Dha İstanbul Bülteni - 6

16 yıl önce alacak verecek meselesi yüzünden Başakşehir'de iki kardeşini öldüren Şinasi Gürkan, yaklaşık bir yıl önce cezaevinden çıktı. İki oğlu ile birlikte Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde yaşamaya başlayan Şinasi Gürkan önce bacanağı Alihan Tiz'i ve oğlu Erdal Tiz'i daha sonra kardeşi Mühendis Gürkan'ı ve öz çocukları Göksal Gürkan ile Gökmen Gürkan'ı öldürdü. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı."HEDEFİNDE 4 KİŞİ DAHA VARDI"Adli Tıp Kurumu önünde konuşan Şinasi Gürkan'ın amcası Mehmet Gürkan, "Bu bir felaketti. Hem karşı tarafı hem bizim tarafı hem evladını vurdu. Karşı tarafın canını yaktı. Allah kimsenin başına getirmesin. Hedefinde 4 kişi daha vardı. Ama ben izin vermedim, çocuklara haber verdim. Saat gece 03.30 - 04.00 gibi yakalamış getirmişler. Şu anda acımız çok. Ben öz amcasıyım. Yıllardır ona insan olması için tembihte bulunuyorum. Cezaevinde hiçbir zaman gidip görmedim ve sevmedim. Şaşırmış, keşke çocukları vurduktan sonra kendi kafasına da sıkıp intihar etseydi. Bu kadar üzülmezdim. Eşinden boşanmıştı, eşini kimin vurduğunu bilmiyorum. Çocuğun biri askerden izine gelmiş, öteki de okuyordu. Kızı Kars'tan aradı beni. 'Babam amcamı vurmuş, haberin var mı' dedi. O anda ben karakola gittim ve gerçeği öğrendim" dedi. Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasındaki ilk davada, taraflar karşı karşıya geldi. Ahmet Kural, kesinlikle Sıla'ya vurmadığını belirterek "15-20 dakika süren kavganın sonunda kendisi dışarı çıktı ve çıkarken de bana 'seni bitireceğim Ahmet Kural dedi' " diye konuştu. Sıla ise "Bir saat boyunca evden kurtulmaya çalıştım. Şikayetçiyim" dedi. Dava, 22 Nisan'a bırakıldı.İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Ahmet Kural ve şikayetçi Sıla Gençoğlu avukatlarıyla katıldılar. Ahmet Kural kimlik tespiti yapılırken aylık gelirinin 50 bin TL olduğunu ve yıllık gelirinin 2,5 milyon TL'yi bulduğunu söyledi.AHMET KURAL: "KESİNLİKLE VURMADIM"Ahmet Kural savunmasında, "2017 Mayıs'ında güzel bir ilişkiye başladık. Ancak dünya görüşlerimizin, inançlarımızın farklılığı, arkadaşlarımı hor görmesi nedeniyle ayrılma kararı aldım. Sonrasında bir tokat attı haberi uydurdu. Bir hafta sonra Okan Can Yantır ile olmaya başladı. 1.5 ay evden çıkmadım. Kimseyle görüşmek istemedim. 6 ay sonra Sıla, 'Sana ihtiyacım var' diye mesaj yolladı. Daha sonra teyzesini, araya kuzenimi, ortak arkadaşlarımızı soktu. Bana 'Boş ev' diye bir şarkı yazdığını söyledi. Aklımda hala üçüncü şahıs vardı. Ona üçüncü kişi ile olan birlikteliğiyle ilgili üç defa o soruyu sordum. Bana değişik cevaplar verdi. Kafamda şüphe oluştu. Olay günü annem ve ablalarımın geldiği gece kendisi bize geldi. Alkol aldık. Kendisi bayağı içti. Rumelihisarı'nda bulunan evin merdivenin de inerken sendeledi. Kolundan tutup indirdim. Daha sonra Zekeriyaköy'deki benim evime geçtik. İçimde kalan şüpheden dolayı aynı soruyu bir kez daha sordum. 'Evet, senin canını yakmak için yaptım' dedi. Kendisinden evi terk etmesini istedim. Aramızda tartışma oldu. 'Defol git' dedim. Şoförünü aramak istedim. Elimden tuttu. Sonrasında ben kendisinden elimi çekerken düştü. Birkaç kez 'Yalvarırım git' diye bağırdım. Kendisi bana 'Yapma Ahmet, ne olur konuşalım' diye bağırdı. İddianamedeki sözleri kendisine söylemedim ve kesinlikle vurmadım. Sonra kendisi şoförünü aradı. 15-20 dakika süren kavganın sonunda kendisi dışarı çıktı ve çıkarken de bana, 'Seni bitireceğim Ahmet Kural' dedi. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi."ADIMIN KADINA ŞİDDETTE GEÇMESİNDEN DOLAYI ÖZÜR DİLEDİM"Kural'ın savunmanın tamamlanması üzerine Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir, Kural'ın sosyal medya hesabından Sıla'dan ve kadınlardan özür dilemesini hatırlatarak "Suçu işlememişse neden özür dileme gereği duymuştur?" diye sordu. Kural ise "Bunun sebebi aşık olduğum kadınla, evlenmek istediğim kadınla yüzde 100 benim sebep olmadığım olayların içinde adımın geçmesi şiddet ve kadına şiddete olduğum için adımın kadına şiddette geçmesinden dolayı duygusal olarak tüm kadınlardan ve o zaman sevdiğim kadından özür diledim. Bundan rahatsızlık duymuyorum.Bu suç işlediğim anlamına gelmez" diye cevap verdim."AŞIK BİR ADAMDIM, İLİŞKİNDE GÜVEN VE RİYA BENİM İÇİN ÖNEMLİDİR"Kural'ın avukatı Sibel Aydın ise, "Sanığa yönelik ısrarla Okan Can Yantır'ı Sıla Hanım'a sormuşsunuz. Okan'a karşı bir takıntınız var mı, ısrarla sormanızın nedeni nedir" şeklinde sorması üzerine Ahmet Kural, "Müştekinin benden sonra kimle birlikte olduğu beni ilgilendirmiyor. Ben mahremiyete önem veren bir insanım. Aşık bir adamdım. Yeniden başlayacak bir ilişkide güven ve riya benim için önemlidir. Bir insan aynı soruya her seferinde farklı cevap veremez" dedi.SILA: "ŞİKAYETÇİYİM"Sıla Gençoğlu ise ifadesinde, "Olay 29 Ekim günü gerçekleşti. Ailesiyle beraber cok güzel vakit geçirdik. Sonra eve geçtik. Ancak kurtulamadığımız Okan Can Yantır sorusu geldi. Bu sorunun gelmesinde alkolün de etkisi vardır. Bir anda kıskançlık krizi geçirdi. Bağırdı. Sonra kendimi kurtarmaya çalışsam da kötü bir hatıraydı. Sonra bana kültablası kaldırıp 'S...git. Git buradan öldürürüm seni' dedi. Bir saat boyunca evden kurtulmaya çalıştım. Mutfaktan salona savrulduk. Kafamı duvarlara vurdu. Yere düştüm. Kafamı ve böbreklerimi tekmeledi. Bana aileme küfürler etti. 'Çok sevdiğin baban kollarında ölsün' dedi. Bahçe kapılarından içeri çekildim. Bir şekilde şoförümü aramayı başardım. Neyse ki peşimden gelmedi. Şikayetçiyim" dedi."DİNLENİK DAYAK YEDİM"Avukatı Rezan Epözdemir'in, "Bu dayak süreci ne kadar sürmüştür?" sorusu üzerine Sıla, "Yaklaşık bir saat sürdü. Düzenli bir dayak, 'dinlenik' bir dayak yedim. Yani ara ara devam eden bir dayaktı. İdrarımdan kan geldi" dedi. Bunun üzerine Ahmet Kural'ın avukatı, "İdrarda kan olduğu söyleniyor, bunu da böbreğinize vurulmasına bağlıyorsunuz. O dönem regl miydiniz?' diye sordu. Sıla ise, 'Hayır regl değildim" diye cevapladı. Sıla, "Ahmet Kural'ı bitireceğim dediniz mi?" sorusuna ise "Kesinlikle böyle bir beyanım olmamıştır" diye cevap verdi.BİRBİRLERİNE KAÇAMAK BAKIŞLAR ATTILARSıla Gençoğlu ve Ahmet Kural ifadelerini verirken; birbirlerine kaçamak bakışlar attıkları görüldü. Duruşmada söz alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katılma talebinde bulunarak sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, İstanbul Barosu kadın Hakları Merkezi avukatları da davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme, sadece bakanlığın talebini kabul etti.TANIKLAR DİNLENDİDuruşmada dinlenen Ahmet Kural'ın komşusunun arkadaşı 17 yaşındaki H.Z.T. ifadesinde, "Arkadaşımın evindeydik. Sesleri duyduk. Korktuk, ne yapacağımızı şaşırdık. Sanık, 'O...sun sen. Seni öldüreceğim' diye bağırıyordu. Kadının Sıla olduğunu bilmiyordum. Kadın, 'İçeri girmek istemiyorum' diye bağırıyordu" dedi.Tanık Togay Han Numanoğlu ise Sıla'yı ertesi gün gördüğünü belirterek "Suratındaki morluğu, kollarındaki ve bacağındaki morlukları iyi hatırlıyorum. Ayrıca yürüyemiyordu. 'Ne oldu?' deyince Ahmet Kural tarafından darp edildiğini, kafasının duvarlara vurulduğunu, yerlerde sürüklendiğini, kulaklarına vurulduğunu anlattı" şeklinde konuştu.Daha sonra dinlenen Hande Kızıl ise Sıla'nın olay günü saat 05.00 sıralarında kendisini aradığını belirterek "Evime geldi. Yüzünde ve göz bölgesinde şişlik vardı. Gömleği yırtılmıştı. Kan vardı. Pantalonu yırtılmıştı. Ahmet Kural'ın kendisini dövdüğünü söyledi. Yüzüne kulaklarına vurduğunu söyledi. Birkaç kez çıkmaya çalıştığını ama Ahmet Kural'ın kendisini içeri çektiğini söyledi, Tuvalete girip çıktığında kanama olduğunu söyledi" diye konuştu. "Sıla'nın kollarındaki morluklarla alakalı çektiğiniz fotoğraflarda, neden diz ve bacakların fotoğrafı yok?" şeklindeki sorusuna Kızıl, "O anda orayı çekmek aklımıza gelmedi" diye cevap verdi. Son olarak da Sıla'nın şoförü Mahmut Kapçak dinlendi. Kapçak, "Sıla hanımı ilk aldığımda üzerinde pardösü gibi bir şey vardı. Sonra sesinin titrediğini duydum. Araca bindikten sonra da üstünün dağınık olduğunu fark ettim. Yüzünde elmacık kemiğinde morluk, kızarıklık vardı. Sıla hanım beni 5-5 buçuk gibi arayıp çağırmış olabilir" dedi.AVUKATLAR ARASINDA TARTIŞMASıla'nın avukatı Epözdemir, Ahmet Kural'ın eline aldığı kül tablasını Sıla'ya kaldırdığını belirterek "Silahla tehdit" ve "Hürriyeti kısıtlama" suçlarından ek savunma yapmasını talep etti. Epözdemir, sanık Ahmet Kural'ın kapatılan İstanbul 16. Sulh Ceza Mahkemesi'nden 29 Nisan 2014'te uyuşturucu kullanmak suçundan 10 ay hapis cezası aldığını da söyleyerek kararın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevrildiğini belirtti. Epözdemir, Ahmet Kural'ın bu davadan ceza aldığı takdirde uyuşturucu kullanmaktan ertelenen cezayı çekmesi için ilgili mahkemesine ihbarda bulunmasını istedi. Bu sırada taraf avukatları arasında sözlü münakaşa yaşanması üzerine hakim "Burası TV programı değil" diye uyardı.KURAL'IN AVUKATLARI KEŞİF TALEBİNDE BULUNDUAhmet Kural'ın avukatı Ahmet Kurutluoğlu, "Sıla özel hastaneden aldığı raporu da parayla almıştır. Sıla'nın dizlerinde ve dirseklerinde yara vardır. Ahmet kural, Sıla'yı iddia edilen süre 45 dakika dizlerinden ve dirseğinden mi dövmüştür? Bu dava Sıla'nın lehine Ahmet Kural'ın aleyhine geliştirdiği bir projedir. Olay yoktur, Sıla hanımın projesi vardır" dedi. Kural'ın diğer avukatı Sibel Aydın ise olaydan 18 saat sonra çıkan video ile ilgili fotoğraflarda olan morlukları bilirkişi video görüntülerinde bulamamıştır. Bu dava kadın mücadelesinin kullanıldığı bir davadır" dedi. Kural'ın avukatları kovuşturmanın genişletilmesini isteyerek Kural'ın evinde keşif yapılması talebinde bulundu. Mahkeme bu talebi reddetti.DURUŞMA 22 NİSAN'A BIRAKILDIMahkeme tanık olarak gösterilen olay sonrası çekilen videoyu sosyal medya hesabında paylaşan Cem Mumcu'nun da olayla ilgili görgüsünün bulunmadığı gerekçesiyle tanık olarak dinlenmesine gerek olmadığını belirtti. Mahkeme Ahmet Kural'ın avukatlarının esas hakkında savunma yapmak istemeleri üzerine kendilerine süre verdi. Duruşma 22 Nisan'a ertelendi. T.U.'nun arkadaşlarının K.O. ile gitmiş olabileceğini söylemesi üzerine araştırmalarını bu yönde sürdürdü. K.O.'nun ailesine ulaşan Halil U., T.U.'nun babasının otomobilini alarak ortadan kaybolduğunu öğrendi. Halil U., tesadüfen dün saat 12.30 sıralarında Örnek Mahallesi 1378 Sokak üzerinde çocukların içinde bulunduğu aracı gördü. Halil U., başka bir araçla çocukların bulunduğu aracı takip etmeye başladı. Halil U. bir yandan da durumu polise bildirdi.4 ARACA ÇARPTIÇocukların bulunduğu otomobil, Hadımköy'de TEM Otoyolu'nda ters yöne girdi. Burada Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile çocukların olduğu otomobil arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında çocukların olduğu otomobil 4 araca çarparak hasar verdi. Yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pinar Tepe Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde yolu kapatarak çocukların bulunduğu otomobili durdurabildi. K.O ile T.U. yakalandı. Önce kaçırıldığını ifade eden T.U., daha sonra kendi rızasıyla kaçtıklarını ve yol kenarlarında durarak 3 gün boyunca otomobilde kaldıklarını söyledi. K.O. ve T.U. adlı çocukların Esenyurt Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.K.O.'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, K.O.'nun aracın sahibi olan babasına 2 bin 18 lira, araçta ruhsat bulundurmamaktan 108 lira, trafiği tehlikeye düşürmek suçundan 235 lira para cezası uygulandı. Bu arada, çocukların kaçtığı otomobil, çekici ile kaldırılarak otoparka çekildi. Bu arada, çocukların kaçtığı otomobil, çekici ile kaldırılarak otoparka çekildi.Görüntü Dökümü:-----------------Kovalamaca dan görüntü-Olay yerindeki polis ekipleri-Kızın babası Halil Uyar ile röp-Çocukların ekip otosunda görüntüleri-Çocukların kaçtığı otomobil-Otomobilin çekiciyle götürülmesiGenel ve detaylar07.03.2019 -16.06 Haber Kodu : 190307178==========================================4-SÜLEYMAN SOYLU'DAN MUHALEFETİN İDDİALARINA CEVAPİSTANBUL,İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ile birlikte Büyükçekmeceli iş adamlarıyla bir araya geldi. Bakan Süleyman Soylu, "Biz bu güne kadar PKK için yamulsaydık evden sokağa çıkamazdık" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ile birlikte Büyükçekmeceli iş adamlarını özel bir otelin konferans salonunda ağırladı. Yerel seçimlerin nabzını tutan Bakan Soylu, gündeme dair açıklamalar yaparak muhalefetten gelen ithamlara cevap verdi.ELLERİNE BİR KAĞIT TUTUŞTURMUŞLAR KONUŞUYORLARCHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde verdiği bir demece cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sabah bir haber kanalında, CHP İstanbul Büyükşehir Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, 'İstanbul, Türkiye'nin ve dünyanın en güvensiz şehirlerinden bir tanesidir' ve iddiasına göre güvenlik sıralamasından İstanbul 73'üncü sıradadır diyor. Eğer eline tutuşturulmuş bir kağıdı veya kulağına söylenmiş sözü hiç araştırmadan hiç değerlendirmeden ve kendi gözlemlerinin, vicdanının tam aksine söylerseniz, adamın biri çıkar sizi beş paralık eder. Ben ederim hiç de acımam. Kendi alanıma doğru bir şekilde girilmemişse ben beş paralık ederim. Biz bu güne kadar PKK için yamulsaydık evden sokağa çıkamazdık. Herhalde İstanbul'un güvenlik sorununu Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'la çözecek. PKK'nın oradaki temsilcisiyle çözecek. Size şimdi İstanbul rakamlarını vereceğim. İstanbul'da evden hırsızlık 2016 yılında 78'idi, 2018'de ise 57'ye düştü. 2019'un ilk iki ayında ise 45 seviyesinde. Türkiye asayiş olaylarında ise İstanbul 23'üncü sıradadır. İstanbul'da 2018 yılında sadece 33 terör olayı bunlarda sadece küçük işler. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan biri hatta yönetebilecek biri çıkıp böyle açıklama yapıyorsa birinin değirmenine su taşıyor demektirö ifadelerini kullandı.DEVLET ADAMLARININ BİR NİTELİĞİ OLMASI LAZIMCHP Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün, '5 bin polisi Büyükçekmece'de oy kullandırıp seçimi kazanacaklar' iddiasına Süleyman Soylu, "Bunlar tarihi geçmiş kurnazlıklardır" diyerek cevap verdi. Soylu, "Büyükçekmece Belediye Başkanı 5 bin polisi yerel seçimlerde Büyükçekmece'ye gönderip seçimleri bu şekilde kazanacağımız yönünde bazı iddialarda bulundu. Olay geçtiğimiz önceki gün öğle saatlerinde Pınar Mahallesinde bulunan bir ilkokul önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okul önünün yoğun olduğu çıkış saatinde bir anda sokağa hızla bir otomobil girdi. Kontrolsüz şekilde sokağa giren otomobil sürücüsü burada 3 çocuk ve 1 kadına çarparak kaçtı. Bu sırada çevrede bulunan veli ve öğrenciler büyük korku yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan çocuklar ve kadın hastaneye götürüldü. Polis ekiplerinin 4 kişiye çarparak kaçan sürücüyü yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor. Kaza saat 12.00 sıralarında D-100 Karayolu Kartal Mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Ufuk Ö. yönetimindeki 53 BB 856 plakalı araç sağ şeritten gelen bir araç tarafından sıkıştırılınca sol şeritteki Ercan Ş. yönetimindeki 34 KY 5302 araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Ercan Ş. yönetimindeki araç yan yattı. 53 BB 856 plakalı araç ise bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın sonucu sürücü Ercan Ş. ve yolcu Engin E. yaralanırken Ufuk Ö. kazayı yara almadan atlattı. Ercan Ş. ve Engin E. olay yerine gelen ambulans ile Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.