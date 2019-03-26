Dha İstanbul Bülteni - 6

Kaynak: DHA

Kadıköy Çarşı Durağında, elektrik telinin kopmasıyla Kadıköy-Moda tramvay seferleri yapılamadı. 2 saatlik çalışmanın ardından seferler normale döndü. Aynı yerde dün de tel kopmuş ekiplerin, elektrik tellerini onarmasının ardından seferler normale dönmüştü.Kadıköy-Moda seferini tramvay, saat 14.30 sıralarında Kadıköy Çarşı Durağına geldiği sırasında, bilinmeyen nedenle tramvay aracına güç veren elektrik teli koptu. Seferler durdurulurken, ekipler onarım çalışması başlatıldı. Ekiplerin 2 saat süren çalışmalarını tamamlamasının ardından seferler normale döndü. Dün de 14.45 sıralarında aynı yerde tel kopmuş, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından seferler normale dönmüştü.Görüntü Dökümü:-----------------Onarım çalışmalarından görüntü-Tramvaydan görüntü-Kopan telin görüntüsü-Tramvayın görüntüsü-Genel ve detay26.03.2019 - 15.28 Haber Kodu : 190326152 - İstanbul