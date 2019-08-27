Dha istanbul bülteni-5

Yapılan ilk incelemeye göre; Şile Karaburun sahilini siyaha bulayan yakıt, Natalia isimli gemiden sızıyor.

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER- Güven USTA/ İstanbul, - ŞİLE Karaburun mevkiini siyaha boyayan yakıtın ilk belirlemelere göre yaklaşık 8,5 ay önce karaya oturan gemiden sızdığı belirlendi.

İNCELEME YAPILDI

Şile Karaburun mevkiinde yoğun mazot kokusundan rahatsız olan çevre sakinleri, kokunun geldiği yeri tespit ederek Karaburun kıyısına gitti. Sahile sızan yakıt görüntüsüyle karşılaşan çevre sakinleri ve balıkçılar, sızıntının 8,5 ay önce karaya oturan "Natalia" isimli kuru yük gemisinden kaynaklandığını iddia ettiler. Denizden çıkan yengeçlerin bile siyah renkli yakıta bulandıkları görüldü. İddialar üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri sahilde ve gemide incelemeler yaptı. Yetkililerin yaptığı ilk incelemelere göre yakıtın Natalia isimli gemiden sızdığı tespit edildi. Bölgedeki incelemeler hala devam ediyor.

8,5 AY ÖNCE KARAYA OTURMUŞTU

Şile Sahilköy açıklarında 19 Aralık 2018'de Komor Adaları bandıralı 127 metre uzunluğundaki kargo gemisi "Natalia" fırtına nedeniyle karaya oturmuştu. Can pazarını yaşandığı geminin 16 mürettebatı dev dalgalar arasından, kurulan halat sistemiyle kurtarıldı.

Görüntü Dökümü

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-Natalia isimli gemi görüntüleri

-Kıyı emniyeti botları gemi çevresinde inceleme yaparken

-Yakıt sızıntısının olduğu alandan görüntüler

-Muhabir anonsları

-Genel ve detay

27.08.2019 - Haber Kodu : 190827124

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1-KAZA NEDENİYLE AVRASYA TÜNELİ ARAÇ GEÇİŞİNE KAPATILDI

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Avrasya Tüneli Avrupa- Anadolu yönünde meydana gelen kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araç tünelden çıkarıldıktan sonra trafik normal seyrine dönerken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Avrasya Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Avrupa- Anadolu yönünde seyir halinde olan Azerbaycan plakalı otomobilin sürücüsü Haciyer Rouf Şüküroğlu henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, tünel içinde kaza yaptı. Kaza nedeniyle tünel trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kaza yapan araç ekiplerin çalışmasıyla tünelden çıkarıldı. Kaza yapan aracın yoldan çekilmesiyle tünel trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Tünelin girişinden görüntüler

-Kaza yapan araç

-Ekiplerin çalışması

-Genel ve detaylar

27.08.2019 - Haber Kodu : 190827127

27.08.2019 - Haber Kodu : 190827137

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3-BAYRAMPAŞA'DA YANGIN; DUMANDAN MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, BAYRAMPAŞA'da bir apartmanın içinde hurda eşyalar bulunan, kullanılmayan bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hurda eşyaların alev almasıyla başlayan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü: Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, Kartaltepe Mahallesi Geyik Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Bodrumdaki eski eşyalar, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede alevler, bodrumdaki tüm eşyaları sararken, tüm bina içi dumanla kaplandı. Yoğun duman nedeniyle aşağı inemeyen üst katlardaki bina sakinleri, dairelerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye,sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun duman nedeniyle aşağı inemeyen 6 kişiyi itfaiye sepetine alarak aşağı indirdi. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ambulanslara alınırken, 1 kişi kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Görüntü Dökümü

-Binadan görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Ambulanstaki vatandaşlardan görüntü

-Görgü tanığı ile röportaj

-Diğer detaylar

27.08.2019 - Haber Kodu : 190827141

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4- ARNAVUTKÖY'DE KIZININ YANINDA TABANCAYLA BAŞINDAN VURULAN KADIN YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, - ARNAVUTKÖY'de evinde temizlik yaptığı sırada 6 yaşındaki kızının yanında başından vurularak ağır yaralanan Tuğba Anlak (30) hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili hastane önünde açıklama yapan aile ise yetkililerden destek bekliyor.

Olay, 31 Temmuz akşamı Arnavutköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'da yaşayan Tuğba Anlak (30) eşiyle boşandıktan sonra 6 yaşındaki kızı Almira ile İstanbul'a taşındı. Bir süre çeşitli işlerde çalışan genç kadın daha sonra bir kafe açtı. Sürekli kafeye gelen ve kendini mimar olarak tanıtan Murat Uslu, Anlak'la arkadaşlık kurdu. Genç annenin işleri iyiye gitmeyince kafesini bir süre sonra devretti ve başka bir eve taşındı. Yeni evini temizlediği sırada Murat Uslu kafede çalışan Mustafa Ünver ile birlikte evin bulunduğu yere geldi. Murat Uslu araçta bulunan silahı alarak pencereden içeriye girdi.

KIZININ GÖZÜ ÖNÜNE VURDU

Genç kadını 6 yaşındaki kızının gözü önünde önce darp eden daha sonra da kafasından silahla vuran Murat Uslu devir edilen kafenin parasını da alarak olay yerinde kaçtı. Yaşanan bu anlarda Uslu'nun aracıyla gelişi ve pencereden içeriye girişi güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu anne Anlak'ı başından vuran Murat Uslu ile Mustafa Ünver'i yakaladı. Adliyeye sevk edilen Murat Uslu tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mustafa Ünver ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

28 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Başından vurulan ve 28 gündür tedavi olduğu hastane de yaşam mücadelesi veren genç kadınla ilgili bu gün yakınları ve arkadaşları hastane önünde basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamaya Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ve çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

"İKİNCİ EMİNE BULUT OLMASIN"

Ağaoğlu yaptığı açıklamada, " Hepimizi insanlığı üzdü bu durum. Şu an bu hastanede beyninde bir mermi çekirdeği ile 30 yaşında bir anne yatıyor. Bir cani onun kafasına kurşun sıktı. Kurşun sıkmadan önce de şiddetli darp etmiş. İkinci Emine Bulut olmasın diye burada toplandık. Ablası burada. 6 yaşında bir kızı var. Kızını okutmak istiyordu birinin yetiştirdiği cani evine zorla girip darp etti yavrunun olduğu ortamda kafasına mermi sıktı. Sözün bittiği yer bu ikinci Emine Bulut olmasın" dedi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Açıklama sırasında gözyaşlarına hakim olamayan abla İlknur Gültekin, yetkililerden kardeşi için destek istedi. Gültekin, " Kardeşim burada hastane de yatıyor nedir ne değildir belli değil. Kızı her gün 'annem gelecek annem ölmeyecek, anneme bir şey olursa ben nasıl yatacağım uyuyacağım' diyor. Annesinin resmini öpüyor. Bunu yapana idam istiyorum. Bizi yaktı kendi de yansın. Kardeşime doktor desteği bekliyoruz. Daha iyi hastanelerden daha iyi doktorlar bekliyorum kardeşime. çok kötü durumda her tarafı felçli, konuşamıyor, tanımıyor kimseyi, tamamen makinelere bağlı" dedi.

Olay gününü anlatan İlknur Gültekin," 31 Temmuz çarşamba günü oldu olay. Biz o gün kardeşimi sürekli aradık ulaşamadık, telefonlara çıkmadı. Kız kardeşim aradığında polis çıkıyor telefonuna 'kardeşiniz bir kaza geçirdi acil buraya gelmeniz gerekiyor' diyor. Bize kurşunlandığını söylemediler. Hastaneye gittiğimizde başından vurulduğunu öğrendik. Yüzde 2'lik bir şansı var" diye konuştu.

Eniştesi Zafer Gültekin ise, "Kendinden son derece zayıf bir insana kurşun sıkmak korkaklıktır, acizliktir" diyerek duruma tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü:

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Olay anı güvenlik kamera görüntüleri

Kadının hastanede cep telefonu görüntüleri

açıklamaya katılanlardan görüntü

Enişte abla ve ağaoğlu'nun açıklamaları

Diğer detaylar

Zanlının fotoğrafı

27.08.2019 - Haber Kodu : 190827114

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5-KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDE MERDİVEN ALTI ÜRETİME DİKKAT

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/ İSTANBUL,

Kırtasiye ürünleri de raflardaki yerini aldı ancak kalem, defter seçerken bile velilerin en az bütçeleri kadar dikkat etmesi gereken konu, sağlıklı ürünler almak. Tüketicilerin bu ürünlerde en çok araması gereken şey ise "CE" belgesi ve Türk Standartları Enstitüsü uygunluğu. Çünkü, 'merdiven altı' diye tabir edilen kırtasiye ürünleri kanserojen etkiye sahip.

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD), "Güvensiz Ürüne Sıfır Tolerans-Kırtasiye ürün Güvenliği" çalıştayı düzenledi. Halkalı'da bir otelde düzenlenen çalıştaya, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Ürün Güvenliği ve Piyasa Gözetimi Daire Başkanı Meral Karaaslan ile Ticaret uzmanları Pelin Türk, Berre Doğan, TÜM Kırtasiyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Helvacıoğlu ve TÜKİD üyeleri katıldı.

KARAASLAN: MERDİVEN ALTI" DİYE TABİR EDİLEN ÜRÜNLER ASLA ALINMAMALI

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Ürün Güvenliği ve Piyasa Gözetimi Daire Başkanı Meral Karaaslan çalıştayın ardından kırtasiye ürünlerinin sağlığa etkisi konusunda Demirören Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Karaaslan, 2011 yılından bu yana sıkı denetimler yaptıklarını belirterek, "Okul sezonu öncesi bakanlıkça denetimlere sıkı bir şekilde devam ediyoruz. Biz ithal ürünleri gümrük kapılarında, iç piyasada üretilen ürünleri de laboratuvarlarda denetliyoruz. Riskli gördüğümüz her noktada, üründen numunelerini alıyoruz. Numuneleri akredite laboratuvarlarda, kanserojen maddeler yönünden, fiziki riskler yönünden testlere tabi tutuyoruz. Tüketicilerimiz öncelikle merdiven altı diye tabir edilen ürünleri asla almamaları gerekiyor. Markası, ürünün ithalatçısı, satıcı belli olan noktalardan alışveriş yapmalarını öneriyoruz. Oyuncak sınıfına giren kırtasiye ürünlerinden sayılan, boya malzemeleri, oyuncak müzik aletleri, oyuncak kitaplar, oyun hamurları 'CE' işaretini aramalarını istiyoruz" dedi.

"CE" İŞARETİ NE ANLAMA GELİYOR?

Karaaslan, 'CE'nin işaretinin ne anlama geldiği konusunda da açıklamalarda bulunarak, "CE' işareti, ürünün insan sağlığına ve çevre sağlığına hiçbir şekilde zararlı olmadığını, her türlü fiziki, kimyasal testlerin yapıldığını gösteren bir üretici deklarasyonudur. Tüketicilerin, ürünler üzerinde 'CE' işaretini aramalarını istiyoruz. Markası, modeli belli olan ürünleri satın alsınlar" dedi.

Karaaslan ayrıca, Bakanlığın, güvensiz ürün bilgi sistemiyle denetimler sonucunda ortaya çıkan güvensiz nitelikteki ürünlerin markalarını, modellerini, fotoğraflarıyla bakanlığın web sitesinde ilan edildiğini söyleyen Karaaslan, tüketicileri alışverişe çıkmadan önce bu listeyi kontrol etmeleri konusunda uyardı.

Karaaslan, kırtasiye ürünlerinde rastlanabilecek kimyasallar konusunda uyararak, "Kimyasal bir tür olan fitalat, plastiği yumuşatılması için kullanılıyor. Çocuk sağlığı üzerinde fitalatın ciddi etkileri bulunuyor. Bu kimyasal, oyuncaklarda, oyuncak sınıfına giren kırtasiye ürünlerinde ve bebek malzemelerinde bulanabiliyor. Dolayısıyla biz bu ürünleri çocuklarımızın sağlığı için denetliyor, test ediyoruz. Fitalatın üretimde kullanımı çok sınırlı seviyede tutuluyor. Bu oran da Avrupa Birliği ülkeleriyle aynı. İnsan sağlığına zararı olmayacak bir oran belirlendi" şeklinde konuştu.

Karaaslan, "Kokulu ürünlerin imalatında üreticileri içeriğe uygun etiketle tüketicileri bilgilendirmesini istiyoruz. Kokulu ürünlerde alerjiye yol açabilecek bir kimyasal bulunabilir. Bunun işaretlemesinin ürünün üzerinde mutlaka olması gerekiyor. Eğer maskeyle kullanmak gerekiyorsa, tüketici bunu maskeyle kullanmalı. Eldivenle kullanılması gerekiyorsa tüketicinin mutlaka eldivenle kullanması gerekiyor. Mutlaka bu etiketlere ve uyarıla dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

'CE' VE TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

TÜM Kırtasiyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Helvacıoğlu, bütün bir sezon çalıştıklarını ve bunun sonucunda ürünlerin hepsinin denetimden geçtiğini belirterek, "Her ürünün kendi içerisinde özellikleri ve standartları var. Defterde Türk Standartları Enstitüsü'ne bakılması gerekiyor. Ama matara ya da beslenme çantasında gıda temasına uygunluğuna bakılması gerekiyor. Bunun etiketinde açıklanan bölümler var. Her ürünün ayrı testleri ve özellikleri var. Eğer bir oyun hamuru veya kalem alınıyorsa buradaki 'CE'ye bakılacak. Ama defterse Türk Standartları Enstitüsü'ne bakılacak. Matara, beslenme çantası ve termosta gıda ile temasına uygunluğuna bakılacak. Bir de çocuklar için okul çantalarını seçerken ergonomik olması, taşıyabileceği, çocuğun rahat kullanabileceği ürünler seçilmeli" dedi.

ÜRÜNLERİ KİMLİKLERİNE DİKKAT

Helvacıoğlu, matara ve termoslarda dikkat edilmesi gerekenler konusunda ise, "Orijinal ürünlerin üzerinde izahatlar var. Bunlar nasıl yıkanacağı, nasıl kullanılacağı, nasıl boş tutulacağı, orijinal hammadde olduğu, testten geçtiği yönünde. Sadece 'CE' değil, gıdaya teması çok önemli. Bunların hepsi ürün etiketinde var mı bakılacak. Kurşun kalem, kırmızı kalem, yazı kalemlerinde zaten izahatları kendi stantlarında var. Ama bu oyuncaksı aksesuarlar canlandırılmışsa özel etiket olması lazım. Bir defa en büyük sorun; küçük çocukların yutacağı malzemeden uzak tutmamız gerekiyor. Çocukların boğulma riskini yok etmemiz gerekiyor. O yüzden her üründe ufak ikaz etiketlerimiz var. Bunları dikkatli kullandığımızda bir sakınca olacağını düşünmüyorum. Ürünün kimliği çok önemli. Daha sonra isimsiz ürünleri, markaları nasıl iade edecek? İşportaya götürse, alsa olmaz. Semt esnafından aldığı zaman mutlaka geriye götürür, problem varsa iade eder" şeklinde konuştu.

ZAM ORANI YÜZDE 14

Helvacıoğlu, kırtasiye alışverişinin ekonomik tarafı konusunda ise, "Esasında öğretmenlerden de ricamız olacak. Kullanacağı yıllık ürünü okul açılır açılmaz aynı anda istemesin. Bir yıla dağıldığı zaman bütçe de yayılacak. Daha da iyi olacak. Tahminen 300-310 liraya bir okul çantasının iç malzemelerinin tamamı ilkokul için yeterli. Çanta fiyatı da tabii ki 29-30 liradan başlıyor 300-400 liraya kadar yükseliyor. Orta öğretimde malzeme fiyatları artmıyor. Defter, kalem sayısı azalıyor. Aksesuardan uzaklaşıyorlar, o zaman bütçe 250-300 liraya geliyor çanta dahil. Geçen yıla baktığımız zaman fiyatlarda yüzde 14 artış var. Bu da enflasyonun altında çünkü çok yüksek bir satış potansiyeli olamayacağı için, sektörümüz az karla çalıştığı için bu seneki zam oranı yüzde 14, çok mantıklı ve normal" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Çalıştaydan görüntüler

Karaaslan ile röportaj

Helvacıoğlu ile röportaj

'CE' işaretli ürün

Kırtasiye ürünlerinin görüntüsü

Detaylar

27.08.2019 - Haber Kodu : 190827125

27.08.2019 - Haber Kodu : 190827126

