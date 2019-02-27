27 Şubat 2019, 17:23
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Son Dakika! Konteynerden Çıkan Erkek Bacakları Olayının Detayları Belli Oldu! Cani Yeğen, Cinayeti İtiraf Etti

Son Dakika! İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, çöp konteynerinde bulunan erkek bacaklarıyla ilgili gözaltına alınan şüphelinin, amcasını öldürerek parçalara ayırdığı ortaya çıktı. Polis, bacakların konulduğu çuvaldaki kargo şirketinin numarasından yola çıkarak şüpheliyi yakaladı.

Kadıköy'de bir çöp konteynerinde bulunan bacakların erkeğe ait olduğu belirlenirken gözaltına alınan şüphelinin amcasını öldürerek parçalara ayırdığı belirlendi.

ÇÖP KONTEYNERİNDE ERKEK BACAKLARI BULUNDU

Kadıköy Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak'ta bulunan bir çöp konteynerinde sabah saatlerinde kağıt toplayıcıları, çuval içindeki kesik bacağı fark etti. Durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis, çöp konteyneri ve çevrede inceleme yaptı. Yapılan inceleme sırasında bir bacak daha bulundu. İlk bilgiler, bacakların bir kadına ait olduğu yönündeydi. Olay yerindeki incelemenin ardından bacaklar, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ancak yapılan incelemede bacakların bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.

AMCASINI ÖLDÜRÜP PARÇALARA AYIRMIŞ

Polis, bacakların içine konulduğu çuvalın üzerinde telefon numarası yazan bir kargo şirketini ulaştı. Kargo şirketi çuvalla kargonun gönderildiği kişinin adını polise verdi. Polisin gözaltına aldığı kişi, çuvalı arkadaşı F.Ö.'ye verdiğini söyledi. Bunun üzerine İkitelli'de yakalanan F.Ö., amcası Rıfat Rıza Öztürk (55) 'ü öldürdüğünü itiraf etti. Amcasını tartışma sonrası öldürdüğü öğrenilen F.Ö.'nün daha sonra cesedi parçalara ayırdığı tespit edildi. Polis, cesedin diğer parçalarına ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

AMCASININ CESEDİNİN PARÇALARINI İSTANBUL'UN FARKLI NOKTALARINA BIRAKTI

Dehşete düşüren cinayetin ardında akraba cinayeti çıktı. İkitelli'de yaşayan zanlının, babasının rahatsızlığı ardından iş nedeniyle amcası Rıfat Rıza Öztürk(55) ile anlaşmazlık yaşadığı ve bu nedenle cinayeti işlediği öğrenildi. Öldürdükten sonra cesetten kurtulmak için dehşet verici bir plan yapan zanlının bir arkadaşından da yardım aldığı ortaya çıktı. Amcasının cesedini parçalara ayırarak ayrı ayrı çuvallara koyan zanlı, ardından İstanbul'da dolaşarak ceset parçalarını çöp konteynerlerine attığı belirlendi.

Gözaltına alınan iki kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Polis, DHA, İstanbul, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (13)
BADANACI: İlk bayan bacagi dediler, demek rahmetlinin bacaklar agdaliymis
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SELVIN: HER NE OLURSA OLSUN NASIL INSANLARI ÖLDÜRÜP SONRADA PARCALIYORSUNUZ - NE MIGDE VAR ARKADAS YA - VICDANSIZLIK - RUHSUZLAR
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TİREBOLULU HASAN PAŞANIN OĞLU TOLGA PAŞA: Yahu bu amca ne suç işledi de bu tür ölümü hak etti?Bu ölüm çooook ama çok acı, acı olduğu kadar da Dramatik, dramatik olduğu kadarda VAHİM, bir ölüm türüdür. Peki Bu amca öldüren CANİYE, VAMPİRE, GADDARA, ne ceza verilecek ki KAMU VİCDANI rahat etsin?
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OFF OOOOFFF: Acaba Adana limi ?
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SİVRİDİL: Cem Garipoglu gercekten öldümü? İlk kactiginda hangi ulkede saklanmisti, avukati hangi pazarlillar sonucu teslim etti, ve sonrasi, benim dusuncem hala yasiyordur
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