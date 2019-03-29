Dha İstanbul Bülteni - 5

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1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SULTANBEYLİ'DE KONUŞTU:"Ayasofya'da da bizler bu adımı atacağız. Erdoğan'ın ağzından laf bir kere çıkar. Onun için Golan Tepeleri, Kudüs bunlar üzerinde plan yapanlar bilsinler ki o planların üzerinde bir başka plan vardır. İşte o hesapların üzerindeki hesap galip gelecektir"Haber-Kamera: Murat ÇİMEN/İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Erdoğan Sultanbeyli'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, " Bilsinler ki Mescidi Aksa Müslümanların ve Hristiyanların ortak bir mabedidir. ve Ayasofya'da da bizler bu adımı atacağız. Erdoğan'ın ağzından laf bir kere çıkar. Onun için Golan Tepeleri, Kudüs bunlar üzerinde plan yapanlar bilsinler ki o planların üzerinde bir başka plan vardır. İşte o hesapların üzerindeki hesap galip gelecektir." dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sultanbeyli'de düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Sultanbeyli ile bizim aramızdaki gönül bağı yeni değildir. Çok eskilere dayanır. Sultanbeyli'yi bu binaların hiç olmadığı zamanlardan bilirim. İstanbul'a Büyükşehir Belediye başkanlığı için aday olduğumuzda ve ardından seçildiğimizde televizyon kameraları ve gazete manşetleriyle sürekli Sultanbeyli'yi taciz ediyorlardı. Bundan bir önce Sultanbeyli'nin nasıl bir yer haline getirilmek istendiğini bilmeyenlere bu durum garip gelebilir. Bu ilçenin kahraman evlatları hep inancının, ezanın, bayrağının yanında durarak tüm dünyaya mesajını vermiştir. Sultanbeyli 35 yılda neredeyse 100 kat büyümüş bir ilçemizdir. Bugün 330 bini bulan nüfusuyla pek çok şehrimizden daha büyük olan Sultanbeyli aynı zamanda Anadolu'nun bir özeti gibidir. Pazar günü Sultanbeyli sandıkta ortaya koyacağı güçlü irade ile tüm Türkiye'ye tüm dünyaya bir kez daha mesajını verecektir." dedi."BİZDEN İNTİKAM ALMAK İSTEYEN ÇOK"Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:"Birileri Pazar günkü seçimi intikam aracı haline getirmenin peşinde. Soralım, bunlar neyin intikamını alacaklar? Bizim İstanbul'a 1994 yılından beri yaptığımız hizmetlerin mi intikamını alacaklar? Bizim Türkiye'ye 2003 yılından kazandırdığımız yatırımların, eserlerin mi intikamını alacaklar? Türkiye'yi her alanda kendi ayakları üzerinde duran demokrasisi güçlü, ekonomisi güçlü, dış politikası onurlu kendi halkı ile birlikte coğrafyasındaki yüzlerce milyon kardeşinin umudu haline gelmiş olmamızın mı intikamını alacaklar? Tabi bizden intikam almak isteyen çok. Bay Kemal de istiyor. Bayan Meral de istiyor. Ama öbür taraftan Netanyahu da istiyor. İsteyenler çok. Ama ben Ahmet'im, Mehmet'im, Ayşe'm, Fatma'mla beraber 'Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan' diyerek yürüyorum. Biz buradayız. Gelecekleri varsa görecekleri de var.""GOLAN TEPELERİ, KUDÜS ÜZERİNDE PLAN YAPANLAR BİLSİNLER Kİ O PLANLARIN ÜZERİNDE BİR BAŞKA PLAN VARDIR"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu unutmayın, Türkiye olmazsa Kudüs'ü, Filistin'i Golan Tepeleri'ni istedikleri gibi gasp edebileceklerini düşünenler bizden intikam almak istiyor. Ülkemizin geldiği yeri tehdit olarak görenler bizden intikam almak istiyor. 16 bin 500 kilometre öteden birileri Ayasofya'yı ele almak istiyor. Çok sabrettik ama geçenlerde açıkladım. Ayasofya'yı kısa zaman önce biliyorsunuz camiden müzeye çevirmişlerdi. Şimdi biz de inşallah seçimden sonra tekrar müzeden isim olarak camiye çevireceğiz. ve bazı planlarımız var. Bu planları da uygulamaya koyacağız. Onlar Mescidi Aksa ile uğraşadursunlar. Bilsinler ki Mescidi Aksa Müslümanların ve Hristiyanların ortak bir mabedidir. ve Ayasofya'da da bizler bu adımı atacağız. Erdoğan'ın ağzından laf bir kere çıkar. Onun için Golan Tepeleri, Kudüs bunlar üzerinde plan yapanlar bilsinler ki o planların üzerinde bir başka plan vardır. İşte o hesapların üzerindeki hesap galip gelecektir." diye konuştu.Görüntü Dökümü:----------------------Erdoğan'ın konuşması-Detaylar=========================2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MALTEPE'DE KONUŞTUHaber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL DHAMaltepe'de düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Heykel dikeceklermiş. Öbür taraftaki de 'Oyları verirken aklınızdan filanca geçsin. Silahları size doğru doğrulturuz.' diyor. Biz kefenlerimizi giyerek yola çıktık." dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe'de düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "İstanbul'un en eski belediyelerinden bir olan Maltepe bir dönem Kartal'a bağlanmışsa da daha sonra yeniden bu hakkı elde etmiştir. Fatih'in emaneti bu ilçemiz yine tarihi bir kararın arifesindedir. Pazar günü Maltepe hem büyük şehir ve ilçe belediye başkanlarını seçecek hem de evlatlarımıza nasıl bir Türkiye bırakacağımızın kararını verecek. Bu seçimler elbette mahalli idareler seçimi. Şimdi çıkıyor Bay Kemal ekonomiden bahsediyor. ya tamam da belediye başkanı ekonomiyi mi yönetecek? Önce o kendi kasasını yönetsin. Türkiye'nin ekonomisin, yönetmek bizim işimiz ve bunların hepsinin defterleri bizde. Ne durumda olduklarını biliyoruz. Ağlanacak halleri var. Onun için nasıl ki 7 düvel saldırdı ekonomimizi çökertemediyse Allah'ın izniyle bundan sonra da çökertemez. Yani böyle kur, faiz, enflasyon çökertemezler. Biz bu işin başında oldukça bunlara prim vermeyiz. Millete hizmetimize İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile başlamış bir kardeşiniz olarak bu seçimin anlamını en İyi bu kardeşiniz bilir." dedi."CUMHURBAŞKANI KARDEŞİNİZ SİZİN HİZMETKARINIZ"CHP'nin bir tanımının da yolsuzluk olduğunu söyleyen Erdoğan, "Yokluk ve yasaklar. CHP budur. Tarihi boyunca bunu yapmıştır. İşte şimdi istiyoruz ki, bu güzel Maltepe'mizi 3'lüye verelim. Cumhurbaşkanı kardeşiniz sizin hizmetkarınız. Bu bir. Büyükşehir Belediye Başkanımız sıradan biri değil. Hep beraber üçlü olarak, Cumhur İttifakı olarak Maltepe'de size hizmetkar olmaya hazırız. Siz de şimdi bu görevi bizlere vereceksiniz. Ben buna inanıyorum. Durmak yok. Bu seçim sürecinde öyle ittifaklar kuruldu, öyle karanlık pazarlıklar yapıldı, öyle niyetler ifşa edildi ki, Pazar günü sandıktan çıkacak sonucun anlamı çok farklı bir yere geldi. Biliyorsunuz biz 15 Temmuz gecesi darbecilerin karşısında milletimizin kurduğu ittifakı Cumhur İttifakı adıyla Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte devam ettiriyoruz." diye konuştu."BİZ TALİMATLARI MİLLETİMİZDEN ALIYORUZ"Erdoğan, "Ne diyor Bay Kemal 'YPG Türkiye'ye niye bir şey yapsın ki?' Lafa bak. Bizim yüzlerce kardeşimizi sınır boylarında şehit edenler bunlar değil mi? Biz bu YPG'ye terör koridorundan hesap sormadık mı? Afrin'e niye girdik? Zeytindalı operasyonunda Cerablus'a niye girdik? İşte bunun için girdik. Bay Kemal'in böyle bir derdi yok. Bizim derdimiz var. Biz dertliyiz. ve biz talimatları ne Kandil'den alıyoruz ne Pensilvanya'dan alıyoruz. Biz talimatları milletimizden alıyoruz. ve onunla da işte Cudi'ye girdik. Gabar'a girdik. Tendürek'e girdik. Kandile girdik. İnlerinde bunları vurduk. Vurmaya devam edeceğiz. Durmak yok. Devam edeceğiz. Şimdi biz artık silahlarımızı yapıyor muyuz? Artık biz Amerika'dan gelecek silaha filan bakmıyoruz. Kendimiz üretiyoruz. Artık bizim İHA'larımız var mı? SİHA'larımız var mı? Tank var mı? Elhamdülillah. Toplarımız da var. ve şimdi daha büyükleri geliyor. ve artık İsrail bize acaba silahsız İHA verir mi? Böyle bir derdimiz yok. Artık biz kendimiz üretiyoruz. ve bunla da teröristleri… Televizyonlardan izliyorsunuz. İşte geçen gün kafa adamlarını vurduk. Lider kadrolarını vurduk. Bay Kemal çok rahatsız oldu. Yanındaki de çok rahatsız olmuştur. Kahrolmuşlardır. Ama onların inadına vurmaya devam edeceğiz. İşte onun için Pazar günü bir beka meselesidir." ifadelerini kullandı."SANDIKLARDA DA OSMANLI TOKATLINI ATACAĞIZ"Erdoğan, "AK parti tabanına sesleniyorum, burada taviz vermememiz lazım. ve bir olacağız iri olacağız aynı şekilde MHP'li kardeşlerime de sesleniyorum, sizler de dargınlık küskünlük böyle bir şey yapıp aman ha aranızda bir oy kaybı olmaması lazım. Ne yapacağız? Oylarımızı AK parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak bütünleştireceğiz ve sandıklarda da Osmanlı tokatlını atacağız." şeklinde konuştu."BİZ KEFENLERİMİZİ GİYEREK YOLA ÇIKTIK"Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:"Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bizim ülkemizde Güneydoğu Anadolu Bölgemiz var. Doğu Anadolu Bölgemiz var. Karadeniz Bölgemiz var. Akdeniz'imiz var. Orta Anadolu Bölgemiz var. Ege'miz var. Marmara'mız var. Ama Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Bunlar, bu HDP'liler bu terör örgütü bunların derdi ülkemizi bölmek. Buradan sesleniyorum, bre ey gafiller siz bizim 780 bin kilometrekarelik bu vatan topraklarımız bölemeyeceksiniz. ve çok mu seviyorsun? Irak'ın Kuzey'inde Kürdistan var. Al yanına senin sevicilerini de defol oraya git. Ama burada bunu yapamayacaksınız. Bu can bu tende oldukça buna müsaade etmeyiz. Kadın ne diyor 'Biz sırtımızı YPG, YPJ, PYD'ye yaslıyoruz.' Biz de sırtımızı milletimize ve Rabbimize yaslıyoruz. Farkımız bu. Öbürü '1 Temmuz'a kadar Terörle Mücadele Yasasını kaldırmazsan savaş kapıdadır.' diyor. 1 Temmuz geldi, geçti. Neredesiniz? Hadi sıkıyorsa gelin. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Niye gelemiyorsunuz? Daha dur bakalım. Bu günler iyi günleriniz. Bunun hesabını ağır vereceksiniz. Heykel dikeceklermiş. Öbür taraftaki de 'Oyları verirken aklınızdan filanca geçsin. Silahları size doğru doğrulturuz.' diyor. Biz kefenlerimizi giyerek yola çıktık.Görüntü Dökümü:----------------------Erdoğan'ın konuşması-Detaylar==============================3 - OTOGAR VE HAVALİMANINDA SEÇİM HAREKETLİLİĞİHaber-Kamera: Enver ALAS -Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,Atatürk Havalimanı ve Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim hareketliliği yaşanıyor."VATANDAŞLIK GÖREVİNİ YERİNE GETİRECEĞİM"Yurt içinde farklı şehirlere gitmek için Atatürk Havalimanına gelen yolcular, İç Hatlar Terminali'nde bilet işlemlerini yaptı. Özellikle sabah ve öğleden sonra arama noktaları ile kontuarlarda yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Farklı şehirlere seyahat eden yolcular, biletlerini aldıktan sonra uçaklarına binecekleri körüklere yönlendirildi. Oy kullanmak için Özbekistan'dan gelen İbrahim Vargül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçim için Kars'a gittiğini söyledi. Vargül, vatandaşlık görevini yerine getireceğini ifade ederek, "Oyumu kullanacağım, ardında da Allah nasip ederse Özbekistan'a döneceğim. Seçim, bütün Türkiye Cumhuriyeti'ne ve millete hayırlı olsun" dedi."PARİS'TEN OY KULLANMAK İÇİN GELDİM"Yolculardan Mehmet Arslan ise Fransa'nın başkenti Paris'ten gelen uçaktan indiğini kaydetti. Yerel seçimlerde memleketi Ağrı'da oy kullanacağını dile getirerek, "Paris'ten yerel seçimlerde oyumu kullanmak için geldim. Ülkemiz için seçimlerde hayırlısı olsun, hak eden kazansın." ifadelerini kullandı."HAYIRLISINI DİLİYORUM"Ailesiyle birlikte Bayburt'a giden Demir ailesi ise muhtarlık seçimlerinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, memleketlerine gittiklerini söyledi.Lokman Demir, seçimlerin vatan ve millet için hayırlı olması temennisinde bulunurken annesi Engin Demir ise "Allah'tan hayırlısını diliyorum. İçimizde birisi var tabiki. Bizim orada da evimiz var" ifadelerini kullandı.OTOGAR DA HAREKETLİBayrampaşa'daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda da, 31 Mart yerel seçimler öncesi oy kullanmak için memleketlerine gidenler ile memleketlerinden İstanbul'a gelenlerin hareketliliği yaşanıyor."OY DEMEK NAMUS DEMEKTİR"Otogarda birçok firmanın biletleri tükenirken çoğu firma ek sefer düzenledi. İstanbul'da ticaretle uğraşan ve oy için Denizli'ye giden Fatih Bıçakçı, "Ticaret ile uğraşıyoruz İstanbul'da. Seçim için Denizli'ye gideceğiz ve oyumuzu kullanacağız. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Otogarımız, uçaklar dolu, otobüsler dolu. Oyumuzu kullanacağız. Türkiye için hayırlısı olur inşallah" dedi. Kızını İstanbul'a hastaneye getiren Keyfi Özpazar, "3 aydır İstanbul'a böbrek hastası kızımız için tedaviye gelmiştik. Oy için Hakkari'ye gidiyorum. Otogar çok kalabalık. Oy demek namus demektir. Rabbim halkımıza hangisi hayırlıysa onu versin. Herkes uzak olsa bile oy vermeye gitsin" dedi. Otobüs şoförü Yalçın Turek ise, "Biz kafamızı kaldıramıyoruz bu yoğunluktan dolayı. Herkese hayırlısı olsun bu seçim. Yoğunluk yaşıyoruz" şeklinde konuştu.Görüntü Dökümü---------------------ATATÜRK HAVALİMANI-İç Hatlar Terminali'nden seyahat edenler-Yolcuların bilet bagaj işlemleri-Yolcular ile röportajlar-Demir ailesi ile röp-Mehmet Arslan'ın açıklamaları-İbrahim Vargül'ün konuşması-Sırada bekleyenler-Güvenlikten geçen yolcular-Genel ve detaylar//OTOGAR///Otogardaki yoğunluktan görünütü-Yolculardan görüntüRöplerden görüntüGenel ve detaylar?===========================4- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA BAŞÖRTÜLÜLERE HAKARET EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDIHaber: Serpil KIRKESER/ İSTANBUL DHAAtatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde cep telefonunu kamerasıyla çektiği ve başörtülülere hakaret içerikli sözler sarf ettiği görüntüleri sosyal medyada yayınlanan Bülent K. (42) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Gözaltına alınan Bülent K. emniyetteki işlemlerinin ardından öğleden sonra Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlarından soruşturma başlatılan Bülent K., Cumhuriyet savcısına ifade verdi, ardından da tutuklama talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik de şüpheli Bülent K.'nın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.Görüntü Dökümü:-----------------Şüphelinin adliyeye sevki===============================5- POLİS OTOSUNDA TECAVÜZ DAVASINDA SANIĞA 46, SUÇU BİLDİRMEYENLERE 3 YILA KADAR HAPİS İSTENDİHaber: Özden ATİK/İSTANBUL,Fatih'te uygulama yaptıkları taksideki Özbekistan uyruklu I.K. (27) isimli kadının yanında kimliği olmadığı gerekçesiyle ekip aracına alınıp 4 saat alıkonulup tecavüz edilmesi ve bin 400 TL parasının alınmasına ilişkin 1'i tutuklu 5 polisin yargılandığı davada, savcı mütalaasını bildirdi. Savcı tecavüzle suçlanan sanık polis Şeref Ş. hakkında 46 yıla kadar hapis talep etti. Araç içinde bulunan diğer polis İsmail K. hakkında beraat isteyen savcı, diğer üç polis hakkında ise "suçu bildirmedikleri" gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis talep etti.İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Şeref Ş. ile tutuksuz sanıklar İsmail K., Enes S., Yaşar S., Ahmet B. ve avukatları katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ve İstanbul Barosu'nun avukatları da mağdur I.K.'yı temsilen duruşmada hazır bulundu.TAHLİYE TALEP ETTİSöz alan sanık Şeref Ş. "Olayları olduğu gibi anlattım. Çarpıtmadım. Herhangi bir zorlama olmamıştır. 6 aydır tutukluyum. Eşim ve iki kızım var. Masumum. Tahliyemi istiyorum" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı söz alarak sanıkların savunmalarının çelişkili olduğunu, müştekinin deport edilmeyi göze alarak şikayetçi olduğunu ve bu hususun dikkate alınmasını söyledi.SAVCI MÜTALAASINI BİLDİRDİDuruşmada savcı Mustafa Dağ esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Mütalaada, olay günü olan 15Ekim 2018 günü, saat 21.00 sıralarında mağdure I.K.'nin polis aracına bindirildiği hatırlatıldı. Araçta polis Şeref Ş'nin bırakılması için mağdureden para istediği, mağdurenin bin 400 TL'si olduğunu söylediği, polis Şeref'in 3 bin dolar istediği, mağdurenin ise bu kadar parasının olmadığını söylediği, sanık Şeref'in mağdureyi 3-4 saat ekip aracında gezdirdiği anlatıldı. Diğer polis İsmail K. yemek için araçtan inince sanık Şeref'in aracı alıp surlara götürdüğü, mağdureye ilişkiye girmek istediğini söylediğini, mağdurenin bu teklifi kabul etmemesi üzerine silah göstererek aracın arka koltuğunda zorla cinsel ilişkiye girdiğini belirtti. Daha sonra mağduru bırakma karşılığında bin 400 lira parasını da zorla aldığı belirtilen mütalaada, polis Şeref Ş.'nin "Nitelikli cinsel saldırı", "Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle yarar sağlamak" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından 23 yıldan 46 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.Mütalaada, sanık polisler Ahmet B., Enes S., Yaşar S'nin "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 9 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istendi. Savcı İsmail K. hakkında ise "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan dava açıldığını ancak mağdurun sanıktan şikayetçi olmadığını ve mağduru alıkoyduğuna dair delil bulunmadığını belirterek beraatine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Şeref Ş'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, sanıkların mütalaaya karşı son savunmalarını yapmaları için süre verilerek ertelendi.