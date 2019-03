Dha İstanbul Bülteni - 6

Kaynak: DHA

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-6(geniş haber)1 TEM'DE YOL KENARINDAKİ TENCEREDEN PATLAYICI ÇIKTIHaber-Kamera: Çağatay KENARLI - Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM -/İSTANBUL,TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde yol kenarına bırakılan tencerenin içinden el yapımı patlayıcı çıktı.TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Edirne istikameti yan yolda ağaçlık alandaki şüpheli 2 paket polisi alarma geçirdi. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Ağaçlık alanda bulunan şüpheli paketlerden biri fünye ile patlatıldı. Yol tamamen trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanları tarafından ikinci bir şüpheli paket bulundu. Şüpheli paketlerin bulunduğu bölge bezle kapatıldı. İkinci şüpheli paket de incelendi. Trafik yoğunluğunun artması nedeniyle polis ekipleri trafiği açtı. İnceleme yaklaşık 2 saat sürdü. Şüpheli paketten tencere içinde tuzaklanmış el yapımı patlayıcı olduğunu öğrenildi. Yapılan çalışmalarda düzeneğin etkisiz hale getirildiği belirtildi. İçerisinde el yapımı patlayıcı bulunan tencereyi bırakan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.Görüntü dökümü:--------------------------Kapatılan yol-Araçlarından inen vatandaşlar-Trafik yoğunluğu-Bomba uzmanı ve olay yeri inceleme polislerinin çalışması-Şüpheli paketlerin bulunduğu alanın bezle kapatılması-İnceleme sonunda şüpheli paketten çıkanların poşetlere konularak götürülmesi-Genel ve detaylar15.03.2019 - 14.05 Haber Kodu : 19031511815.03.2019 -14.30 Haber Kodu : 19031512915.03.2019 -14.44 Haber Kodu : 19031513215.03.2019 -14.56 Haber Kodu : 19031513715.03.2019 - 16.27 Haber Kodu : 190315177==================================2- BEYOĞLU'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA HAREKETLİ ANLAR KAMERADAYılmaz BEZGİN-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,Beyoğlu'nda, kentsel dönüşüm nedeniyle terk edilmiş binalar yönelik yapılan narkotik operasyonunda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler, çorap içine ve kuruyemiş poşetine saklanmış olarak bulundu. 2 kişinin gözaltına alındığı hareketli operasyon kameraya yansıdı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotimler, İstiklal Mahallesi'nde kentsel dönüşüm yapılacağı için boşaltılan binalarda uyuşturucu madde gizlendiği ihbarı üzerine baskın düzenledi. Polis, metruk binaların içinde ve çatılarda arama yaptı. 'Gold' adlı narkotik polis köpeğinin de katıldığı aramalar sonucunda, metruk bir binada, çorap içine ve kuruyemiş poşetine saklanmış uyuşturucu madde bulundu. Kapıların koçbaşı ile kırıldığı baskın sırasında, metruk binaların çevresinde dolaşan 2 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı.Görüntü Dökümü:---------------Narkotik polisinin metruk evlere baskını-Polisin koşuşturması-İki kişinin üst aramasının yapılması-Polisin kapıların üstünden ve pencereden girmesi-Polisin çatılarda uyuşturucu araması-Kapıların koçbaşı ile kırılması-Evlerde bulunan eski eşyalarda uyuşturucu aranması-Çorapların içerisinden uyuşturucu çıkması-Çekirdek poşetinde uyuşturucu çıkması-Ele geçirilen uyuşturuculardan detay görüntü-Narkotik köpeği Gold'un arama yapması-Genel ve yakın detaylar15.03.2019 -17.06 Haber Kodu : 190315194============================(ÖZEL)3- ESENYURT'TA OKUL ÖNÜNDE ÖĞRENCİ KAVGASI: 2 ÖĞRENCİ YARALANDIHaber-Kamera: Ersan SAN/ İstanbul DHAEsenyurt'ta okul önünde çıkan kavgada 2 öğrenci bıçaklandı.Olay, saat 16.45 sıralarında Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 2264. Sokaktaki Şehit Ahmet Kocabay Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, iki öğrenci grubu arasında okul çıkışı kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 3. sınıf öğrencileri Dursun İ. ile İsmail S. bacaklarından bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, şerit bölgeyi güvenlik altına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken kaçan öğrenciler aranıyor.Görüntü Dökümü:------------------Olay yeri-Yaralı öğrencilere sağlık ekiplerinin müdahalesi-Öğrencilerin sedye ile taşınması-Ambulansa alınması-Polis ekipleri-Kalabalık öğrenciler-Detaylar=============================4- BEYAZIT'TA EYLEM YAPAN GRUBA POLİS MÜDAHALESİHaber-Kamera: Harun UYANIK - İstanbul DHAHalepçe ve Beyazıt katliamlarının yıldönümü nedeniyle Beyazıt Meydanı'nda eylem yapan gruba polis müdahale etti16 Mart 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi önünde 7 öğrencinin öldürülmesi ile Halepçe katliamının yıldönümleri nedeniyle Beyazıt Meydanı'nda toplanan öğrenci grubu basın açıklaması yaptı. Grup basın açıklamasının ardından yürümek istedi ancak polis izin vermedi. Polis ile eylemciler arasında arbede çıktı. Polis, gruba müdahale etti. Gaz mermisi kullanan polis, eylemcilerden bazılarını gözaltına aldı.Görüntü Dökümü:--------Grubun görüntüsü-Polisin müdahalesi-Yaşanan arbede-Gözaltına alınanlar-Detaylar=================================5-PARİS'TE ARIZALANAN THY UÇAĞI İSTANBUL'A GELDİHaber-Kamera: Anıl UÇAN/İSTANBUL DHATürk Hava Yolları'nın (THY) dün motor arızası nedeniyle gerçekleştiremediği Paris-İstanbul Sabiha Gökçen seferi bugün yapıldı.Paris Charles de Gaulle Havalimanı'ndan dün Türkiye saati ile 16.45'te kalkış yapması planlanan TK1820 sefer sayılı THY'nin Airbus 320-232 tipi uçağında, pist başına gitmek için ilerlediği sırada motor arızası meydana geldi. Arıza nedeniyle uçağın iptal edilmesi üzerine Fransız yetkililerinin otele yerleştirdiği yolcular, bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Motor arızası giderilen TC-JPL kuyruk tescilli TK1820 sefer sayılı yolcu uçağı 14.30 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.Görüntü Dökümü:-----------------------Yolcuların uçaktan inmesi-Yolcuların apronda otobüse binmesi-Uçaktan detaylar-Genel detaylar15.03.2019 - 17.38 Haber Kodu : 190315210_===================================6- İMAMOĞLU BEYKOZ'DA KONUŞTU-Ekrem İmamoğlu,"Bu ülkeyi, bu ülkenin yöneticilerini hiç kimse tehdit edemez. Tehdit ettiği anda da hep birlikte kol kola oluruz."Haber-Kamera: Sibel GÜLERSÖYLER-Onur MERİÇ/İSTANBUL DHACHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında Beykoz'da ziyaretlerde bulundu. Burada açıklama yapan İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınayarak, "Acıyı paylaşıyoruz, bir daha dünya böyle acı olaylar yaşamasın istiyoruz. Tekrar ifade ediyorum kimse bu ülkeyi, bu ülkenin yöneticilerini hiç kimse tehdit edemez. Tehdit ettiği anda da hep birlikte kol kola oluruz" dedi."HİÇ KİMSE BİZİM MEMLEKETİMİZİ TEHDİT EDEMEZ"İmamoğlu, Beykoz, Çavuşbaşı Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Burada konuşan İmamoğlu, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırılarını kınayarak, "Çok üzücü. Hayatını kaybeden Müslüman kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Çok acı, çok vahşi bir olay. Kınıyoruz. Bazı tehdit gibi bir takım şeyler duyuyoruz. Öncelikle hiç kimse bizim memleketimizi tehdit edemez. Tam da o anda biz her konuda kol kola oluruz. Bu olaylar bizi üzüyor. Özellikle inanç üzerinden gelişince daha da üzücü oluyor. Yaradan hiç kimse bir birini öldürsün diye kimseyi yaratmadı. Barış içinde olsunlar diye yarattı. Hangi inançtan olursa olsun insanlar birbirine saygı duyması gerekir. Acıyı paylaşıyoruz, bir daha dünya böyle acı olaylar yaşamasın istiyoruz. Tekrar ifade ediyorum kimse bu ülkeyi, bu ülkenin yöneticilerini hiç kimse tehdit edemez. Tehdit ettiği anda da hep birlikte kol kola oluruz" dedi."BU SAPKIN DAVRANIŞI NEFRETLE KINIYORUM"İmamoğlu, daha sonra Çavuşbaşı Meydanı'nda halka hitap etti. İmamoğlu, vatandaşlara seçildiği takdirde Beykoz'un imar sorununun çözeceği söyledi. İmamoğlu, konuşmasında Yeni Zelanda'daki saldırıya değinerek, "Yeni Zelanda'da canımızı sıkan acı bir haber aldık. Onlarca Müslüman kardeşimizin canına, ne yazık ki affedersiniz bir sapık tarafından kıyıldı. Bu sapkın davranışı nefretle kınıyorum. Saldırıda kaybettiğimiz Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Umuyorum, Allah dünyaya bu tür acıları, hiçbir yerde hiçbir coğrafyasında göstermesin. Dünyanın en güzel şehirlerinden birinde yaşıyoruz. Biz, o güzel ceddin, Fatih Sultan Mehmet'in o anlayışının evlatları, torunlarıyız. Bu şehri fethettiği zaman dünyaya insanlık dersi vermiş. Dünyaya barış, vicdan, akıl dersi vermiş. Bu şehirde yaşayan herkesi kucaklamış. Herkesi inancı ile baş başa bırakmış ve bir padişah olarak demiş ki sizin teminatınız benim demiş" diye konuştu."BİZİM TEK HESABIMIZ BEYKOZLU'YU MUTLU ETMEK"İmamoğlu, "Bugün Beykoz'dayız. Yerel seçimlere az bir zaman kaldı. Bu mahalle dünya güzeli. Her yeri yeşil. Beykoz'un enerjisi yüksek. Tapu, kentsel dönüşüm plan gibi konular ile meşgul eden, çözeceğim diyerek tekrar tekrar oy verdiğiniz insanlar ile ilgili şunu söyleyeceğim. Gönderin gitsin, emekli edin gitsin kardeşim. Koruma mesafesi, kamulaştırma konularında her gittiğim ilçenin raporuna çalışıyorum, dersime çalışıyorum. Enerjim yüksek. Sorunlarınızı hissediyoruz. Sorunlarınızı bilen ve bu süreci taşıyacak bir belediye başkan adayınız var. Her aşamayı beraber konuşacağız. Vatandaşın ve kamunun çıkarını konuşacağız. Vatandaşın çıkarını konuşacağız, belediyenin çıkarını konuşmayacağız. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın çıkarının konuşmayacağız. Buranın doğallığı Beykozlunundur, bizim tek hesabımız Beykozluyu mutlu etmek. Beykoz'u pilot bölge ilan edeceğiz" şeklinde konuştu.Görüntü Dökümü:------------------------Esnafları ziyaret-Yeni Zelenda ile ilgili basın açıklaması-Trabzon Derneği'ni ziyaret etmesi-Çavuşbaşı Meydanı'nda halk ile buluşma-Detaylar15.03.2019 -17.10 Haber Kodu : 19031519515.03.2019 -17.13 Haber Kodu : 190315197