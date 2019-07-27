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DHA İSTANBUL - ESERYURT'TA OKULUN ÇATISI ALEV ALEV YANDI (1)

İstanbul DHAEsenyurt'ta bulunan ilk okulun çatısı alev alev yandı.

27.07.2019 16:55 DHA İSTANBUL - ESERYURT'TA OKULUN ÇATISI ALEV ALEV YANDI (1)
İstanbul DHA
Esenyurt'ta bulunan ilk okulun çatısı alev alev yandı.
Gökevler Mahallesi'nde bulunan Siteler İlkokulu'nun çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler



İstanbul, Esenyurt, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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