Esenyurt'ta Okulda Yangın Çıktı! Oy Sayımına Ara Verildi

Esenyurt'ta bulunan Kıraç Limak Türkerler İlkokulu'nun bodrum katında bulunan kağıtlar henüz bilinmeyen nedenle yandı. Dumanın tahliye edilmesiyle oy sayımı tekrar başladı.
SEÇİM GÜVENLİĞİNE ETKİ EDECEK BİR HUSUS TESPİT EDİLMEDİ
Okulu duman kaplaması nedeniyle polisler hariç içeridekiler dışarıya çıkarıldı. İtfaiye gelerek yangına müdahale etti. İtfaiyenin duman tahliyesinin ardından oy sayımına tekrar başlandı. Olay sonrası seçim güvenliğine etki edebilecek bir husus tespit edilmediği belirtildi.
Esenyurt, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA