DHA İSTANBUL- FSM KÖPRÜSÜ SAAT 18.00'DA AÇILACAK

Haber: İstanbul DHA

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) asfaltlama ve trafik çizme çalışmaları tamamlandı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde saat 18.00'de trafiğe açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki üstyapı ve derz onarım çalışmalarının ikinci etabında çalışmalar tamamlanmış olup bugün saat: 18.00'de köprü trafiğe açılacaktır" ifadelerine yer verildi.



