Dha İstanbul Bülteni - 8

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ-81-KATLİAM YAPAN SALDIRGAN: YAKALANMASAYDIM, YARIN CENAZEDE 4 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR EDECEKTİMMurat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,- İSTANBUL'da 5 kişiyi öldüren Şinasi Gürkan'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Gürkan'ın yapılan sorgusunda, hapis yatmasına sebep olduğunu iddia ettiği iki kardeşi ile eşlerini de öldürdükten intihar edeceğini söylediği öğrenildi.CİNAYETLERE DEVAM EDECEKTİKüçükçekmece'de, 16 yıl önce kardeşleri Akın Gürkan ile Serkan Gürkan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve 1.5 yıl önce cezaevinden çıkan Şinasi Gürkan, dün akşam, iki oğlu, kardeşi, eski bacanağı ve bacanağının oğlunu öldürdükten sonra kaldığı günlük kiralanan bir dairede polis tarafından yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Şinasi Gürkan, burada yapılan ilk sorgusunda, yakalanmasaydı cinayetlerine devam edeceğini söylediği öğrenildi.KARDEŞLERİM BANA KUMPAS KURDUYapılan sorgulamada Şinasi Gürkan'ın, "6 kardeştik.16 yıl önce, eşlerimiz arasında başlayan tartışma kardeşlerimle aramın bozulmasına neden oldu. Kardeşlerim Akın ile Serkan 2004 yılında öldürüldü. Diğer kardeşlerim kumpas kurarak suçu benim üzerime attı. Cezaevindeyken kardeşlerimi öldürme planları yaptım, bir süre sonra bundan vazgeçtim. Ben içerdeyken eşimle boşandık, kötü yola düştü. 1.5 yıl önce cezaevinden çıktım. İntikam düşüncesinden vazgeçip çocuklarıma sahip çıkmak istedim. Fakat onlar da kötü yola düşmüştü. Sürekli karakollardan topluyordum. Cezaevine girmeden önce yaşanan miras kavgasının hala devam ettiğini de görünce daha fazla dayanamadım. Dün akşam önce oğullarımı öldürdüm. Sonra kardeşimin evine gidip onu öldürdükten sonra ben cezaevinden çıkmadan 20 gün önce dostunun öldürdüğü eski eşime sahip çıkmayan bacanağımla oğlunu vurdum. Diğer iki kardeşimle eşlerini de vurmak için evlerine gittim, bulamadım. Yakalanmasaydım, yarın cenazede onları öldürdükten sonra intihar edecektim" dediği belirtildi.=========================================================2-DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ LÜKS ARAÇLI DRİFTÇİ'LER YAKALANDIHaber-Kamera: Murat DELİKTAŞ - Özgür EREN - İstanbul DHAİstanbul'da düğün konvoyunda yol kesip lüks araçlarıyla 'drift' yaptığı belirlenen sürücüler yakalandı.İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen bir düğün için İSTOÇ'tan konvoy halinde çıkan grup, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkii'nde yol kesip 'drift' adı verilen hareketler yapmıştı.Ortaya çıkan görüntülerin ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde sürücülerin kimlikleri tespit edildi. Trafik sivil ekiplerince, 3 kişi yakalandı. Haklarında bin 2 lira idari para cezası uygulanan sürücüler, adli işlemler için polis merkezine gönderildi.Görüntü Dökümü:--------------Yakalanan sürücülerin görüntüsü07.03.2019 -17.38 Haber Kodu : 19030722507.03.2019 - 17.41 Haber Kodu : 190307226====================================================3-MALTEPE'DE GÖLETTE KADIN CESEDİ BULUNDUHaber - Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHAMaltepe'de bulunan bir gölette su yüzeyinde kadın cesedi bulundu. Bölgeye polis, itfaiye ekipleri ve dalgıçlar sevk edildi.Zümrütevler Büyükbakkalköy yolu üzerinde bulunan gölette su yüzeyinde saat 15.30'da kadın cesedi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri, gölette su yüzeyindeki cesedi çıkartamadı. Bölgeye deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar istendi. Dalgıçlar, yaptıkları çalışmayla cesedi kıyıya çıkarttı. Yapılan inceleme üzerinden kimlik çıkmayan ceset adli tıp kurumuna sevk edildi. 47 yaşlarında bir kadına ait olduğu anlaşılan ceset ile ilgili kimlik çalışmaları sürüyor.Görüntü Dökümü:---------------------Cesedin dalgıçlar tarafından çıkartılması-Olay yerindeki polis ekipleri-Olay yerindeki ambulans ekipleriGenel ve detay07.03.2019 - 17.43 Haber Kodu : 190307229=================================================4-BAŞSAVCILIKTAN BERNA LAÇİN'İN BERAAT KARARINA İTİRAZHaber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHAİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, çocuklara yönelik cinsel istismara ilişkin tartışma sırasında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım nedeniyle yargılandığı davadan beraat eden Berna Laçin'in beraat kararına itiraz etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan yargılandığı davada beraat eden Berna Laçin'e ilişkin kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyarak beraat kararının kaldırılmasını, oyuncunun isnat edilen suçtan cezalandırılmasını istedi.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nin oyuncu Berna Laçin'i, "Halkın dini değerlerini aşağılama suçundan" yargılandığı davada verdiği karara itiraz etti. Kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdığını yaptığı yazılı açıklama ile duyuran Başsavcılık, Berna Laçin hakkında verilen beraat kararının kaldırılmasını ve Laçin'in isnat edilen suçtan cezalandırılmasını istedi.BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMABaşsavcılığın konuya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Berna Laçin'in '@bernalacin35' adlı Twitter hesabından 03.07.2018 günü saat 13.00 civarında 'İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimciler, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşa etmez!' şeklinde halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette bir yazı yayınladığının ve bu yazıya karşılık muhtelif sosyal medya sitelerinde yoğun tepkiler oluştuğunun tespiti üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesi uyarınca işin gerçeğini araştırmak üzere adı geçen hakkında 'halkın dini değerlerini aşağılama suçundan' soruşturma başlatıldığı" hatırlatıldı.Soruşturmanın tamamlanması ile şüphelinin atılı suçtan cezalandırılması için 18 Temmuz 2018 tarihinde kamu davası açıldığı kaydedilen açıklamada, "İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde görülen 2018/460 esas sayılı kamu davasının 19.02.2019 tarihli son duruşmasında özetle 'sanığın eyleminin ifade özgürlüğü sınırları kapsamında gerçekleştiği ve ayrıca kamu barışını bozma amacıyla yapıldığı yönünde delil bulunmadığı' gerekçe gösterilerek 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/2-a maddesi uyarınca beraat kararı verildiği" kaydedildi.Beraat kararının Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği hatırlatılan açıklamada, "Sanığın kamuoyuna yansıyan idam tartışmalarına hiçbir katkısı olmayan, nesnel bir veriye dayanmayan ve dosyada mevcut verilere göre büyük tepki alan ifadelerinin de halkın dini değerlerini aşağılayıcı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelik taşıdığı, bu suretle de atılı suçu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli delil bulunmasına rağmen verilen beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğu' kanaatine varılarak yasal süresi içinde istinaf yoluna başvurulup kararın kaldırılması talebinde bulunulduğu, hususları, kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur" denildi.9 Şubat 2019 tarihinde yapılan duruşmada Laçin'in beraatine karar verilmişti.=========================================================5-EKREM İMAMOĞLU BEYLİKDÜZÜ'NDE AÇILIŞLAR YAPTIİSTANBUL,Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Seçimleri kapsamında belediye başkanlığını yaptığı Beylikdüzü'nde yapımı tamamlanan Hasan Doğan Stadı ve Sosyal Yaşam Alanı, Fakir Baykurt Kütüphanesi ile Kavaklı Sağlık ve Yaşam Alanı'nın açılışlarını yaptı."AMATÖRE DAİR EN NİTELİKLİ FUTBOL SAHASINA DÖNÜŞTÜ"Hasan Doğan Stadı ve Sosyal Yaşam Alanı açılışını yapan Ekrem İmamoğlu, "Güzel gençlerimize Beylikdüzü'nde bu stadı hizmete açmanın, zaten sezon başından beri hizmeti vermeye başlamıştı. Tepeden tırnağa koltuk düzeni ile çok çağdaş bir stada dönüşen sadece stat değil fonksiyon olarak hemen okulların karşısında çok özel bir kütüphanesi olan aynı zamanda aile hekimliğime merkezine tahsis edilen alanıyla Kavaklı'nın bir merkezi haline gelecek. Orada evet futbol maçları oynanacak ama onun ötesinde halkın spor yapma imkanı sağlanacak, saha vatandaşa da açık olacak. Belki de İstanbul'un en nitelikli alanı oluşmuş oldu. Ciddi emek verildi buraya. ve İstanbul'un ve belki de amatöre dair ben demiyorum bunu kulüpler söylüyor. En nitelikli futbol sahasına dönüştü. Etrafının okullarla donanımlı olması, yine kültüre kütüphanesi ve diğer unsurlularıyla hizmet edecek olması merkez kavramı adına da değerli bir buluşma yeri. Hayırlı uğurlu olsun" dedi."KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN, BİZE MUTLULUK, REFAH, HUZUR GETİRSİN"Beylikdüzü'nde önemli işler başardığını anlatan İmamoğlu, "İstanbul'un başka yerlerinde kendimi anlatıyorum. Diyorum ki ben çok çalışkanım vatandaşın arasından çıkmam. Ben bu cümleleri burada kursam bana gülersiniz çünkü siz benim hemşerimsiniz yani benim size kendimi anlatmama gerek yok. Ama şunu söyleyeceğim şimdi bazı yaptığımız işlere kılıf bulmaya çalışıyorlar. Karalama politikası yapmaya çalışıyorlar. Efendim neymiş yaşam vadisi zaten varmış. ya vardı da biz mi oynamıyorduk orada? ya da bu çocuklar mı koşmuyordu neredeydi? Hayal miydi? Yani anlamış değilim. Yaşam vadisi, stadı, sahili, parkları çok daha iyisini yapacağız. İstanbul'un ve Türkiye'nin huzura ihtiyacı var. Bugün Regaip Kandili. Kandilimiz mübarek olsun. İnşallah bize mutluluk, refah, huzur getirsin. 3 aylarımız mübarek olsun. Bu ülke için İslam coğrafyası için ve de dünya için dua edelim. İnsanlık için dua edelim. Kavganın, gürültünün, ayrışmanın değil buluşmanın birleşmenin ve birbirine sarılarak millet olmanın en güzel duygularının yaşandığı günlere kavuşalım hep birlikte. Tabi aynı zamanda gülen güler yüzlü insanlar olalım. Onun olması için de güler yüzlü yöneticiler seçelim" diye konuştu."BİZ KÜTÜPHANE İŞİNE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"İmamoğlu daha sonra Fakir Baykurt Kütüphanesinin açılışını yaptı. İmamoğlu burada yaptığı konuşmada, "Biz İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir iddia ortaya koymuştuk. İstanbul'un en iddialı kütüphaneleri bu burada olacak diye. Burası 14. noktamız oldu. İstanbul'un en büyük belediye kütüphanesi de biz de. Bu işe çok önem veriyoruz. Umut ediyorum yıllardır durağanlaştırılan kütüphane konusunu Saraçhane'de belki de dünyanın en iddialı kütüphanelerinden birini açarak yolumuza devam edeceğiz" dedi."BURAYA YENİ GELEN AİLELERİMİZİN YABANCILIK ÇEKMELERİNİ İSTEMİYORUZ"Kavaklı Sağlık ve Yaşam Alanı açılışını da yapan Ekrem İmamoğlu, buradaki konuşmasın şu ifadelere yer verdi:Biz göreve başladığımızda bir emekli lokali vardı belediye bünyesinde ama şu anda neredeyse dokuza yakın noktada bu tarz hizmetler veren yerlerimiz var. Burası biraz daha kadın temalı. Aslında ailelere dönük. Yanında çok güzel bir parkı var. Biz Mahalle içinde buraya yeni gelen kadınların, çevredeki ailelerin gelip vakit geçirebileceği, yine bahsettiğimiz kırsaldan gelen ailelerimizin kentli buluşmalarında şehirli buluşmalarında yabancılık çekmemeleri konusunda özel noktalar olsun istiyoruz burası onlardan bir tanesi. 8 Mart Dünya emekçi kadınlar günü yarın ama bir gün öncesinde özellikle kadınlara dönük böyle bir sosyal alanın açılması ve burada Türkiye'nin bir kadın değerinin isminin taşınması her açıdan mesaj dolu.Görüntü Dökümü:-------------------------İmamoğlu'nun açılışını yaptığı yerler-İmamoğlu'nun açıklamaları-Genel ve detaylar07.03.2019 -18.00 Haber Kodu : 190307241=======================================6-BİNALİ YILDIRIM FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ'U ZİYARET ETTİGülseli KENARLI/ İstanbul DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti. Kadıköy'deki kulüp binasında saat 15.45'te Binali Yıldırım ile Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç bir araya geldi. Bazı kulüp yöneticilerinin de katıldığı ve basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Yıldırım'a üzerinde "34 Binali Yıldırım" yazılı Fenerbahçe forması hediye edildi.Görüntü Dökümü:-------------------Ziyaretten görüntüler07.03.2019 - 18.15 Haber Kodu : 190307245_