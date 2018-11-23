Çorlu'da, 25 Kişinin Can Verdiği Tren Kazasının Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin yaralandığı tren faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Trenin çukura düşme anında, makinist Halil Altınkaya'nın oturduğu koltuktan sıçrayıp kafasının tavana çarpması kokpit kamerasının görüntülerine yansıdı.

25 KİŞİNİN CAN VERDİĞİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz'da meydana gelen tren kazasında beş vagonun devrilmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi de yaralanmıştı. Türkiye'yi yasa boğan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

MAKİNİST KOLTUKTAN SIÇRAYIP KAFASINI TAVANA ÇARPIYOR

Kokpit kamerasının görüntülerine göre ise çukura düşme anında makinist Halil Altınkaya oturduğu koltuktan sıçrayıp kafasının tavana çarpıyor. İkinci makinist Suat Şahin ise düşüyor. Makinistler treni durdurduktan sonra kokpitten çıkarak yardıma gidiyor.

Tren durunca sağ kurtulan yolcular yola inerken, tren personeli ve diğer yolcularsa devrilen vagonlardakileri kurtarmaya çalışıyor.

Olay yerinden görüntüler;