesi-Genel ve Detaylar11.03.2019 - 16.13 Haber Kodu : 190311156=================================5 - FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASINDA TANIKLAR DİNLENDİHaber: Serpil KIRKESER/ İSTANBUL DHAFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık hakkında açılan davada tanıklar dinlendi.TANIK: ZEKAT OLARAK ÇEKİ VERDİM"Aramalarda ele geçen çeklerden birinde adı geçen Yüksel Yılmaz duruşmada 'tanık' sıfatıyla dinlendi. Yılmaz,Beyoğlu'nda esnaf olduğunu, 26 Aralık 2015 ödeme tarihli, 3 bin TL'yi adını Suat olarak bildiği kişiye yardım mahiyetiyle verdiğini belirterek, "Öğretmen olarak bildiğim Suat dükkanıma tek başına geldi. Samimiyet kurduk daha sonra da bir iki defa daha geldi. 'Yardım topluyorum' dedi. Ben de iyilik olsun diyerek zekat olarak çeki verdim. Parayı Suat ne şekilde kullandı bilmiyorum. Benim bir yere gitmişliğim yoktur. Benden aldığı çeki bir yere not etti mi hatırlamıyorum" dedi. Tanık Yılmaz, duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Suat Barış'ı da duruşmada teşhis etti."ESNAFLARDAN ZEKAT TALEBİNDE BULUNMADIM"Söz verilen sanık Suat Barış da tanık Yüksel Yılmaz ile İlahiyat öğrencisi olduğu dönemde tanıştığını belirterek, "Tanık yardım amacıyla para verdi. Ben kesinlikle esnaflardan kurum adına zekat talebinde bulunmadım. Kendi adıma aldım. Kuran bildiğim için mevlitlerde okurum. Onun dışında hocalığım yoktur. Kimseden bir talepte bulunmadım" diye konuştu.TANIK: ÇOK TEHDİT ALDIMTanık Emre Er de olay tarihinde nakliyeci olduğunu belirterek, "Caddede beklerken içinde Metin Hanay'ın da (sanık) bulunduğu 3-4 kişi yanıma gelerek öğrenci olduklarını belirterek 'Eşyalarımızı taşır mısın?' dedi. 'Yardımcı olurum' dedim. Fiyat konusunda anlaştık. Kolileri yüklerken güvenlikçi bana 'Dikkat et daha önce buraya FETÖ operasyonu yapıldı, ne yüklediniz kamyona?' dedi. Bende 'Öğrencilerin eşyaları var' dedim. Şüphelendim, kolide TUSKON ile ilgili evrakları gördüm. Eşyaları taşımamı isteyen kimse benimle gelmedi. Aracı kenara çektim, ağabeyimi aradım, yanıma geldi. 155'i aradım, Yakacık'a sivil ekiplerin yanına gittim. Polisin ortak operasyonuyla Metin Hanay'ı yakalattık" dedi. Araca yüklenen eşyalar arasında TUSKON'a ve FETÖ'ye ait evraklar olduğunu belirten Er olayın ardından çok tehdit aldığını belirterek, "Çok sıkıntın yaşadım. Arabamı sattım, marangoz işine girdim. Biz ne yaptıysak devletimiz için yaptık. Beni 212'li bir numara arıyor tehdit ediyor. Ben polise bu durumu söyledim, polis yurt dışından arandığımı söyledi. Polis, beni arayan numaranın klonlanmış numara olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı."HERHANGİ BİR BİLGİ VE BELGEYE SAHİP DEĞİLİM, BU KİŞİLERİ DE TANIMAM"Tanık da İsa Akalın da üniversite de öğretim üyesi olduğunu, 31 Mart 2014 tarihinde BİMER'e başvuruda bulunduğunu,FETÖ'ye yardım ettiğini düşündüğü Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ile TUSKON'un vakıf, dernek statülerinin geri alınmasını vehaklarında suç duyurusunda bulunulmasını talep ettiğini söyledi. Tanık Akalın, "Bu 2 tüzel kuruluşa verilen ayrıcalıkların geri alınmasını, ayrıcalık sonucu elde edilen malların da da devletin hazinesine geçmesini talep ettim. Herhangi bir bilgi ve belgeye sahip değilim, bu kişileri de tanımam. Duyarlı bir vatandaş olarak devlete millete zarar verdiklerini düşündüm. Devletimize ve milletimize zarar veren kimse adalet önünde hesap vermelerini arzuluyorum. Yakalanan kişiler hakkında bilgim olmadığı için tanıklık statüsünden çıkarılmayı da talep ediyorum" ifadelerini kullandı. 2 tanığın da dinlenmesinin ardından, mahkeme başkanı mahkemeye ulaşan belgeleri okuyor.========================6 - THY'NİN "BÜYÜK GÖÇ" PLANI BELLİ OLDUTHY Atatürk Havalimanı'ndan en son uçuşunu Singapur'a yapacak.Enver ALAS - İSTANBUL/ DHA - TÜRK Hava Yolları(THY)'nın Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 'büyük göç' olarak adlandırdığı taşınmanın detayları belli oldu. 5 Nisan'da saat 03.00'da başlayacak olan taşınma 6 Nisan 23.59'da sona erecek. Bu büyük operasyonda 1800'den fazla çalışanın görev alacak, 45 saatlik taşınmada 10 bin parçadan fazla malzeme taşınacak. THY, Atatürk Havalimanı'ndan en son uçuşunu Singapur'a, taşınmadan sonra İstanbul Havalimanı'ndan da ilk uçuşunu Ankara'ya yapacak.THY'nin 29 Ekim tarihinde açılışı gerçekleşen İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen İstanbul Havalimanı'na doğru büyük taşınma 5 Nisan Cuma gecesi saat 03.00'da başlayacak. 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınmanın planlanan şekilde başarıyla gerçekleşmesi için 6 Nisan gecesi saat 02.00 ile 14.00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak.Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, dev operasyona ilişkin, "Havacılık tarihinin en büyük taşınması gerçekleşecek. Taşıyacağımız ekipmanların kapladığı alan 33 futbol sahası büyüklüğüne denk. Tüm dünyanın izleyeceği bu büyük göç sonrası biz yepyeni bir sabaha uyanacağız. Güneşin Türk havacılığını tüm uçuşlarıyla İstanbul Havalimanı'nda aydınlattığı bir sabaha. Ülkemize ve şirketimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.ATATÜRK HAVALİMANI'NIN VEDA UÇUŞU DA NETLEŞTİTHY'nin Atatürk Havalimanı'ndan yolcu taşıyacak son uçak Atatürk Havalimanı- Singapur uçuşunu gerçekleştirecek. Taşınma sonrası operasyonlar 6 Nisan günü saat 14.00'da İstanbul Havalimanı'nda başlayacak. 'Büyük Göç' sonrası gerçekleşecek ilk uçuş ise İstanbul Havalimanı - Ankara Esenboğa Havalimanı uçuşu olacak. İstanbul Havalimanı'ndan icra edilecek uçuşlar belirli bir planla kademeli olarak artırılacak.5 BİN TIR'LIK YÜK TAŞINACAKTaşınma işlemi sırasında Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yaklaşık 47 bin 300 ton ağırlığında malzeme taşınacak. 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar, 10 bin parçadan fazla malzemenin oluşturduğu bu yük 5 bin TIR hacminde malzemeye eş değer. Bu yükü taşıyacak TIR'ların 45 saatte kat edeceği mesafe ise 400 bin kilometre olarak hesaplandı. Bu büyük operasyonda bin 800'den fazla çalışan görev alacak.HAVALİMANI KODLARI DEĞİŞİYORİlk etap açılışı sonrası THY'nin tarifeli ek seferler gerçekleştirdiği İstanbul Havalimanı ISL kodu ile temsil ediliyordu. Büyük taşınma sonrası IATA kodları değişimi gerçekleşecek ve 6 Nisan günü 03.00 itibarıyla Atatürk Havalimanı'nın IST kodu İstanbul Havalimanı'na verilecek. Kargo ve VIP yolcu uçuşlarının gerçekleşeceği Atatürk Havalimanı ise ISL kodunu alacak.Görüntü Dökümü:---------Taşınmayla ilgili arşiv görüntüler============================7-BERKİN ELVAN MEZARI BAŞINDA ANILDIHaber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İstanbul DHAGezi Parkı eylemleri sırasında, Okmeydanı'nda başına gaz fişeği isabet etmesi nedeniyle ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan ölümünün 5'inci yılında mezarı başında anıldı.Şişli, Feriköy Mezarlığı'nda, saat 14.00'te başlayan anma öncesi çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, mezarlığa giriş yapanların üstünü aradı. Anmaya CHP İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, CHP Parti Meclisi Üyesi, Erdal Aksünger, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu ile Taksim Dayanışması üyeleri katıldı. Mezar başına gelen anne Gülsüm Elvan oğlunun mezar taşını öperek, çiçek bıraktı. Anma töreni Berkin Elvan için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı."BENİM ÇOCUĞUM YAŞIYOR"Saygı duruşunun ardından açıklama yapan baba Sami Elvan, "Benim çocuğum ve benim çocuğum gibi çocuklar bu yolda bedenlerini kaybettiler. Berkin Elvan vurulalı tam 6 yıl oldu. Bugünde 5'inci yılını anıyoruz. Benim çocuğum yaşıyor ben ondan adım gibi eminim. Çünkü anıları hiç aklımdan çıkmıyor. Yaşamasaydı unuturduk, bu insanlar da unuturdu" dedi.Görüntü Dökümü:--------------------------Grubun mezarlığa girişi-Berkin Elvan'ın anne ve babası-Berkin Elvan'nın aile üyelerinin mezar taşını öpmesi-Mezar taşına çiçek bırakılması-Saygı duruşu-Sami Elvan'ın basın açıklaması-Anmaya katılan milletvekillerinden görüntü-Genel ve detaylar11.03.2019 - 15.41 Haber Kodu : 190311142===================================