Dha İstanbul- Çamlıca Camii'nde İlk Cuma Namazı

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Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Cengiz ÇOBAN-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAÇamlıca Camii'nde ilk cuma namazı kılındı.Çamlıca Camii dün ibadete açılmıştı. Camide bugün ilk kez cuma namazı kılındı. Cuma namazı kılmak için camiye çok sayıda kişi akın etti. İstanbul'un en yüksek tepesine yapılan ve inşaatı 6 yıl süren camiye sığmayanlar avluda namaz kıldı.Çamlıca Camii'nde halı serili alanında 25 bin olmak üzere toplam 63 bin kişi aynı anda ibadet edebiliyor.Görüntü Dökümü----------Çamlıca cami-Hamaz kılmaya gelen vatandaşlar-Camiye gelen vatandaşlar ile röp-Genel ve detay