06.07.2019 10:59
Haberler» Güncel» Haber

DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİLLETVEKİLLERİ İLE BİR ARAYA GELİYOR

DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİLLETVEKİLLERİ İLE BİR ARAYA GELİYOR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geliyor.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geliyor.
AK Parti'nin Beyoğlu Sütlüce'de bulunan il binasındaki  programa sabah saatlerinden itibaren çok sayıda milletvekili gelmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kısıklı'daki konutundan çıkarak saat 10.30 sıralarında il binasına geldi. Erdoğan'ı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ve çok sayıda milletvekili ile il yöneticisi kapıda karşıladı. Basına kapalı olarak devam eden programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.00'te de İstanbul'daki belediye başkanları ile bir araya gelecek.

Görüntü dökümü
-----------------------------
-Milletvekillerinin il binasına gelmesi
-Cumurbaşkanı Erdoğan'ın il binasına gelmesi
-Genel ve detay görüntüler


- Tiftikci
Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, İstanbul, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:29   Uzayın derinliklerinden gelecek ilk ışıkta zaman kısalıyor - ERZURUM
12:29   ŞUSKİ, Hilvan Korçik Deresindeki kanalizasyon hattını yeniledi
12:29   DHA DIŞ - İran: Britanya, İran'ın vereceği tepkiden korkmalı
12:29   DHA YURT BÜLTENİ - 8
12:28   7 kişinin ölümüne neden olan metil alkol şüphelileri adliyeye sevk edildi
12:28   Çankırı'da yıldırım düşmesi sonucu 4 büyükbaş telef oldu
12:28   BM'ye "çocukları savaştırmayı bırakma" sözü veren YPG/PKK bir çocuğu kaçırdı