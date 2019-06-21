21.06.2019 02:29
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DHA İSTANBUL -  CUMHURBAŞKANI, CANLI YAYIN SONRASI VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

DHA İSTANBUL -  CUMHURBAŞKANI, CANLI YAYIN SONRASI VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde katıldığı televizyon programı sonrası Çengelköy caddesinde kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde katıldığı televizyon programı sonrası Çengelköy caddesinde kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı televizyon programı sonrası Kısıklı'ya geçerken aracını durdurup Çengelköy caddesinde kendisini bekleyen vatandaşlarla buluştu. Erdoğan, kalabalığı yakındaki bir restorana davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoran önünde, kalabalıkla bir süre sohbet etti ve vatandaşların fotoğraf isteklerini kırmadı. Yaklaşık 1 saat burada kalan Erdoğan, daha sonra yayının moderatörleri Ahmet Hakan, Işıl Açıkkar ve Salih Nayman'ın da katılımıyla bir restoranda yemek yedi. Yemek çıkışı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Erdoğan, yemek sonrası Kısıklı'daki konutuna geçti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Fotoğraf çekilenlerden detaylar
-Cumhurbaşkanının çıkışı


Kaynak: DHA
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