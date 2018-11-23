23 Kasım 2018, 10:59
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Çorlu'da, 25 Kişinin Can Verdiği Tren Kazasının Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Çorlu'da 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin yaralandığı tren faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Trenin çukura düşme anında, makinistin oturduğu koltuktan sıçrayıp kafasının tavana çarpması kameraya yansıdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin yaralandığı tren faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Trenin çukura düşme anında, makinist Halil Altınkaya'nın oturduğu koltuktan sıçrayıp kafasının tavana çarpması kokpit kamerasının görüntülerine yansıdı.

25 KİŞİNİN CAN VERDİĞİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz'da meydana gelen tren kazasında beş vagonun devrilmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi de yaralanmıştı. Türkiye'yi yasa boğan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

MAKİNİST KOLTUKTAN SIÇRAYIP KAFASINI TAVANA ÇARPIYOR

Kokpit kamerasının görüntülerine göre ise çukura düşme anında makinist Halil Altınkaya oturduğu koltuktan sıçrayıp kafasının tavana çarpıyor. İkinci makinist Suat Şahin ise düşüyor. Makinistler treni durdurduktan sonra kokpitten çıkarak yardıma gidiyor.

Tren durunca sağ kurtulan yolcular yola inerken, tren personeli ve diğer yolcularsa devrilen vagonlardakileri kurtarmaya çalışıyor.

Olay yerinden görüntüler;

Çorlu
23 Kasım 2018 Cuma 10:59



YORUMLAR (16)
HİDİR: Gecen hafta, 357718 takip numarasi ile Recep T.E. isimli sahsin idami istemiyle Suudi Arabistan a şikayet ettim, bakin bu hafta ifadeye çagirdilar. Muhterem hemşehrilerim, fuhuş, kumar , içki gelirlerinden aldigi pay ile sefa sürende eline Kuran-i Kerim i aliyor, ben buna uyuyorum diyor, şu nasil bir alçakliktir, lutfen duyarli olun, şu kadar da boş insan olmayin.
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E.K: sebeb olanların allah bıldıgı gıbı yapsın
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ARZ CHE: hiç bir şey yapılayacak olmayacak. herkesin canı yanmadıkça bu yöneticiler değişmez. bizim millet tokadı yemeden akıllanmaz.
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TENTEN: Tek suçlu hükümettir.aynı soma faciasında olduğu gibi..ve diğer tren facialarındada....bu kadar ölenin kanı yerde kalmayacak. İlahi adalet bigün mutlaka tecelli edecek
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NESLİ: ne oldu bu işin sorumluları yargılandı mı ihmali olupta görevden alınan var mıydı ? Malesef üstü örtüldü gitti yazık bu güzel ülkeye ve ölenlere Allahtan rahmet diliyorum.
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