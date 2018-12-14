Arabasıyla Denize Uçan Sürücünün Kurtarılma Anı Cep Telefonu Kamerasıyla Kaydedildi

İstanbul Beykoz'da bir otomobil sürücüsü, fren yerine gaza basınca denize uçtu. Yakın bir restoranın valesi tarafından denizden çıkarılan kadın sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadın sürücünün kurtarılma anı, vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

FREN YERİNE GAZA BASTI

Olay saat 11.00 sıralarında Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. Sahil yolunda ilerleyen bir kadın sürücü, aracını döndürmek isterken iddialara göre, fren yerine gaza basınca denize uçtu. Olayı gören vatandaşlar ve cadde üzerindeki bir restoranın valesi olan Hasan Hüseyin Erdoğan tarafından araçtan çıkartılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Deniz polisi ve sahil güvenliğin denize düşen aracı arama çalışmaları devam ediyor. Olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait çekici istendi.

Otomobil Sürücüsü

GÖRGÜ TANIĞI OLAYI ANLATTI

Olayın görgü tanıklarından Halil Kayacı, "Otobüs durağından geldi buraya düştü. Tekrar gaza basarak oradan denize düştü. Arabanın camı açıktı. Köşkün oraya kadar geldi. Kolunu bir defa dışarı çıkartabildi. Geldim bağırdım 'Biriniz denize atlayın' diye. Kalp hastasıyım atlayamam. Köşkün oraya 2 metre kala genç bir delikanlı geldi, denize atladı. Gitti bayanı camdan çıkarttı. Bayanın şuuru yerinde değildi ama nefes alıyordu. Belki su yutmuştur, diye ayaklarını yukarıya kaldırdım. Kadını denizden çıkarttıktan 2 dakika sonra araba battı" dedi.

KURTARILMA ANI KAYDEDİLDİ

Kadının denizden çıkartılma anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde genç adamın sürücüyü yüzerek kıyıya getirmesi ve vatandaşların iple onları denizden çıkartmaya çalışması görülüyor.