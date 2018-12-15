Dha İstanbul- Cevizlibağ'da Tramvay Kazası: (1)

Haber: Alper KORKMAZ -Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA
Bağcılar- Kabataş
seferini yapan tramvay Cevizlibağ
'da raydan çıktı. Karşı yönden gelen raydan çıkan tramvay karşı yönden gelen tramvaya çarptı. Kazada tramvaylarda hasar meydana gelirken şans eseri yaralanan olmadı. Saat 15.30 sıralarında meydana gelen kaza nedeniyle seferler yapılamıyor.
Görüntü Dökümü:
--------------------
-Raydan çıkan tramvay
-Seferlerin iptal olduğunu belirten anons
-Tramvaydan inenler
-Rayda yürüyenler
-Detaylar
DHA FEED
Kabataş,DHA,Cevizlibağ
15 Aralık 2018 Cumartesi 16:05