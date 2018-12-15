15 Aralık 2018, 16:05
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Dha İstanbul- Cevizlibağ'da Tramvay Kazası: (1)

Dha İstanbul- Cevizlibağ

Haber: Alper KORKMAZ -Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHABağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay Cevizlibağ'da raydan çıktı.

Haber: Alper KORKMAZ -Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA

Bağcılar- Kabataş seferini yapan tramvay Cevizlibağ'da raydan çıktı. Karşı yönden gelen raydan çıkan tramvay karşı yönden gelen tramvaya çarptı. Kazada tramvaylarda hasar meydana gelirken şans eseri yaralanan olmadı. Saat 15.30 sıralarında meydana gelen kaza nedeniyle seferler yapılamıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Raydan çıkan tramvay

-Seferlerin iptal olduğunu belirten anons

-Tramvaydan inenler

-Rayda yürüyenler

-Detaylar

DHA FEED Kabataş,DHA,Cevizlibağ
15 Aralık 2018 Cumartesi 16:05