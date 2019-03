Dha İstanbul Bülteni - 6

Kaynak: DHA

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 61- BAKAN PEKCAN: KADIN İHRACATÇILARIMIZ İÇİN YENİ BİR FİNANSMAN PAKETİ AÇIKLAYACAĞIZOnur MERİÇ- İstanbul DHA - TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eximbank ve QNB Finansbank iş birliği ile kadın girişimcilerimiz, kadın ihracatçılarımız için yeni bir finansman paketi açıklayacağız" dedi.Bakan Pekcan, İstanbul'da düzenlenen "Türkiye Girişimci Kadın Buluşması" programında konuştu.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan kadın girişimcilere ihracat yapabilmeleri için destek vereceklerini açıkladı.Pekcan, "Günün asıl müjdesine geliyorum. Kadınlarımızı, kadın girişimcilerimizi ihracatçı yapmak için onların finansman desteğine ihtiyacı var. Biz bunu teminen, Eximbank da burada, QNB Finansbank ile beraber kadın girişimcilerimiz, kadın ihracatçılarımız için, yeni bir finansman paketi açıklayacağız. Bugün saygıdeğer hanımefendinin himayelerinde, onun huzurunda genel müdürlerimiz bu imzayı atacak. Bu kredi, yüzde 51'i kadın olan şirketlerimize, firmalarımıza, ihracat kaydıyla verilecek ve toplamda 200 milyon dolar, ilaveten 100 milyon TL. Kadının ekonomik olarak güçlenmesi demek, toplumsal refahın kesin olması demek" dedi."ALACAĞIMIZ ÇOK YOL VAR"Bakan Pekcan konuşmasını devamında şu ifadelere yer verdi:Kadın yöneticilerin karar verici pozisyonda olduğu şirketler, karlılıkları daha yüksek, daha verimli, daha başarılı şirketler. Gelişmiş ve yüksek gelirli ülkelerde de, kadınların yönetici, karar verici ve siyasi politikalar oluşturucu pozisyonlarda olduklarını görüyoruz, biz de hedeflerimize bu yönde devam ediyoruz. Küresel ekonomiye yön veren yenilikçi firmaların kurucuları, hemen hemen hep genç girişimciler. Bu kesinlikle tesadüf değil. Bu yenilikçi firmaların her birinde yüzlerce, binlerce kadın mühendis, grafiker ve tasarımcılarımız, bilişimcilerimiz çalışmakta. Birleşmiş Milletler verilerine göre eğer kadınların işgücüne katılım oranı erkeklerle aynı oranda olursa, kişi başına düşen milli gelir yüzde 20 oranında artacak, bu fırsatı kaçıramayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın reformları hanımefendinin kadınları merkeze alan çalışmaları ve sevgili kızlarının gayretleri ile 2004 yılında yüzde 23 olan kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 34'ler seviyesine gelmiştir. Bu büyük bir başarı, elimizde kullanılmamış yüzde 15-20'lik bir potansiyel var, bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. OECD ülkelerinde kadının işgücüne katılım oranı yüzde 51,3, erkeklerinki yüzde 72,4. Demek ki alacağımız çok yol var. TÜİK verilerine göre, 133 bin kadın işverenimiz var, 820 bin kadın kendi hesabına çalışıyor ve 953 bin kadın yönetici konumda. Bu çok olumlu bir gelişme. 2012-2018 arasında, son 6 yılda erkek yönetici oranı yüzde 8 düşmüş ama kadın yönetici oranı yüzde 24 artmış. Şimdi kadın girişimci firmalarımızı dünyaya açma zamanı.Görüntü Dökümü:------------Pekcan'ın açıklaması-Genel ve detaylar08.03.2019 - 16.57 Haber Kodu : 19030821008.03.2019 -18.11 Haber Kodu : 190308248=============================2-EMİNE ERDOĞAN: DÜNYA, KADIN RUHUYLA YENİDEN TASARLANMAYI BEKLİYORHaber-Kamera: Onur MERİÇ-İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ticaret Bakanlığı'nın ev sahipliğinde ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ile Sanatkarları Konfederasyonu'nun iş birliğinde düzenlenen "Türkiye Girişimci Kadınlar Buluşması"na katıldı.Burada katılımcılara hitap eden Erdoğan, "Gün geçmiyor ki, yeni bir kadının daha, harika bir fikri işe dönüştürdüğünü görmeyelim. İş kurma sürecinde önlerine çıkan engelleri aşmaları için yardımcı oluyor. Girişimciliği teşvik için kadınlara pozitif ayrımcılık içeren mikrokrediler veriyor. Bugün Türk Eximbank ile imzası atılan kadın girişimci ihracatçılarımıza yönelik destek kredisi de bu teşviklerin sınırları aştığını göstermektedir ki, bu memnuniyet vericidir. Bu rakamdan beklediğimiz, kadınların yalnızca işe alınmaları değil. Biz onların kilit karar mekanizmalarında yer almasını istiyoruz, farklı alanlara liderlik yapabilecekleri reform mercileri olmalarını arzu ediyoruz. Kadınların, yapıları itibariyle girişimci ruha sahip olduklarını düşünüyorum. Girişimci olmak için hayal, fikir, cesaret ve yetenek gerekiyor. Girişimci insanların başarı hikayelerini dinlediğimizde, hepsinin ilk cümlesi bir hayali anlatmakla başlıyor. Aslına bakarsanız, istisnasız hepimizin bazen kendi içinde saklı tuttuğu, bazen dile döktüğü hayalleri var. Bazılarımız bu hayallerin peşinden koşacak mecali ve iştiyakı kendimizde bulabilirken, bazılarımız korkularımıza yenik düşüyoruz. Yeteri kadar güçlü olmadığımızı düşünüyor ve gücü bir iktidar meselesi olarak algılıyoruz. Halbuki gerçek güç, sizden alınamayan güçtür" dedi."DÜNYANIN HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK KADIN GÜCÜNE İHTİYACI VAR"Erdoğan, "Bugün dünyanın her zamankinden daha çok kadın gücüne ihtiyacı var. Sanki yeni bir doğum olacakmışçasına, dünya dar bir kanaldan geçiyor. Dünyanın karşı karşıya olduğu çevre sorunları, insani ve moral değerler krizi, hep kadınların çözüm üretebileceği konular. Artan enerji ihtiyacı, ekonomilerin döngüsel ekonomiye evrilme zarureti, yine kadınları yakından ilgilendiriyor. Kadınlarımızın, potansiyellerini bu alanlarda aktif bir enerjiye dönüştürmesinin tam zamanı. Dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olma hedefimiz de, kadınlarımızın ekonomiye katılmasına bağlı. Dünya, kadın ruhuyla yeniden tasarlanmayı bekliyor. Kadınların girişimcilik öz güvenini artırmak için, bir işe sıfırdan başlamanın cinsiyetle alakalı bir konu olmadığını, yüksek sesle anlatmamız gerekiyor. Bu bilincin yayılıp kök salması için, bu yolda öncü olmuş kadınlarımızın, deneyimlerini daha çok paylaşması gerek" ifadelerini kullandı."TÜRKİYE ŞU ANDA, BÜTÜN DİNAMİKLERİYLE SÜREKLİ AKAN BİR SU GİBİDİR"Emine Erdoğan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:Ülke olarak, her şeyi sıfırdan ve yeniden inşa ettiğimiz birçok süreçten geçtik. Farkında olsak da, olmasak da bu süreçler, içimizdeki potansiyeli harekete geçirdi. Bir iç deniz gibi kıpırtısız kalmak, bizim insanımızın genetik kodlarına aykırı. Türkiye şu anda, bütün dinamikleriyle sürekli akan bir su gibidir. Yani potansiyel olarak herkes birer girişimcidir. Girişimcilik ruhunun bir ülkede hakim olması, o ülkenin milli zekasını yansıtan, dışarıdaki algısını da olumlu etkileyen bir unsurdur. O halde, gençlerimizin, kadınlarımızın zihin sandıklarında tuttuğu mücevherleri bir bir ortaya çıkarmasını bekliyoruz. Gençlerimiz, kendilerini bir sisteme dahil olma zorundahissetmesin. Onlar kendi sistemlerini kursunlar, kendi iş kültürlerini ortaya çıkarsınlar. Böylelikle, tekdüzelikten kurtulur, farklı bakış açılarının zenginliğinden istifade ederiz. Teknolojinin gittikçe hakim güç olduğu günümüzde, kadın girişimciler, bilişim eğitimini hayat boyu öğrenmenin düzenli bir parçası haline getirsin."RUHUNDAKİ IŞIĞI ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN ENGEL TANIMAYAN BÜTÜN KADINLARIMIZI TEBRİK EDİYORUM"Erdoğan, "Endişenin, olumsuz düşünmenin, kendinizden şüphe etmenin girişimci ruhunuza ket vurmasına asla izin vermeyin. Yaşadığımız çağda, artık bedenin ve kas gücünün değil, zihnin, fikrin ve kalbin öne çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Fikirlerimiz işimiz oluyor. Kendimizi fikirlerimizle, duygularımızla tanımlıyor, varlığımızın bu tarafına doğru keşif yolculuklarına çıkıyoruz. İşte şimdi her işimize böyle tutkuyla sarılacağımız, her işin içine bir fikir ve bir parça ruh koyacağımız bir dönemin içindeyiz. Bugün dün olduğumuz yerin çok ilerisindeyiz. İnanıyorum ki, gelecekte çok daha iyi noktalarda olacağız. Ruhundaki ışığı ortaya çıkarmak için engel tanımayan bütün kadınlarımızı tebrik ediyorum. Devletimiz başta olmak üzere onlara destek veren tüm kişi ve kurumlara içten teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. Binali Yıldırım Fatih Camii'ni ziyaret ederek, namaz kıldı. Yıldırım daha sonra cami haziresinde bulunan Gazi Osman Paşa türbesine gelerek, dua etti. Yıldırım cami avlusunda bulunan bir kediyi de sevdi.PENALTI ATTIYıldırım, Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Kulüp tesislerinde taraftarlar ve altyapı sporcuları tarafından meşalelerle karşılanan Yıldırım, stadı gezdi. Yıldırım'a kulüp yöneticileri tarafından üzerinde isminin yazılı olduğu 24 numaralı Karagümrük forması ve atkı hediye edildi. Yıldırım, burada penaltı attı. Kulüp ziyaretinde Yıldırım'a TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, eski bakan ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan ve kulüp başkanı Süleyman Hurma eşlik etti.Görüntü Dökümü:---------------------Camiden görüntüler-Yıldırım'ın camiye girişi-Yıldırım'ın türbeye girişi-Karagümrük Spor Kulübü ziyaretinden görüntüler08.03.2019 -17.16 Haber Kodu : 19030821808.03.2019 -17.18 Haber Kodu : 190308220======================================4- MERAL AKŞENER FATİH'TE KADIN YÜRÜYÜŞÜNE KATILDIMurat SOLAK, Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Siyaseti adaylar üzerinden, onların projeleri, çalışmaları üzerinden değerlendirin" dedi.Meral Akşener, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca Fatih Kocamustafapaşa Meydanı'nda düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde, kadınlara hitap etti. Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan Akşener, "Siyaseti adaylar üzerinden, onların projeleri, çalışmaları üzerinden değerlendirin. Siz kimi beğenirseniz hangi adayın projelerinden hizmet etme anlayışından ikna olursanız onu destekleyecekseniz elbette" dedi."DİĞER PARTİLERİN SEÇMENLERİNİ DE VATANSEVER, MİLLİYETÇİ OLARAK GÖRÜYORUZ"Projelerin ve adayların hizmet anlayışı için yarıştığı bir yerel seçim olduğunu belirten Akşener, "Bu işi din-iman boyutuna taşımanın ve insanları birbirinin karşısına dikmenin en büyük beka sorunu olduğuna inanıyorum. Bunu elinizin tersiyle iteceksiniz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçmenini de, AK Parti seçmenini de, Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini de, Saadet Partisi seçmenini de, elbette İYİ Parti seçmenini de, Demokrat Parti seçmenini de bu ülkenin vatan sever, milliyetçi insanları olarak görüyoruz. Dolayısıyla bir taraf hain, bir taraf terörist, bir taraf vatansever denilmesini şiddetle kınıyoruz. Bunu elinizin tersiyle iteceksiniz" şeklinde konuştu.Akşener, daha sonra partililerle birlikte esnaf ziyaretinde bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Akşener'in konuşması-Akşener'in kadınlarla bir araya gelmesi-Akşener'in esnafı ziyaret etmesi-Genel ve detaylar08.03.2019 - 17.16 Haber Kodu : 190308219===============================5- İSTANBUL'DA "KURT KAPANI 4" DENETİMLERİ YAPILDI (2)Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Zeki GÜNAL - Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul- DHAİstanbul genelinde birçok noktada, "KURT Kapanı 4" denetimleri gerçekleştirildi.Kadıköy'de yapılan denetimlerde motosikletli yunus ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdu. Araçlar didik didik aranırken, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlere katılan 'Zoro ' adlı polis köpeği de araçların içinde arama yaptı. Taksim Meydanı'ndaki denetimlerde polis ekipleri şüpheli görülen araçları durdurarak arama yaptı. Araçlarda bulunan kişilere üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Polis helikopteri uygulamayı havadan takip ederken hassas burunlu bir narkotik köpeği de aramalara katıldı. Saat 14.30 da başlatılan uygulama 16.30'da sona erdi.