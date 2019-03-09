09 Mart 2019, 13:41
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Dha İstanbul  - D-100'de Taksi Takla Attı

Dha İstanbul  - D-100

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHAD-100 Karayolu Kadıköy mevkiinde kaza yapan taksi takla attı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHA

D-100 Karayolu Kadıköy mevkiinde kaza yapan taksi takla attı.

D-100 Karayolu Kadıköy mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Bir otomobilin arkadan çarptığı taksi takla atarak ters döndü.

Kazada müşterinin olmadığı taksinin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100'de trafik yoğunluğu oluştu. Ters dönen taksinin çekici tarafından kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ters dönen taksinin görüntüsü

-Kazaya karışan aracın görüntüsü

-Trafikten görüntü

-Vatandaşlar ile  röp

-Genel ve detay görüntüler DHA, Güncel
Kaynak: DHA