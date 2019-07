DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 5

1- İBB'DEN "FSM TRAFİĞİ" ÖNLEMLERİ

- Ulaştırma Bakanlığı 'ndan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin kullanım ücretlerinin düşürülmesi talep edilecektir.

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, trafiğin en yoğun olduğu sabah saatlerinde Asya-Avrupa istikametinde, akşam saatlerinde ise Avrupa-Asya istikametinde ek şerit açılacaktır.

-Metrobüs sefer saatleri kış tarifesine çevrildi. Hat boyunca günde 300 ek sefer yapılacaktır.

-İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattında 2 gemi ile 15 dakika arayla günde 106 sefer yapılırken, bu sefer aralığı 12 dakikaya çekilerek, günlük sefer sayısı 114'e çıkarıldı

İstanbul DHA-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüsündeki çalışma nedeniyle oluşan trafiğin azaltılması için alınan tebdirleri açıkladı.

İBB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul'da karayolu ulaşımının can damarlarından olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bakım çalışmaları 27 Haziran'da başladı. Köprüdeki bakım çalışmaları kapsamında, mevcut asfalt ve yalıtım tabakaları sökülecek, çelik tabliyenin izolasyonu yapılacak ve yeni asfalt tabakaları serilecektir. Önümüzdeki yıllarda üstyapıyı onarmak gerektiğinde, sadece en üst tabaka yenileneceği için trafik fazla etkilenmeyecektir. 2016'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün trafiğe açılıp Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ağır taşıtların girişinin yasaklanması ile bundan sonraki asfalt yenileme çalışmalarının en az 10 yılda bir yapılması beklenmektedir"

"KULLANIM ÜCRETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİNİ TALEP EDECEK"

" İstanbul Büyükşehir Belediyesi , bakım çalışmaları süresince Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanan İstanbullulara farklı alternatifler sunmak adına Ulaştırma Bakanlığı'ndan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin kullanım ücretlerinin düşürülmesini talep edecektir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalar sürerken, araçların sıklıkla yöneleceği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü rahatlatmak için, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'ne resmi yazı yazdı ve çözüm konusunda mutabık kalındı"

"EK ŞERİT UYGULAMASINA 02.07.2019 TARİHİ İTİBARIYLA BAŞLANACAK"

"15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, trafiğin en yoğun olduğu sabah saatlerinde Asya-Avrupa istikametinde, akşam saatlerinde ise Avrupa-Asya istikametinde ek şerit açılacaktır. Ek şerit uygulamasına 02.07.2019 tarihi itibarıyla başlanacaktır.

Avrasya Tüneli girişinde de bazı tedbirler almak üzere, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile görüşüldü. Sabah ve akşam, trafiğin en yoğun olduğu saatlerde, tünel girişlerinde trafik kontrolü için şerit daraltma uygulaması yapılmaması yönünde mutabık kalındı.

Şu anda, köprüde Avrupa-Asya istikametindeki 4 şerit ulaşıma kapatılarak, trafik akışı karşı platformdaki ikişer şeritten gidiş-geliş olarak sağlanmaktadır. Buradaki çalışmalar tamamlandığında, bu kez Asya-Avrupa istikametindeki 4 şerit trafiğe kapatılacak ve ulaşım bu platformdan sağlanacaktır"

"METROBÜS SEFER SAATLERİ KIŞ TARİFESİNE ÇEVRİLDİ"

"Günde 200 bin aracın geçtiği Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalar süresince, İstanbulluların trafik yoğunluğundan mümkün olduğunca az etkilenmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi çeşitli önlemler aldı. Metrobüs sefer aralıkları yeniden düzenlendi. Metrobüs sefer saatleri kış tarifesine çevrildi. Hat boyunca günde 300 ek sefer yapılacaktır.

Yoğun trafikten etkilenen Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu bölgesinde günde 38 bin, hat genelinde ise 48 bin ek kapasite planlanmıştır.

Altunizade istasyonuna yönelik ise sabah saat 07: 00-09: 00 arasında 2,5 dakikada bir, gün boyunca ise 5 dakikada bir, toplam 170 sefer boş depar planlanmıştır. Metrobüs sefer sayısını artırmanın yanı sıra, deniz ulaşımı daha aktif hale getirildi.

"VAPUR SEFERLERİ ARTIRILACAK"

"Köprüdeki bakım çalışmaları öncesinde, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattında 2 gemi ile 15 dakika arayla günde 106 sefer yapılırken, bu sefer aralığı 12 dakikaya çekilerek, günlük sefer sayısı 114'e çıkarıldı. Normal zamanda bu hat sabah 06: 45'de açılıp akşam 9'da kapanırken, şu anda seferler, araç stoğu bitene kadar sürmektedir. Örneğin, cuma günü son sefer gece saat 23.30'da yapılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, arabalı vapur kullanım talebini de takip etmektedir. Önümüzdeki günlerde, trafik yoğunluğu nedeniyle ihtiyaç doğması halinde, vapur ilavesi yapılacaktır. Boğaz hattında, Eminönü-Sarıyer ve Üsküdar-Beykoz arası Avrupa yakasında günde 24 vapur seferi, Asya yakasında ise günde 16 vapur seferi yapılmaktadır. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmayla beraber, bu hatların doluluk oranında belirgin bir artış olmadığı tespit edildi. İhtiyaç halinde, düzenlemeye gidilecektir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, köprüdeki bakım çalışmalarının sona ereceği 17 Ağustos tarihine kadar, İstanbulluların trafik yoğunluğundan etkilenmemesi adına, kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürecektir"

2-ERGENEKON DAVASI SANIKLARINDAN KARAR SONRASI BASIN AÇIKLAMASI

Haber-Kamera: Özden ATİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL

Ergenekon davasında kararın açıklanmasının ardından bazı sanıklar adliye önündeki meydanda basın açıklaması yaptı.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve davanın 2008 yılında ilk tutuklanan sanıklarından olan avukat Nusret Senem, "2008 yılında en başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere Vatan Partisi yöneticilerine, milliyetçi aydınlara, Atatürkçülere karşı Amerika'nın ve NATO'nun ve Avrupa Birliği çevrelerinin bölgedeki menfaatleri doğrultusunda FETÖ örgütünü kullanarak kurdukları kumpas tarihi bir kararla sona ermiştir. Bu kumpasın Türkiye'ye ağır bedelleri oldu. Türk ordusunun en parlak generalleri, amiralleri, subayları, astsubayları yıllarca hapse atıldılar ve Türk ordusundan tasfiye edildiler. Onun acısını Türkiye, 15 Temmuz darbesini yaşayarak gördü. Bunun acısını Türk yargısı yaşadı. Yargıtay, Danıştay ve önemli ağır ceza mahkemelerinin tamamı FETÖ'cülerin eline geçti 2010 yılında. Onun acısını Türkiye çok ağır yaşadı. 5 bin FETÖ'cüyü yargı 15 Temmuz'dan sonra ancak tasfiye edebildi. Aksi taktirde yargı FETÖ'nün yargısı haline gelmişti. Türkiye bu mücadeleden alnının akıyla çıkmıştır. O davada yargılanan tüm sanıklar dik durmuştur." dedi.

Sanık Hasan Ataman Yıldırım ise 5 yıl 2 ay 5 gün bu davadan dolayı hapis yattığını belirterek, "En son duruşmada da şunu söylemiştim, bu davada yardım ve yataklık edenler, cumhuriyet mahkemelerinde yargılanacaktır demiştim. Ben hep davada dik durdum, hep savunma yaptım ve bu davanın da Amerika tarafından yürütüldüğünü söylediğim için yine bir kere daha Silivri'ye sevk edildim. Sonra da bunun üzerine 'Buzdağının Altı Amerika' diye kitap yazdım. Ergenekon, Balyoz ve diğer isimle seri davalar tamamen Amerika'nın kontrolünde Türkiye'yi ele geçirme davasıdır" diye konuştu. Erdal Şahin de, "22 ay Silivri'de kaldık. Bu kötü süreçte yanımızda olan eşlerimiz, annelerimiz vardı. Kaybettiğimiz sevgili Kaşif Komutanımı ben Afganistan'dan tanıyorum. Afganistan bölgede görev yaptık. Duygusalım, konuşamıyorum. Türkiye bizim" dedi. Açıklamanın ardından sanıklar buradan ayrıldı.

3- MUHASEBECİ OLARAK ÇALIŞTIĞI DÜKKANDAN 50 BİN LİRALIK DÖVİZİ BÖYLE ÇALDI

İSTANBUL,-FATİH'te bir kişi muhasebeci olarak çalıştığı dükkandan kasada bulunan 50 bin liralık dövizi çaldı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Olay geçtiğimiz Perşembe günü saat 07.45 sıralarında Binbirdirek Mahallesi'nde bulunan bir hediyelik eşya mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mağazada 20 gündür muhasebeci olarak çalışan Gökhan T. (29) içeride kimsenin olmadığı bir anda kasada bulunan 50 bin lira değerindeki dövizi çaldı. Mağaza sahiplerinin ihbarı üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Gökhan T. (29) bir gün sonra Beyoğlu'nda bulunan bir eğlence mekanında yakalanarak gözaltına alındı. Gökhan T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Gökhan T.'nin kasada bulunan paraları çalma anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüpheli kasada bulunan paraları cebine dolduruyor. Şüpheli daha sonra mağazadan çıkarak, uzaklaşıyor.

4-BEŞİKTAŞ'TA DENİZE DÜŞEN KADINI İTFAİYE KURTARDI

-Denize düşen Sevde Güngör, "Deniz kenarında oturuyordum. Gözlerim karardı denize düştüm."

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA

Beşiktaş'ta denize düşen kadını itfaiye kurtardı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Beşiktaş Sahili'nde meydana geldi. Sevde Güngör (38) isimli kadın Kadıköy Vapur İskelesi'nin yanında denizi izlerken bir anda dengesini kaybederek, denize düştü.

Sahildekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sahile gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu Güngör'ü denizden çıkardı. İlk müdahalesi sahilde yapılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Denize düşen Sevde Güngör, "Deniz kenarında oturuyordum. Gözlerim karardı denize düştüm. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri beni çıkarttı. Şu anda iyiyim." dedi

5- BAL SATIŞIYLA TANINAN EKREM İNCEL'İN VİLLASINDA SOYGUN: 1.5 MİLYON DOLARIM ÇALINDI

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA

Radyo ve televizyonlarda bal satışıyla tanınan Ekrem İncel'in villası hırsızlar tarafından soyuldu. İncel, yaklaşık 1,5 milyon dolarının çalındığını söyledi. Ekrem İncel daha önce defalarca 'dolandırıcılık' iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Olay Büyükçekmece'de Ekrem İncel'in yaşadığı villada meydana geldi. İncel ve ailesi öğle saatlerinde villadan ayrıldı. İncel ve ailesi saat 21.00 sıralarında villaya döndüklerinden, bahçe kapısının açık olduğunu ve eşyalarının dağıtılmış olduğunu gördük.

YATAK ODASINI KONTROL EDİNCE ŞOK OLDULAR

Yatak odasını kontrol eden Ekrem İncel, dolap içinde bulunan çelik kasa ile çekmecelerde bulunan ziynet eşyalarının yerinde bulunmadığını fark etti. Para ve ziynet eşyasının çalındığını gören Ekrem İncel, büyük şok yaşadı. Yaşadığı şoku atlatan İncel, durumu site güvenliğine ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekipleri bir süre villada inceleme yaptı. Yapılan incelemede villayı soyan kişi ve kişilerin üzerinde sahte bir plaka takılı beyaz otomobille geldikleri ve soygunu gerçekleştirdikleri öğrenildi.

ÇELİK KASA, PARA VE ZİYNET EŞYALARINI ÇALDILAR

Ailesiyle birlikte geçici olarak yaşadığı villada yaklaşık 1.5 milyon dolarlık para ve ziynet eşyası çalındığını söyleyen Ekrem İncel "Maddi ve manevi bir mağduriyetim var. Eşim ve çocuklarım manevi yönden zarar gördü. Saat 14.00 sıralarında burayı terk ettim. Saat 21.00'de döndüğümde evimin çeşitli yerlerinde kapıların kırık olduğunu, çelik kasamın ve evin çeşitli yerlerinde bulunan paralar ile ziynet eşyalarının çalındığını gördüm. Sonrasında hem sitenin sizde güvenliğine hem de polise haber verdim. Emniyet güçlerimiz büyük bir titizlikle çalışıyorlar. Önce Allah'a daha sonra emniyetimize güveniyorum" dedi.

"SİTE YÖNETİMİ HIRSIZLIĞI GÖRMÜYOR"

Ekrem İncel, "Her evde her sokakta bir hırsızlık olayı yaşanmış. Para çalınıyor, ziynet eşyaları çalınıyor. Hırsızların uğrak yeri haline gelmiş. Biz buranın bir site olup olmadığını bilmiyoruz. Buranın bir mahalle olup olmadığını bilmiyoruz. Resmi olarak burasının bir mahalle olduğu ve bir site yönetiminin olduğu söyleniyor. Site yönetimi her ay bizden haraç alır gibi bir bedel alıyor. İnsanların ev taksiti olarak ödediği kredi miktarı kadar aidat ödüyoruz. Ama gelin görün ki burada olan bir hırsızlığı site yönetimi görmüyor. Sitedeki güvenlik görevlileri hiçbir şekilde duyarlı değil. Biz geçici olarak burada yaşıyoruz. böyle bir hırsızlık oldu. İnşallah başka bir site sakini ve mahalle sakini yaşamaz" açıklamasında bulundu. Öte yandan hırsızların soygun için villaya geldiği otomobilin görüntüsü bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Polis soygunu gerçekleştirilen hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

DAHA ÖNCE DEFALARCA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Televizyon ekranlarında 5 kilo balı 100 TL'ye satmasıyla tanınan Ekrem İncel'in daha önce defalarca gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Dolandırıcılıktan 6 suç kaydı bulunan Ekrem İncel'in, 2015 yılında, Silivri Beyciler Mahallesi'nde tarım arazisi olmasına rağmen arazileri planlı, projeli ve imarlıymış gibi gösterip satış reklamı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

REZİDANSA 'TELE PAZARLAMA' OPERASYONU YAPILMIŞTI

İncel, 13 Eylül 2018'te ise Beylikdüzü'nde düzenlenen 'tele pazarlama' operasyonunda gözaltına alınmıştı.

Beylikdüzü'nde bir rezidansa yapılan baskında polis ekipleri, 3 televizyon, 1 radyo yayınıyla 'Tele pazarlama' yaptığı tespit edilen Ekrem İncel'i gözaltına almıştı. İncel'in kendisine ait olduğu belirlenen binada kurduğu televizyon ve radyo kanallarından sadece bir radyonun frekans ruhsatı bulunduğu, diğer radyo ve televizyon kanallarının ise ruhsatsız olup korsan yayın yaptığı ortaya çıkmıştı. Baskın sırasında ekipler depolarda kaçak 12 bin 500 cep telefonu, 12 bin 500 cep telefonu şarj cihazı, 12 bin 500 cep telefonu bataryası, 3 bin 544 şarjlı elektronik cihazlar, 500 akıllı kol saati ve 200 mesir macunu ele geçirmişti.

O tarihte gözaltına alınan İncel'in, "Adli kontrol" şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

6-MALTEPE'DE AVM'DE İNTİHAR ETMEK İSTEYEN KİŞİYİ POLİS VAZGEÇİRDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- İSTANBUL DHA - MALTEPE'de bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşandı. Polis, intihar etmek istediği belirtilen kişiyi ikna ederek, AVM'den dışarı çıkardı.

Olay saat 11.30 sıralarında Maltepe'deki AVM'de meydana geldi. İddiaya göre Hikmet Ö. (31), eski eşi ve iki çocuğuyla AVM'ye alışveriş yapmaya geldi. Hikmet Ö., AVM dışında eski eşiyle tartışmaya başladı. Şiddetli tartışmanın sonunda Hikmet Ö. çantasından silah çıkarttığını gören eski eş ve iki çocuğu AVM'nin içine kaçtı. Hikmet Ö. de AVM'nin içine girerek eski eşi ve çocuklarına silah doğrulttu. AVM yönetimi bu sırada olayın olduğu katı tamamen boşalttı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Özel harekat polisi de önlem aldı. Özel harekat polisleri AVM'nin dışında operasyon için hazırlıklar yaptı. Müzakereci polisler, Hikmet Ö.'yü uzun süre ikna etmeye çalıştı. Polis ekipleri Hikmet Ö.'yü bir anlık dalgınlığından faydalanarak eski eşi ve çocuklarını güvenli bölgeye aldı. Bunu gören Hikmet Ö. silahını başına doğrultarak intihar etmeye kalktı.

Özel harekat polisleri ve müzakereci polislerin yaptığı ikna çabaları sonuç verdi. Hikmet Ö. silahını bırakarak teslim oldu. Hikmet Ö., AVM'ye gelen polis otosuna bindirilerek Maltepe Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

TESLİM OLMA ANI KAMERADA

Hikmet Ö.'nün teslim olam anı AVM'nin güvenlik kamaralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Hikmet Ö. elindekileri bırakarak, yere uzanıyor. Daha sonra özel harekat polisleri Hikmet Ö.'nün yanına geliyor. Polislerden biri Hikmet Ö.'nün üzeirne çıkarken, diğeri Hikmet Ö.'nün yere bıraktıklarını ayağıyla uzaklaştırıyor.

AVM'de intihara teşebbüs eden Hikmet Ö.'nün 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Kasten yaralama', '6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanuna muhalefet' ve 'güveni kötüye kullanma' konularından olmak üzere toplam 10 suç kaydı bulunduğu, işsizi olduğu, ailevi sıkıntılar yaşadığı, metamfetemin uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ve psikolojik rahatsızlık belirtileri gösterdiği tespit edilmiştir.

