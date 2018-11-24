Dha İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 İlin Adaylarını Açıklamayacak

Gülseli KENARLI/İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
bugün, İstanbul
, Ankara
ve İzmir
'in belediye başkanı adaylarını açıklamayacak. Haliç
Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan
14 büyükşehir, 26 il belediye başkanı adaylarını açıklayacak. Ancak Erdoğan İstanbul, Ankara ve İzmir'in adaylarını açıklamayacak. Bu illerin adaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
YILDIRIM İLE İKİ KEZ GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, perşembe akşamı Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde TBMM Başkanı Binali Yıldırım
ile baş başa bir görüşme gerçekleştirmişti. Edinilen bilgiye göre bu görüşmenin Cuma günü yapılması planlanıyordu. Erdoğan ile Yıldırım, cuma günü telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Binali Yıldırım telefon görüşmesinin ardından İstanbul'dan Ankara'ya gitti.
İzmir,Ankara,İstanbul
24 Kasım 2018 Cumartesi 14:33