DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 5

DEHŞET SAÇAN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜNÜN ŞOK EDEN İFADESİ

- Beşiktaş'ta dehşet saçan özel halk otobüsü şoförünün bir gece önce uyuşturucu kullandığını söylediği öğrenildi.

- Otobüsün kameralarını bozduğunu söylediği kaydedilen şoförün "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklandığı ortaya çıktı

Haber : Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Beşiktaş'ta kullandığı halk otobüsüyle durakta bekleyen yolcuların arasına dalarak bir kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına sebep olan şoför Necdet Karakuş'un "Kasten öldürme" ve "Kasten yaralamaya neden olmak" suçlarından tutuklandığı ortaya çıktı.

Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şoför Necdet Karakuş, dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmiş, çıkarıldığı savcılıkça tutuklanması talep edilmişti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli Karakuş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMNİYETTE TAKİP EDİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Şüpheli Karakuş'un " Kasten öldürme" ve "Kasten yaralamaya neden olmak" suçlarından tutuklandığı ortaya çıktı. Şüpheli Necdet Karakuş'un emniyette detaylı ifade verdiği, ifadesinde kendisinin bazı kişiler tarafından tehdit ve takip edildiğini, otobüsü durağa doğru sürdüğünü söylediği öğrenildi.

"BİR GECE ÖNCE UYUŞTURUCU KULLANDIM"

Şüpheli Karakuş'un sorgu hakimliğinde de olaydan bir gece önce uyuşturucu kullandığını, frene basıp basmadığını hatırlamadığını, otobüsün kameralarını da kendisinin bozduğunu söylediği kaydedildi

OLAYDAN SONRA DENİZE ATLAMIŞTI

Beşiktaş Caddesi'nde önceki gün saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Şirintepe-Kabataş hattında ring seferi yapan 27E numaralı özel halk otobüsünün şoförü Necdet Karakuş duraktakilere çarpmış, araçtan indikten sonra da bir kişiyi kolundan bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan 13 yaralıdan Yalçın Tahir Billur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra Beşiktaş İskelesinden denize atlayan Karakuş polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Görüntü Dökümü:

-----------

-ARŞİV

================================

2-ESENYURT'TA ZABITADAN ISPANAK DENETİMİ

Haber-Kamera : Ali ABLAY-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA

İstanbul'da ıspanak içine karışan yabancı otlar nedeniyle birçok kişinin rahatsızlanmasının ardından Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazarlarda ıspanak denetimi yaptı. Ispanaklardan örnek alan ekipler numuneleri İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderdi.

Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri İstanbul'da ıspanağa karışan yabancı otlar nedeniyle 149 kişinin rahatsızlanmasının ardından pazara inerek, denetim yaptı. Ekipler pazarlardaki ıspanaklardan numune alarak, pazarcılara uyarılarda bulundu. Esenyurt Belediyesi Zabıta amiri Doğan Bozkale, pazarcılara, "son günlerde yeşilliklerle ilgili kamuoyuna yansıyan haberler var, bununla ilgili hassasiyet olarak ne yaptınız ve hallerden aldığınız bu ürünlerin denetiminin yapılıp yapılmadığını öğrendiniz mi?" diye sordu. Bozkale, numune ıspanak alınacağını ve Tarım Bakanlığı'na gönderileceğini de iletti.

"YABANCI OTTAN DOLAYI KORKARAK ALIYORLAR"

Esenyurt pazarında ıspanak satan Mücait Canga "Satışlarda çok düşüş var. 300 kilogram satış yaptığımız yerde 100 kilogram satış yapıyoruz şu an da. Normalde malımız dün bitmeliydi ama bugüne kaldı. Zehirlenme olduğu için insanlar korkarak alıyorlar, yarısından çoğu korktuğu için almıyor. İçerisinden çıkan yabancı ottan dolayı korkarak alıyorlar. Biz günlük alıp satıyoruz, satılmadığından dünden kalanı bugünde satıyoruz. Müşterimize satarken de söylüyoruz eve götürdükleri zaman içerisindeki otları temizleyip dolaba koyun diyoruz " dedi.

"3 LİRAYA SATTIĞIMIZ ISPANAĞI BUGÜN 1 LİRAYA SATIYORUZ"

Esenyurt pazarında tezgahı olan Sabahattin Cavdır ise, "Ayıklıyoruz, elden geçiriyoruz ıspanaklarımızı, müşteriler anlamadığı için biz tek tek ayıklıyoruz. Ben kendim baktığımda içinde yabancı ot yoktu sattığımız ıspanakların içinde. İnsanlarda korku var. Pazar günü 3 liraya sattığımız ıspanağı bugün 1 liraya satıyoruz. Yüzde 70'lik bir düşüş var, öğlen saati olmasına rağmen daha siftah yapmadık, bu saatten sonrada satış olacağını zannetmiyorum. Büyük ihtimalle de hepsi çöpe gidecek diye düşünüyorum. " şeklinde konuştu.

"TEMİZLENMEDEN DOĞRANDIĞI İÇİN ZEHİRLENMELER OLUYOR "

Sattığı ıspanağı yiyen pazarcı Ali Ayrek ise, "Ispanağın içindeki yaban otların temizlenmesi gerekiyor. Ispanağa benzeyen bir ot daha oluyor o otu yediğin zaman zehirlenirsin. Ispanağı biçerek topluyorlar, biçtikleri zaman yaban otta ıspanağa benzediğinden içinde kalıyor, dolayısıyla zehirlenmeler oluyor. Temizlenmeden doğrandığı için yaban otta arasında kalıyor. " dedi.

Bir başka satıcı Sadık Öztürk, "Ispanak satışları dünden beri durgun, fiyatta da düşüklük oldu. 2-2,50 TL ye aldığımız ıspanağı şu an 50-60 kuruşa alıyoruz. Satışta da 4-5 TL den 1-2 TL ye düştü. Elimizdeki ürünü de çöpe atacağız yapacak bir şeyimiz yok." şeklinde konuştu.

"KİMYASAL İLAÇLAR FAZLA ATILDIĞI İÇİN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM "

Pazarda alışveriş yapan Hacer Avcı ise, "Biz daha yeni duyduk, duyduktan sonra almadık ama bunu takıntı etmiyoruz. Bütün memleketin ıspanak tarlaları aynı anda mı aynı ilaçla ilaçlandı. Ispanakta olabilirse diğer sebzelerde de olabilir. Kimyasal ilaçların fazla atıldığından olduğunu düşünüyorum, içine ot karıştı diyorlar ama ben ona inanmıyorum. İnsanlar bu zamana kadar ot doğramayı bilmiyor muydu, bu zamana kadar hiç böyle bir şey olmadı." dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------

-Zabıta denetimi

-Pazarcılar röp

-Vatandaş röp

-Ispanak detay

-Tezgah detay

-Zabıta detay

-Muhabir anonsu ( Ali ABLAY )

05.11.2019 - 15.55 Haber Kodu : 191105184

==================================

3- ERİK ÇEKİRDEĞİ DAVASINDA KARAR ÇIKTI: SÜRÜCÜYE 3 YIL 9 AY CEZA HAPİS CEZASI

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

Tuzla'da aracına erik çekirdeği attığı iddiasıyla 12 yaşındaki M.Y.K.'yı darp eden Ufuk Özüdoğru, "Haksız tahrik altında çocuğun hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Ufuk Özüdoğru ve avukatı ile müşteki M.Y.K.'nın ailesinin avukatı katıldı.

Müşteki M.Y.K.'nın ailesinin Avukatı Selcan Tatlısuluoğlu, sanığın kendi iradesi ile müşteki M.Y.K.'yı serbest bırakmadığını savunarak, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Avukat Tatlısuluoğlu, sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına da karar verilmesini talep etti.

Sanığın Avukatı Fulya Yavuzsever, müvekkilinin taş atma eyleminden sonra yakaladığı M.Y.K.'yı kendi iradesi ile güvenli bir yere teslim ettiğini öne sürerek müvekkili hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istedi.

3 YIL 9 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanığı, "Cebir ve hile kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. M.Y.K.'nın sanığa taş atmasını "Haksız tahrik" nedeni sayan mahkeme, cezayı 4 yıl 6 aya indirdi. Sanığın bu cezası, "İyi hal" indirimi ile de 3 yıl 9'a düşürüldü.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 12 yaşındaki M.Y.K.'nın 28 Nisan 2019 tarihinde arkadaşları ile Tuzla'da erik yedikleri, çekirdekleri yola doğru attıkları, bunun üzerine şüpheli Ufuk Özüdoğru'nun aracına taş attığı gerekçesi ile M.Y.K.'yı darp ettiği belirtiliyor.

Ufuk Özüdoğru'nun, M.Y.K.'yı ormanlık alana doğru götürmeye çalıştığı belirtilen iddianamede, bu sırada bir kadının olaya müdahale ettiği, müdahale üzerine Özüdoğru'nun M.Y.K.'yı serbest bıraktığı anlatılıyor.

Özüdoğru hakkında, "Çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" ve "Çocuğun basit yaralanması" suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

Görüntü dökümü:

-----------

-ARŞİV

05.11.2019 -15.50 Haber Kodu : 191105179

==========================================

4- AVCILAR'DA EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

*Eşini öldüren şüphelinin kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,

AVCILAR'da dini nikahlı eşi Ercan A., tarafından 10 yerinden bıçaklanarak, öldürülen 40 yaşındaki Seda Kurt, son yolculuğuna uğurlandı.

Ambarlı Mahallesi Balaban Caddesi'ndeki bir binanın giriş katında dün meydana gelen olayda aralarında uzun süreden bu yana geçimsizlik bulunduğu iddia edilen Ercan A., dini nikahlı eşi Seda Kurt ile tartıştı. Ercan A., mutfaktan aldığı bıçakla Seda Kurt'u öldürdü. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evde inceleme yaparak, Ercan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen Seda Kurt için bugün Avcılar Merkez Ulu Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Kurt kılınan cenaze namazının ardından Esenyurt'taki İstiklal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"HEMEN BULUNUP EN AĞIR CEZA VERİLSİN"

Cenaze töreninde konuşan Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, "Kızım Seda'ya şiddet uyguladığını görmedim. Ancak, sürekli söylenir olay çıkarırdı. Kızım bir keresinde eşi ile telefonla konuşurken 'Bana vurduğun tokat' demişti. Hemen bulunup en ağır ceza verilsin. Sözün bittiği yerdeyiz" dedi. Akar, 2 yaşındaki torununu geçici olarak teyzesine verdiğini, söyledi. Akar, öldürülen kızının Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü emrinde Gürpınar taraflarındaki kadın sığınma evinde bir süre güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belirterek, "Kadın sığınma evinde kalan bir kadını bıçaklı saldırgandan korumak isterken kendisini öne atmıştı. Bacağından bıçaklandı. 12 dikiş atıldı. Bu olayı anlatırken, 'Kendimi atmasam belki kadını öldürecekti' demişti" diye konuştu.

ŞÜPHELİNİN KAÇMASI KAMERADA

Öte yandan eşini öldüren şüphelinin kaçma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde evden çıkan şüpheli kaçıyor. Daha sonra olay yerine sağlık ekipleri geliyor.

Görüntü Dökümü:

Öldürülen kadın ve aranan eşi (Fotoğraf)

Aranan şüpheli evden çıkarken ve 112 görevlileri eve girerken, kadını çıkarırken (Güvenlik kamerası)

Sevk edilen polisler şüphelinin attığı bıçak ve evin çevresinde

Öldürülen kadının annesi ile röportaj

Öldürülen kadının cenaze töreninden görüntüler

Öldürülen kadının oğlu cenaze töreninde

05.11.2019 - 15.37 Haber Kodu : 191105175

=========================================

5- KADIKÖY'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 5 GÖZALTI

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, KADIKÖY'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ile para ele geçirildi.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri Fikirtepe Mahallesi'nde bulunan bir evde, çocuklara uyuşturucu madde satıldığı bilgileri üzerine polis, şüphelerin yakalanması için çalışma başlattı. 26 Eylül'de evi takibe alan polis ekipleri evden çıkan Barış Yılmaz C.(41), Aydın Ş.(52) ve Hilal T.(22)'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinden birer gram uyuşturucu madde çıktı. Ekipler, daha sonra evde bulunan Ümit A.(46) ve İlknur K.(41)'yı da gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda da 61.83 gram bonzai, 50 gram oğulotu, 47 mermi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 435 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Barış Yılmaz C., Aydın Ş. ve Bilal T.'ye 'Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan işlem yapılırken, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 27 Eylül'de adliyeye sevk edilen Ümit A. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, İlknur K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

------------

-Ele geçirilen uyuşturucu ve paraların fotoğrafı

05.11.2019 - 15.52Haber Kodu : 191105181