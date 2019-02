Dha İstanbul -  Ekrem İmamoğlu: İstanbul'u Hasta Ettiler

Kaynak: DHA

Haber: Serpil KIRKESER/ Kamera: Harun UYANIK/ İSTANBUL DHA İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu , "İstanbul'u ne yazık ki üzülerek söylüyorum hasta ettiler. İstanbul hasta. Biz güler yüzümüzle, inancımızla, projeci tarafımızla, insanlarla olacak olan güzel temasımızla hem İstanbul'u hem de İstanbulluları iyi etmeye geldik, hepsini iyileştireceğiz hiç kuşkunuz olmasın" dedi."BU GÜZEL KENTTE İNSANLAR MUTSUZ"Ekrem İmamoğlu, Fatih 'te bulunan bir otelde Trabzon Dernekleri Buluşması'na katıldı. Burada bir konuşma yapan İmamoğlu "İstanbul'dayız, burada yaşıyoruz. Doğduğumuz topraklarımız var ama artık doyduğumuz topraklardayız ve her birey gibi bu topraklara mesuliyet duygusu içinde İstanbul'a hizmet etmek, İstanbul'un sorunlarına duyarlı olmak, İstanbul'da ne olup bittiğine kulak vermek zorundayız. Bu güzel kent iyi yönetilmiyor. Bu güzel kentte insanlar mutsuz, bu güzel şehirde ne yazık ki insanlara sorduğumuzda 'Ben bu şehirde mutsuzum, fırsatını bulsam giderim' diyenlerin oranı neredeyse yüzde 61-62 seviyelerinde. Bu güzel kente olan sorumluluk duygumuzu, aynı zamanda bu güzel ülkeye olan sorumluluk duygumuz. Çünkü İstanbul iyi ve mutlu olursa, Türkiye iyi ve mutlu olur. İstanbul iyi olmazsa ne yazık ki Türkiye'nin durumu da iyi olmaz. Bakın, İstanbul'da ekonomi kötü olduğu için Türkiye'de de kötü. Yani Türkiye'nin motor gücü İstanbul'dur" ifadelerini kullandı."İSTANBUL'U HASTA ETTİLER""İstanbul'u ne yazık ki üzülerek söylüyorum hasta ettiler" diyen İmamoğlu, "İstanbul'u hasta ettiler, İstanbul hasta. Ben söylemiyorum daha 2 gün önce TÜİK verileri söylüyor. Psikolojik olarak insanlarımızın iyi olmadığını söylüyor. 12 milyon üzerinde psikolojik sorunlarından dolayı 12 milyon kutu ilaç tüketen bir millet olduk dünyada böyle bir rakam yok nüfusuna göre. Yani insanın mutsuz olması demek, şehirlerin mutsuz olması demek. Şehir hastaysa, o şehirde yaşayan insanları da hasta eder. Biz güler yüzümüzle, inancımızla, projeci tarafımızla, insanlarla olacak olan güzel temasımızla hem İstanbul'u hem de İstanbulluları iyi etmeye geldik, hepsini iyileştireceğiz hiç kuşkunuz olmasın" şeklinde konuştu."TANZİM SATIŞ İYİ BİR ŞEYDİR. AMA BU İŞİN YAPILMA MODELİ VARDIR"İmamoğlu tanzim satışlarına da değinerek, "Tanzim satış iyi bir şeydir. Ama bu işin yapılma modeli vardır. Tanzim satış ihtiyacı olan insanları kuyruğa dizip televizyonlarda afişe etme işi değildir. Ayıp. Bunu yapanlar bir politika, üretim ve insanlara ucuz gıda erişimi politikası olarak tanıtmaları kadar ayıp bir şey olmaz. Bir an önce bu ayıba son versinler. O insanları deşifre ederek, o insanları utandırarak değil, o insanlara ucuz gıda erişimi sağlayalım, ama bu işi modelini bulsunlar, seçime bir ay kala yapıyorlarsa adam gibi yapsınlar, yapamıyorlar, bilmiyoruz diyorlarsa gelsinler anlatalım onlara" şeklinde konuştu."BEN VATANDAŞIMA GÜVENLİ YUVASINI VERMEK İÇİN CAN SİPER HANE ÇALIŞACAĞIM"İmamoğlu konuşmasını şu ifadelerle tamamladı: "Damarına kadar siyaset yaptılar. Burada kentsel dönüşümü geçirmeyelim oy kazandırırız. Depremin oyu olur mu? Bak Kartal 'da bina çöktü 21 canımız gitti ya... Hiçbir şey yapmadılar, sizi temin ederim. Siyaset yaptılar, bu bir suç duyurusudur, onu söyleyeyim. Biz siyaset yapmayacağız, insanlara güvenli şekilde evlerini vermek için ister AK Partili olsun, ister MHP 'li olsun, ister CHP'li, İYİ Partili, Saadet Partili, HDP 'li olsun, kim olursa olsun ben vatandaşıma güvenli yuvasını vermek için can siper hane çalışacağım, hepinizin huzurunda Trabzonlu sözü veriyorum".Görüntü Dökümü:-------------------------Ekrem İmamoğlu'ndan görüntü-İmamoğlu'nun konuşması-Katılımcılardan görüntü-Kahvaltıdan görüntü-Genel ve detaylar