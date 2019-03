Dha İstanbul Bülteni-6

Kaynak: DHA

1- FECİ KAZA KAMERADA... MASLAK'TA DERE YATAĞINA UÇAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜOtomobil tutkunu sürücü, aracını test ederken dere yatağına uçtuKaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktıHaber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHATamirinin ardından sanayiden aldığı aracıyla test sürüşüne çıktığı belirtilen Vedat Gülbey dere yatağına uçtu. Ters dönen araçta ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gülbey hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre kaza saat 13.30 sıralarında Maslak Akasya sokak üzerinde meydana geldi. Vedat Gülbey (24) sanayide parçası değişen 34 VTC 55 plakalı aracını test etmek için sürüşe çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybeden Gülbey, Maslak'ta dere yatağına uçtu. Ters dönen araçta ağır yaralanan Gülbey, ambulansla Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Gülbey hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerindeki ekipler kullanılamaz halde olan aracı bulunduğu yerden çıkararak inceleme başlattı. Otomobil tutkunu olan Vedat Gülbey'in sosyal medya hesaplarında araçlarla çekilmiş birçok fotoğraf ve görüntüsü bulunuyor. Gülbey'in paylaştığı görüntülerden birinde aşırı hızla kullanılan bir araç da yer alıyor,KAZA ANI KAMERADAÖte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen aracın kontrolden çıkarak dere yatağına uçtuğu görülüyor Ne Amerika yönetir ne başkaları yönetir"Haber-Kamera: Eren ERMİŞ/ İSTANBUL,İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhur İttifakı Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz'a destek için ilçedeki seçim çalışmalarına katıldı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri Çarşı Meydanı'nda miting düzenledi.Süleyman Soylu konuşmasında, "Biz mezhepsiz bir millet değiliz. Biz soyu sopu olmayan bir millet değiliz, köksüz bir millet değiliz. HDP'nin eş genel başkanı denen bir kadın var. Öyle yüzü masummuş gibi gözüken. HDP'ye oy isterken yaptığı konuşmada diyor ki, '40 yıllık mücadelemizi 31 Mart'ta taçlandıracağız' diyor. PKK'nın kuruluş tarihidir 40 yıl öncesi. Seçimi PKK ile bütünleştirmeye çalışıyor. Cahil! Biz bir medeniyet havzasının güçlü büyük evlatlarıyız. Ama cahillik başka bir şey. Bakınız bunun niçin söyledim biliyor musunuz, inan içim acıyor. Ülkemizi geri bırakmak için yıllardan beri oyun oynuyorlar. Bu ülkede başbakan astılar, bakanlar astılar, bu ülkede Ezan-ı Muhammediyeyi minarelerden kıstılar, bu ülkede çocuklarımızı sağ sol, Türk Kürt, Alevi Sünni, laik dindar diye ayırdılar. On yıllardan beri terör, anarşi, ekonomik saldırılar, Silivrililer boğazımıza kadar geldi artık. Ayakta durmayalım diye güçlü olmayalım diye yapmadıkları kalmadı. Bizimle dalga geçtiler, 'köylü' dediler, 'siz bu ülkeyi yönetemezsiniz' dediler, 'şalvarlı' dediler, 'siz kimsiniz' dediler, 'iktidara gelirsiniz ama muktedir olamazsınız' dediler. Allah milletimizden razı olsun, milletim bugün hem iktidar hem muktedir." dedi."BİZİM KURMADIĞIMIZ HİÇBİR OYUNA MÜSAADE ETMEYİZ"İçişleri Bakanı Soylu, "Bu coğrafyada bizim kurmadığımız hiçbir oyuna müsaade etmeyiz. Yapmak istedikleri şuydu: Afrin'de bir terör koridoru kuracaklar. Irak'ın kuzeyinden Afrin'e kadar bir koridor oluşturacaklar, Türkiye'nin Ortadoğu ile bağını kesip Anadolu coğrafyasına sıkıştırıp bırakacaklardı. Ticaret yollarını, siyasal yollarını, kültürel yollarını tamamen ortadan kaldıracaklardı. Kıymetli Silivrililer, bununla beraber de kalmadı, daha birçok adımlar attılar. Türkiye'yi döviz operasyonları, ekonomik saldırılar ile sıkıştırıp istiyorlar ki bir şey yapmasın, Türkiye adım atmasın. ve şimdi de başımıza bir ittifak ile beraber çıktılar" diye konuştu."ANAMIZDAN EMDİĞİMİZ SÜTÜ BURNUMUZDAN GETİRDİLER"Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:Bana çok kızıyorlar. Niçin kızıyorlar? Çok sert konuşuyor muşum öyle mi? Ne diyorum Allah'ınızı severseniz. Ben sizin evladınızım, benden önce de içişleri bakanı vardı benden sonra da olacak. Bu makamlar kimseye baki değil. Ama benim bildiğim bir şey var. O da şu: Biz burada yaşıyorsak, bizden çok hakkı olanlar yerin altında olanlar. Şehitlerimiz, gazilerimiz, her birinin burada emeği var. Kimi çalışırken, kimi kaza yaparken, kimi toprak için canını feda ederken, onun için bizi etkileyecek havadaki sineği bile fark edip ona karşı kendimize ait savunmamızı ortaya koymamız lazım. Eğer bunu yapmazsak, bilmenizi istiyorum bize bu coğrafyayı dar ederler. 6-7 yıldır anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler."KANDİL'İ YÖNETEN AMERİKA'DIR"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Apo'nun İmralı'dan çıkması için yürüyüş yapacaklarmış. Bana kızıyorlar gene. 'Sizi yürütürsem adam değilim' dedim yanlış mı söylemişim. Öyle hainane bir siyaset güdüyorlar ki, Silivri'de örneği var zaten. HDP'nin eski ilçe başkanları kimden belediye meclis üyesi adayı oluyorsa, Antalya'dan kimden belediye meclis üyesi adayı oluyorsa, İzmir'de kimden belediye meclis üyesi adayı oluyorsa, başka vilayetlerde kimden belediye meclis üyesi adayı oluyorlarsa onlara hayırlı uğurlu olsun. O zaman biz bu mücadeleyi neden yapıyoruz? Bu çocuklarımız Gabar'da, Cudi'de, 4-5 metre kar altında neden mücadele veriyorlar biri bana anlatsın. Bilmediklerimiz varsa bize anlatsınlar. Şehit cenazelerimizde annelerin babaların eşlerin gram sesleri çıkmıyor. Samimiyetle bu mücadele yürüdüğü için çünkü. Peki neden bu ortaklık. Bilmediklerimiz varsa bize anlatsınlar. Bu ülkede yıllardan beri birilerinin tezgahıyla, kimseden çekinmiyorum söylüyorum Kandil'i yöneten Amerika'dır, Kandil'i yöneten Avrupa'daki başkalarıdır. Hiç kimseden çekinmemiz yok. Bu tezgahtarların tezgahıdır. Bizim ülkemizi biz yönetiriz. 2- YILDIRIM: BU BİR YEREL SEÇİM, ÖLÜM KALIM MESELESİ DEĞİLHaber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Büyükçekmece'de sürdürüyor. Yıldırım ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal Büyükçekmece'de bir otelde STK temsilcileriyle bir araya geldi."METROBÜS TAMAM HİÇ MAZERET YOK BURAYA GELECEK"Yıldırım burada yaptığı konuşmada, "İlk yapacağımız iş metrobüsü Büyükçekmece'ye uzatmak olacak. İlçeyi baştanbaşa kat edecek, 10 tane istasyonu olacak. Günde ortalama 125 bin Büyükçekmeceliye hizmet edecek. Metrodan bahsedildi. Her şeyi açık konuşalım. Metro ile ilgili biraz zamana ihtiyacımız var. Buranın arazisi oldukça sorunlu. Bunun incelenmesi gerekiyor. Yenikapı-Sefaköy-TÜYAP zaten Büyükçekmece sınırına kadar geliyor. Sizin talebiniz biraz daha bu tarafa doğru gelsin, Bulgaristan'a doğru. Buna da bakacağız. Ben hayatımda altından kalkamayacağım bir sözü vermedim. Yapamayacağım işi söylemediğim gibi söz verdikten sonra altında kalmadım. Onun için metro işinde çok acele etmeyin, inceleyeceğiz. Çünkü bana gelen ilk rapor arazinin sıkıntılı olduğu. Başka güzergahlar denenecek. Ama söylendi. Üzerinde çalışacağız. Sizden istirhamım sıkıştırmayın. Nerede metro, hemen bugün dedi yarın nerede diye sormayın. Ama metrobüs tamam hiç mazeret yok buraya gelecek" dedi."ALIN TERİ HERKESTE VAR"Gençlere girişimcilik atölyeleri kurulacağını belirten Yıldırım, "Gençler bilgisayarla çok uğraşıyor diye sızlanmak yerine o enerjiyi geleceğe, katma değere dönüştürmenin yollarını bulmalıyız. Beraber yapacağız. Gençlerimize girişimcilik atölyeleri kuracağız. Ne demek? Herkes fikrini getirsin, artık para akıl terinde. Alın teri herkeste var. Fark yapabiliyorsanız o zaman kazanıyorsunuz. Herkesin yaptığı işi yapıyorsanız yerinizde sayarsınız" şeklinde konuştu."İSTANBUL'UN KARARINI VERECEĞİZ"Binali Yıldırım, "Benim sizden istediğim gaza gelmeyin, İstanbul'a başkan seçiyorsunuz, bunun kazası yok. Bu bir yerel seçim, ölüm kalım meselesi değil, İstanbulluyuz, İstanbul'un kararını vereceğiz. Onun için kararımızı verirken en iyi kararı verelim" dedi.OYUNCAK KÜTÜPHANELERİBinali Yıldırım ve Mevlüt Uysal bu programın ardından yine aynı otelde okul aile birliği üyeleri ve sınıf anneleri ile bir araya geldi. Yıldırım burada yaptığı konuşmasında ise, "Gelişmiş ülkelerde çocukların sosyal, fiziksel, psikolojik gelişimi için oyuncak kütüphaneleri var. İstanbul'un 39 ilçesinde bu oyuncak kütüphanelerinin hepsini kuracağız. Ödünç alınan oyuncaklarla çocuklar sıkılana kadar oynayacak, hem de aileler büyük bir masraftan kurtulacak. İmkanı olan var, olmayan var" dedi.Yıldırım, okulların en büyük probleminin temizlik olduğunu belirterek, "Devlet bu işe para ayırmıyor. Okul aile birliği, çocukların velilerinden para toplanıyor, veren var, vermeyen var, işler yürümüyor. Kafamızda bununla ilgili bir proje var. Hükümetle, Cumhurbaşkanımızla konuşacağız, okulların bu işini belediyeler olarak biz devralacağız. Zaten bazı belediyeler gönüllü yapıyor, ama bunu bir esasa bağlamamız lazım. İşi gönüllülüğe bağladığımız zaman bir yerde iyi oluyor, bir yerde hiç olmuyor, bu işten de çocuklar mağdur oluyor, aileler mağdur oluyor. İmkanı olan var, olmayan var, veren var, vermeyen var. Bu işi bir esasa bağlamamız lazım. 6 bin tane ilave elemana ihtiyaç var. 4- OSMAN KAVALA İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİHaber: Özden ATİK/ İstanbul, DHAGezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında aralarında Anadolu Kültür A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 şüpheli hakkında mahkemenin kabul ettiği iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı."ETKİ AJANLIĞI YAPTIKLARI"657 sayfalık iddianamenin giriş bölümünde Gezi Parkı eylemleri ile ilgili olarak, "2011 yılında ülkemizde temelleri atılan ve 2013 yılı Mayıs ayı itibariyle de sahneye konmaya çalışılan kalkışma hareketi" ifadelendirine yer verildi. İddianamede, Mehmet Osman Kavala ve Memet Ali Alabora arasındaki bir telefon görüşmesine değinilerek Kavala'nın "Avrupalılar her gördüğüm şey soruyor iyi tamamda hani bu siyasi durumu nasıl değiştirecek diye sorup duruyor" dediği ve Memet Ali Alabora'nın da sosyal medya üzerinden "Mesele sadece Gezi Parkı değil arkadaş, sen hala anlamadın mı" şeklinde provakatif paylaşımlar yaparak "etki ajanlığı yaptıkları" öne sürüldü.İddianamede, "Olayların hükümete yönelen kalkışma hareketine dönüştürülme süreci ve planının Ekim 2011 tarihinde Wall Street eylemlerinin başladığı dönemde "Ayaklan İstanbul/Occupy İstanbul" isimli facebook sayfasının oluşturulması ve çeşitli aralıklarla "Revolt (Ayaklan) İstanbul" eylemleri düzenlenmesi çağrılarının yapılması ve Kasım 2011 tarihinde de "Ayaklan İstanbul" ismi ile yayınlanan video ile çağrısı yapılması, 2011 Kasım ayında da Taksim'de yapılan bir gösteride Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Öğün ve Handan Meltem Arıkan'ın Arap Baharının bölgesel olmadığı, küresel olduğu, eninde sonunda ülkemizde de olmasını arzu ettiklerini açıkça dile getirmeleriyle başladığı, devam eden süreçte 27 Mayıs 2013 tarihi ise Gezi Parkı olayları olarak adlandırılan kalkışma hareketinin sahada yoğun biçimde başladığı tarih olduğu" ifade edildi.27 MAYIS BENZETMESİ YAPILDIİddianamede, "O gün başlayan ve birkaç haftalık süreçte 27 Mayıs 1960 darbesi öncesini hatırlatan gelişmeler yaşanmış, halkın oylarıyla işbaşına gelmiş olan hükümet tıpkı 27 Mayıs darbesi öncesinde olduğu gibi sokak hareketleriyle baskı altına alınmak ve devrilmek istenmiştir. Olayların başlama nedeni şüphelilerce Taksim Gezi Parkı düzenlemesi ve Topçu Kışlasının ihyası çalışmaları olarak bahane edilmiştir. Ancak ilk polis müdahalesinin ardından olayların inanılmaz bir hızla ve organizasyon çerçevesinde dakikalar içinde çok sayıda şehre yayılması da eylemlerin bir kalkışma gayreti ile planlandığını göstermektedir. Güvenlik güçlerinin bu dönemde tespit ettiği haberleşme trafiği de dikkat çekmiştir. Zello sistemi adı verilen internet tabanlı cep telefonu görüşmeleri, aynı anda çok sayıda ilde patlak veren olayların anlık gelişmediğini, planlı şekilde bir güç tarafından hükümete yönelik işlenen suçlar kapsamında yönlendirildiğini göstermiştir" denildi."DIŞ DESTEKLİ, TC DEVLETİNE DİZ ÇÖKTÜRME OPERASYONU"Bazı gruplarca Twitter üzerinde #occupygezi (işgal etmek) ve #DirenGeziParki gibi hashtagler açılarak "Gezi Parkı" simgeleştirilmiş ve ısrarla "direniş, ayaklanma vb." çağrılar ile anılır hale getirildiği, belirtilen iddianamede, "Yapılan bu eylemlerin hiçbirinin tesadüfi olmadığı ve dış destekli, Türkiye Cumhuriyeti Devletine diz çöktürme operasyonu olduğu çok açık ve net olarak gözükmektedir" denildi.TOPLAM ZARAR 140 MİLYON TLİddianamede, "açık kaynaklardan yapılan çalışmada İçişleri Bakanlığınca valiliklerden gelen bilgilere göre hazırlanan hasar tespit raporunda 58 kamu binası, 68 MOBESE kamerası, 337 işyerinin tahrip edildiği, 90 belediye otobüsü, 214 özel araç, 240 polis aracı ve 45 ambulansın kullanılamaz hale getirildiği, birisi CHP binası olmak üzere 14 parti binasının zarar gördüğü, toplam zararın 140 milyon TL olduğunun açıklandığı görülmüştür. Yaşanan olaylar neticesinde, biri emniyet görevlisi olmak üzere 5 vatandaşımız yaşamını yitirmiş, onlarca emniyet görevlisi ve vatandaş yaralanmıştır" ifadelerine yer verildi.OTPOR-SOROS BAĞLANTISIİddianamede, Gezi Parkı kalkışmasında "Occupy (İşgal)" hareketi olarak bilinen "Sivil Başkaldırı" yönteminin kullanıldığı, bu yöntemin uygulamasında ise Sırp örgütü OTPOR'un (Direniş) uluslararası eylem eğitimleri veren birimi CANVAS'ın ön planda olduğunun anlaşıldığı ve finansörünün de George Soros olduğu basında yer almıştır" değerlendirmesinde bulunuldu. İddianamede, olayların yaşandığı dönemde OTPOR ve CANVAS hareketinin birçok yöneticisi ve çalışanının Türkiye'ye birçok kez ve yoğun şekilde geldiklerinin tespit edildiği anlatılarak bazılarının giriş-çıkış fotoğraflarına da yer verildi. 5- SOYLU'NUN MİTİNGİNDE ARABADA BIRAKILAN ÇOCUK CAM KIRILARAK KURTARILDIHaber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Zeytinburnu'nda düzenlediği mitingde kilitli bir otomobilde çocuk bırakıldı. Küçük çocuk Bakan Soylu'nun korumaları tarafından aracın camı kırılarak kurtarıldı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Zeytinburnu İstasyon Meydanı'nda düzenlediği miting sırasında, edinilen bilgiye göre mitinge yakın bir noktada aracını park ederek alışveriş yapmaya gelen Recep Can, 5 yaşındaki Eymen Can isimli çocuğunu arabada bıraktı. Aracı kilitleyip, alışverişe giden baba daha sonra çocuğunun araçta olduğunu unutarak, miting alanına geçti. Kapısı kilitli araçta çocuğu fark edenler durumu yetkililere bildirdi. Çocuğun otomobilde kilitli kalması bu sırada sahnede toplananlara hitap eden Bakan Soylu'ya da haber verildi. 6- BAKIRKÖY'DE KADIN MUHTAR ADAYLARINDAN "ŞİDDET" İDDİASIHaber: Sibel GÜLERSÖYLER-Kamera: Murat ÇİMEN/ İSTANBUL DHABakırköy'de 4 kadın muhtar adayı kendilerine baskı yaptıkları, broşürlerini yırttıkları, afişlerinin üzerine kendi afişlerini astıklarını iddia ettikleri bazı erkek muhtar adaylarına karşı birleşti. Yerel seçimlere kol kola girme kararı alan kadın muhtar adayları, birbirlerinin afişlerini dağıtırken, seçimlerden galip gelip birlikte çalışacaklarını söylediler.31 Mart yerel seçimler öncesi, Bakırköy'de Kartaltepe Mahallesi Muhtar Adayı Didem Koryürek Armutlu, Zuhuratbaba Mahallesi Kadın Muhtar Adayı Şakire Seyda Ataş, Cevizlik Mahallesi Muhtar Adayı Hülya Özdemir, Sakızağacı Mahallesİ Muhtar Adayı Aysun Karagül, kendilerine baskı yaptıkları, broşürlerini yırttıkları, afişlerinin üzerine kendi afişlerini astıklarını iddia ettikleri bazı muhtar adaylarına karşı birlikte çalışma kararı aldı.BİRBİRLERİNİN BROŞÜRLERİNİ DAĞITIYORLARKadın muhtar adayları, birbirlerinin broşürlerini dağıtıp esnaf ziyaretlerini birlikte gerçekleştiriyor. Muhtar adayları seçildikleri takdirde, bir meclis kurarak mahallelerini birlikte yönetmek istediklerini dile getirdiler.ÖZEL HAYATIMIZA DİL UZATILDI İDDİASIBakırköy Kartaltepe Mahallesi Muhtar Adayı Didem Koryürek Armutlu, "25 yıllık gazeteciyim ve Bakırköy Kartaltepe Mahallesi muhtar adayıyım. Adaylık sürecinde mahalleliden hiçbir tepki görmedim, kadınlardan, çocuklardan, gençlerden çok güzel geri dönüşler aldım. Mahalleli bir kadın aday gördüğünde çok güzel olumlu tepkiler geliyor. Karşımdaki bazı adaylardan dertliyim açıkçası. Ben kendimi çağdaş, laik, cumhuriyet değerlerini önemseyen, insan hakları ve çevreye duyarlı bir insan olarak tanımlıyorum. Bugüne kadar hep böyle yaşadım, ama hiç olmadığım şekilde iftiralar atılıyor, karalama kampanyaları yapılıyor, hatta özel hayatımıza kadar dil uzatılıyor. Böyle bir hadsizlik içindeler. Biz de diyoruz ki, bunlar kirli siyaset, böyle politika yapmayın, siz gelin projelerinizi anlatın emek verin çünkü biz gerçekten çok emek veriyoruz" şeklinde konuştu."AFİŞLERİMİZ YIRTILIYOR"Armutlu, "Ben iki aydır sahadayım ve yağmur, soğuk, kar demeden her gün mahalleli ile birlikteyim, kapı kapı geziyorum, esnafları dolaşıyorum ama bunun karşısında benim emeğim çalınıyor, broşürlerim yırtılıyor. Her türlü engelleme ile karşılaşıyorum ve bu beni gerçekten çok üzüyor. Bu kadar kirli politika yapmamak lazım. Bizler diyoruz ki temiz politika yapalım, karşımızdaki rakibimiz de olsa onu karalamadan dostlukla götürelim diyoruz. Bizler Bakırköy'ün 4 farklı mahallesinden 4 kadın aday olarak, kampanyalarımızı ortaklaştırdık. Kavga etmek yerine temiz bir dil kullanarak hep beraber üretelim, adaylık sürecimizi birlikte yürütelim istedik. Ziyaretlerimizi de birlikte gerçekleştiriyoruz. Kavga etmek yerine dayanışmayı seçiyoruz. Bugün tek ihtiyacımız olan şey birlik ve beraberlik" ifadelerini kullandı."AFİŞLERİMİZİ ASTIĞIMIZ İŞYERLERİNE BASKI YAPIYORLAR"Cevizlik Mahallesi Muhtar Adayı Hülya Özdemir ise, "Ben de afişlerim ile ilgili sorunlar yaşadım. Kendimizi tanıtmak için afiş astığımız işyerlerine baskı gösteriyorlar. En büyük sorunum bu. Hayvansever olmama rağmen hayvan sevmediğimi iddia ederek karalama politikası yürütüyorlar " dedi.Sakızağacı Mahallesi Muhtar Adayı Aysun Karagül de, apartmanlara astığı broşürlerin yırtıldığını belirterek, "En büyük sorunum broşürlerimin yırtılması ve arkamdan yok edilmesi" ifadelerini kullandı."HAKKIMIZDA SESLİ ANONS YAPIYORLAR"Zuhuratbaba Mahallesi Muhtar Adayı Şakire Şeyda Ataş ise, sahada bir sorun yaşamadığını ancak bir grup insan tarafından hakkında sesli yayınlar yapıldığını iddia etti. 7- SUUDİ ARABİSTAN UÇAĞININ MOTORUNDA YAKIT SIZINTISI, SEFER İPTAL EDİLDİHaber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,Atatürk Havalimanı'nda İstanbul'dan Cidde'ye gitmek için pist başına ilerleyen Suudi Arabistan Havayolları'na ait uçak motorundan çıkan duman nedeniyle park yerine geri döndü. Uçağın motorunda yakıt sızıntısı tespit edilirken, sefer iptal edildi.Atatürk Havalimanı'nda Suudi Arabistan Havayolları'na ait İstanbul-Cidde seferini yapmaya hazırlanan Airbus A320 tipi uçak kalkış için pist başına ilerlerlerken, bu sırada kalkış için bekleyen başka bir uçağın pilotu, Airbus A320 tipi uçağın motorundan duman çıktığını gördü. Pilot, durumu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne bildirdi. Kule görevlileri Suudi Arabistan Havayolları'na ait uçağın pilotu ile irtibata geçti ve uçağın hangara çekilmesini istedi. Yapılan kontrollerde uçağın duman çıkan motorunda yakıt sızıntısı yaşandığı belirtildi. 8 - TARİHİ EDİRNEKAPI SURLARINDA İNTİHAR GİRİŞİMİMurat SOLAK-Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,Fatih'te tarihi Edirnekapı surlarına çıkarak intihar girişiminde bulunan kişi, polisin yaklaşık 3 saat süren ikna çabaları sonucu surlardan indirildi.Olay, 15.00'de Edirnekapı Caddesi üzerinde olan tarihi surlarda meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 20'li yaşlardaki kişi, surlara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Görenlerin bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevreye şerit çekerek önlem aldı. İtfaiye ekipleri, tarihi surun dibine branda açarak tedbir aldı. İtfaiye merdiveniyle yukarı çıkan müzakereci polis, yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarının ardından intihar girişiminde bulunan kişiyi surlardan aşağı indirdi. Genç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Çevredeki meraklı vatandaşların yaşanan o anları telefonlarına kaydettiği görüldü. Olay nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu.