Dha İstanbul Bülteni - 6

Kaynak: DHA

DHA İSTANBUL BÜLTENİ -6(ek görüntü ve bilgiyle)1-ABD SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇTİHaber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ-Cengiz ÇOBAN İSTANBULABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.ABD Donanmasına ait 75 Borda numaralı 'Donald Cook' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'nde saat 16.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na girdi. Gemiye sahil güvenlik botu da eşlik etti. Savaş gemisinin geçişi sırasında geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü. Gemi geçişini yaklaşık 1 saatte tamamladı. ABD savaş gemisinin de rutin operasyonlar için Karadeniz'e gittiği öğrenildi.ABD Donanması resmi Twitter hesabının profilinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından Ocak ayında tekrar geçen 'Donald Cook' gemisinin fotoğrafını kullanmıştı.ALMAN GEMİSİ DE GEÇTİÖte yandan öğle saatlerinde NATO'ya bağlı Alman askeri ikmal gemisi boğazdan geçerek Karadeniz'e açılmıştı.Görüntü Dökümü-----------------------ABD savaş gemisinden genel görüntü-Gemiden detay görüntü-Gemide bulunan askerlerden detay görüntü-Sahil güvenlik botundan detay görüntü-Geminin FSM Köprüsünün altından geçişi19.02.2019 - 16.31-Haber Kodu : 19021917119.02.2019 - 16.37-Haber Kodu : 190219172===========================(Geniş haber)2-YOLCU DOLU MİNİBÜSTE SİLAHLI DEHŞETMehmet İlkay ÖZER-Murat SOLAK-Doğanay YAVUZ/İSTANBULKüçükçekmece'de yolcu dolu minibüse ateş açan saldırganlara araçta bulunan polis memuru da silahıyla karşılık verdi. Yolcuların büyük korku yaşadığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre Şirinevler Başakşehir arasında çalışan minibüs şoförü Cahit Kulta, dün akşam saat 23.00 sıralarında Şirinevler köprü altına yolcu almak için yanaştığı sırada arkadan gelen araç kornaya bastı. Önce sözlü tartışma ardından da kavga çıktı. Tartışmaya minibüste bulunan yolcuların da karışmasıyla birlikte, araçtakiler olay yerinden kaçtı.PUSU ATIP MİNİBÜSÜ BEKLEDİLERKulta minibüsüyle İSTOÇ mevkiine geldiğinde burada pusu atan kavga ettiği araçtakileri gördü. Araçtakiler minibüsü durdurmaya çalışınca da gaza basarak kaçmaya başladı. Bu sırada araçta bulunanlar minibüsün arkasından ateş etmeye başladı. Yolcular büyük korku yaşadı. Yolcular arasında bulunan bir polis memuru da havaya ateş açtı. Kovalamaca Halkalı Polis Merkezi'nde son buldu. Minibüs şoförü Kulta aracını Karakola çekince, arkasından takipte olan araçtakiler ise olay yerinden kaçtı.Minibüs şoförü daha sonra Bahçelievler Kocasinan Polis Merkezi'ne giderek kaçan kişiler hakkında şikayetçi oldu. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor."YOL KAVGASINDAN DOLAYI ATEŞ EDİP GİTMİŞLER"Yenibosna minibüs durağında çalışan Mahsar Görgü, "Şirinevler'de taksici ile ufak bir tartışma olmuş. Arkadaşlarımızın önünü çevirip kurşunluyorlarmış. Hiç bir alıp veremedikleri yok. Saldırganlar kendi keyfine göre sıkıp gitmiş. Trafikten, yol kavgasından dolayı ateş edip gitmiş. Tartışmışlar ve yolculardan bir kaçı taksinin içindekilere müdahale etmiş. Sonrasında Mahmutbey yoluna kaçmışlar. Tekrar dönüp arabanın önünü keserek arabaya kurşun yağdırmışlar. Minibüste bir de sivil polis varmış. Polis de arkalarından sıkmış. Kaçanların yakalanıp yakalanmadığını bilmiyorum" dedi."MİNİBÜSTEKİ POLİS OLAYA MÜDAHALE ETMİŞ"Minibüs şoförü Seyfettin Kılıç ise, "Arkadaşımızla Şirinevler'de tartışmışlar. Yenibosna civarına geldiğinde de pompalı tüfekle silahlı saldırıya uğramış arkadaşımız. Aracın içinde yolcuları da varmış. Zannedersem trafik kavgası nedeniyle olmuş. Minibüsteki sivil polis de olaya müdahale etmiş" diye konuştu.Görüntü Dökümü:----------------(CEP TELEFONU)-Minibüstekilerin panik yaşaması-Polis memurunun ateş etmesi(AKTÜEL)-Minibüslerden detay-Minibüs şoförleri ile röportaj-Genel ve detaylar19.02.2019 -15.53- Haber Kodu : 190219159==========================(Ek bilgi ve görüntülerle)3-BİNALİ YILDIRIM HIZLI TREN İLE GELDİĞİ İSTANBUL'DA AÇIKLAMA YAPTIHaber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL DHAAK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, yaklaşık 4 saatlik yolculuğun ardından Yüksek Hızlı Trenle Ankara'dan İstanbul'a geldi. Eşi Semiha Yıldırım'la birlikte geldiği Pendik'te basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yıldırım " Dün itibariyle yürütmekte olduğum Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından malum 31 Mart'ta yapılacak seçimler dolayısıyla -adaylığımız bugün resmiyet kazandı- ayrıldık. ve Bismillah deyip; Eyüpsultan'dan bugün çalışmaları başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin. Tabii kalan 39 gün içerisinde bütün ilçelerimizi ziyaret edeceğiz. Daha çok dinleyip daha az konuşacağız. Ben 15-16 yıldır hep öyle yapıyorum. Yavaş konuşurum ama adım gibi iş yaparım" dedi.YOLCULUK GAYET RAHAT KEYİFLİ BİR YOLCULUK OLDUYüksek Hızlı Trenle yolculuğun rahat ve keyifli olduğunu belirten Yıdlırım, "Yolculuk gayet rahat keyifli bir yolculuk oldu. Tabii biz yaptık. Bunun yapımında ben her ay bu hat boyunca mutlaka incelemelerde bulundum. Çalışmaları bizzat takip ettim. Bu büyük bir proje. Kolay olmadı. Ama insanların seyahat ederken yüzündeki mutluluğu görmek bütün yorgunluğa değiyor" ifadelerini kullandı."GENÇLERİ HAYATIN İÇİNDE DAHA FAZLA GÖRMEK İSTİYORUZ""Ankara'dan İstanbul'a yüksek hızlı trenle geldiniz. İstanbul'dan yola devam mesajı mıydı?" sorusuna Yıldırım, şu yanıtı verdi:Gelmemiz gereken yere geldik. Dünya şehri İstanbul'a geldik. İstanbul'dan yolculuğumuz başlamıştı Ankara'ya. Şimdi tekrar bizi biz yapan çocuk yaşta geldiğimiz bu şehir bize her şeyi verdi. Bakan olduk. Başbakan olduk. Meclis başkanlığı yapmak da nasip oldu. Şimdi de bizi buralara getiren İstanbul'a borcumuzu ödemek için, şehrin belediye başkanı olmak için İstanbul'dayız. İstanbulluların desteği ile bu göreve de gelirsek ne yapacağımızı biliyoruz. Çünkü 15 yıllık arkada çok kıymetli tecrübelerimiz var. Altyapı, trafik, ulaşım… Bunlar zaten olacak. İstanbul'un daha fazla yeşil alana ihtiyacı var. İstanbul'un daha fazla otoparka ihtiyacı var. Bunları biliyoruz. Bunlar bizim işimiz. Bundan daha önemlisi gençler. İstanbul'da dört milyona yakın genç var. Gençleri hayatın içinde daha fazla görmek istiyoruz. Gençler bizim geleceğimiz. Dolayısıyla gençlerle birçok ortak proje yapacağız. Çünkü bilgi iletişim teknolojilerine gençler çok daha hakim. Biz onların bu özelliklerinden çok daha fazla yararlanmak istiyoruz. Kadınların İstanbul yönetiminde daha fazla yer almasını istiyoruz. Kadınlarımızın hayata katılmalarını daha çok önemsiyoruz. İstanbul'u İstanbullularla beraber yöneteceğiz. Gelecek kuşaklara bırakmayı birlikte başaracağız.1994'ten beri İstanbul'u yönettiklerini belirten Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığından beri, biz yönetiyoruz. ve geride kalan 25 yılı iyisi ile kötüsü ile bütün sorumluluğu bize ait. Bu sorumluluğu da biliyoruz. 1994'te çöplerin alınmadığını suların akmadığını, hava kirliliğinin, had safhaya ulaştığı İstanbul vardı. Ama z kuşağı bunu bilmiyor. Zannediyor ki İstanbul böyleydi. Tabii zaman değişiyor. İhtiyaçlar değişiyor" dedi.YOLCULARLA TEK TEK TOKALAŞTIBinali Yıldırım, İstanbul'a gelirken hızlı trenin tüm vagonlarını gezerek, trende bulunan tüm vatandaşlarla tek tek tokalaştı ve sohbet etti. Trende bulunan bazı vatandaşların yakınları ile cep telefonu ile görüntülü konuşan Binali Yıldırım, yolcularla fotoğraf da çektirdi. Yıldırım ayrıca hızlı trenin makinist kabinini de ziyaret ederek, makinistlerle kısa bir süre sohbet etti. Yaklaşık dört saatlik yolculuk, Pendik Tren Garı'nda sona erdi. Yıldırım daha sonra Gar'ın dışında bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi.Görüntü dökümü:----------------Ek görüntü//-Yıldırım'ın trende yolcularla tokalaşması-Yolcularla konuşması-Bir bebeği sevmesi-Makinist kabinini ziyaret etmesi-Pendik'te karşılanmasıGeçilen görüntü//-Yıldırım'ın açıklamaları-Basın mensuplarının soruları-Genel ve detaylar19.02.2019 -16.48- Haber Kodu : 190219176====================4-VEDAT ŞAHİN'İN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASI'NDA 2'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİHaber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHANişantaşı'nda Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ve şoförü Ferdi Topal'ın öldürülmesine ilişkin firari sanık Yakup Saral'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı, 7 sanığın 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 24'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Mütalaada, firari olan 2 sanık hakkındaki dosyanın ayrılması, iki sanığın da beraatine karar verilmesi istendi.İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu yargılanan 4 sanık ile avukatları katıldı.Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar Ender Doğan ile Yakup Saral hakkındaki davanın ayrılmasını, tutuksuz sanıklar Türker Aydoğdu ve Ahmet Tekin'in beraatine karar verilmesini istedi.Mütalaada sanıklar Nesim Denizci, Yaşar Sarar, Mert Genç, Hurşit Aydın, Özkan Korkut, Hasan Erdem ve İlhan Kurt hakkında, "Kan gütme amacıyla tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi. Saldırıda bir kişinin de yaralandığı kaydedilen mütalaada, sanıkların, "Kan gütme saikiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi. Mütalaada, sanıkların, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan 1 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.Mahkeme, sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları için duruşmayı erteledi.İDDİANAMEDENİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ve iki korumasının 24 Aralık 2014 tarihinde Nişantaşı'nda silahlı saldırıya uğradıkları, Vedat Şahin ve Ferdi Topal'ın öldüğü, Evren Aydın'ın ise yaralandığı belirtiliyor.İddianamede, 11 şüpheli için, "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "Silahlı örgüte üye olmak", "Tasarlayarak ve kan gütme saiki ile iki kişiyi öldürme, bir kişiyi öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıldan 65 yıla kadar hapis cezası isteniyor.Görüntü Dökümü:-------------------ARŞİV görütüler19.02.2019 - 17.13-Haber Kodu : 190219184=====================5- İMAMOĞLU'NDAN AK PARTİ STANDINA ZİYARETHaber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - Cemal YURTTAŞ/ İSTANBULCHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Esenler Meydanı'ndaki Ak Parti ve Saadet Partisi seçim stantlarını ziyaret etti.31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi Esenler'de çalışmalar yürüten Ekrem İmamoğlu, öğle saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Salı pazarını ziyaret etti. Burada esnaf ve vatandaşlarla hayat pahalılığı üzerine sohbet eden İmamoğlu, sorunun çözümü için yerel seçimlerde destek istedi. Pazar ziyaretinin ardından semt esnafını da ziyaret eden İmamoğlu, bir restorana girerek döner kesti.Daha sonra Esenler Meydanı'na geçen İmamoğlu, burada bulanan Ak Parti'nin seçim standına uğrayarak yerel seçimlerde başarılar diledi.Ak Parti standının ardından Saadet Partisi'nin de standını ziyaret eden İmamoğlu, burada bulunan partililerle tokalaşarak, başarılar diledi.Görüntü dökümü------------------------------.-İmamoğlu'nun Pazar ziyareti-İmamoğlu'nun vatandaşlarla sohbeti-İmamoğlu'nun döner kesmesi-İmamoğlu'nun Ak Parti standını ziyaret etmesi-İmamoğlu'nun Saadet Partisi'nin standını ziyaret etmesi-Genel ve detaylar======================================6-ARNAVUTKÖY'DE ORMANLIK ALANDA CESET BULUNDUHaber-Kamera: Taylan ERGÜN-İSTANBUL DHAArnavutköy'de ormanlık alanda kendisinden 1 haftadır haber alınamayan bir kişinin cesedi bulundu.Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan ve kendisinden 1 haftadır haber alınamayan 3 çocuk babası Emrah Baydar'ın (29) cesedi ormanlık alanda bulundu. Mahalle sakinlerinin ormanda hareketsiz yatan birini görmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Bunun üzeirne olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Baydar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çevrede yaptığı incelemenin ardından Baydar'ın cenazesi Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Görüntü Dökümü:--------------------Ormanlık alanda bulunan ceset-Sağlık ekiplerinin incelemesi-Detaylar19.02.2019 -17.19- Haber Kodu : 190219186