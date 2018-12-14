Dha İstanbul - Fetö Soruşturması:  219 Muvazzaf Asker Hakkında Gözaltı Kararı

14 Aralık 2018 Cuma 08:58



14 Aralık 2018 Cuma 08:58

Haber: Özden ATİK - İSTANBUL DHAFETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 4'ü albay, 5'i yarbay, 10'u binbaşı, 14 yüzbaşı, 51'i üsteğmen,1'i teğmen, 115'i astsubay, 19'u uzman çavuş toplam 219 şüphelinin yakalanması için için saat 01.00 sıralarında operasyon yapıldı. Şüphelilerin 89'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 31'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 85'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 11'nin Jandarma Genel Komutanlığı ve 3'ünün Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtildi.Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.Görüntü Dökümü:-------------ARŞİV