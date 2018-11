Dha İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Töreninde Konuştu (2)

17 Kasım 2018 Cumartesi 16:47



"Çevrecilik adına yakıp yıkanlar, Gezi olaylarını yapanlar, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler gelip şu millet bahçelerine baksınlar ve gerçek çevrecilik nedir görsünler"" Millet bahçelerimizin büyüklüğü 1,5 milyon metrekareyi buluyor""Kişi başına düşen yeşil alan miktarını yüzde 10 artırmış oluyoruz. İnşallah Atatürk Havalimanı sahasındaki millet bahçemizi açtığımızda bu oran daha yükseğe çıkacaktır"Hamber-Kamera: Gökhan ÇELİK - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHAİSTANBUL'da yapımı tamamlanan 5 millet bahçesi törenle açıldı. Millet bahçelerinin Başakşehir 'deki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Çevrecilik adına yakıp yıkanlar, Gezi olaylarını yapanlar, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler, gelip şu millet bahçelerine baksınlar ve gerçek çevrecilik nedir görsünler" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın katıldığı törenle Başakşehir, Baruthane, Kayaşehir , Hoşdere ve Çırpıcı millet bahçeleri açıldı.Erdoğan, " Söz verdik, yaptık. Bitmedi, yapıyoruz, yapacağız" dedi. 18 ildeki 33 millet bahçesiyle ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğini de anlatan Erdoğan, "Hedefimiz inşallah her şehrimize birer tane millet bahçesi kazandırmaktır. Biz durmuyoruz, onlar dedikodu yapıyor. Bunlar ne yapılırsa yapılsın, karşısına dikiliyorlar. Biz Kanal İstanbul diyoruz, onlar 'istemezük, yaptırmazük' diyorlar. Yapacağız, yapacağız, isteseniz de istemeseniz de yapacağız" diye konuştu"KAPI KAPI DOLAŞACAĞIZ, HERKESE ANLATACAĞIZ"5 millet bahçesinin büyüklüğünün 1,5 milyon metrekareyi bulduğunu, sadece bu projelerle İstanbul'da kişi başına düşen yeşilalan miktarını yüzde 10 arttırdıklarını söyleyen Erdoğan, "Atatürk Havalimanı sahasındaki millet bahçemizi açtığımızda bu orançok daha yükseklere çıkacaktır. Tabii Atatürk Havalimanı'nda bir özellik daha var orada bir tane pist bırakıyoruz. Kapalı alanları fuar alanı haline getiriyoruz. Türkiye 'nin en büyük fuar alanını, Atatürk Havalimanı'ndaki o kapalı alanlarla yapmış olacağız. Bunun dışında da devasa bir millet bahçesini orada yapacağız. İstanbul bir başka güzelleşecek, daha güzel olacak. Bize bu yakışır, bu milletebu yakışır. Bunları yapacağız ama tabii size de çalışmak... Kapı kapı dolaşacağız, herkese anlatacağız, bildiklerinizi bilmeyenlere duyuracağız. Çevrecilik adına yakıp yıkanlar, Gezi olaylarını yapanlar, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler gelip şu millet bahçelerine baksınlar ve gerçek çevrecilik nedir görsünler" diye konuştu" 'GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ' SEÇİMİ OLARAK GÖRÜYORUZ""31 Mart 2019 seçimlerini 'Gönül Belediyeciliği' seçimi olarak görüyoruz" Erdoğan, "Adını böyle koyduk, gönül belediyeciliği. Ne yapacağız? Gönülleri fethedeceğiz. Hizmet gerekli ama yeterli değil. Yeterli olan ne? Gönülleri kazanmak. Biz, gönüller almaya geldik. İnşallah seçim gününe kadar en küçük beldeden, ülkemizin en büyük şehri İstanbul'a kadar her haneye her iş yerine ulaşacak, sıkmadık el, dokunmadık gönül, fethetmedik kalp bırakmayacağız" şeklinde konuştu.Görüntü Dökümü;:----------Erdoğan'ın konuşması