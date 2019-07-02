02.07.2019 15:25
Haberler » Güncel » Haber

DHA İSTANBUL  - (ek görüntüyle) PENDİK'TE TÜNELDE FECİ KAZA: 2'Sİ AĞIR 5 YARALI

DHA İSTANBUL  - (ek görüntüyle) PENDİK

- Kazaya karışan hafriyat kamyonundan mazot çaldığı öne sürülen kişiyle sürücü arasında kavga çıktı.

- Kazaya karışan hafriyat kamyonundan mazot çaldığı öne sürülen kişiyle sürücü arasında kavga çıktı.

Haber-Kamera: Ali Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA

Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Hafriyat kamyonunun da karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda yeni açılan tünelde biri hafriyat kamyonu 4 araç birbirine girdi. Kazanın hafriyat kamyonu sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldiği öne sürüldü.  Feci kazada tünel adeta savaş alanına döndü. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralanırken, tünel trafiğe kapandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA SONRASI KAVGA

Bu arada kazaya karışan hafriyat kamyonundan mazot çalmaya çalıştığı öne sürülen kişi ile sürücü arasında kavga çıktı. Kavgaya çevredekiler müdahale etti. Bidonla mazot çalmaya çalıştığı iddia edilen kişi uzaklaştırıldı.

Görüntü Dökümü:

--------

-Kazaya karışan araçlar

-Çalışmalar

-Araçlardaki hasar

-Kavgadan görüntü

-Detaylar


Kaynak: DHA
İstanbul , Pendik , kavga , DHA , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:53 Yeşilyurt Belediye Meclisi Temmuz Ayı toplantısını yaptı
15:52 Kırıkkale'de şehit isimleri cadde ve sokaklarda yaşatılacak
15:52 Kuzeyşehir'e daha hızlı ulaşılacak
15:52 Eyüpsultan'da geri dönüşüme katkı
15:52 ÇORUM Eşi tarafından öldürülen Gökcen, otomobilden atlamak istemiş
15:50 Keskin ve Evren'den MASKİ
15:50 Zenginlere ek vergi Ekim ayına ertelendi