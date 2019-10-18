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DHA İSTANBUL -FETÖ'NÜN "KADIN POLİS YAPILANMASI"NA 23 İLDE OPERASYON: 41 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 33'ü aktif görevde olan toplam 41 kadın polis hakkına gözaltı kararı verdi.

18.10.2019 12:14DHA İSTANBUL -FETÖ'NÜN

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 33'ü aktif görevde olan toplam 41 kadın polis hakkına gözaltı kararı verdi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kadın polislerin yakalanması için İstanbul merkezli 23 ilde 44 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında 33'ü görevine devam eden, 8'i görevden uzaklaştırılmış toplam 41 kadın polisten 32'si yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınlar, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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-Arşiv



İstanbul, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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