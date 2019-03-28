Dha İstanbul Bülteni - 6

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 6(Havadan görüntülerle)1-BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTELİ ARDA, BELGRAD ORMANINDA ARANIYOR*Arama çalışmalarına helikopter, drone ve arama-kurtarma köpekleri de katılıyor.Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman'ı arama çalışmaları sürüyor. 6 gündür kayıp olan Duman'nın cep telefonunun son sinyalinin alındığı yer olan Belgrad Ormanı'nda aranıyor.Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman, 22 Mart'ta üniversite kampüsünden çıktıktan sonra Kilyos otobüsüne bindi. O günden beri kayıp olan Duman için ailesi endişeli. Ailenin ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Üniversite kampüsünden çıkarak otobüse binerken güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan Arda Duman için arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar Arda Duman'ın cep telefonunun son sinyalinin alındığı Belgrad Ormanı'nda yoğunlaştı. Dün akşam saatlerinde başlayan arama çalışmalarına AFAD ve AKUT'un yanı sıra Jandarma, Yeditepe Üniversitesi Doğal Afetlerde-Arama Kurtarma Külübü(YUDAK), Boğaziçi Üniversitesi Oryantiring Külübü ve Sarıyer Belediyesi ekipleri de katıldı.ARAMALARDA HELİKOPTER VE DRONE'DA KULLANILIYORÇalışmalar kapsamında Jandarma Komutanlığı'na ait helikopter ve AKUT ekiplerine ait drone da bölgeyi havadan taradı.EN SON BELGRAD ORMANINDAKİ TUVALETİ KULLANMIŞÖte yandan kaybolan Arda Duman'ın son olarak Belgrad Ormanı'nın Neşetsuyu bölgesinde bulunan tuvalete İstanbul Kartını kullanarak girdiği belirlendi.ÇALIŞMALARA ARAMA KURTARMA KÖPEKLERİ DE KATILIYORÇalışmalar kapsamında arama kurtarma köpeği Melo'ya Arda Duman'a ait yastık kılıfı koklatıldı. Melo ile iz takibi yapan ekiplerin çalışmaları devam ediyor."AFAD VE AKUT'TAN 40 KİŞİLİK BİR EKİP ARAZİDE ARAMA YAPIYOR"Arama kurtarma çalışmalarına katılan AKUT denetleme kurulu üyesi Mahmut Çelik, son durum hakkında bilgi verdi. Çelik, "Dün akşam 16.00 sıralarında bize ihbar geldi. Saat 18.00 gibi çalışmalar başladık. İlk olarak polis ekipleri ve bizim Eskişehir'den gelen köpekli ekibimiz devreye girdi. Onların iz takibi üzerine belirlediği noktalara arama ekiplerini gönderdik. Sabaha kadar arama yaptık. Bugün de aramalar devam ediyor. Şu anda AFAD ve AKUT'tan 40 kişilik bir ekip arazide arama yapıyor. Belirlediğimiz riskli bölgeleri arıyorlar. O aramaların sonuçlanmasını bekliyoruz. Daha sonra belirlediğimiz alanlarda aramalara devam edeceğiz" dedi.Çalışmaların akşam ve gece saatlerinde de devam edeceği, yarın ise Belgrad Ormanı'ndaki gölde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma Timi'nin arama yapacağı öğrenildi.Görüntü Dökümü:-----------------Ek görüntü//-Arama çalışmalarından görüntüler-Aramaya katılan köpek-Genel ve detaylarGeçilen görüntü//-Arama çalışmalarından görüntü-Güvenlik kamerası görüntüleri-Akut görevlisi ile röp-Arama yapılan alanın havadan görüntüsü28.03.2019 -11.44 Haber Kodu : 190328053(Havadan)28.03.2019 - 13.13 Haber Kodu : 19032808428.03.2019 -14.08 Haber Kodu : 19032809828.03.2019 - 18.32 Haber Kodu : 190328202================================================2-ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU İRTİBAT GÖREVLİSİ METİN TOPUZ'A İLİŞKİN ARA KARARHaber: Özden ATİK/ İstanbul, DHACasusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davanın ara kararında, sanık Metin Topuz'un kuvvetli suç şüphesi, cezaların alt ve üst sınırının kaçma kuşkusunu somutlaştırması, tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu, bir kısım tanıkların ifadelerinin alınmamış olması karşısında tanıklara baskı yapılması ihtimalinin bulunması, delillerin tam olarak toplanmamış olması gerekçeleriyle oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verildi. Üye hakim Fatih Akbaşoğlu, sanık Metin Topuz'un 18 aydır tutuklu bulunması ve tutuklamanın tedbir olması gerekçeleriyle adli kontrolle tahliyesi yönünde muhalefet şerhi kullandı.DÖNEMİN BAKANLARI BAYRAKTAR VE GÜLER'İN KATILMA TALEPLERİ KABUL EDİLDİDavaya katılma talebinde bulunan ve 61. hükümet döneminde bakan olan Fatma Şahin, İsmet Yılmaz, Suat Kılıç, Binali Yıldırım, Bekir Bozdağ, Ahmet Davutoğlu, Ömer Dinçer, Hayati Yazıcı, Taner Yıldız, Recep Akdağ, Sadullah Ergin, Mehmet Şimşek, Ali Babacan ve Faruk Çelik'in doğrudan zarar görme ihtimallerinin bulunmadığı ve hükümete karşı kalkışma suçu yönünden hükümeti temsil yetkisinin belirtilen tarih itibariyle Türkiye Cumhuriyet Başbakanlığı'na, dava tarihi itibariyle ise Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanlığı'na ait olduğundan bu talepleri reddetti. Heyet, 17-25 Aralık kumpas soruşturmalarını yürüten FETÖ üyesi emniyet mensuplarınca dönemin bakanları Erdoğan Bayraktar ve Muammer Güler'in ise "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi" gerekçesiyle suçtan doğrudan zarar görme ihtimali olduğundan davaya katılmalarının kabulüne karar verildi.ZEKERİYA ÖZ'ÜN OĞLUNUN VİZE BAŞVURUSU EVRAKI İSTENDİHeyet, ABD İstanbul Başkonsolosluğu'na yazı yazılarak ABD ülkesinin vize uygulamalarına ait talimatname ve yönerge ile firari savcı Zekeriya Öz'ün oğlu Talha Öz'ün vize başvurusu evrakının gönderilmesine karar verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanlığı'na müzekkere yazılarak sanığın görev yaptığı 1992-2017 tarihleri arasındaki dönem de dahil olmak üzere ABD Federal Narkotik Polis Teşkilatı (DEA) adına çalışan yabancı polis irtibat görevlileriyle ilgili olarak tutulan liste ve kayıtların gönderilmesine hükmedildi. Emniyet Müdürlüğüne 20 Eylül 2012-1 Ekim 2012 tarihleri arasında dönemin Mali Şube görevlileri Yakup Saygılı, Yasin Topçu ve İbrahim Şener tarafından sanık Metin Topuz ve DEA görevlisi James Long isimli şahıslarla ABD'ye yapılan resmi ziyaretine ilişkin değerlendirme raporu bulunup bulunmadığının ve KOM birimlerinde görev yapan emniyet personelinin DEA ile ortaklaşa projeler çerçevesinde ABD ve başka ülkelere resmi çalışma ziyareti gerçekleştirip gerçekleştirmediklerinin sorulmasına karar verildi. Tanık dinlenmesine ve lüks oto kaçakçılığına ilişkin Tamer Ergüven'in dosya örneğinin savcılıktan istenmesine de karar veren heyet, sanık Metin Topuz'un 2007-2017 tarihlerinde HTS kaydında yer alan FETÖ irtibatı nedeniyle adli işlem yapılmamış emniyet görevlileriyle irtibatına dair HTS raporunun gönderilmesi de kararlaştırıldı. Duruşma, 15 Mayıs'a bırakıldı.Görüntü dökümü:---------------------Jennifer L. Davis'in açıklaması-Topuz'un yakınlarının çıkışı28.03.2019 - 16.04 Haber Kodu : 190328140========================================3-İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU SANCAKTEPE'DE KONUŞTUHaber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBULİçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sancaktepe'de, "Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir nimeti olarak önümüzde 4 buçuk yıl seçim yok. İşte bu seçim olmayan dönemde, Türkiye ekonomide, gürül gürül adımlar atsın, Türkiye yerli ve milli üretsin, terörün kökünü kazısın istiyoruz" dedi.Balıkesir programının ardından İstanbul'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sancaktepe ilçe meydanında vatandaşlara seslendi. Soylu'ya Cumhur İttifakı'nın Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü de eşlik etti. 3 gün sonra Türkiye'nin önemli bir seçime gideceğini kaydeden Soylu, terörle mücadele konusunda bugüne kadar yapılanları anlatarak, "Bu ülkenin huzurunu bozmak, birlik ve beraberliğini ortadan isteyenlere müsaade etmeyeceğimizi bilmenizi isterim. Bu toprakların tek bir şifresi o da birlik, beraberlik ve kardeşliktir" dedi."ERDOĞAN VE TÜRKİYE BİR DEVRİM GERÇEKLEŞTİRDİ"Soylu, konuşmasının devamında, "Erdoğan ve Türkiye bir devrim gerçekleştirdi. Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihini değiştirdi. Bugün okul var, hastane var, öğretmen, doktor, hemşire var. Her ilde üniversite havalimanı var hemen hemen. Ben havadan da gidiyorum yerden de gidiyorum. Mezralara kadar sıcak asfalt var. Kadın ve kültür merkezleri, spor merkezleri, batının herhangi ilçesinden en ufak bir eksikliği söz konusu olmadığı bir gelişimi gerçekleştirdi. Tüm bunlar bu milletin iradesiyle oldu. Korktukları şey, Türkiye kendi ayaklarının üzerinde durursa, etraftaki coğrafyayı huzur coğrafyası haline getirir. Ayağımıza çelme takmaya çalışmalarının en temel sebeplerinden biri budur." İfadelerini kullandı."50 YILDIR BU ÜLKEDE SEÇİMİN OLMADIĞI BİR 4 BUÇUK YIL OLMADI"Soylu, "7 yılda anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler. Ama tüm bunlara rağmen ayaktayız. Şimdi önümüzde 4 buçuk yıl seçim olmayacak bir dönem var. Bakın ben 1969 doğumluyum. Hemen hemen 50 yaşındayım. 50 yıldır bu ülkede 4 buçuk yıl seçimin olmadığı hiçbir dönem olmadı. Kim dayanabilir bu kadar seçime. Her seçim bir istikrar gitti gidiyor seçimi. Yaptıkları şey şu, hep kendi içimizde uğraşalım, hep münakaşa edelim, hiç önümüze bakmayalım. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir nimeti olarak önümüzde 4 buçuk yıl seçim yok. İşte bu seçim olmayan dönemde, Türkiye ekonomide, gürül gürül adımlar atsın, Türkiye yerli ve milli üretsin, terörün kökünü kazısın istiyoruz" diye konuştu."UYUŞTURUCU SATICILARI VE ONLARIN AĞA BABALARINI YERİN 7 KAT DİBİNE GÖMMEZSEK ALLAH DA MİLLET DE BİZDEN HESABINI SORSUN"Uyuşturucunun da bir terör olduğunu ifade eden Soylu, "57 bin kişiyi kodese gönderdik. Tem 57 bin kişiyi. Burada da baya bir operasyon yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Burada birileri var, sadece PKK ile kol kola yürümüyorlar, uyuşturucu satıcıları ile de kol kola yürüyorlar. Ama siz üzülmeyin o işi bana bırakın. Bakın feleklerini şaşırtıyor muyum, şaşırtmıyor muyum. Size namus sözü veriyorum, bu uyuşturucu satıcılarını ve onların ağa babalarını yerin yedi kat dibine gömmezsek Allah da millet de bizden hesabını sorsun" şeklinde konuştu.Görüntü dökümü-------------------------------Süleyman Soylu'nun konuşması-Genel ve detaylar görüntüler28.03.2019 -18.19 Haber Kodu : 190328196===============================================4-İMAMOĞLU: BU ŞEHRİN DAMARLARINA ENJEKTE EDİLEN PARTİZANLIK ZEHRİNİ SÖKÜP ATACAĞIZHaber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHACHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane'de düzenlenen mitinge katıldı. Çeliktepe Mahallesi'nde düzenlenen mitingde İmamoğlu'na İYİ Parti Kağıthane Belediye başkan adayı Mehmet Aslan da eşlik etti.İmamoğlu burada yaptığı konuşmada, "Bir de kadınlar alanlarda daha fazla, bir de o beni mutlu ediyor. Bir de çocukları görmek, beni dünyanın en mutlu insanı yapıyor. Bir de çok gencimiz var. Gençlerimiz de bu seçimin öneminin farkında. Bugün 18 yaşında olan bir gencimiz, aslında 23 yaşına kadar hayatını etkileyecek ve hayatına yön verecek belediye başkanını seçiyor. Bu gençler, hayatları için umut istiyor. Hayallerini gerçekleştirecek, dünya kenti bir İstanbul istiyor. Ben, bu şehrin çocuklarını eşitlemeye geldim. Bunları yaparsam ben iyi bir belediye başkanı olacağım. Aynı şekilde, bu şehrin gençleri ve kadınları, Kağıthane'de, bu kentte mutlu, güvende, huzurlu ve aynı zamanda hayata katılan bir yaşam istiyorlar. Bunu var ettiğimiz zaman biz başarılı belediye başkanları olacağız. Bizim odağımızda insan ve insana hizmet olacak." dedi.İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bana bir çocuk, "Sen, çocukların partisindensin" dedi. Çocukların partisi. Müthiş bir şey. Sevgiyle kurulan bağlar, kuvvetli bağlardır. Biz, sevgimizde sınır tanımıyoruz. Bu şehrin çocukları, hepimizin çocukları. 'Şu parti, bu parti' dedim mi ben hiç? Demedim. Ben, İstanbul'da yaşayan herkesin oyunu istiyorum' dedim. İstanbul İttifakı, öylesine söylenmiş bir söz değil. Herkesi kucaklamak istiyorum. Bu şehre, barış, huzur getireceğiz. Bu şehrin damarlarına enjekte edilen partizanlık zehrini söküp atacağız."Görüntü Dökümü:---------------------İmamoğlu'nun konuşması-Genel ve detaylar28.03.2019 -18.02 Haber Kodu : 190328190================================================5-İSTANBUL- İDO VE BUDO'DAN SEFER İPTALLERİİstanbul DHAOlumsuz hava koşulları ve rüzgar nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.İptal edilen seferler şöyle:İDO,-17.50-19.45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa-18.45-21.45Bostancı-Yenikapı-BandırmaBUDO,-19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)Görüntü Dökümü:-ARŞİV28.03.2019 -17.23 Haber Kodu : 190328174